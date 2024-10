Con noviembre llamando a la puerta y la luz del sol debilitándose en mi parte del mundo, estoy empezando a ponerme un poco más de capas o a buscar un equipo más pesado. Eso definitivamente incluye los chalecos, que pruebo casi constantemente.

El Draft Team Vest, o chaleco según de dónde vengas, significan lo mismo, es un chaleco ligero y fácil de guardar de la marca australiana MAAP. El Draft Vest lleva algunos años en el mercado y MAAP ha lanzado recientemente algunos chalecos aislantes nuevos que probaré pronto.

El Draft Team Vest es liviano, muy liviano, pesa 89 gramos para mi talla pequeña y no tiene bolsillos. Entraremos un poco más en detalle a continuación, pero para que te hagas una idea, es perfecta como capa exterior en días más templados y ventosos, o si quieres mantener las cosas livianas y no quieres sobrecalentarte.

Hay diez colores para elegir, incluidos violeta, verde bronce y cítricos. He probado la elegante opción azul marino con logotipos blancos que realmente me gusta.

Acabo de terminar de revisar el chaleco a prueba de viento Van Rysel Racer, la mejor opción económica en nuestra guía de los mejores chalecos ciclistas. En cuanto al precio, nos dirigimos hacia el norte con el MAAP Draft Vest, que tiene un precio de £120 / $145 / €125.

Diseño y Estética

El Draft Vest está fabricado con una mezcla de poliamida y elastano. MAAP ha utilizado un tejido ripstop para el chaleco, un tejido que utiliza un hilo reforzado para fortalecerlo. De cerca, el torso y los paneles laterales del chaleco tienen un pequeño patrón cuadrado resultado de este proceso. El chaleco es liviano y no lo he atrapado en nada para probar el ripstop, pero todavía luce perfecto después de más de un año de pruebas y lavados y, lo que es más importante, los logotipos están intactos y sin grietas ni peladuras.

La parte trasera del chaleco es de malla suave, elástica y transparente. Permitir que el calor escape y evitar el sobrecalentamiento si estás trabajando duro. También aparecen muchas pequeñas perforaciones circulares en los lados del torso y en la parte superior de los hombros que, según MAAP, también ayudan a regular la temperatura.

El dobladillo es elástico y cuenta con una pinza adhesiva para mantenerlo en su lugar, las aberturas para los brazos también son muy elásticas, lo que contribuye a un corte ajustado. Hay una buena cantidad de “broche” elástico en el dobladillo y, de hecho, el chaleco está ajustado. Si quieres un chaleco ajustado pero cómodo, este se ajustará a tus necesidades. El ajuste es similar al del chaleco Spatz BurnR2.

También hay una cremallera y un protector de cremallera de buena calidad, una unidad YKK bidireccional con una cubierta de plástico azul con tirador también grabada con 'MAAP'. La cremallera es una unidad de bloqueo de leva, lo que significa que cuando el tirador de la cremallera apunta hacia abajo, no deberías poder abrirlo accidentalmente, probablemente no sea tan importante en el mundo real, no estoy seguro de haber deseado alguna vez un bloqueo de leva. cremallera. Sin embargo, lo más importante es que la cremallera se puede abrir desde la parte superior con una sola mano mientras se conduce, lo cual es una buena ventaja; a veces, el plegado y el amontonamiento del material impiden que se pueda abrir la cremallera con una sola mano y es un inconveniente, pero no es así en este caso. . Dado que el chaleco no tiene bolsillos, será necesario un fácil acceso a una camiseta, y la cremallera definitivamente ayuda y hace la vida más fácil que otras opciones disponibles.

Hay dos marcas denominativas MAAP blancas en la parte delantera y trasera del chaleco, ambas son verticales y bastante grandes, se ven excelentes junto con el rico color azul marino de mi muestra, pero soy un fanático del blanco y el azul. MAAP se ha hecho conocido por sus tonos neutros y pastel que han sido muy populares en los últimos años entre los ciclistas. Si no es su caso, existe una amplia gama de colores diferentes para elegir con el Draft Vest.

Actuación

Una de mis primeras salidas en primavera con buen tiempo este año fue con el Draft Vest. Mis neumáticos zumbaban sobre el asfalto seco, usar calcetines y zapatos blancos nuevos y el elegante chaleco azul marino Draft en la parte superior en las temperaturas más suaves de la primavera me ayudaron a sentir un millón de dólares.

El Draft Vest te da algunos puntos de estilo. ¿Por qué? Lo atribuiría al corte ajustado y sin solapas, que te ayuda a sentirte elegante y rápido sobre la bicicleta. Elija un color que le guste y será una opción atractiva. Diría esto si también hubiera un logo diferente en el pecho, es un chaleco bien cortado y elegante.

La estética es sólo una parte de la ecuación, ¿cómo funciona realmente? En resumen, muy bien. Aunque probablemente sea un kit un poco más específico, tendrás que decidir si te garantiza un precio más elevado.

Para mí, el Draft Vest es una buena opción para algunos tipos diferentes de conducción, pero fuera de estos escenarios puede resultar un poco deficiente.

En primer lugar, es una excelente opción para climas secos o ventosos cuando las temperaturas son más suaves. En resumen, un chaleco ligero y clásico. MAAP afirma que su rango de temperatura es de 14 a 20 °C o 57 a 68 °F. Entonces, si lo llevas como protección adicional para la cafetería, un descenso largo o cuando hay un ligero frío en el aire primaveral, es perfecto. Una opción premium realmente agradable. También es lo suficientemente pequeño como para compartir el espacio del bolsillo con una bomba o similar en tu camiseta.

Volviendo al rango de temperatura prescrito, lo he usado en condiciones por debajo de los 14 ° C e incluso dentro de los 10 ° C en recorridos más intensos donde se genera más calor. Con una capa base más pesada, un maillot y calentadores de brazos, funcionará bien si quieres sentirte rápido y desgastarte menos sobre la bicicleta en condiciones más frías.

Si vas a salir, hacer una sesión o un recorrido duro y volver a casa en el frío, estará bien y te cuidará. Si estás haciendo una sesión más dura como parte de un recorrido más largo, le falta algo de calidez una vez que bajas el ritmo y te enfrías. Incluso cuando hace frío, a menudo termino un viaje duro sudando y me detengo a tomar un café. Cuando empiezo de nuevo después de haberme enfriado para volver a casa, me encuentro deseando una opción más abrigada para mantenerme abrigado. Al no tener bolsillos, no puedes llevar una chaqueta ligera o similar, al menos no en el chaleco.

En cuanto a la falta de bolsillos, no es un gran problema, pero tiendo a preferir al menos un bolsillo en un chaleco, simplemente hace la vida más fácil. Si esta es tu capa superior, buscar barras y geles, tu teléfono o las llaves significa desabrochar la cremallera, lo que es más fácil con la cremallera bidireccional o simplemente tirar del chaleco hacia arriba y sobre los bolsillos de tu maillot. Si, por ejemplo, realiza un viaje más largo, esto significa llegar a comer al menos cada hora, lo que puede convertirse en una molestia.

Como mencioné, el chaleco se ha lavado y usado bien durante un largo período. Los logotipos aún están frescos, lo cual es una buena noticia y no he tenido ningún otro problema, por lo que si está invirtiendo, puedo decirle que no ha habido sorpresas desagradables ni problemas de control de calidad para mí.

Valor

Quizás, a primera vista, el precio de £ 120 / $ 145 / € 125 por un chaleco delgado y sin bolsillos puede ser exagerado y, de hecho, es un precio más alto para un chaleco liviano.

Sin embargo, bajo el microscopio, creo que el diseño y la calidad del Draft Vest se acumulan. El material ripstop es duradero y me ha resultado resistente. A pesar de su peso, los logotipos también siguen siendo perfectos, siempre es frustrante cuando algo empieza a pelarse después de algunos lavados, especialmente cuando no era barato.

El corte y el tamaño son realmente buenos, como se mencionó, está enfocado al rendimiento y se siente muy bien en la bicicleta. La cremallera fácil de usar también es un punto fuerte y facilita el acceso al bolsillo del maillot; también es muy fácil de abrir con una sola mano.

Si quieres uno y te gusta de qué se trata no creo que te arrepientas de la compra.

Veredicto

Realmente me gusta usar el Draft Vest en condiciones más suaves o cuando uso capas para sesiones más intensas en seco. Se ve genial y hace muy bien su trabajo.

Cuando empiezas a mirar debajo del capó, queda claro que se ha pensado en el diseño y, a pesar de su construcción liviana, el chaleco es resistente y está bien hecho.

Me gustaría que tuviera al menos un bolsillo, lo que creo que lo haría aún más fácil de usar, pero los bolsillos del chaleco no son un gran inconveniente, maldita sea la idea de poder detenerme y admirar el paisaje cada vez que quiera comer un plátano o barrita energética este invierno.