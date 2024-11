Estoy haciendo muchos recorridos por carreteras oscuras ahora que estamos en noviembre aquí en el Reino Unido. Ser visible se está volviendo cada vez más una consideración para mí cuando viajo en la oscuridad. Generalmente, me gusta usar ropa más ligera que aún me mantenga abrigado.

Hasta que haga mucho frío, los chalecos son una buena manera de lograrlo; un chaleco combinado con una capa base o calentadores de brazos y un maillot es una excelente manera de mantener tu equipo liviano pero tu núcleo abrigado.

El chaleco Nalini 3L Reflex, o chaleco, es una pieza de peso medio con tejido Stormshield y un gran panel trasero reflectante. Esto proporciona una buena protección contra el frío y al mismo tiempo le ayuda a ser más visible para los conductores y otros usuarios de la carretera.

El chaleco tiene un precio de £120 / €139 y está fabricado en Italia. Lo he estado probando a largo plazo y estoy listo con mi revisión en profundidad. Para nuestros lectores de EE. UU., le pregunté a Nalini sobre los precios y actualmente está por confirmar para el mercado estadounidense.

Diseño y estética

El chaleco 3L Reflex fabricado en Italia está fabricado con una mezcla de poliéster y elastano, mientras que la espalda reflectante es una mezcla de poliamida y elastano.

El cuerpo, los costados y la zona del cuello del chaleco parecen sólidos, pero si lo pones a contraluz verás que es un tejido de malla Stormshield de dos capas. La sensación física es de peso medio para mí, con esto quiero decir que es más pesado que un chaleco delgado y liviano como el MAAP Draft que revisé recientemente y emite un sonido ligeramente oxidado. Stormshield es una membrana Windtex que es resistente al viento y al agua y, al mismo tiempo, respira bien; también está fabricada en Italia.

El panel trasero es donde se utiliza el tejido reflectante 3L. Este tipo de telas suelen tener algún tipo de revestimiento que refleja la luz. Una columna de malla corre verticalmente por la mitad de la espalda para agregar algo de transpirabilidad.

En la parte trasera hay tres bolsillos de buen tamaño en los que caben guantes o chubasqueros sin problema. También están cubiertos por material reflectante.

Hay una cremallera YKK de dos direcciones, que te permite abrir la parte inferior y eliminar algo de calor si es necesario. Descubrí que esta cremallera tiene la costumbre de abrirse desde abajo si la ajustas o la tiras ligeramente. El ajuste del chaleco no es muy ajustado y no provoca que se abra la cremallera. La cremallera simplemente lo hace a veces, pero no puedo decir que me haya causado ningún problema. Parece suceder más fuera de la bicicleta que sobre ella.

También hay un bonito cuello alto con forro suave que proporciona una buena protección en condiciones más frías. Una cosa sobre el tamaño: si tienes una talla pequeña, necesitarás una 'M' aquí, el chaleco es un poco pequeño. Siempre soy pequeño, pero en las fotos llevo un tamaño mediano.

En cuanto a la marca, las cosas son sutiles. Hay un círculo de goma 'Nalini' cosido en la parte delantera del pecho y una marca Nalini en la parte inferior del bolsillo central. El chaleco es completamente negro, excepto los paneles traseros que, con luz normal, son de color gris plateado.

Actuación

Primero abordaré el elemento reflectante del chaleco. Cuando la luz incide en el parche trasero reflectante, produce un brillo reflectante, pero no es cegadoramente brillante. Recientemente pasé unas horas en calles oscuras y sin iluminación de Worcestershire con algunos compañeros de club y luego los interrogué sobre el chaleco. Iluminar la camiseta solo puede darte una idea limitada.

Cuando viajaban sobre mi volante, descubrieron que el chaleco se notaba y destacaba, pero señalaron que es más sutil. Si está buscando una pieza reflectante súper brillante, esta no es la solución. Me gusta el hecho de que no es cegador, está ahí, pero no es OTT. Nalini tiene un chaleco “espejo” que es muy brillante si eso es lo que estás comprando.

Dejando a un lado la reflectividad, el chaleco funciona bien en temperaturas cada vez más frías, lo cual creo que es su objetivo principal, aunque, por supuesto, puedes usarlo en primavera y verano. Aunque lo veo más como una prenda de otoño/invierno.

Agrega calidez y protección muy bien en los días más fríos y mantiene el viento a raya. Combinado con una gama de capas base, camisetas y calentadores de brazos de diferentes pesos, me ha mantenido cómodo y protegido. El cuello alto también aporta una sensación de comodidad y protección. Las costuras no están selladas ni selladas, por lo que, si bien el material aguanta un poco de agua, en un aguacero fuerte te mojarás.

Debido al panel trasero reflectante y la transpirabilidad del material en general, creo que el chaleco todavía suda un poco si conduces un poco más duro. El material protege bien del viento, pero descubrí que los bolsillos se humedecían bastante y todavía estaban un poco mojados al día siguiente de mi viaje. Para una conducción menos intensa, te mantendrá cómodo, pero probablemente puedas esperar algo de humedad si sigues adelante; No olvides que la cremallera bidireccional está ahí si la necesitas.

Valor

Con un PVP de £120 / €139, es justo decir que este es un chaleco más premium en cuanto a precio.

Algunas de las razones de esto pueden ser la etiqueta Made in Italy y los tejidos reflectantes Stormshield y 3L utilizados.

Sin duda, es un número de calidad y todavía parece nuevo después de más de un año de uso y funciona bien, pero esto podría ser dinero para una chaqueta de invierno. Si valoras un buen chaleco, puede que sea una buena compra para ti.

Veredicto

El chaleco reflectante 3L es un buen chaleco que ofrece una sólida protección contra el frío. Si está interesado en un equipo que pueda mejorar la visibilidad en la oscuridad, es una opción realmente buena sin que hierva por completo en la bolsa ni sea cegadoramente brillante.

Creo que hay una especie de compensación con respecto al material reflectante y la transpirabilidad, especialmente si estás sudando, no ha sido un gran problema para mí y solo me di cuenta cuando dejé de montar. en una cafetería o similar.

Ahora que las noches y las mañanas son más oscuras, es una buena opción y me siento seguro de que soy un poco más visible para los automovilistas desde atrás.