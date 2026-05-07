En 2025, Fizik pasó a una nueva categoría al lanzar una gama de cuatro cascos de ciclismo premium. De estos, Kudo y Kudo Aero fueron diseñados para uso en carretera, gravel y XC MTB.

Ahora ha añadido el Kyros de precio medio, dirigido a las mismas categorías ciclistas. Mientras que su Kudo y Kudo Aero tenían un precio superior de £ 270 / $ 320, el Kyros rebaja un total de £ 100 / $ 120, lo que lo convierte en una opción de casco de bicicleta de carretera mucho más accesible para una gama más amplia de ciclistas.

Hemos estado rodando con el Kyros tanto en carretera como en grava para ver cómo evoluciona.

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Diseño y estética





El Kyros comparte la forma general del Kudo, aunque Fizik ha realizado cambios en los detalles. Aunque la posición de las ventilaciones es la misma en los dos cascos, las ventilaciones son un poco más pequeñas en el Kyros y las nervaduras un poco más anchas. El miembro transversal que cruza la corona del casco es estructuralmente parte de la carcasa de EPS en lugar de un componente separado, como en el Kudo, y es un poco más profundo que el del Kudo. Las rejillas de ventilación en las cejas del Kyros también son un poco más estrechas.

La carcasa del Kyros tiene espuma EPS expuesta en la parte inferior, a diferencia del Kudo, donde la carcasa exterior se extiende sobre la espuma. Con el tiempo, el poliestireno puede marcarse y rayarse en las zonas expuestas, algo que se evita con la carcasa envolvente del Kudo.

Mientras que el Kudo tiene el sistema MIPS Air, que incorpora una capa deslizante debajo del acolchado del casco, el Kyros tiene un forro MIPS Evolve Core. Esto es similar al sistema MIPS original, con un revestimiento de plástico separado dentro de la carcasa del casco al que se fija el acolchado del casco.

Fizik aún no ha enviado el Kyros al laboratorio de cascos de Virginia Tech, pero la calificación de cuatro estrellas del Kudo lo sitúa en el medio entre los cascos que han sido probados.

El sistema de retención del Kyros es similar al del Kudo, con ajuste de altura del soporte trasero y un dial de ajuste grande. Comparte el sistema de ajuste de corona de Fizik, donde los pernos rojos en los lados frontales del retenedor se pueden mover entre tres puntos de anclaje en la parte frontal de la carcasa del casco para alterar la forma interna del casco y su ubicación en la frente y las sienes.





En la parte trasera, las dos grandes salidas de aire también reflejan el Kudo, con un reflector central que puede sustituirse por una unidad de luz. Pero mientras que Kudo y Kudo Air se venden con luz LED roja, es un costo adicional para Kyros.

El diseño de la correa del Kyros es similar al del Kudo, aunque omite el hilo reflectante presente en el Kudo. Las correas de la barbilla son piezas separadas unidas a los divisores en Y de plástico, por lo que no se puede ajustar la altura de los divisores debajo de las orejas. Hay una hebilla de clic estándar en la correa de la barbilla.

El Kyros tiene un peso declarado de 335 g en talla L y mi casco estaba perfecto. Eso es casi lo mismo que el peso del Kudo con la luz instalada.

Actuación

El casco Kyros me resultó cómodo en la cabeza con un ajuste mínimo. Si bien algunos cascos tienden a sentirse colocados sobre mi cabeza, el Kyros se sentó más profundamente a los lados y el retenedor trasero se colocó cómodamente debajo de mi prominencia occipital.

Juntos, daban una sensación de estar plantado, incluso antes de que me abrochara la correa de la barbilla y, si sacudía la cabeza, el casco se movía con ella, en lugar de balancearse. Las correas se sentían seguras cuando estaban abrochadas y estaban cerca de mi cabeza, particularmente la trasera. No hubo ninguna tendencia a aletear mientras se conducía.





Inicialmente era escéptico de que el sistema de ajuste de la corona supusiera un cambio significativo en el ajuste del casco. Pero mover los botones rojos entre la posición delantera predeterminada y la posición más trasera cambió la distribución de la presión, ejerciendo mayor presión sobre mi frente. La posición más adelantada era más cómoda para la forma de mi cabeza.

Los divisores de correa se ubicaron justo debajo de mis orejas sin rozarlos ni resultar incómodos, aunque algunos ciclistas pueden encontrar que la falta de capacidad de ajuste de los divisores genera un ajuste menos cómodo.





El flujo de aire a través del Kyros se sentía bien y el casco era cómodo y fresco en las temperaturas primaverales del Reino Unido, incluso en subidas de grava de baja velocidad y sin viento.

No tuve la oportunidad de usar el casco cuando hacía más calor. Es posible que se caliente más que otros cascos con el calor, aunque la doble tira ancha de acolchado transversal para las cejas debería ayudar a evitar que el sudor gotee en los ojos.

Las dos rejillas de ventilación laterales delanteras son razonablemente compatibles con las gafas de sol, y las patillas de mis gafas de sol se acoplan con bastante facilidad, aunque sigo prefiriendo enganchar las gafas en la parte posterior de mi cuello cuando no las necesito, al estilo Contador.

Con vientos cruzados más fuertes, se escuchaba bastante ruido en el casco, que parecía provenir del viento que pasaba sobre los bordes del revestimiento de plástico MIPS. Sin embargo, esto no era demasiado intrusivo y, al navegar contra el viento en lugar de cruzarlo, desaparecía.

Valor





Si bien muchos cascos de ciclismo, incluidos los Kudo y Kudo Aero de Fizik, rondan las £ 300, el precio más bajo de £ 100 del Kyros es significativamente más asequible.

Aunque Fizik ha degradado algunas especificaciones, el diseño general del Kyros conserva la forma y muchas de las características del Kudo. A diferencia del Kudo, Fizik no hace ninguna afirmación aerodinámica para el Kyros, pero dada la forma general y la distribución de ventilación similares, su aerodinámica podría estar en línea con la del casco más caro.

El precio de lista de £ 169,99 / $ 199,99 / € 190 del Kyros lo pone en competencia con cascos como Kask Valegro, Poc Omne Air y Specialized Propero 4, también cascos de nivel medio de sus respectivas marcas que incorporan tecnología de sus ofertas premium.

Veredicto

Fizik ha realizado algunas modificaciones inteligentes al Kyros para reducir el precio en relación con el Kudo, manteniendo los elementos clave del diseño de ese casco. La forma general es similar y creo que sería difícil notar un flujo de aire reducido, mientras se conservan los elementos clave de capacidad de ajuste.

Es posible que MIPS Core no esté tan bien integrado como MIPS Air, pero no afecta las partes internas del casco y tiene el mismo sistema de ajuste que el Kudo, lo que ofrece una amplia capacidad de ajuste. Esto lleva a un casco cómodo que se ajusta profundamente a mi cabeza y ofrece un ajuste tranquilizador.

El Kyros parece una buena opción para los ciclistas que buscan el estilo de Fizik sin el precio premium del Kudo.

Tanteador