Elegir el mejor casco de bicicleta de carretera para muchos se trata de aerodinámica hoy en día. A medida que el casco golpea aire limpio, puede tener un efecto descomunal en el rendimiento en comparación con muchas otras actualizaciones, pero para muchas, la consideración principal será el precio. Los cascos de gama alta pueden costar fácilmente más de £ 200/$ 250, y para muchos, eso es demasiado dinero para lo que, en primer lugar, es un equipo de seguridad.

Van Rysel está haciendo un gran trabajo en los últimos años tratando de emitir su estética de ganga. La bicicleta Van Rysel RCR Pro Road tuvo la mayor exageración de cualquier lanzamiento de bicicleta de carretera que pueda recordar en los últimos años, y con el equipo de la marca que se utiliza en el nivel superior del deporte, sin duda se está convirtiendo en un gran jugador que está interrumpiendo el orden habitual de las cosas.

En una reciente prueba de túnel de viento, el casco RCR-F (anteriormente conocido como el FCR) salió el tercer lugar más rápido entre una gran variedad de cascos de carretera (ignorando el Mad POC Procen Air por un segundo), a pesar de costar una fracción del precio de muchos en la lista. Si bien mi colega Tom revisó ese casco, que, teniendo en cuenta el rendimiento aerodinámico, E ofrece un valor realmente asombroso, he estado usando el casco de Van Rysel RCR MIPS aún más barato durante varios meses, y si no está contando cada vatio, entonces creo que es probable que sea una compra aún mejor.

Diseño y estética

En términos de forma, el Van Rysel RCR MIPS comparte muchas similitudes con el Aero RCR-F. En cuanto a la forma, los dos son similares, pero el RCR MIPS solo tiene más respiraderos. La sección delantera presenta tres respiraderos inferiores alrededor de la frente, junto con cinco grandes respiraderos principales, que están bisecados por un rigor haz de plástico.

En la parte trasera, hay siete respiraderos completos para volcar el aire caliente en el aire turbulento detrás, y aunque en total esto puede parecer mucho, esto en realidad no parece un casco de ventilación salvajemente cuando se toma en la ronda. La porción central es muy suave, similar a la venerable Kask Protone.

Naturalmente, uno no puede juzgar la aerodinámica a los ojos, pero es claramente un casco más ventilado que su hermano aerodinámico. Con la cabeza hacia abajo en una posición aerodinámica, no es difícil imaginar que también sea relativamente rápido. Nuevamente, esto necesita pruebas para corroborar, así que dejaré cualquier discusión aerodinámica allí.

Dentro de la cáscara de plástico blanca o azul brillante está la cubierta de poliestireno expandida habitual, y dentro del relleno se ve relativamente mínimo. Lo clave para tener en cuenta aquí es que, a pesar de un PVP de solo £ 79.99, el casco incluye la tecnología MIPS Air Node. MIPS (Sistema de protección de impacto multidireccional) permite que la carcasa del casco gire alrededor de la cabeza del usuario hasta cierto punto durante un impacto, con una reducción en las fuerzas de rotación que el cerebro siente. Air Node es la última oferta de perfil más bajo de la marca, y verlo a este precio es bastante increíble.

La cuna es ajustable a través de un dial y se puede elevar o bajar en la parte posterior de varias muescas para lograr un ajuste ideal. El relleno también se puede quitar para lavar si estás sudado. La correa de la barbilla es ajustable, aunque un poco básica, abandona el cierre magnético de Fidlock del FCR a favor de una hebilla estándar. Las juntas y de los oídos se realizan perfectamente, pero no son ajustables de ninguna manera, por lo que si se sientan en el lugar equivocado para usted, entonces tendrá que lidiar con eso.

Mi versión mediana de tamaño pesaba en 278.6g/9.8 oz, lo que no necesariamente va a desafiar el título de casco de bicicleta de carretera más ligero, pero ciertamente es respetable. Es solo 14 g más ligero que el FCR, lo cual es un poco sorprendente dadas las rejillas de ventilación adicionales.

Los logotipos de Van Rysel son solo pegatinas, por lo que podrían ser propensos a despegarse en la plenitud del tiempo, pero hasta ahora, el mío ha sido absolutamente dorado.

Actuación

He usado algunos cascos baratos en el pasado y, en general, todos se sienten como tales, pero ese no es el caso aquí. El casco Van Rysel RCR MIPS se siente significativamente más premium de lo que su precio sugeriría que debería hacerlo. Si bien el relleno se ve relativamente mínimo, el casco es extremadamente cómodo y nunca encontré ningún pellizco o frotamiento. Esto puede deberse a que coincide perfectamente con mi cabeza, pero independientemente de que esté a la par con algunos cascos que son el doble del precio.

La cuna se sienta relativamente baja en los oídos. No es lo suficientemente bajo como para interferir con sus gafas de ciclismo, pero en combinación con una ceja relativamente baja y una cuna trasera que puede extenderse por una buena distancia, es suficiente para que se sienta como si su cabeza sea en el casco en lugar del casco es en Tu cabeza, si eso no es una distinción demasiado buena de hacer.

Mientras conduce, ha sido esencialmente impecable. La comodidad es clave para mí, y aunque aún no lo he dado una renta de temperaturas realmente sofocantes, sí uso una gorra debajo de los días helados, lo que generalmente es un signo de ventilación decente. El ajuste en la mosca es muy fácil, y el dial tiene un clic positivo en ambas direcciones con poca resistencia. Es más fácil que muchos diales que he usado, y es perfectamente posible quitarlo, quitarle la gorra y volver a aplicar su casco mientras cabalga, aunque, naturalmente, debo sugerir que realmente no debe hacer esto.

Si bien las cunas del oído no son ajustables, son de bajo perfil y se sentaron lo suficientemente bajos como para que nunca me preocupen. Sin embargo, descubrí que los respiraderos no contienen gafas de sol particularmente bien, así que tendía a optar por pegarlas por la parte posterior de mi camiseta si alguna vez necesitaba quitarlas.

Ahora, obviamente, no he estrellado el casco para probar las características de seguridad, que en última instancia es para lo que es, pero cumple con las regulaciones europeas EN1078, y usted obtiene esa protección de impacto rotacional adicional de MIPS que actualmente no obtiene con el FCR a pesar de ser más caro. Esta es una verdadera victoria para mí, y plantea un poco preguntas sobre por qué el FCR también no incluye MIPS, al menos no en el Reino Unido, una oferta de MIPS está disponible en Europa. El único inconveniente, tal vez, es que no tiene una calificación de Virginia Tech, un sistema independiente para calificar a los cascos, por lo que si desea seguridad por encima de todo lo demás, entonces sería mejor buscar uno que haya sido probado de esta manera.

En Aero nuevamente brevemente. No voy a fingir que “se siente rápido” porque es algo tonto decir sobre un casco. Lo que puedo decir es que hemos probado el FCR de forma similar en el túnel de viento, y fue excelente, y eso fue suficiente para hacerme alcanzar este sobre mis otros cascos cuando estaba en paseos donde quería ser rápido. Si buscas un casco puramente aerodinámico, entonces busca el FCR, pero para el piloto general que tiene un ojo en el rendimiento, pero no es el todo y el final, l, entonces el FCR es un casco excelente.

Valor

Sinceramente, no puedo creer que este casco cuesta tan poco como lo hace. Solo cuesta £ 79.99 y, en su mayor parte, se siente como un casco que vale el doble de ese precio de venta. Lo único que se siente barato es la correa de la barbilla, y no puedo, en buena conciencia, decir que eso me dio un dolor. Valor realmente estupendo, y si estuviera comprando un casco para mí, probablemente sería este, así que tendría más dinero para otras cosas.

Veredicto

Si no está contando cada vatio, entonces el Van Rysel RCR MIPS debe estar en su lista de consideración para su próximo casco de bicicleta de carretera. Es extremadamente cómodo, se ve bien sin una estética del sótano de ganga, se obtiene tecnología MIPS agregada, está bastante bien ventilada, hay algunos puntos de brownie de equipo profesional si eso es lo tuyo, y todo por menos de £ 100.

A menos que desee el casco más aerodinámico posible, el casco más ventilado posible o el casco más seguro posible (ya que esto no ha sido calificado por Virginia Tech), entonces no puedo ver una razón convincente para elegir otras opciones además de consideraciones estéticas.