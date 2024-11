El casco Julbo Sprint es la oferta aerodinámica de la marca junto con sus otros dos cascos de carretera para el día de la carrera, más centrados en la ventilación. El equipo profesional masculino Groupama-FDJ lleva los cascos de Julbo en el WorldTour, tras abandonar su antiguo socio en el Giro.

La marca proporciona muy poca información sobre el casco, siendo las salidas de aire optimizadas y el rendimiento aerodinámico en múltiples ángulos de viento el principal reclamo de este casco.

Recientemente llevamos el Julbo Sprint al túnel de viento para competir contra otros competidores de cascos aerodinámicos de carretera y descubrimos que funcionó bastante bien. Con un precio de 149,00 € (el precio internacional varía), también es uno de los cascos aerodinámicos de carretera más baratos disponibles junto con el Van Rysal FCR, y terminó por delante de varios competidores más caros. Sin embargo, el rendimiento de un casco no se basa únicamente en su aerodinámica, por lo que salimos a la carretera con el Julbo Sprint para ver cómo se comportaba en otros lugares.

Diseño y especificaciones

En comparación con la gran cantidad de competidores aerodinámicos disponibles en este momento, el Julbo Sprint parece un poco básico. El casco cuenta con una carcasa de policarbonato sobre un interior de espuma EPS, como es estándar en la mayoría de los cascos de carretera actuales. El caparazón se extiende más allá del borde del casco, protegiendo la espuma de abolladuras, pero hay algunas costuras donde los bordes del caparazón se unen que se ven un poco desordenadas.

En el exterior del casco, hay tres respiraderos frontales, un respiradero superior y tres escapes para entrar y expulsar aire caliente. El casco también presenta un perfil bastante delgado para el tamaño de 54-58 cm.

En cuanto a tallas, sólo hay dos disponibles: la ya mencionada de 54-58cm mediana, y la de 58-62cm grande. El dial de retención ajusta el casco con un ajuste de 360 ​​grados para el soporte, mientras que hay cierto ajuste vertical para el dial de retención y el soporte trasero.

El dial en sí es de plástico texturizado para ayudar con el agarre y puede realizar microajustes para cerrar o soltar. Las correas del casco tienen divisores verticales para ajustarse alrededor de las orejas, mientras que la hebilla de tres puntas y la correa se pueden ajustar fácilmente y cuentan con un tope de goma para mantener las correas ordenadas.

En lo que respecta a la protección contra impactos antirrotacionales, no hay nada específico para el casco, sin elementos de diseño tipo MIPS o Kineticore. Entonces, si esta es una consideración clave para usted, es posible que desee buscar en otra parte. El peso declarado para la talla Mediana es de 255 g, y nuestra unidad de prueba pesa 259 g, muy dentro del margen de error de la mayoría de los cascos de marcas.

Actuación

Si está invirtiendo específicamente en un casco aerodinámico, probablemente querrá saber cómo se desempeña en términos de aerodinámica. Recientemente, probamos en el túnel de viento 23 cascos aerodinámicos de carretera en el Silverstone Sports Engineering Hub para compararlos entre sí.

El Julbo Sprint tuvo un rendimiento bastante bueno en la prueba, finalizando noveno en la general, sólo cinco vatios más lento a 40 km/h que el casco más rápido. Lo que hace que esto sea impresionante, y un poco extraño, es que la marca no brinda ningún detalle específico sobre sus pruebas o desarrollo del casco para que haya superado a varios cascos más caros. Trabajando como consultor aerodinámico, me imagino que el perfil relativamente delgado del casco ayuda a que funcione bien en una posición de cabeza más erguida, mientras que la canalización interna menos profunda debería funcionar mejor en un peinado más corto.

Sin embargo, este perfil estrecho nos lleva al primer problema del casco: el ajuste. Es bastante estrecho, el Julbo Sprint no me resulta especialmente cómodo para la cabeza.

Tenía un perfil de flecha muy leve en el interior donde el frente comenzaba a estrecharse desde el punto medio de los lados, de modo que sentí que mis sienes se apretaban ligeramente. Agregar una gorra debajo no fue posible hacerlo cómodamente.

Era similar al Abus Gamechanger 2.0, otro casco que simplemente no se ajusta muy bien a mi cabeza, pero que funciona para otros. Sigo pensando que el tamaño mediano de Julbo es pequeño, así que es mejor probarlo antes de comprarlo para asegurarte de que se adapta a la forma de tu cabeza.

También hay otros problemas de comodidad, ya que la correa no era lo suficientemente larga para mí, por lo que siempre sentí un poco de presión debajo de la mandíbula debido a la correa, incluso cuando estaba aflojada al máximo. Nuevamente, esto podría ser simplemente un problema de ajuste para mí, pero no es un problema que haya tenido con ningún otro casco mediano que haya probado.

Otra característica que une comodidad y rendimiento es la ventilación. Esta es un área donde el Julbo Sprint no fue muy bueno en mis pruebas.

Hemos tenido un octubre un poco cálido, con temperaturas que alcanzan alrededor de 16 ° C/61 ° F algunos días aquí en el Reino Unido. Esto, combinado con subidas más empinadas, brinda una buena oportunidad para probar la ventilación de los cascos en el clima más común del Reino Unido. Incluso a alrededor de 10°C/50°F, descubrí que el Julbo Sprint se calentaba, más que otros cascos aerodinámicos de carretera que he probado.

Los canales internos poco profundos probablemente dificultan un poco el flujo de aire cuando una cabellera interactúa con el flujo de aire, mientras que el POC Procen Air presenta ventilación limitada pero canales internos enormes, por lo que el flujo de aire es sorprendentemente amplio.

La única gracia salvadora fue que el acolchado tardó bastante en saturarse hasta el punto de que el sudor goteaba en mis ojos, aliviando así la percepción de estar demasiado caliente.

Finalmente, protección contra accidentes. He tenido la suerte de no tener muchos choques, menos cuando me golpeé la cabeza. Sin embargo, se han realizado muchas investigaciones sobre los efectos de los choques en ángulo y cómo pueden provocar lesiones cerebrales como conmociones cerebrales.

Esto ha dado como resultado que la mayoría de las marcas de cascos presenten algún tipo de protección contra impactos antirrotacionales, ya sean revestimientos MIPS (Sistema de protección contra impactos multidireccionales), la tecnología de zona de deformación Kineticore de Lazer o los métodos de prueba WG11 (Grupo de trabajo 11) de Kask.

Todas estas tecnologías o pruebas tienen como objetivo reducir la probabilidad de sufrir una conmoción cerebral en caso de un accidente. El Julbo Sprint no presenta tecnologías específicas y no ha sido probado por ningún protocolo de seguridad independiente en caso de choques, como la calificación Virginia Tech Helmet.

Valor

El casco Sprint de Julbo tiene un precio que socava la mayoría del mercado de cascos aerodinámicos de carretera. Por 149,99 € (el precio internacional varía), solo hubo dos cascos que resultaron más baratos como parte de nuestras pruebas en el túnel de viento, el Carnac Evo, que era significativamente más lento y parecía francamente peligroso de usar, y el Van Rysel FCR, que era uno de los más rápidos. y Tom lo revisó positivamente. Casi todos los demás competidores de cascos aerodinámicos tienen un precio de venta al público de más de 200 €.

Sin embargo, hay más que valorar que sólo el rendimiento en el túnel de viento, y aquí es donde las cosas empiezan a desmoronarse para el Julbo Sprint. La ventilación y el ajuste son otros aspectos clave del rendimiento de un casco, y en ambas áreas, el Julbo sufre en comparación con la competencia. Si fuera mi propio dinero, felizmente gastaría más para conseguir un casco que equilibre mejor la aerodinámica y la ventilación; por ejemplo, el casco Velocis de Trek funciona ligeramente mejor en el túnel de viento como casco centrado en la ventilación.

También está la consideración de la seguridad del casco, que es la razón principal por la que cualquiera de nosotros usa casco. Sin pruebas de choque independientes y sin un sistema de protección contra impactos antirrotatorio específico, existe la posibilidad de que el Julbo Sprint no proteja su cabeza tan bien como el Trek Velocis, que ocupa el puesto 16 en la clasificación general de seguridad de Virginia Tech con un 5. /5 puntuación de seguridad.

Veredicto

Tiene un rendimiento sólido cuando se trata exclusivamente de rendimiento aerodinámico y también tiene un precio que supera en gran medida a muchos de los cascos aerodinámicos de la competencia. Sin embargo, hay varias áreas en las que Julbo Sprint no funciona bien y, por lo tanto, valdría la pena invertir más.

Una combinación de ventilación por debajo del promedio, un ajuste deficiente (al menos en mi cabeza en comparación con cascos medianos de otros tamaños) y la falta de características de seguridad más modernas y actualizadas decepcionan a este casco.

Sin embargo, si se adapta a tu cabeza y tus principales necesidades son un rendimiento aerodinámico y un peso razonablemente bajo, entonces puede que valga la pena considerar el Julbo Sprint.

Si desea una mejor tecnología de ventilación, ajuste y protección contra choques, busque en otra parte.