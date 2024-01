Como cualquier modalidad de ciclismo, el ciclismo indoor cuenta con un amplio ecosistema de accesorios disponibles. Para aquellos de nosotros que pasamos mucho tiempo conduciendo en interiores, tener la mejor entrenador inteligente es sólo una parte del rompecabezas. Cuanto más lo haces, más tiendes a elegir productos como ropa, toallas o ventiladores específicos que hacen las cosas un poco más agradables. Sin embargo, hay otra categoría de accesorios.

En esta categoría encontrará productos que harán que su experiencia de conducción en interiores sea más realista. Los más conocidos de ellos son los Escalada Wahoo Kickr y el Élite Rizer que suben y bajan la parte delantera de tu bicicleta para simular una escalada. Sin embargo, existen otros productos que caen bajo el mismo paraguas general, incluida la creciente categoría de accesorios de dirección. Hasta ahora, sólo Elite ofrecía productos de dirección, en forma de Élite Sterzo inteligente . Ahora, Wahoo presenta el Wahoo Kickr Steer como competencia en el espacio.

La introducción del Kickr Steer significa que puedes elegir tu propia línea en las carreteras virtuales de Wahoo RGT. Es un nivel completamente nuevo de simulación que llega al ecosistema Wahoo y lo he estado poniendo a prueba.

Lo bueno del Wahoo Kickr Steer es que aprovecha tu teléfono para hacer todo el trabajo real

Diseño y estética

Independientemente de lo que usted aprenda de esta revisión, quiero asegurarme de que comprenda cuán genial es el diseño del Kickr Steer. Hay un diseñador de productos en algún lugar de Wahoo que merece grandes felicitaciones. Esa persona resolvió un problema complejo de la manera menos complicada posible.

Todo comienza con una montura frontal básica, que es de metal y un poco robusta, pero no tiene nada de especial. Hay un inserto para sostener una computadora Wahoo y un soporte estilo GoPro en la parte inferior. Necesitará barras redondas, pero de lo contrario, puede usarlas tanto en el exterior como en el interior. Cuando entras, todo lo que tienes que hacer es quitar el soporte de GoPro y deslizar una bandeja para el teléfono sobre la parte superior del soporte de la computadora.

La bandeja en sí tiene un bolsillo que se desliza sobre el soporte frontal y luego se expande desde allí. Puede colocar un teléfono de hasta 3,7″ x 6,7″ (9,4 cm x 17,0 cm) y hay hendiduras para cables en los cuatro lados, así como orificios de drenaje en cada esquina.

Luego, a cada lado, hay una disposición de plástico con una paleta superior e inferior. Estas son las paletas que presionas para inclinar la bandeja. La parte superior funciona desde las capuchas y la parte inferior te permite alcanzar las caídas. También puede personalizar todo lo relacionado con el ángulo y la ubicación de las paletas y solo se necesita un perno hexagonal para bloquear su posición preferida.

Una cosa que quizás hayas notado es que no hay componentes electrónicos en este sistema. Mecánicamente hablando, lo que hace que todo el arreglo funcione es una conexión con bisagras y resorte entre el bolsillo del receptor y el resto de la bandeja. Es tan maravillosamente simple que presionas la paleta e inclina la bandeja. Eso es todo. Coloca su teléfono en la bandeja, con la aplicación RGT abierta, y su teléfono puede captar la inclinación y su personaje en pantalla se moverá mientras viaja en RGT.

Todo lo demás es simplemente envolver un concepto simple en detalles fáciles de usar. Cosas como el punto único de apriete y el almacenamiento de llaves debajo de la bandeja hacen que el ajuste sea muy simple y la fijación de las paletas lejos del punto de pivote significa que hay mucho apalancamiento. Además, en realidad no giras el manillar y no hay interacción con la bicicleta. Eso significa que no importa qué bicicleta uses e incluso funcionará con la Garmin Tacx Neo Bicicleta Plus que revisé recientemente. No es necesario hablar sobre ángulos de dirección, cantidad de elevación, tamaño de rueda ni nada por el estilo. Simplemente funciona y lo único que necesitas ajustar en el lado del software es el umbral de ángulo mínimo.

Actuación

Las discusiones sobre la dirección durante el ciclismo indoor inevitablemente discuten cómo es tener de repente la opción de elegir en qué parte de la carretera se encuentra tu avatar. También suele haber cierta discusión sobre la elección de una línea óptima a través de las esquinas. Wahoo hace ambas cosas en su comunicado de prensa sobre Wahoo Kickr Steer y tiene sentido. Cualquiera que haya pasado mucho tiempo conduciendo en interiores habrá experimentado momentos en los que pensó que podría hacer un mejor trabajo que el algoritmo. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo, pero esa no es la pieza interesante.

Lo realmente interesante del Wahoo Kickr Steer es la sinergia que existe con la implementación del software RGT. Específicamente, la forma en que RGT maneja la redacción es mejor que cualquier cosa que hayamos visto antes. A medida que te acercas detrás de otro ciclista, hay una indicación en la parte superior izquierda de la interfaz de usuario de que te estás acercando. Cuando estás en el borrador, muestra cuánta energía estás ahorrando, en vatios, y puedes tener una idea de dónde está el lugar ideal.

Sin embargo, esas características no son totalmente nuevas. RGT siempre ha hecho un mejor trabajo comunicando información relacionada con la redacción que Zwift. Ahora, con la introducción del Kickr Steer, la marca ha ido más allá. Cuando usas la dirección, no te mueves automáticamente alrededor del conductor que va delante. Una vez que estás en el draft, no importa cuánta energía gastes, estás atrapado allí. Sin embargo, si apagas demasiada energía, tus vatios se volverán rojos junto con una indicación de que estás demasiado cerca. Cuando esté listo para moverse, deberá conducir.

Toda la mecánica es ideal para atacar en carrera. Empiece por ponerse detrás de un ciclista y entrar en el draft. Es fácil encontrar el lugar ideal y ahorrar energía. No hay necesidad de desperdiciar energía mental modulando tu producción de potencia porque no aprobarás. Si crees que se acerca una oportunidad, puedes empezar a aumentar la potencia mientras esperas el momento perfecto. Agrega una mecánica que se siente como una verdadera adición al realismo de las carreras virtuales.

Wahoo también lo activará para todos todo el tiempo a partir del lanzamiento. Si no tiene el accesorio Wahoo Kickr Steer, puede presionar un botón en su teclado, presionar un botón en la aplicación de su teléfono o tableta, usar un mouse para presionar las flechas que aparecen en la pantalla o incluso subir con cualquier solución que desees que permita que tu teléfono se incline. Si decide no hacer nada de eso, RGT volverá al antiguo sistema de dirección automática después de dos minutos sin ninguna acción de dirección. Eso significa que no te encontrarás atrapado en un draft si no quieres conducir pero, a diferencia de Zwift, no tienes que buscar carreras específicas que permitan conducir. Todo el sistema está bien diseñado e integrado de forma inteligente.

Veredicto

En caso de que no esté claro, esta es una reseña entusiasta. Hablé no solo de lo genial que es la mecánica real del Kickr Steer, sino también de lo bien que Wahoo la ha integrado en la experiencia RGT. Es atractivo de usar y funciona sin problemas. Si lo consideras desde la perspectiva de comprar un accesorio, el único problema es el precio. Se vende a £89,99 / $99,99, pero Wahoo lo ofreció a mitad de precio a los suscriptores de Wahoo X antes del lanzamiento. Sospecho que tendrá suerte para encontrar ese precio de inmediato o en poco tiempo.

Incluso a un precio más bajo, no está claro si debería comprar el Kickr Steer. La verdadera pregunta no es qué tan bien funciona, sino ¿es relevante?

Zwift ha tenido dirección durante casi tres años y no ha ido a ninguna parte. De hecho, si lo deseas, puedes usar el Kickr Steer y tu teléfono para conducir en Zwift y funciona muy bien (sólo tienes que poner tu teléfono en la bandeja a 90 grados). Sin embargo, encontrar una manera de conducir en Zwift no es tan difícil, el problema es que no hay nada convincente que hacer con eso. Las posibilidades de utilizar la dirección son tan limitadas que nunca se aprovecha. Wahoo RGT y Kickr Steer ya ofrecen una solución mejor que la que ofrecen Zwift y Elite, pero ¿es suficiente?

He pasado mucho tiempo en Zwift y bastante tiempo en RGT. Cuando entro en RGT, en realidad es un soplo de aire fresco poder experimentar una mejor experiencia de usuario. A pesar de eso, rara vez lo uso. Eso no es porque sienta que le falta realismo, es porque está vacío. Si RGT tuviera más usuarios, estaría feliz de estar aquí para decirles que este nuevo accesorio funciona muy bien y la dirección agrega una increíble capa de participación. Dado que el accesorio fue lo primero, esa parte sigue siendo cierta, pero no está tan claro si debes comprarlo. Si Wahoo puede agregar carreras de primer nivel, expandir sus mapas y atraer personas a la plataforma, entonces valdrá la pena comprar el Wahoo Kickr Steer incluso a un precio más caro. Si Wahoo no logra eso, no valdrá la pena comprar el Kickr Steer.

Especificaciones técnicas: dirección Wahoo Kickr