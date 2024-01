El casco Kask Sintesi se lanzó en noviembre de 2022 y lo cubrimos brevemente en ese momento como parte de nuestro resumen tecnológico mensual. He estado montando mi modelo de prueba blanco desde el invierno pasado y ahora estoy listo para entregar mi revisión completa del casco.

El Sintesi es el casco más barato de Kask y se anuncia no solo como un casco de carretera, sino también como un casco adecuado para grava y desplazamientos, etc. Está disponible en 11 combinaciones de colores, desde blanco hasta rojo vino y Sahara (lo adivinaste, un color arena) y presenta algunos de Los estilos habituales de Kask que aparecen en los modelos más caros. Como el barbijo de piel sintética de la marca.

Sintesi, en caso de que se lo pregunte, se traduce como síntesis en inglés y el Oxford English Dictionary lo define como “La unión de partes o elementos para formar un todo complejo”. Kask dice que el Sintesi es un casco versátil que se adapta al trabajo en carretera, grava o en trayectos diarios. Supongo que de ahí viene nuestra unión de diferentes partes en el caso de los Sintesi.

Como se mencionó anteriormente, el casco es la oferta económica de Kask y el más barato de la línea a £ 90; por el momento, también puedes comprarlo por menos de £ 60 en el Reino Unido y no encontrarás muchos de calidad y orientados al rendimiento. cascos por menos que eso. También tiene un peso competitivo, pesa menos que muchos de los cascos de nuestra guía de cascos de bicicleta económicos, pero ¿es bueno? Sigue leyendo para ver qué hice con él después de varios meses de conducción y unos miles de millas.

El Sintesi tiene 13 respiraderos en total y está disponible en más de diez colores.

Diseño y Estética

El Sintesi cuenta con una carcasa interior estándar de EPS (poliestireno expandido), una carcasa exterior de policarbonato y un acolchado Blue Tech en el interior que es a la vez antibacteriano y antiestático. En total hay tres almohadillas en el interior. Una sección más grande de una sola pieza y dos almohadillas individuales más pequeñas. Kask también dispone de juegos de almohadillas de repuesto. En comparación con las opciones de gama alta de Kask, el Sintesi no presenta ninguna de las placas de fibra de carbono que utiliza el Elemento lanzado más recientemente, que, a £335 / €375 / $400, es más del triple del precio del Sinetsi.

El Sintesi se presenta como adecuado para uso en carretera, grava y desplazamientos y hay evidencia de este motivo en el diseño y la forma del casco. En mi opinión, lo más obvio es en las secciones traseras izquierda y derecha, justo detrás de las orejas. El cuerpo del casco desciende un poco más en esta zona y parece un casco más urbano o enfocado a los viajeros. Sin embargo, para mí, el casco se encuentra en el lado derecho de esta división, lo que significa que todavía se siente como en casa en la carretera entre otros cascos de carretera de alto rendimiento. También sigue siendo un peso competitivo con 241 gramos en mi báscula para una talla mediana. Descubrí que con las secciones ligeramente caídas detrás de las orejas, algunos brazos de gafas de sol se ensuciaron un poco y requirieron un poco de posicionamiento para hacerlo bien, pero esto dependerá de los tonos que estés usando.

En cuanto al tamaño, Sintesi está disponible en M – 52-58 cm y L – 59-62 cm, lo que debería cubrir la mayoría de tamaños de cabeza. El casco cuenta con trece respiraderos, aunque hay espacio para más en el casco, y una ubicación obvia para dos adicionales en la parte delantera del casco está “tapada” y en su lugar presenta inserciones negras en relieve Kask. También hay una pequeña pegatina reflectante en la parte trasera del casco, justo encima del dial de retención. Sin embargo, las secciones “rellenas” significan que algunas secciones “sólidas” o sin ventilación del casco le dan un aspecto aerodinámico de carretera que, al menos, ayuda a su capacidad para, al menos estéticamente, montar a caballo entre disciplinas de forma eficaz.

La cantidad bastante grande de espacio sin ventilación me hace pensar en un casco aerodinámico. Mientras que la sección caída detrás de la oreja me recuerda a algunos cascos de viajero.

El sistema de retención es lo que Kask llama su sistema de ajuste Ergo, que según la marca es un nuevo sistema diseñado para brindar ajuste y comodidad. El ajuste se ajusta mediante un dial de plástico, una rueda interior dentada y secciones de brazo de plástico. La rueda tiene una pinza exterior de goma que brinda una sensación decente, pero es una configuración de plástico relativamente básica. Lo que más me costó acostumbrarme al principio fue la posición no fija del sistema de retención en las correas traseras del casco. Esto significaba que tenía que mover la sección de ajuste hacia la parte posterior de mi cabeza una fracción cada vez que la usaba o me sentiría incómodo al salir por la puerta si no estaba en el lugar correcto.

Las correas negras del casco son fáciles de ajustar, aunque no tuve que manipular demasiado y me resultaron convenientes desde el primer momento. El de la izquierda tiene una lengüeta y una bandera de goma “fabricadas en Italia”. Y la característica correa de barbilla de cuero sintético Kask todavía aparece. La hebilla de plástico con relieve de Kask tampoco me causó ningún problema.

Los cascos Kask cuentan en gran medida con la prueba de impacto rotacional WG11 interna de la marca que, según Kask, supera los estándares de la industria, y los cascos cuentan con la pegatina WG11 si cumplen con este estándar (está en la parte trasera del Sintesi). Sintesi también cumple con las normas europeas CE EN 1078, CPSC 1203 y AS/NZS 2063. Aunque las pruebas de cascos de Virginia Tech se consideran una especie de punto de referencia de seguridad, no se han enviado muchos cascos Kask (y no los Sintesi, crucialmente para esta revisión) para probar allí y WG11 se utiliza sobre la tecnología MIPS.

La parte trasera del casco cuenta con una pegatina reflectante encima del dial de ajuste.

Actuación

He recorrido unos miles de millas con la Sintesi desde que la recibí. Lo he usado para paseos fríos en invierno y rápidos encadenados en verano. También viajé con ella y monté en Mallorca e Italia, y probé bicicletas de grava todoterreno. Siento que ahora tengo una buena idea de qué se trata el casco y qué hace y qué no hace tan bien.

Aunque se cita la ventilación como un punto fuerte del Sintesi, he sentido que hace un poco de calor y sudor. Sobre todo al escalar en condiciones de calor o cuando se trabaja duro en subidas donde la falta de viento puede provocar rápidamente que acabes sintiendo calor. A menudo he llegado a la cima de algunas subidas locales relativamente cortas mientras trabajaba duro con la almohadilla delantera bastante saturada este verano, y he tenido que apretar y quitar el sudor de la almohadilla contra mi frente, siempre incómodo. Entonces creo que la ventilación podría ser un poco mejor. Probablemente sea mi única queja real con el casco. Dicho esto, la mayor parte de mi viaje ha sido en la carretera y si estás usando el Sintesi para ir al trabajo a través de un pueblo o ciudad, esto probablemente no sea un problema, a menos que estés viajando regularmente en el umbral.

Aunque el sistema de retención no es de primera calidad, funciona de manera muy eficaz y realmente bloquea el casco de forma segura. Una vez ajustado no irá a ninguna parte. Por el dinero, realmente no puedo criticarlo y por el precio, no deberías esperar un sistema de retención de canto y baile de primera línea. Tampoco puedes guardar tus gafas en ningún lado, pero de todos modos siempre las coloco al revés en mi cuello, así que esto no fue un problema para mí.

Una vez que aprendí a mover ligeramente el soporte trasero hacia abajo por mi cabeza al ponerme el casco (gira desde el frente sobre dos pequeños pernos Torx), siempre pude lograr un ajuste realmente cómodo. Solo se necesitaron un puñado de viajes para resolver esto, y creo que es justo decir que cualquier casco nuevo que pruebes tendrá su propia sensación y los diferentes sistemas de retención también requerirán un poco de adaptación.

Siempre me he sentido cómodo con el casco y nunca he experimentado molestias ni molestias. También debo señalar que, como hombre calvo, no tengo el lujo de tener mechones de Tadej para amortiguar mi cabeza, por lo que las posibles molestias se pueden notar fácilmente, pero el Sintesi ha sido muy cómodo durante todo el tiempo que lo he estado usando. .

En cuanto al desgaste, el Sintesi todavía parece prácticamente nuevo. No ha habido fallas ni problemas de ningún tipo, las almohadillas todavía están en excelentes condiciones y, como mencioné, viajé con él y lo enjuagué bien y lo lavé en la ducha después de pasar horas subiendo debajo del Sol mallorquín y vuelta a casa. Puntos completos por durabilidad.

El sistema de retención es un poco básico, pero funciona perfectamente bien. Esa es la pegatina roja de Kask WG11 en la parte posterior.

Veredicto

El Sintesi es un casco de buena calidad a un precio atractivo y relativamente asequible. Realmente no puedo criticarlo en muchos aspectos, aparte de encontrarlo un poco sudoroso en los días calurosos o cuando ando con fuerza. Una vez que me acostumbré al ajuste, me resultó completamente cómodo, sin molestias ni otros problemas.

Sí, el sistema de retención no es tan refinado como el de otros cascos más caros, pero hace bien su trabajo, que es mantener el casco seguro y cómodo en la cabeza. Como dije anteriormente, hay muchas opciones más caras disponibles y en la línea de Kask si desea gastar más dinero.

Me encantaría saber cómo se comportaría el Sintesi en una prueba de túnel de viento; muchos de mis amigos ciclistas suponen que es un casco aerodinámico o enfocado a la aerodinámica. Es puramente una intuición y no tengo datos ni pruebas científicas que lo respalden, pero creo que con las ventilaciones laterales llenas y la forma general puede funcionar bien en términos aerodinámicos y ser bastante rápido. Ciertamente no he sentido que eso me detuviera.

Si le gusta el aspecto del Sintesi y está buscando un casco asequible que pueda hacer un poco de todo, y la falta de puntuación MIPS o Virginia Tech no es un problema para usted, el Sintesi bien podría ser una excelente opción.