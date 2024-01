Casi todos los cascos modernos actuales utilizan espuma de poliestireno expandido (EPS), pero no siempre fue así. La innovación llegó al mercado a mediados de la década de 1970 y en ese momento no había muchas empresas que impulsaran la tecnología. Si bien la industria de las bicicletas comenzó a unirse en torno a la idea, la empresa matriz de Limar, Manifattura Polistirene Espanso (MPE), ya era un proveedor experimentado de poliestireno moldeado para otras aplicaciones. Cuando Limar produjo el primer casco de bicicleta de la marca en 1988, la empresa ya contaba con más de 20 años de experiencia.

Casi 40 años después, las cosas han cambiado mucho, pero hay algunas constantes. Uno de ellos es que Limar todavía es conocido por fabricar algunos de los cascos de bicicleta más ligeros que puedes comprar. El Limar Air Atlas MIPS es la principal oferta aerodinámica de la marca desarrollada con el aporte de Astana. El casco se encuentra en nuestra lista de mejores cascos de bicicleta de carretera como la mejor opción para un casco liviano y, dado que también está optimizado aero, aparece en el mejores cascos aero lista también.

Sin embargo, hay un pequeño asterisco involucrado en el título de peso ligero. Vale la pena explorar los detalles al respecto, así como el resto de la experiencia de usar el Limar Air Atlas MIPS. Si estás buscando un casco nuevo, aerodinámico o no, sigue leyendo para ver si Limar tiene la mejor opción para ti.

Dentro o fuera, aerodinámico o ligero, esta es la elección que tienes con este casco

Diseño y estética

A principios de los años 90, los fabricantes de cascos tuvieron claro que utilizar una capa exterior protectora sobre la espuma EPS del casco tenía una serie de ventajas. La cubierta exterior creaba un plano de deslizamiento en caso de accidente, mantenía unida la espuma y protegía en el uso diario, pero también convertía a los fabricantes de cascos en empresas de moda. Limar señala el patrocinio de la marca del Equipo Gatorade en 1993 como la primera vez que un casco llevaba los colores del equipo. Evidentemente, la tendencia continuó.

Hoy Limar patrocina al equipo Astana y afirma que el equipo jugó un papel decisivo en el desarrollo del Air Atlas + MIPS. Para los consumidores, eso significa que una de las ocho combinaciones de colores disponibles es una opción de Astana con un frente blanco y una parte trasera geométrica. Junto a esa opción, también hay un rosa salvaje y un azul con un patrón ondulado de líneas que recuerdan al viento que sopla sobre el casco.

Para aquellos que prefieren mantener los colores un poco más sobrios, todavía hay otras seis opciones para elegir. Las opciones mate incluyen amaranto (rojo), titanio, gris y azul o puede elegir blanco o negro con un exterior completamente brillante o solo una sección inferior brillante. El negro y el blanco también se llaman iridiscentes, sin embargo, la única iridiscencia real son los logotipos en los laterales más el pequeño logotipo delantero y trasero.

Además de combinar con el resto de tu kit, elegir un color también es una oportunidad para considerar el carenado trasero del Air Atlas. La pieza es una extensión semitransparente de 26 gramos que se encuentra en la parte trasera del casco. Cambia de color dependiendo del color general del casco y, en particular, Mark Cavendish lucía una versión verde en su casco de la marca Monster Energy.

Sin embargo, el carenado no se trata sólo de cosméticos. Limar llama al carenado OVNI No objeto volador no identificado sino más bien “objeto no identificado”. ¿Seguramente alguien conoce la parte de volar y en realidad es una referencia sutil? De cualquier manera, el carenado extiende la parte trasera del casco enganchándose en el canal central. Quítelo y el casco pesa 253 gramos para una talla mediana, pero vuelva a colocarlo y este casco ahora es más pesado que el Trek Ballista.

Lo que es menos fácil de medir es el efecto aerodinámico de retirar el OVNI. Como casi todas las empresas, Limar no comparte los datos del túnel de viento de este casco. La compañía comparte que el Air Atlas es “1,4 vatios más rápido a 50 km/h en comparación con el Air Speed ​​de la generación anterior”. Lo interesante de esto es que podemos rastrear las afirmaciones hacia atrás en el tiempo usando esa información.

Si bien no es posible entender el efecto aerodinámico del UFO por sí solo, o el rendimiento de este casco en comparación con otros, podemos ver hasta dónde han llegado los cascos aerodinámicos de carretera. Para el Air Speed, Limar igualó en rendimiento al casco Air King TT 2019. Se trata de un casco TT de 340 gramos con una protección facial completa que probablemente todavía se utilice con regularidad en las carreras locales. Ahora puedes obtener el mismo rendimiento con un diseño de casco estándar para los paseos diarios. Eso es bastante impresionante.

Las correas de este casco probablemente también influyan en ese rendimiento. Son finos y flexibles y, con la ayuda del divisor lateral, quedan planos contra tu cara. Debajo de la barbilla, en lugar de una hebilla, hay un sistema magnético de bloqueo que no sólo es fácil de abrochar y desabrochar, sino que también es mínimo. Completar el sistema es una almohadilla que se une con velcro y asegura que cualquier material adicional de la correa no se convierta en un arrastre aerodinámico.

Otro aspecto de este casco que cumple una doble función es el acolchado. Es muy mínimo para ayudar a mantener el peso bajo, pero también está ahí para reemplazar cualquier necesidad de un revestimiento MIPS interno. En lugar del forro, la parte posterior del acolchado utiliza plástico ultra resbaladizo. Hay pequeños puntos de velcro para mantener el forro en su lugar, pero en caso de accidente, el velcro se soltará y las almohadillas se deslizarán contra el interior del casco. Nunca sabrías que se trata de un casco MIPS sin la marca.

La última parte del sistema de interacción con el casco del piloto es el soporte trasero. Está encima y justo delante de las orejas con un punto de pivote. En la parte trasera del casco, el soporte tiene un ajustador deslizante con cinco puntos a lo largo de un control deslizante de 34 mm. Cuando se tira completamente hacia abajo, se abre un gran agujero en la parte trasera con mucho espacio para una cola de caballo. También puedes deslizar fácilmente las almohadillas occipitales hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar cómo interactúan con la parte posterior de tu cabeza al apretar el dial trasero.

Actuación

Al ponerme el Limar Air Atlas MIPS, lo que noté de inmediato fue lo que parecía un ajuste corto y redondo. Tanto es así que saqué una cinta métrica y la comparé con otro casco de mi colección. Cuando los números coincidieron, dediqué tiempo a descubrir qué era diferente.

Lo que encontré diferente sobre el ajuste Limar Air Atlas MIPS fue en realidad la gran capacidad de ajuste en la base trasera. Un casco en el que he pasado mucho tiempo es el Trek Ballista MIPS y ese casco ofrece solo 20 mm de ajuste vertical. Mover el soporte nunca cambia fundamentalmente el ajuste, solo permite realizar algunos ajustes según las preferencias. Por el contrario, el Limar Air Atlas permite casi 35 mm de ajuste vertical en el soporte trasero, además de la capacidad de cambiar la ubicación de la almohadilla occipital.

Para mí, cuando el soporte está muy abajo en la parte posterior de mi cabeza, empuja un poco la parte delantera del casco hacia abajo. Debido a que Limar utiliza el sistema MIPS Air Node en este casco, el acolchado es bastante mínimo. También hay una tira casi sin relleno de unos 70 mm detrás de la almohadilla para la frente. Empujo el casco demasiado hacia adelante y hay un lugar en mi cabeza donde noto esa zona de acolchado bajo. Todo esto para decir que la capacidad de ajuste del Air Atlas es excepcional, pero es posible que deba utilizarla más de lo esperado. Una vez que dediqué algún tiempo a encontrar el ajuste adecuado para mí, lo encontré bastante parecido al Trek Ballista y al Giro Eclipse Spherical. Los cascos especializados se sitúan más arriba en la cabeza y los cascos POC se sitúan más abajo.

Dejando a un lado el ajuste, este es un casco aerodinámico y la gran pregunta con los cascos aerodinámicos es la refrigeración. Limar utiliza un banco de siete entradas de aire diferentes que se encuentran en el área de alta presión justo en la parte frontal del casco. Tan pronto como empiezas a moverte, estas rejillas de ventilación empujan el aire a través de una serie de canales entre las almohadillas. Aproximadamente a mitad de camino, hay cuatro respiraderos que reducen la presión del aire en la parte posterior del casco. El efecto es acelerar el flujo de aire a través de los canales internos y fuera de las rejillas de ventilación traseras.

La gestión cuidadosa del flujo de aire a través del casco vale la pena en lo que respecta a la refrigeración. De hecho, esta es la verdadera historia de este casco. El Limar Air Atlas es ligero y aerodinámico, pero hay otros cascos ligeros y aerodinámicos, póngase este y lo que notará inmediatamente es lo eficaz que es la gestión del flujo de aire a través del casco. Las rejillas de ventilación delanteras son lo suficientemente grandes como para sentir la brisa cuando estás sentado. Incluso al subir a baja velocidad, hay movimiento de aire a través del casco.

Sin embargo, nuevamente, este es un casco aerodinámico. La forma en que el aire se mueve a través de él es muy importante y el Air Atlas se basa en esto no solo para la refrigeración sino también para el rendimiento aerodinámico. El OVNI en la parte trasera extiende la longitud del casco pero más que eso, afecta la forma en que el aire de escape interactúa con el aire que pasa por la parte superior del casco. Me encantaría ver el análisis CFD de este casco, pero si está considerando comprarlo, sepa que probablemente dejará el OVNI adherido al casco la mayor parte del tiempo. Es más ligero sin él, pero por lo demás no hay ningún inconveniente.

Otro detalle que aprecié después de usar más Limar Air Atlas fue lo fácil que es lavar las almohadillas. El sistema MIPS en uso significa que las almohadillas son mínimas pero también significa que usan velcro para sujetarse al EPS. No hay interacción con las correas y todo el sistema de almohadillas es una sola unidad. Retíralo con cuidado y podrás lavarlo en el lavabo con abundante jabón. MIPS Air se está convirtiendo en un sistema bastante estándar, por lo que no es una característica exclusiva de este casco, pero es apreciada y aún no es universal.

Veredicto

Pensando en el Limar Air Atlas MIPS de una manera más general, soy fanático de este casco. La forma en que interactúan el acolchado y el soporte trasero significa que necesitarás aprovechar la generosa capacidad de ajuste, pero eso añade facilidad de uso. Pude encontrar un lugar que funcione para mí y probablemente tú también lo harás. Una vez que lo haces, la hebilla magnética se siente como un toque agradable para entrar y salir y el escaso acolchado, sin forro MIPS, ayuda a mantener el peso bajo y además es fácil de lavar. Para aquellos a quienes les gusta guardar sus vasos, no hay ninguna característica especial, pero las grandes rejillas de ventilación abiertas en el frente son perfectas para los vasos al revés.

También es un casco rápido que mantiene baja la temperatura interna. La gestión cuidadosa del flujo a través del casco hace que el aire circule constantemente sobre la cabeza y salga por la espalda. Esa misma gestión cuidadosa del aire también significa que el Limar Air Atlas MIPS es tan aerodinámicamente rápido como un casco TT de hace sólo unos años. Esto es impresionante para un diseño tan amplio y luminoso.

Sin embargo, lo que sentí que me preguntaba mucho era ¿quién podría quitar el carenado? Si te entrego el casco con y sin carenado, notarás la diferencia de 26 gramos. ¿Qué tal 7 gramos? No estoy tan seguro de poder notar la diferencia cuando está tan cerca y eso significa que podría tener más sentido elegir el Trek Ballista MIPS de 260 gramos. Si realmente quieres el casco más ligero posible, esto es lo que puedo indicarte. Sólo debes saber que si quieres un rendimiento aerodinámico completo, se vuelve más pesado.