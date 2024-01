Probablemente no sea una sorpresa saber que monto mucho en bicicleta. Andar en bicicleta es lo que hago para sentirme uno con el mundo, para sentirme conectado con mi cuerpo y como una forma de divertirme con mis amigos. Cuando descubrí la bicicleta, mi vida cambió por completo y me dio una dirección que nunca antes había tenido. Si hay algo que me gustaría transmitirle a mi hijo es el ciclismo.

La primera bicicleta que le compré a mi hijo fue cuando era tan pequeño que apenas podía sostenerla. Justo como lo hice cuando escribí el mejores bicicletas para niños guía del comprador, la investigué sin cesar. Cuando encontré lo que pensé que era perfecto, lo traje a casa y lo monté con el marco invertido para que la altura del soporte fuera menor. Nunca hemos mirado atrás.

Hoy mi hijo es mucho más grande. Ya no lo levanto ni lo mezco y su altura ahora está en la cima de las tablas de crecimiento para su edad. No necesita una altura de soporte baja, pero aun así quiero que tenga una de las mejores bicicletas para niños disponibles y eso me ha llevado a las bicicletas Woom. Su bicicleta principal es una bicicleta Woom Now Cargo, pero también tuvo una Woom Off Air y este año, Woom está actualizando esa bicicleta.

Ahora que mi hijo y yo hemos pasado tiempo probando la última versión de Woom Off, estoy listo para hablar sobre los detalles. Si estás buscando una bicicleta para niños nueva, sigue leyendo para ver si Woom es la opción correcta para ti.

La Woom Off 6 es la versión con ruedas totalmente rígidas de 26 pulgadas de los seis modelos que se ofrecen en la misma bicicleta básica.

Diseño y estética

Es bueno comenzar entendiendo de qué estamos hablando con la Woom Off 6. En resumen, es una bicicleta de montaña con marco de aluminio y barra plana. Sin embargo, hay algunos detalles que cubrir.

Para empezar, querrás entender que Woom tiene seis modelos que son casi todos iguales. Su primer punto de distinción es la suspensión delantera. Si elige un modelo Off Air, obtendrá una horquilla de suspensión neumática hidráulica con compresión ajustable y amortiguación de extensión y bloqueo. La cantidad de recorrido cambiará según el tamaño de la bicicleta y es por eso que también hay tres bicicletas adicionales para elegir.

El Off y el Off Air vienen en designaciones de modelo 4, 5 y 6. Aunque la Woom original, una típica bicicleta híbrida, viene en tamaños más pequeños, la Off comienza en 4 con una rueda de 20 pulgadas. Como la mayoría de las bicicletas de montaña, la Off es una bicicleta más grande de todos modos, por lo que me imagino que Woom piensa que una rueda de 20 pulgadas es la más pequeña que tiene sentido. Para niños más grandes, puedes subir al 5 con rueda de 24 pulgadas o al 6 con rueda de 26 pulgadas. Personalmente, a mi hijo todavía le quedan algunos años más antes de envejecer y eso lo coloca en el lado pequeño del Woom Off 6.

Con esa comprensión de qué es el Woom Off 6, podemos profundizar en los detalles reales. El marco en sí, como ya hemos dicho, es de aluminio. Aunque esta es la segunda generación y trae consigo una nueva opción de color terra coppa, nuestro modelo luce una configuración en negro y plateado. Eso significa que el triángulo trasero es plateado mientras que el marco principal es negro junto con un logotipo plateado de Woom en el tubo diagonal.

La horquilla también es plateada pero no es de aluminio, sino de carbono con eje pasante. Los frenos son hidráulicos Promax con un rotor de 160 mm en la parte delantera. En el pasado, el rotor delantero se combinaba con un rotor más pequeño en la parte trasera, pero uno de los cambios que encontrarás es que ahora hay rotores de 160 mm en ambos extremos de la bicicleta.

La rueda conectada a la horquilla es bastante estándar para una bicicleta para adultos económica. La construcción es de aluminio de doble pared con 24 radios y estos son específicos de Woom, por lo que no hay muchos detalles sobre ellos. Lo que llama la atención, para una bicicleta para niños, es que son compatibles con tubeless. Lamentablemente, los neumáticos Schwalbe Rocket Ron vienen con una cámara de válvula Schrader, pero puedes cambiarlos en casa. Lo bueno es que los neumáticos Rocket Ron son neumáticos de carrera XC de alta calidad, por lo que no es necesario cambiarlos hasta que sea necesario.

Aunque los frenos son Promax, el resto del grupo 1x utiliza una combinación de SRAM y componentes sin marca. La manivela tiene 28 dientes y, en el Off 6, tiene 155 mm de longitud sin marca. En la parte trasera encontrarás un casete 11-36 de 9 velocidades y un desviador SRAM x5 que proporciona una marcha más fácil similar a la de una bicicleta de 700c si tuviera disponible una marcha delantera/trasera 33/44. En el manillar, los controles para el cambio también provienen de SRAM en forma de palanca de cambios x5.

Actuación

Quería desesperadamente llamar a esta bicicleta bicicleta de gravel con barra plana. Pero no puedo hacerlo, no lo es. Las barras planas son de 600 mm con una elevación de 20 mm y hay una potencia que puedes girar según el ajuste preferido. Sin embargo, la barra plana o los neumáticos grandes no son lo que define el estatus de bicicleta de montaña. En cambio, eso recae en la geometría. Tan pronto como vea el pequeño triángulo con el tubo superior torcido y la distancia entre ejes larga, con la parte delantera inclinada, sabrá que no es una bicicleta de grava, independientemente de si tiene barras abatibles o no.

Aunque eso no es un problema. Al prescindir de la suspensión delantera se ahorra un poco más de 4 libras/1,7 kg y se adapta mejor a la conducción que practica nuestra familia. La geometría larga y relajada la convierte en una bicicleta súper estable y cómoda, y los neumáticos grandes significan que hay muchísimo agarre. No hay posibilidad de que mi hijo esté afrontando senderos muy arraigados, desniveles o algo parecido al desierto del suroeste en las imágenes promocionales. Honestamente, probablemente estaría aún más feliz si cambiara los neumáticos por unos más estrechos para grava, pero de cualquier manera, la bicicleta más liviana le resulta más fácil de manejar.

Los únicos todoterreno reales que abordamos juntos son los caminos de grava que algunas partes del mundo parecen asociar con la grava de estilo americano. Podrías salirte con la tuya con una bicicleta de carretera, pero ahora usarías una bicicleta de grava. Su Woom Off tiene que ver con el control, no con el rendimiento de las funciones importantes, pero eso es también en lo que sobresale. Lo bueno de esto es que se aplica a ambas versiones de la bicicleta. Si tu familia está practicando single track, aún apreciarás el ajuste y la estabilidad que Woom le da al Off. Eso comienza con el manillar que le queda perfecto a mi chico y continúa con la palanca de freno que no tiene problemas para alcanzar. Incluso es relevante para cosas como la baja presión que se necesita para cambiar o la fuerza de los frenos.

Sin embargo, una de las mejores características es la curvatura del tubo superior. La ventaja más obvia, que menciona Woom, es que reduce la altura del soporte, pero también se aplica al desafío único de las bicicletas para niños. Dado que la mayoría de los padres compran bicicletas para niños aproximadamente cada tres años, rara vez encajan perfectamente. Al final, hay un año en el que es demasiado pequeño, antes hay un año en el que es perfecto y al principio hay un año en el que es demasiado grande. La torsión en el tubo superior significa que durante el primer año puedes bajar el sillín con el collar de liberación rápida fácil de ajustar. El año siguiente, cuando encaje perfectamente, es posible que quieras añadir un gotero a la tija de 27,2. Incluso si no lo haces, esa torcedura significará un tubo de asiento más expuesto y la suspensión pasiva que viene con él. A medida que su hijo crezca, el efecto sólo será exagerado.

Tampoco tendrás que preocuparte nunca de que la bicicleta dure tres años. Mi hijo no es un loco con las bicicletas, pero siempre parece dejarlas caer y Woom obviamente lo entiende. Los extremos de los puños del manillar tienen plástico duro en el lugar donde más se golpean y, si realmente se ven mal, puedes cambiarlos con bastante facilidad. Desearía que también hubieran incluido un protector para el desviador, pero está en mi breve lista de cambios a realizar mientras continúa disfrutando de la bicicleta.

Aparte de ese escudo, ya hemos realizado un par de pequeños cambios. Al igual que los adultos, mi hijo tiene la silla que prefiere. Aunque Woom dimensiona el sillín incluido específicamente para niños e incluye protección contra caídas de la bicicleta en los bordes, a mi hijo le gusta un sillín más suave y le hemos encontrado uno. También cambié los pedales por pedales Look Trail Grip, sobre los que puedes leer en el Los mejores pedales planos para bicicletas de carretera. Guía de compradores. El último cambio que hice no fue en la moto real, pero marcó una gran diferencia. En lugar de sus zapatos minimalistas habituales, ahora usa zapatos Stamp Street Fabio. Combinan perfectamente con los pedales Look y son flexibles y pegajosos. Aunque le encantan los zapatos minimalistas la mayor parte del tiempo, no le servían para andar en bicicleta. El Stamp Street Fabio marcó una gran diferencia.

Veredicto

No es aquí donde normalmente se lee sobre bicicletas de montaña. No solo eso, sino que la mayoría de los cambios que mi hijo solicitó para su bicicleta funcionan para reducir las capacidades todoterreno del Woom Off 6. La razón es que hay muy pocas opciones disponibles para bicicletas para niños que sean tan buenas. Cada vez que he tenido a mi hijo en una bicicleta Woom, lo que destaca es la estabilidad y la facilidad de control.

Las características principales de las bicicletas Woom son siempre los componentes, pero eso no es lo que las hace geniales para nosotros. Sé que hay niños que necesitan compatibilidad con neumáticos enormes y tija telescópica, pero eso no nos importa mucho. Sólo quiero sacar a mi hijo de la calle y montarlo en bicicleta para que pueda disfrutar. Los frenos de disco hidráulicos de 160 mm, además de los ejes pasantes, nunca rozan y siempre se detienen sin necesidad de mucha presión. Tener un cuadro liviano y todos los componentes adaptados a su tamaño ayuda a que toda la bicicleta se sienta como debería. El engranaje también es útil para eso.

Más que nada de eso, es la geometría lo que amamos de Woom. Ya sea que esté conduciendo su Woom ahora en la carretera o el Woom Off en caminos de grava, se siente lo suficientemente cómodo como para que podamos charlar mientras navegamos. Eso es lo que hace que las bicicletas Woom, y la Woom Off en particular, sean geniales.

Frente a eso, los aspectos negativos parecen puntillosos. Lo son, pero también debes saber que la marca no es del todo perfecta. El protector de la vaina empezó a verse muy bien, pero ahora se está pelando después de pasar un tiempo en un garaje caluroso, el desviador necesita un protector y conseguir el ángulo correcto del asiento como configurar otra bicicleta sin cámara es una molestia. Nada importante, salvo pequeños problemas que contrastan con el precio.

Sin embargo, en cuanto al precio, hay algo de consuelo. No es nada escandaloso comparado con la competencia de este nivel, pero más que eso, lo recuperarás. Las bicicletas Woom son tan buscadas que existen grupos en Facebook dedicados únicamente a la compra y venta de esta marca de bicicletas para niños. Resiste el abuso y mantiene su valor, pasa uno a un par de niños y luego puedes venderlo por casi lo que pagaste. Es posible que tengas que reemplazar uno o dos puños, tal vez incluso un desviador si no agregas protección, pero por lo demás, estas son bicicletas que resisten el paso del tiempo.