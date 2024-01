Cuando vi por primera vez las nuevas zapatillas Rapha Pro Team Lace Up, debo admitir que tenía algunas reservas sobre el sistema de cierre rápido de cordones y cómo resistiría su uso. Hace tiempo que soy fanático del diseño y la estética de las zapatillas Rapha Pro Team y quería probar esta versión por mí mismo.

Los zapatos Pro Team Powerweave llevan algunos años en el mercado y revisamos los originales en 2020, donde recibieron cinco estrellas. El editor asociado Josh Croxton complementó sus suelas rígidas y su peso total liviano.

Los zapatos Pro Team Lace-Up presentan prácticamente las mismas características de diseño que los zapatos Pro Team que están disponibles con diales BOA. El modelo con cordones conserva la parte superior tejida y la suela de fibra de carbono, pero utiliza un sistema de cierre ‘Speed ​​Lace’ para asegurar el zapato y ajustarlo al pie.

Los zapatos con cordones son £50 más baratos que sus homólogos equipados con BOA. Tenía muchas ganas de ver si esta era una manera fácil de ahorrar £ 50 mientras aprovechaba prácticamente toda la misma tecnología o si el cierre de encaje no resistiría una conducción intensa o una carrera de velocidad y demostraría que mi corazonada era correcta de que funcionarían. suelto con el tiempo.

Los zapatos Pro Team Lace Up tienen una silueta sencilla y sencilla.

Diseño y Estética

En cuanto al diseño, como se mencionó, el modelo Pro Team Lace Up comparte prácticamente todo con los zapatos Pro Team Boa, excepto el sistema de cierre. El más obvio es el material superior tejido suave de una sola pieza que Rapha llama Power Weave, que está construido con poliéster tejido. Luego se remata con un revestimiento DWR, que definitivamente se nota; Mantenga el zapato debajo del grifo y el agua simplemente gotea y se escurre, aunque supongo que será necesario volver a impermeabilizarlo con el tiempo.

Los zapatos Lace Up están disponibles en blanco o negro. No obtienes el color rosa/púrpura de alta visibilidad en el que están disponibles los zapatos Pro Team Boa. Entonces, si tienes el corazón puesto en este color y estás comprando, tendrá que ser la versión Boa para ti. Yo, sin embargo, me mantengo firme en el campo de las zapatillas de ciclismo de carretera blancas y creo que la versión blanca se ve genial. De cerca, en realidad es una mezcla de blanco y gris plateado con detalles grises horizontales que se extienden a lo largo del zapato y bajan por la franja vertical que llega hasta la cala. En todo caso, personalmente diría que lo haga, Rapha, y que los haga realmente blancos. Sin embargo, si no quieres zapatos muy blancos, esto solo suaviza un poco las cosas y probablemente también ayude a que las marcas o la suciedad se mezclen un poco más fácilmente (Rapha recomienda agua y un cepillo para limpiar los zapatos).

Obtienes la misma suela de fibra de carbono brillante que se puede encontrar en los zapatos del equipo Pro, está muy bien terminada y las roscas de los pernos de las calas de acero inoxidable tienen una marca cerca que te permite saber que hay una clasificación de torsión de 6 Nm, algo que no se ve en cada zapato. Le pregunté a Rapha quién fabrica las suelas de carbono. No quisieron compartir ningún detalle, lo cual es bastante justo, pero me dijeron que su proveedor es un importante especialista de la industria. Anteriormente, Easton los fabricaba, pero no se sabe si sigue siendo así. Hay dos almohadillas termoplásticas firmes para el talón y la puntera en cada zapato. La almohadilla del talón se puede quitar a través del interior del zapato debajo de la plantilla y Rapha tiene repuestos disponibles si alguna vez se desgasta.

Los zapatos no tienen marca, con la barra ‘RAPHA’ en el exterior de la copa de plástico externa del talón que envuelve el exterior del zapato. Este es un blanco brillante y supongo que presumiblemente está ahí para ayudar a la rigidez en esta área y ayudar a la retención del talón y, a su vez, del pie. Sin embargo, no es totalmente rígido y al apretarlo se crea cierta flexibilidad.

Las plantillas son de EVA y flexibles con un acabado Rapha rosa brillante debajo y una sección superior cepillada suave que, según Rapha, es microfibra antimicrobiana. También hay soportes para el arco con velcro que se pueden cambiar. Se incluye un arco mediano como estándar.

Las suelas de carbono brillante se ven geniales y pesan 6 Nm con una llave dinamométrica para los pernos de las calas.

El tema clave de conversación en torno al diseño de los zapatos Lace Up es el propio sistema de cierre rápido de cordones. Es similar al que se puede encontrar en algunas zapatillas para correr y deportivas. Personalmente, no estoy familiarizado con ninguna otra zapatilla de ciclismo que utilice esta tecnología. Los zapatos usan un cordón que pasa por ocho bucles (cuatro a cada lado del zapato) y a través de una especie de palanca de plástico que se usa para apretar y pasar los cordones. Es fácil y rápido apretar los cordones; luego pasa el exceso a través de una lengüeta elástica en la mitad del zapato y guarda el resto debajo de un bolsillo de malla en la parte delantera del área de los cordones. Todo parece bastante ordenado cuando hayas terminado.

Una cosa que no puedes hacer es bloquear la palanca una vez que hayas terminado. Corrígeme si me equivoco Rapha, pero he pasado una buena cantidad de tiempo jugueteando con la palanca y no puedes bloquearla en su lugar una vez que has apretado los cordones.

Otro punto con respecto al cordón es que no veo ninguno listado como repuesto para los zapatos actualmente en el sitio web de Rapha. Supongo que si dañaste o rompiste el tuyo, Rapha estaría encantado de encontrarte un reemplazo, al menos espero que te hayan dado el precio recomendado de £ 245 por los zapatos.

En mi opinión, las Pro Team Lace Up lucen fantásticas, con una parte superior elegante y sencilla. La falta de diales probablemente también ayude a la aerodinámica.

Actuación

Pasé una buena parte del verano usando los Pro Team Lace Ups. Utilicé una variedad de recorridos, desde sesiones turbo en interiores hasta recorridos cortos y largos por carretera, incluido mi duro grupo local de encadenados de los sábados por la mañana. Pensé que esta sería una prueba excelente para el sistema Speed ​​Lace y ver si podría resistir los sprints cuesta arriba y en llano y, en general, montar con fuerza.

En cuanto al ajuste, Rapha recomienda elegir media talla más para los zapatos Lace Up. He usado un par UK 9 EU 43.5 y me han quedado bien. Casi universalmente uso un EU 43, excepto en los zapatos Sidi, que también tienden a quedar un poco pequeños. Mis pies son bastante estrechos y no me he sentido aplastado ni restringido con los zapatos. El cuerpo del zapato es

bastante ancho pero se estrecha hacia abajo y la puntera es un poco puntiaguda en mi opinión y no tiene realmente la forma natural de un pie humano. Si tiendes a necesitar zapatos más anchos, quizás quieras probarlos antes de comprarlos. La configuración de las calas también estuvo bien para mí, y pude lograr mi configuración y ajuste correctos en función de dónde Rapha colocó los orificios de montaje de las calas.

Me sentí cómodo con los zapatos desde el primer momento, no hubo llagas, rozaduras ni molestias de ningún tipo. El material Power Weave ayuda a esta sensación y no hay cuero rígido, recién salido de la caja o similar que se rompa como en otros zapatos nuevos a veces.

Se trata de zapatillas de ciclismo de alto rendimiento y Rapha dice que están diseñadas para competir y entrenar en todas las condiciones. Son livianos, se ven geniales y la suela me pareció lo suficientemente rígida como para que no pudiera detectar ni una pizca de flexión. El Speed ​​Lace también llamó la atención de algunos compañeros de viaje y se destaca si lo buscas. Creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver sólo diales o cordones BOA en estos días. Esto nos lleva al punto clave de conversación del zapato y a revisar cuál es el Speed ​​Lace.

El Speed ​​Lace se mete perfectamente en el bolsillo de malla en la parte delantera del zapato.

Como se mencionó, puede apretar el Speed ​​Lace y cierra rápida y efectivamente la parte delantera del zapato y ajusta todo alrededor de su pie. Puede lograr un ajuste bastante ajustado al apretarlo. Creo que la naturaleza flexible del material Power Weave se adapta al Speed ​​Lace y permite que el material se mueva con el cordón a medida que lo aprietas.

También puedes ajustar el Speed ​​Lace en la bicicleta; lo hice en un descenso largo y recto, apretándolo y metiéndolo nuevamente en la bolsa de malla. No fue rápido (ni bonito), pero se puede lograr y aquí supera a los cordones. A menos que seas muy hábil, tendrás que detenerte para volver a atar los cordones de las zapatillas de ciclismo.

En mis pruebas descubrí que, aunque no se puede bloquear la palanca una vez que la has apretado, en su mayor parte permanece exactamente donde debe estar y el mecanismo se “reafirma” a falta de una mejor descripción. .

Después de un período de tiempo al andar en bicicleta, el Speed ​​Lace se afloja un poco y, en general, había un poco más de espacio y cedía en el zapato para mis pies, pero no es perjudicial. Es el lado derecho de suelto. Está claro que hay un poco más de espacio y flexibilidad para el pie, pero para mí nunca ha estado en el lado equivocado de la línea. Ni una sola vez terminé un recorrido duro o un sprint y me molestó que mi pie se deslizara por todo el interior del zapato. Esto parece refutar mi teoría de que el cordón se soltaría solo.

Dicho esto, si quieres que tu pie quede asegurado en un zapato y sujeto de manera más completa, estoy bastante seguro de que la mayoría de los ciclistas querrán o necesitarán un BOA o, si lo prefieren, una configuración con cordones. Personalmente, para carreras o esfuerzos duros, elegiría un zapato con diales BOA debido a la forma en que aprietan una parte más grande del zapato. Los zapatos Lace Up se ajustan en un área relativamente estrecha. Pasé algunos paseos usando zapatos extraños, usando un QUOC Mono II en un pie y un Pro Team Lace Up para comparar en el otro. Después de este período, quedó claro que los zapatos Lace Up no sujetan los pies con tanta firmeza y, en general, permiten un poco más de movimiento.

Dicho esto, no todo el mundo quiere o necesita que sus zapatos estén bien sujetos y yo me aflojé los zapatos después de varias horas de montar a altas temperaturas porque mis pies se hincharon y me dolían un poco. Para los días más tranquilos en los que no tienes los zapatos bien ajustados, los Lace Up ofrecen una opción cómoda y elegante.

La talonera exterior de plástico es fácil de mantener limpia y no es muy rígida.

Veredicto

Tenemos suerte de tener muchas opciones hoy en día cuando se trata de equipamiento ciclista. A £245 / $315, los zapatos Lace Up de Rapha ciertamente no son los zapatos más caros del mercado, pero están a la altura de otros zapatos premium centrados en el rendimiento.

He corrido a toda velocidad con ellos, sujetaron bien mis pies y creo que brindaron una buena transferencia de potencia, pero el espacio adicional y el movimiento que brinda el cierre Speed ​​Lace no sería mi primera opción cuando el rendimiento es lo más importante. Para eso, buscaría las zapatillas Pro Team equipadas con BOA de la gama Rapha.

Sin embargo, son unas zapatillas de ciclismo de gran apariencia que funcionan muy bien en una amplia gama de recorridos. Si quieres un poco más de margen de maniobra para los días calurosos o en general, y no necesitas que tus zapatos estén bien ajustados para las carreras o entrenamientos regulares, te los echaría un vistazo.