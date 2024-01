En los últimos años, ha habido un verdadero cambio radical en lo que se les ofrece a los consumidores. No hace mucho tiempo, todos los componentes de una bicicleta se centraban en el peso antes que nada. Las ruedas no sólo eran una parte de esto, sino que a menudo eran el factor principal al tener la oportunidad de reducir aún más el peso.

Hoy las cosas son muy diferentes. El mejores ruedas ligeras están pasando de ser la mejor opción general a ser un producto más especializado para un tipo específico de ciclista. Para la mayoría de las personas, tiene más sentido ir un poco más pesado con una rueda más profunda que sea más aerodinámica. Es posible que técnicamente seas más lento en una pequeña sección de tu recorrido general, pero ganarás velocidad en general. ¿Es eso todo lo que hay que hacer para elegir ruedas? ¿Es una elección binaria? Peso vs aero, ¿elige tu veneno?

El Zipp 353 NSW promete un rotundo no. Zipp argumenta que si puedes pagarlo, no tienes que elegir peso versus aero y hay más en qué pensar. He estado pasando tiempo con el Zipp 353 NSW para ver si es cierto. ¿Son estas ruedas tan buenas como dicen las especificaciones o te piden que pagues mucho dinero por algunos titulares que realmente no puedes sentir durante un viaje? Estas son las ruedas no tubulares más ligeras que Zipp haya fabricado jamás. Si has sentido curiosidad por saber cómo son al montarlos, sigue leyendo.

El vórtice que crea puntos y el perfil ondulado son las características más conocidas.

Diseño y estética

El Zipp 353 NSW no es nuevo, salió hace poco más de dos años en 2021. No solo eso, sino que la característica que define tanto la estética como la tecnología involucrada existe desde hace al menos seis años. Aún así, la cantidad de personas que continúan preguntando al respecto es alta y es divertido hablar de ello, así que profundicemos.

La historia cuenta que los ingenieros de Zipp buscaron inspiración en las aletas de las ballenas jorobadas. El término que a Zipp le encanta utilizar es biomímesis, pero la idea básica es que la ingeniería humana ha tenido un comienzo lento en comparación con la naturaleza. El flujo de agua es similar al flujo de aire y las ballenas jorobadas son rápidas y maniobrables a pesar de su enorme tamaño, ¿cómo lo hizo la naturaleza?

Se trata de mantener el aire o el agua adheridos y, en este punto, está aún más trillado que la historia de la biomímesis. Al igual que los culottes con tirantes aerodinámicos o las pelotas de golf, hay hoyuelos incluidos en el exterior de las ruedas Zipp 353 NSW. Esos hoyuelos interrumpen el flujo de aire y hacen que siga un poco más la curva de la rueda. El resultado es menos resistencia y una rueda más rápida.

Sin embargo, la pieza que siempre pensé que era más innovadora es que Zipp fue el primero en utilizar un diseño ondulado en lugar de una profundidad constante. La 353 NSW es ​​una rueda de 45 mm de profundidad, pero en lugar de mantener una profundidad constante de 45 mm, es más alta donde se conecta cada uno de los 24 radios de acero inoxidable Sapim CX-Ray. Justo después de cada radio, el amplio perfil en forma de U desciende antes de volver a subir lentamente. La ondulación cambia la profundidad entre 42,7 y 46,5 mm, pero el rendimiento sigue siendo el de una rueda de 45 mm.

Es decir, sigue siendo una rueda de 45 mm cuando el viento sopla de frente. A medida que aumenta el ángulo de guiñada, la rueda comienza a funcionar más como una rueda menos profunda. Es un efecto un poco parecido a la forma más conocida de cola de kamm truncada y, al igual que esa forma, la otra ventaja es el peso. Menos material significa menos peso y la Zipp 353 NSW es ​​la rueda no tubular más liviana que Zipp haya fabricado jamás con una especificación cotizada de 1255 gramos (1307 pesados ​​con cinta y válvulas).

El detalle menos discutido del Zipp 353 NSW es ​​el centro. Zipp, como empresa, parece ser fanática de los diseños de bujes traseros relativamente complicados y este buje Cognition de segunda generación con tecnología Axial Clutch V2 lo simplifica un poco. El diseño anterior usaba imanes y una pastilla de 36 dientes, pero esta vez se cambió a algo parecido a DT Swiss o Cadex. Dentro del buje trasero, hay un par de anillos que se bloquean entre sí y un resorte para que esto suceda. La gran innovación es que el resorte no es de metal sino de un elastómero plástico llamado Sylomer. Sylomer aparece en una variedad de industrias donde su capacidad para volver a formarse y reducir la vibración son ventajas. En un buje de bicicleta, significa que incluso con una camioneta de 54 dientes, la marcha por inercia genera mucho menos ruido que otras marcas.

Actuación

Lo que acabo de transmitir arriba son las características estéticas y de diseño sobre las que todos esperan leer. Cualquiera que haya visto alguna vez una de las ruedas Zipp con la ola quiere saberlo inmediatamente. Cualquiera que conozca la historia de la biomímesis quiere saber sobre el peso del Zipp 353 NSW. Ambas piezas son partes del concepto de eficiencia total del sistema Zipp, pero solo representan la mitad de la historia.

Sin embargo, para ser claros, sí importan. Si bien no puedes sentir la eficiencia aerodinámica de un juego de ruedas, ciertamente puedes sentir el efecto del viento cruzado. La verdad es que no puedo pensar en una rueda moderna, incluso si llega a tener una profundidad de 60 o 65 mm, que ya dé miedo con viento cruzado. Los vientos cruzados realmente atrapaban las ruedas en forma de V profunda de hace años y el efecto a veces era similar al de una mano invisible tirando del manillar. Con ruedas modernas, eso prácticamente ha desaparecido, pero el 353 NSW sigue siendo una mejora.

La razón por la que las ruedas profundas modernas funcionan bien con vientos cruzados es que los ingenieros han descubierto cómo mantener el aire adherido. En lugar de que el viento agarre tu volante, recibes un empujón. A veces es suave y otras no, pero de cualquier manera, puedes inclinarte y adaptarte. Zipp ha mejorado ese rendimiento al mantenerse igual de estable con un empuje significativamente menor en situaciones similares. Estas ruedas no son inmunes a los vientos cruzados, pero se necesita mucho más antes de sentir el empujón.

En cuanto al peso, hay menos historia ahí. Son ligeros y receptivos, pero eso es un hecho con los números con los que estamos tratando. Si desea ver un número bajo en la báscula, el 353 NSW se lo proporcionará. Dicho esto, con 45 mm, estas son ruedas más cortas que otra de mis ruedas livianas y profundas favoritas, la Cadex 50 Ultra. Entre los dos juegos de ruedas, probablemente esté intercambiando entre 1 y 3 vatios de rendimiento aerodinámico por una reducción de peso de 94 gramos y no notará la diferencia en la marcha. Tendrás que decidir qué crees que es más importante a nivel conceptual.

Sin embargo, hay más que considerar. Para mí, fue la resistencia a la rodadura y la reducción de las vibraciones lo que inició mi historia de amor con el 353 NSW. Los dos conceptos representan la otra mitad de la eficiencia total del sistema Zipp y posiblemente sean más importantes. Lamentablemente no tengo mucha información sobre cómo llegó Zipp al producto final. La marca guarda silencio sobre los detalles, pero todos podemos hacer algunas suposiciones.

Comienza con una combinación de construcción sin ganchos, un neumático de mínimo 28 mm y un ancho interno de 25 mm. Esas especificaciones te brindan una gran superficie de contacto, baja presión y mucha comodidad en forma de suspensión del neumático. Sin embargo, hay más y puedo decírselo con confianza después de haber probado también el Enve SES 4.5. Las dos ruedas comparten esas especificaciones, pero ni siquiera el Enve puede igualar la comodidad del 353 NSW. Es seguro decir que cualquier magia que Zipp haya podido sacar de la bandeja de carbono, es notable.

El diseño parece reírse del asfalto rugoso y del pavimento roto. Puedes mantener una posición más agresiva durante más tiempo y tan pronto como te subes a estas ruedas, puedes sentir la diferencia. Cuando se trata de ruedas de alta gama, las diferencias de rendimiento son pequeñas y lo que importa son los detalles. El confort que proporcionan estas ruedas es diferente. Incluso con los mismos neumáticos de carrera Cadex y 50 psi que siempre uso, es una diferencia sustancial en comparación con otras ruedas.

Veredicto

A menudo me gusta contar la historia de una aventura sobre un vehículo, pero esta vez no lo hago. Elijo aprovechar estas cada oportunidad que tengo durante el mayor tiempo posible. No hay una aventura específica porque hago todo con ellos. Sé que a los lectores les encanta escuchar que un producto caro no vale la pena, pero ese no es el caso aquí. Las ruedas Zipp 353 NSW son caras, pero también ofrecen una diferencia notable en la calidad de marcha y eso es cierto incluso en comparación con las ruedas que me encantan de Enve y Cadex.

Incluso los aspectos negativos que he enumerado, aparte del precio, no serán negativos para todos. Esto es especialmente cierto en el caso del sonido del freehub. Mucha gente prefiere un freehub silencioso, yo no soy uno de ellos. El 353 NSW es ​​un volante audaz, también podrías apoyarte en eso. Además, es bueno tener un sistema de alerta temprana incorporado para que la gente sepa que usted se acerca a ellos.

Los neumáticos también pueden ser un problema para algunos. No todo el mundo se siente seguro con un neumático de 28 mm en una llanta sin gancho de 25 mm y es por eso que Zipp realiza pruebas exhaustivas. La mayoría de marcas con productos similares tienen una lista similar. La combinación es más cómoda, más estable y más aerodinámica, pero si quieres estar seguro, tendrás que utilizar neumáticos probados. En realidad, Zipp tiene más neumáticos aprobados que algunas marcas, pero también requieren neumáticos sin cámara, incluso si los utiliza con cámara.

De lo que nadie puede escapar es del precio. Obtendrás una rueda increíble, pero es más cara que toda una gama de ruedas realmente buenas. Probé opciones de Enve, Roval y Cadex que ya son caras. Zipp llega por encima, por lo que tendrás que decidir dónde caes en ese punto.