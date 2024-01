Si estás pensando en comprar una bicicleta eléctrica, es fantástico. Son increíblemente divertidos y una excelente manera de reducir la cantidad de veces que puede sentir la atracción del transporte por automóvil. Las bicicletas eléctricas hacen que andar en bicicleta sea más accesible para más personas en más situaciones y, como todas las bicicletas, son seguras. Aun así, sugerimos usar casco y, dado que las bicicletas eléctricas tienden a ser más pesadas y rápidas, es posible que desees algo específico. Tenemos nuestra lista de mejores cascos para bicicletas eléctricas Disponible pero ha salido a la luz una nueva opción.

Xnito es una marca estadounidense joven y promete seguridad adicional para quienes utilizan bicicletas eléctricas. Las afirmaciones giran en torno a una certificación holandesa llamada NTA 8776 que está destinada a velocidades de hasta 45 km/h/28 mph, pero las certificaciones no cuentan toda la historia. De hecho, tuve la suerte de no probar las clasificaciones de choque durante el tiempo que usé este casco, pero tengo algunos otros detalles para compartir. Si te encuentras montando una bicicleta eléctrica de mayor velocidad, sigue leyendo para ver si el casco Xnito es el que podría tener sentido para ti.

Diseño y estética

Xnito no es una empresa que existe desde hace mucho tiempo. La marca llegó al mercado en 2020 como una rama de una empresa de consultoría tecnológica completamente ajena. Básicamente, la empresa más grande desarrolló Xnito como modelo de cómo administrar un negocio eficiente. Fue solo una prueba de concepto, pero los involucrados decidieron seguir adelante y Xnito se lanzó al mundo. El único punto de venta, en este caso, es una certificación de casco holandesa relativamente desconocida llamada NTA 8776 que se centra en la protección a velocidades más altas.

Dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres, esto puede ser irrelevante para tu experiencia. En los EE. UU., muchas, si no la mayoría, de las bicicletas eléctricas disponibles tienen una velocidad máxima asistida de 45 km/h. Circular a esa velocidad es algo entre una motocicleta y una bicicleta, por lo que tiene sentido considerar esa necesidad al diseñar un casco para bicicleta eléctrica.

Todos los cascos vendidos en los EE. UU. deben llevar una certificación CPSC (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor). Las pruebas garantizan que los cascos cumplan con los estándares relacionados con la visión periférica, la estabilidad posicional, la fuerza dinámica del sistema de retención y las pruebas de atenuación de impactos. En este último es donde la certificación holandesa cambia un poco las cosas al exigir una mayor altura de caída para las pruebas de impacto y exigir más cobertura en las partes inferiores del casco.

En términos prácticos, no se puede ver una diferencia visual debido al cambio en la prueba de impacto, pero se puede ver más cobertura alrededor de los lados. Los cascos Xnito combinan con la cobertura de los cascos estilo skate y el perfil se ve casi exactamente igual que un casco Nutcase y similar a otros cascos estilo skate. También hay otra similitud con Nutcase. Al igual que Nutcase, Xnito parece darle mucha importancia al estilo puro.

Los detalles de lo que eso significa son un poco diferentes, pero Xnito ofrece siete opciones. Cada opción es un poco menos salvaje que Nutcase y, en cambio, adopta un enfoque más gráfico con patrones y colores. En este momento se ofrece la colección Old School, la paleta parece provenir de la década de 1970 y la mayoría de ellos también tienen un acabado mate. Si quieres un blanco simple, ese es Lightning y uno de los tres que usan un solo color en todo el casco.

Incluso si has elegido una de las opciones de un solo color, todavía hay mucho para dividirla. Estéticamente hay una serie de líneas y depresiones que añaden movimiento a la vez que resaltan la forma. En particular, los detalles resaltan las siete salidas de aire: dos en la parte delantera, dos en la parte superior, un par a cada lado y una salida de escape final en la parte trasera a cada lado. También hay una luz delantera y trasera con un puerto de carga USB-C al lado del botón de encendido en el centro de la luz trasera.

Actuación

Hay tres opciones de tamaño pero, curiosamente, no tienen un nombre pequeño, mediano y grande. En su lugar, puedes elegir entre mediano, grande y extra grande. Dicho esto, a mí me quedan de la misma manera que los S/M/L estándar, por lo que puedo usar la talla M, aunque normalmente uso una Small en otras marcas. Al final, si permitimos que algunas marcas quieran llamar XL a un Large y otras prefieran decir Venti, lo importante es que la orientación coincida. La medida de mi cabeza está dentro de la recomendación Mediana, así que sigue adelante y mide, luego usa la recomendación y deberías estar bien.

Una vez que saques el casco de la caja, lo siguiente serán los ajustes y Xnito hace un excelente trabajo aquí. Al igual que los cascos de Trek, Nutcase y algunos otros, la hebilla es una hebilla magnética Fidlock que se desliza fácilmente en su lugar. A partir de ahí, los dos lados del sistema de hebilla no están conectados y siempre encuentro que esta es la mejor disposición. Si necesita ajustar qué tan adelante queda la correa, mueva la guía debajo de la oreja. El ajuste de la correa se realiza en la hebilla Fidlock y no es necesario reajustarlo a través de todo el sistema. Esto limita el ajuste máximo pero, como dije, es simple. Una vez que las cosas están en su lugar, hay una almohadilla de velcro que cubre la correa debajo de la barbilla.

También tendrás que decidir, aunque no para siempre, si prefieres añadir un ala o no. Tal como viene en la caja, hay una almohadilla para la frente que se enrolla hacia un lado. Para agregar el ala, sáquelo e intercambie la almohadilla correspondiente que también tiene un ala. El velcro que sujeta las almohadillas no se sujeta muy bien al interior del casco, por lo que puede desprenderse con la almohadilla. Simplemente volví a colocar el mío en su lugar, pero Xnito también proporciona puntos de velcro adicionales para reemplazarlos si es necesario. Creo que preferiría que se quedaran ahí, pero la solución es una buena estrategia de mitigación.

En la parte trasera, la cuna trasera es un punto brillante. Puede que sea divertido insistir en ello, pero siempre me gusta cuando el soporte trasero desciende y se sujeta firmemente a la parte posterior de la cabeza. Xnito ha agregado capacidad de ajuste de altura al suyo y la hebilla para ajustar qué tan apretado está se siente muy bien en la mano. Las piezas que se apoyan en la parte posterior del cráneo también son anchas y están bien acolchadas.

En cuanto a las luces, las cosas son un poco menos brillantes. Una sola pulsación enciende la parte delantera y parpadea la parte trasera. Otra pulsación cambia la parte trasera a sólida y una tercera cambia la parte trasera a lo que Xnito llama un patrón de onda. No está de más tenerlas, pero no son lo suficientemente brillantes como para agregar mucha seguridad pasiva y la parte delantera no sustituirá a una luz de bicicleta real.

Otro punto de preocupación es la cantidad de ventilación. Mientras escribo esta reseña, apenas está por encima del punto de congelación. Puedo prometerles que no me sobrecalenté y, de hecho, preferiría probar también el accesorio de forro de invierno disponible. Dicho esto, parece que la ventilación es escasa. El aire fluye, pero faltan un poco la entrada y el escape en comparación incluso con algo como un Nutcase que utiliza aberturas delanteras y traseras mucho más grandes. Dado el uso esperado de 28 mph sin mucho trabajo, probablemente sea un problema menor que algunos cascos, pero vale la pena considerarlo.

Veredicto

Al igual que las afirmaciones aerodinámicas, no puedo probar la importancia de agregar una certificación adicional a un casco de bicicleta eléctrica. Las autoridades holandesas consideraron que era necesario y es una buena señal. Tampoco le quita nada al casco. De hecho, una mayor cobertura es una tendencia general que cubre muchos de los mejores cascos para bicicletas de cercanías. Eso significa que, sin golpearme la cabeza contra el pavimento, generalmente pensaría que tener la certificación NTA 8776 es algo bueno.

También viene con un casco cómodo y bien hecho. Los cascos también están de moda, así que siempre es bueno tener muchas opciones de colores y diseños, y soy fanático de tener ala. Si miras el casco Xnito en el vacío, es una compra definitiva, sin embargo, desafortunadamente no existe en el vacío y las cosas son menos claras en comparación con la competencia.

Una omisión evidente de las características que ofrece Xnito es algún tipo de tecnología de impacto rotacional. Normalmente eso significa MIPS, pero no siempre. Cuando se le presionó sobre el tema, Xnito compartió información de la Fundación Snell que cuestiona la necesidad del impacto rotacional ( Enlace PDF con información relevante a partir de la página 12 ). Para mí, se parece mucho a la postura que está adoptando Kask, así que tal vez haya algo de eso. Aun así, ninguna de estas empresas está sola en el mercado.

Específicamente, Giro tiene un fuerte grupo de competidores. El Giro Escape MIPS es mi casco urbano favorito y ese casco cuesta menos, las luces son más brillantes y las almohadillas son de mayor calidad. Ese casco también es mucho más pesado pero lo más importante es que, aunque carece de la certificación NTA-8776, sí tiene MIPS. Si la certificación es importante, entonces el Camden la tiene, además de MIPS, además de una mejor luz trasera, y el precio coincide, pero nuevamente, es mucho más pesado.

Como puede ver, no hay un ganador claro en este grupo de cascos similares. Virginia Tech no tiene datos de prueba para ninguno de ellos, el precio es muy similar y cada uno tiene aspectos positivos y negativos. Tiene sentido elegir Xnito si no te importa transmitir la tecnología rotacional y te gusta la combinación de diseños livianos y divertidos.

Especificaciones técnicas: casco de bicicleta Xnito