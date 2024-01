Los botines Sportful Fiandre son unos cubrezapatillas bastante específicos destinados a brindar protección contra el viento y la lluvia, o contra las salpicaduras de la carretera en temperaturas más suaves. Sportful pretende que sean cubrezapatillas transpirables, impermeables y resistentes al viento, clasificadas para un rango de temperatura entre 0C/32F y 10C/50F.

El Fiandre es un cubrezapatos que puedes usar en primavera y otoño, así como en los días más suaves de invierno, cuando la temperatura no es demasiado baja. Tienen un precio minorista de £ 70 / $ 110, que es bastante caro dentro de esta categoría, pero a menudo puedes encontrarlos en línea a casi la mitad de precio si comparas precios.

A lo largo de los últimos seis meses, he pasado innumerables horas usando los cubrezapatillas Sportful Fiandre Bootie junto con docenas de sus competidores. Los he probado en cuanto a su protección, como calidez, impermeabilidad y resistencia al viento. He juzgado lo fácil que es vivir con ellos, probando qué tan rápido se pueden poner y quitar, y qué tan fácilmente se limpian. También he seguido de cerca su durabilidad. Continúe leyendo para ver por qué los incluí en nuestra guía de los mejores cubrezapatillas de ciclismo.

Una mirada al interior del botín Infinium de tejido y silicona del Sportful Fiandre Bootie

Diseño y estética

En primer lugar, para evitar posibles confusiones, en su mayor parte encontrarás el Fiandre listado como botín y ese es el término que utiliza Sportful en su propio sitio web. Un botín es solo una palabra alternativa para un cubrezapato que algunas marcas usan a menudo, pero tiene el mismo propósito que un cubrezapato en caso de que se pregunte si los dos tienen una diferencia.

Los Fiandre Booties son cubrezapatos delgados y bastante livianos que están diseñados para ofrecer protección contra las inclemencias del tiempo pero a temperaturas más suaves. No son chanclos finos de licra para contrarreloj, pero tienen un grosor de entre 2 y 3 mm. En su mayor parte, utilizan tejido Gore-Tex Infinium que tiene una impregnación DWR (Durable Water Repellant) y, según lo entendemos, es ligeramente diferente al mismo material utilizado en la chaqueta Castelli Perfetto 2 que tiene un revestimiento DWR adicional. El material Infinium proporciona una excelente protección contra el viento, transpirabilidad y buena resistencia al agua. No es resistente al agua, pero evitará una buena cantidad de humedad. La protección y la calidez del Fiandre provienen de las propiedades cortavientos del tejido Infinium, no de una gruesa capa de neopreno o vellón que encontrará en cubrezapatos de invierno más voluminosos o más resistentes centrados en la calidez absoluta.

Los botines Fiandre están disponibles en cedro (me parece amarillo de alta visibilidad) y negro, aunque se puede encontrar en línea una opción azul marino (que probablemente ya esté descontinuada) a precios reducidos. Mis pares negros tienen logotipos reflectantes de Sportful en los tobillos que reflejan bien. Las lengüetas del talón también cuentan con esta tira reflectante y están perfectamente ubicadas para ofrecer mayor visibilidad a los automovilistas que se acercan por detrás. El cubrezapato izquierdo presenta una tira de goma diagonal roja con “Fiandre” en letra elevada y un logotipo de Gore-Tex Infinium. Esta tira y letras de goma roja de Fiandre también aparecen en el culote largo con tirantes Sportful Fiandre y en los guantes Sportful Fiandre a juego, lo que ayuda a unir visualmente la gama si te gusta combinar.

Los botines Fiandre se extienden unos 15 cm por la pierna desde el tobillo, lo cual es una buena altura. Está rematado con una pinza de silicona para las piernas de 5 cm de ancho y hace un buen trabajo evitando que los botines se resbalen. La cremallera está desplazada hacia un lado para ayudarte a ponértela, está sellada cuando está cerrada y tiene una protección de neopreno en el interior para evitar que entre agua. Esta protección también cubre la parte superior de la cremallera donde termina nuevamente en el tobillo para ayudar a detener la entrada de agua. Una costura corre por la mitad del cuerpo de cada cubrezapato, lo que podría ser un punto débil potencial, pero está sellada en el interior y no noté ninguna entrada durante mis pruebas.

La parte inferior de los botines Fiandre cubre bien tus zapatos y se ajusta perfectamente. Hay un material reforzado alrededor del talón y a lo largo de la suela para evitar rozaduras al caminar o al apoyar el pie ante las luces, etc.

La pinza alta de silicona en el tobillo y la lengüeta de cubierta de neopreno con cremallera evitan que el agua entre

Actuación

En general, disfruté usando los botines Fiandre. Se ajustan bien y tienen un aspecto elegante, pero funcionarán mejor en un conjunto de condiciones bastante específicas.

Sportful los clasifica para su uso hasta 0C/32F, pero en mi opinión, usarlos por debajo de alrededor de 5C/41F resultará en problemas con los pies fríos, a menos que conduzcas con bastante fuerza durante un período de tiempo bastante corto. En mis pruebas, noté que los dedos de los pies y los pies se enfriaban bastante, alrededor de 6 ° C/43 ° F. No perseveré en probarlos en temperaturas más bajas, ya que esto parecía estar en desacuerdo con el caso de uso general de los botines. Por debajo de 5 °C/41 °F, elegiría un cubrezapatos más voluminoso que se centrara más en la calidez absoluta.

Son fáciles de poner y la cremallera se extiende hasta la parte inferior del tobillo, lo que ayuda a ello. La parte inferior de mis chanclos y las zonas de los dedos de los pies no están desgastadas ni rasgadas después de meses de uso. El material allí no es muy resistente, pero creo que el Fiandre no ha sido diseñado pensando en caminar mucho, por lo que no debes esperar que esta área sea a prueba de balas. Estos son cubrezapatillas de carretera de alto rendimiento y se encargarán de tareas ligeras para caminar en la cafetería y de entrar y salir en las luces sin problemas.

En última instancia, funcionan mejor en condiciones más suaves o son perfectos para paseos y sesiones más duras con esfuerzos en los que trabajas un poco más y quieres un poco menos de volumen. También serían una buena opción para carreras o fondos si quisieras una protección más ligera. Mantuvieron mis pies calientes y secos en paseos más suaves de otoño e invierno con mucha agua estancada y rocío, y no puedo criticar su desempeño en estas condiciones. Si estuviste bajo un aguacero constante durante horas, terminarás con los pies mojados, pero esto ocurre con casi todos los cubrezapatos del mercado.

La parte inferior de los cubrezapatos se ajusta bien a mis zapatos y no está rota ni rasgada.

Veredicto

Si buscas un cubrezapatillas que te mantenga cómodo y te proteja de la mayoría de las salpicaduras y aguaceros de la carretera en condiciones más suaves, los cubrezapatillas Sportful Fiandre Bootie son una opción sólida. Proporcionan un ajuste perfecto y hay muchos detalles bien pensados ​​en su diseño.

El precio de venta al público es alto y tendrá que decidir si vale la pena llenar este vacío relativamente específico en su arsenal de chanclos o si puede conformarse con un par de todoterrenos más resistentes para hacer frente a todas las condiciones. Sin embargo, como se mencionó, se pueden encontrar buenas ofertas en línea si compara precios.