El Specialized Prevail ha sido durante mucho tiempo el casco ligero y ventilado de la gama de la marca estadounidense y su última versión, el Prevail 3, se lanzó en el verano de 2022 junto con su hermano aerodinámico, el Evade 3.

Como casco de gama alta en la línea Specialized, tiene un precio de £250,00 (US$300,00 / €290,00 / AU$475,00) y utiliza tecnología innovadora para encontrar el equilibrio perfecto entre comodidad, seguridad y rendimiento para los ciclistas que desean la máxima ventilación.

Su mayor atractivo, incluso mayor que la abundancia de flujo de aire que proporciona, es que cuenta con una de las puntuaciones más altas jamás realizadas en las pruebas independientes de cascos realizadas por las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Virginia, una de las pocas que prueba impactos rotacionales.

He estado usando el casco de forma intermitente desde su lanzamiento. Rápidamente se ganó un lugar en nuestra guía del comprador sobre mejores cascos de bicicleta de carretera pero ahora es el momento de compartir un análisis detallado de mi experiencia con él y cómo le va frente a competidores como Kask, Bontrager y más.

Diseño y especificaciones

Empezando por lo básico, el casco Prevail 3 está disponible en tres tallas, en aproximadamente 10 colores, aunque difiere según el territorio.

Visualmente parece que Specialized reemplazó todas las piezas laterales de espuma EPS con varillas de fibra de carbono, reduciendo así su tamaño y aumentando la ventilación, pero eso es sólo la mitad de la historia.

Moldeado en la espuma EPS del casco hay un esqueleto de fibra de carbono llamado ‘Aircage’ que une estas varillas para crear una carcasa fuerte y liviana. Luego, Specialized moldeó la espuma EPS sobre él para crear la forma del casco y brindar protección contra impactos directos.

Si abres el casco, encontrarás el esqueleto ‘Aircage’ en su interior.

En el interior, la marca integró puntos de fijación MIPS ‘Air Node’ para mejorar la protección contra impactos rotacionales.

El resultado es un casco que, en el lanzamiento, obtuvo la puntuación más alta en la prueba independiente de impacto rotacional realizada por Virginia Tech con una puntuación de 8,64.

El soporte trasero imita el soporte de otros cascos de la gama Specialized, con un ajuste de altura deslizante vertical para el soporte trasero y un dial de goma para retención.

Las correas son más pequeñas que la mayoría de los cascos, con aproximadamente 6 mm de ancho en lugar de los 10 mm más comunes. Esto es en gran medida imperceptible en uso; La lógica dictaría que hace que las cosas sean un poco menos cómodas, pero esto no es algo que haya sentido como un problema en el pasado. Supongo que me ayudó a evitar las tontas líneas de bronceado en mis recientes vacaciones en Morzine, aunque es imposible decirlo con seguridad.

De todos modos, todo ese diseño se combina para crear un casco realmente cómodo, excepcionalmente aireado y tranquilizadoramente seguro, lo que nos lleva muy bien a su rendimiento.

Actuación

El rendimiento de un casco para bicicleta de carretera se compone de algunos factores en competencia: comodidad, ventilación, aerodinámica, protección contra impactos, características adicionales y costo. La mayoría de ellos están en desacuerdo entre sí, por lo que mejorar un aspecto normalmente significa que otro empeora.

Las marcas lo saben, por supuesto, y el rendimiento de cualquier casco es un reflejo de cómo una marca ha elegido (y luego logrado) equilibrar los diversos factores para crear el producto deseado.

El Prevail 3 se centra en la ventilación más que en la aerodinámica, y sobresale absolutamente en este departamento. He estado probando el casco durante más de un año, pero recientemente tuvo su prueba más importante durante mis vacaciones de una semana en Morzine, con la nueva empresa de chalets de catering. Melaza Velo . El clima era absolutamente abrasador. Vi 46C/114F en un momento y pasé muchas horas subiendo montañas en el Factor O2 VAM a media tarde 30-35C (alrededor de 90F) calor. Había alguna que otra gota de sudor en el interior de mis gafas de sol, pero dado el nivel de esfuerzo y la temperatura, eran sorprendentemente poco frecuentes.

Comparando eso con su competencia, recientemente también usé Kask Protone y Specialized Evade 3 y encontré que el límite de estos alcanza un máximo de alrededor de 20C/68F antes de que las gotas de sudor se vuelvan regulares.

Elemento de Kask sufre significativamente aquí. Aprieto la almohadilla después del recorrido en cada recorrido y la fuente de la frente comienza a derramarse con una intensidad suave por encima de los 10 ° C / 50 ° F. No he probado todos los cascos del mercado, pero después de consultar con nuestro redactor técnico Josh Ross, quien recientemente completó nuestra prueba grupal de cascos y escribió el documento adjunto mejores cascos de bicicleta de carretera guía del comprador, no tengo ninguna duda de que el Prevail 3 es líder del mercado en ventilación.

Además de las grandes rejillas de ventilación, dos pequeñas rejillas de ventilación adicionales a cada lado proporcionan un lugar para guardar las patillas de las gafas de sol. Funcionan muy bien con varias gafas de sol. Los he usado extensamente con Oakley, 100%, Scicon y Koo, y también los probé brevemente con otros. Algunos modelos se guardan mejor boca abajo para evitar que el puente nasal ensucie la frente del casco, pero todos los pares permanecen fijos en su lugar cómodamente.

En cuanto al confort, sólo tengo una pequeña queja. Donde la base de plástico está moldeada en el EPS en el interior, hay un aumento del EPS del casco, y esto me ensucia la cabeza y me causa dolor cuando se aplica presión.

Cuando se aplica presión, este paso presiona contra mi cabeza y causa un dolor agudo.

No se nota cuando lo uso, ni es lo suficientemente preocupante como para dejar de usarlo, pero dado que cualquier ligera presión hacia abajo sobre el casco causa dolor, me preocupa que un choque pueda crear un punto de presión no deseado, en lugar de disipar la fuerza.

La talla mediana es adecuada para tallas de 55 a 59 cm. (pequeño: 51 – 56 cm; grande 58 – 62 cm). Uso una talla mediana constantemente y el Prevail se ajusta a la talla y como se esperaba.

Con 276 g, es razonablemente liviano en la cabeza y, aparte de los momentos en que he estado pensando intencionalmente en su rendimiento, nunca pasa mucho tiempo antes de que me olvide que lo llevo puesto.

Curiosamente, el casco aerodinámico Evade 3 pesa solo 2 g más en el mismo tamaño, a pesar de tener mucho más EPS. Si lo que busca es rendimiento en carrera, el Evade 3 más rápido sería mi recomendación entre los dos. Es el casco que elegí cuando monté en Chasing Cancellara el verano pasado.

No he probado objetivamente la aerodinámica del Prevail, por lo que no puedo comentar con certeza o prueba, pero mi experiencia con el casco y mi sensación subjetiva es que aquí también funciona bastante bien.

Espero que las pruebas aerodinámicas destaquen una desventaja en comparación con un casco aerodinámico exclusivo. Specialized afirma que la diferencia es de nueve vatios.

La retención del dial en la parte posterior es fácil de manejar con una mano. El ajuste de deslizamiento vertical requiere un poco de delicadeza y fuerza para lograr que se mueva y es mejor hacerlo antes de ponérselo, pero se diferencia del Protone y Elemento en que permanece en su sitio una vez seleccionado. Se pueden ajustar mientras se usan, pero tienden a flotar hacia arriba y hacia abajo al inclinar el cuello. Ninguno de los sistemas es necesariamente “correcto”, pero aquí prefiero la forma especializada.

Cuando se trata de protección contra impactos, esta es otra área que no he probado y, con suerte, nunca tendré que hacerlo.

Afortunadamente, los evaluadores independientes de la Universidad Tecnológica de Virginia someten cientos de cascos a una prueba de caída constante, miden la protección contra impactos rotacionales y la convierten en una puntuación. Cuanto menor sea la puntuación, mejores serán los niveles de protección. El Prevail 3 obtuvo una puntuación de 8,64 y, en el momento de escribir este artículo, sólo ha sido superado por otros dos cascos de bicicleta de carretera: el Giro Aries Spherical y el Sweet Protection Falconer 2VI, que ahora ocupan los puestos 1 y 2 respectivamente.

A diferencia del Casco Bontrager Circuit que tiene puntos de montaje para luces y cámaras, no hay una gran cantidad de características adicionales para discutir en el Prevail 3, como un casco de carretera y de carrera centrado en el rendimiento.

El único complemento viene en forma de una disposición de seguridad que Specialized llama ANGI, el dispositivo de detección de impactos que se empareja con su teléfono inteligente y pedirá ayuda si detecta una caída.

El sensor en sí no viene con el casco, es una compra de posventa, pero hay una pequeña placa en blanco integrada en el soporte trasero para alojarlo, como todos los cascos de Specialized.

Valor

Naturalmente, con tan pocos compromisos en el rendimiento, tiene que haber uno en el precio. Por £ 250,00 (US $ 300,00 / € 290,00 / AU $ 475,00), sin duda se encuentra en el extremo premium del mercado, pero está en línea con sus competidores.

El Giro Aries Spherical, por ejemplo, es más caro en el Reino Unido, £ 289,99, pero ambos comparten un precio minorista de $ 300 en los EE. UU. Bontrager es un poco más barato, a £160 por su Velocis MIPS, pero en contraste, el Kask Elemento se destaca por sí solo por la asombrosa cifra de £335.

Veredicto

El Specialized Prevail 3 es un casco de alto rendimiento con poco compromiso. Es inmensamente cómodo y al mismo tiempo cuenta con una ventilación líder en su clase y una de las puntuaciones de protección contra impactos mejor probadas del mercado.

Si lo que busca es la función básica de un casco, con menos dinero obtendrá lo que necesita. Si eres un nerd acérrimo acérrimo, entonces también deberías buscar en otra parte. Como mencioné, optaría por el Evade 3 para el rendimiento del día de la carrera a menos que la temperatura esté muy por encima de los 20C/68F.

Pero si busca la máxima ventilación y quiere estar seguro de que está usando uno de los cascos para bicicletas de carretera más seguros que existen, entonces es difícil pasar por alto el Prevail 3. Es el que elegí en casi todos mis viajes el año pasado.

Pero, por supuesto, el mayor competidor será la Ronda Giro Aries. Ambos tienen una versión única de MIPS que ofrece excelentes resultados. Ambos ofrecen excelente comodidad y ventilación, y ambos lucen geniales. Es posible montar una luz trasera en el Aries, pero el sensor ANGI aquí es único. La puntuación de Virginia Tech es ligeramente mejor en el Giro, pero la decisión probablemente dependerá de las preferencias personales, de cómo se adapta cada marca a su cabeza. Podría ayudar que el Specialized sea más barato.