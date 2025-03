Lanzado en julio de 2024, el POC Cytal Carbon es el último casco aerodinámico de la marca que afirma que es su casco más aerodinámico y bien ventilado. Se sienta junto al casco Procen Air Aero en la línea de cascos de nivel Pro de la marca. El Procen Air recientemente salió en la cima en nuestra propia prueba de túnel de viento de cascos de bicicleta de carretera.

Gracias al modelado de CFD, las pruebas de túnel de viento y las pruebas del mundo real por parte de los ciclistas de EF, el carbón cital cuenta con una variedad de impresionantes características de ventilación y aerodalámica, aunque todavía tenemos que pasarlo a través del túnel de viento nosotros mismos. A su debido tiempo, deberíamos poder decir si es uno de los mejores cascos aerodinámicos del mercado.

Con un precio de RRP £ 360, el carbón cital viene en tres tamaños, S, M y L, (50 cm a 61 cm), y pesa un reclamado 250 g para un tamaño M. Solo está disponible en negro.

Diseño y especificaciones

El carbón cital presenta un 'ala' de carbono que se encuentra en el medio del casco y que POC dice que es parte integral de la aerodinámica y la ventilación del casco.

Utilizando el efecto Venturi, el enfoque conocido de POC al flujo de aire mediante el cual el aire se acelera a medida que pasa a través de un espacio restringido, el 'ala' tiene un grosor y una forma variados que crean zonas de presión. POC dice que esto aumenta la velocidad del aire a través del casco, ayudando con enfriamiento y ventilación en toda la cabeza.

El casco también tiene grandes ventilaciones de aire en la parte delantera del casco que, según Poc, reduce la acumulación de aire en la parte delantera de la cabeza del jinete, y enruta el aire a través del casco en lugar de alrededor de él, lo que aumenta la ventilación y la velocidad. Este es un enfoque similar al del muy rápido Procen Air.

La carcasa externa está hecha de policarbonato y se moldea al núcleo del casco para mejorar la estabilidad estructural, mientras que POC dice que la capa interna de poliestireno expandido (EPS) está optimizado para equilibrar la protección del choque y el bajo peso.

Seguridad

El carbón cital logró una calificación de seguridad de Virginia Tech de cinco estrellas, que POC dice que principalmente se debe a la densidad de la espuma EPS del casco que fue elegida para equilibrar la protección del choque y el bajo peso. Virginia Tech es la principal instalación de prueba de casco independiente.

El ala de carbono también es instrumental. Según POC, el ala de carbono crea una estructura e integridad que es muy fuerte, ya que el carbono es muy duradero y capaz de manejar las fuerzas de manera diferente a las EPS. El ala está llena de un núcleo koridion, un material expandible, que le da al ala una sensación más elástica. Esta capacidad de absorción supuestamente le da al casco mucha fuerza y ​​también apoya la disipación de energía.

Intenté darle un pequeño apretón al ala y pude sentir la compresión. Sin embargo, no hay tecnología de impacto rotacional como MIPS en el casco.

POC dijo que la omisión de MIPS se debió a que el enfoque del casco está en la ventilación y la aerodinámica.

“Había un Un poco de consideración de peso, pero principalmente como el enfoque para este casco fue empujar el límite para la ventilación y el enfriamiento del flujo de aire, al mismo tiempo que estaba muy enfocado en mejorar la aerodinámica, especialmente porque era un proyecto que emprendimos con EF “, dijo Damian Phillips de POC.

Si bien la omisión es notable, claramente no es lo suficientemente notable como para reducir la calificación de cinco estrellas, lo que nos lleva al interminable debate de tecnología de seguridad de si la tecnología como MIPS es esencial o no.

Actuación

He estado probando el carbón Cital POC en Malta, que, a diferencia del Reino Unido, cuenta con una cantidad gloriosa de sol por año, y a fines del invierno esto significa temperaturas de alrededor de 17 grados centígrados.

No he probado esto en el calor adecuado, por lo que no puedo atribuir las afirmaciones de enfriamiento de POC ni los beneficios aerodinámicos dado que no tengo acceso a un túnel de viento.

A primera vista, el casco no es exactamente lujoso, ya que hay un revestimiento y relleno mínimo, pero hay más en oferta en la caja.

A pesar de esto, me pareció notablemente cómodo. Al viajar, el casco mantuvo mi cabeza sin esfuerzo. Es un casco increíblemente liviano, y fácil de olvidar que incluso está en tu cabeza cuando se monta; La señal de un buen casco si me preguntas.

El sistema de ajuste de tamaño es un verdadero destacado. Extendiéndose desde el templo hasta el templo alrededor de la parte posterior de la cabeza, el sistema ofrece un ajuste sin complicaciones y fácil de asegurar. Es increíblemente fácil de ajustar y permite un amplio espacio para una cola de caballo. Parte de este sistema es un cable que se conecta alrededor de la cabeza. Esto se ve muy delgado, pero no tuve problemas y iría tan lejos como para decir que el sistema de ajuste ofreció el mejor ajuste de cualquier casco que haya probado.

Dicho esto, el casco solo viene en negro, un color que absorbe el calor, lo que plantea la pregunta de por qué POC decidió ofrecer solo al consumidor este tono.

“Elegimos lanzar la primera edición en negro solo, ya que funcionó bien con el ala de carbono”, dijo Phillips.

“Hemos hecho versiones en diferentes colores para nuestros equipos (consulte las versiones de EF Pink) y los eventos, y somos de mente abierta a nuevas formas de color en el futuro. Pero el objetivo principal del casco es crear ventilación mejorada y mejorar la aerodinámica”.

Veredicto

A £ 360, el carbón Cital POC se encuentra en el nivel de rango de precios más alto en comparación con otros cascos en el mercado aerodinámico de élite.

Me gustaría ver el casco con una tecnología de impacto rotacional integrada y vener una variedad de opciones de color, en lugar de solo negras.

Mire más allá de esto y el carbón cital es un casco gloriosamente liviano, fresco y cómodo, con un sistema de ajuste completamente brillante para un ajuste excepcional.