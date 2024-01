Milán San Remo tiene lugar este sábado y para algunos ciclistas británicos al menos representa el día en el que es aceptable desempolvar su mejor bicicleta de carretera de verano a medida que se acerca la primavera. Desafortunadamente, aquí en el Reino Unido, en mi último viaje hubo nieve en el suelo y sentí que el invierno estaba haciendo todo lo posible para aferrarse a marzo.

Para ese viaje, usé el culote largo con tirantes Rapha Pro Team Winter, la oferta más resistente de la marca para las peores condiciones que el invierno puede depararte, como lo he hecho en docenas de paseos el invierno pasado mientras probaba nuestra guía para compradores de los mejores culotes con tirantes de invierno. . Rapha afirma que son para carreras y entrenamiento en climas fríos, y no puedo estar en desacuerdo.

Se combinan junto con otros cinco pares de culottes con tirantes de la gama Rapha. Las mallas de invierno Classic se encuentran justo debajo del Pro Team y son un poco más baratas, mientras que las mallas de invierno Core cuestan £ 110 ($ 150 / AU $ 190 / € 125) menos. Recientemente revisé las mallas con tirantes Pro Team Training más livianas y me llevé muy bien con ellas, esta es mi reseña para sus compañeros de trabajo más pesados.

El culote largo Pro Team tiene un precio minorista de £ 250 ($ 325 / AU $ 420 / € 285) y es una especie de competidor directo del culote térmico MAAP Apex. Vienen en cuatro colores diferentes, pero probé la versión blanco/negro en una talla pequeña.

Diseño y estética

Las mallas Pro Team se componen de varios paneles y un par de tipos diferentes de materiales. La parte trasera de cada pierna tiene un suave tejido polar cepillado, mientras que toda la parte delantera de las piernas, que se extiende hasta los tirantes del peto, utiliza material polar Polartec Power Grid. Mencioné Polartec en mi revisión de la capa base Maap Thermal pero, en resumen, el patrón de material de forma cuadrada de Power Grid ayuda a transportar el calor y la humedad. La tela de la parte delantera también tiene un revestimiento DWR (repelente al agua duradero) que ayuda a proteger de la lluvia y las salpicaduras.

Los tirantes del peto miden poco más de 4 cm de ancho y son de poliéster grueso y elástico. El ancho de la correa garantiza que siempre queden planos y cómodos. También hay un bolsillo para radio de carrera en la parte posterior de los dorsales, algo que la mayoría de los aficionados no usarán, pero son Pro Team por nombre y Pro Team por diseño.

La gamuza es el modelo Pro Team de talla específica, la misma que se puede encontrar en las mallas de entrenamiento Pro Team y, aunque las almohadillas de gamuza son completamente personales, descubrí que me llevo bien con ellas. Mi bicicleta de invierno tiene un sillín Selle Italia con un canal recortado y la gamuza nunca me resultó incómoda durante mis paseos.

En cuanto a la estética, me gusta mucho el estilo del culote largo Pro Team. Presentan grandes logotipos de Rapha en cada muslo. El lado izquierdo está en mayúsculas de color blanco y el lado derecho está en un material reflectante gris plateado que ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz cuando la luz incide. Supongo que esto se debe al lado de la carretera por el que circulamos, por lo que mira hacia afuera para el tráfico. Me pregunto si este diseño es diferente en las regiones donde conducen o van en bicicleta por el otro lado de la carretera.

La parte superior de cada muslo también tiene una pestaña reflectante, mientras que la parte trasera de cada pantorrilla presenta el sello distintivo de Rapha de seis rayas blancas horizontales. Estos también ayudan a destacar a los automovilistas desde atrás con el movimiento del pedaleo.

Rapha también ofrece reparación gratuita de prendas dañadas y una política de devolución de 30 días.

Los guiones blancos en las pantorrillas mejoran la visibilidad desde atrás al pedalear.

Actuación

He usado mucho las mallas Pro Team este invierno en condiciones que van desde heladas con nieve y aguanieve durante más de tres horas hasta alrededor de 10 ° C/50 ° F y todo lo demás.

El material recubierto de DWR produce un ligero susurro cuando te pones las medias y esto aumenta la sensación de protección que brindan. El calor (o la falta de él) no ha sido un problema para mí en ningún viaje. Como se mencionó, la prueba más dura de las mallas fue de más de tres horas con nieve y aguanieve y tuvieron un desempeño sólido en todo momento, manteniendo mi mitad inferior abrigada y protegida.

El par de mi talla pequeña me quedó muy bien, sin arrugas ni exceso de material. Debido a la naturaleza más gruesa del material, hay un poco de tensión en la parte posterior de la rodilla, pero una vez que has recorrido algunos kilómetros, esto no es un problema y se desvanece.

También se han lavado bien y los grandes logotipos y guiones blancos de Rapha no se han agrietado ni pelado de ninguna manera, lo que es tranquilizador dado el precio.

Por encima de los 10 ° C/50 ° F, a menos que realmente me lo tome con calma, empiezo a sentir demasiado calor con las mallas, tal es su eficiencia térmica. Probablemente me cambiaría a las mallas de entrenamiento Pro Team de la gama Rapha en ese momento o quizás incluso a unos culottes con tirantes y calentadores para los entrenamientos más duros de primavera.

La diferencia de material entre los paneles delantero y trasero del culote largo Rapha Pro Team

Veredicto

El culotte largo con tirantes Pro Team II me ha funcionado muy bien durante todo el invierno. Su construcción es de alta calidad en todas partes y permanecen en las mismas condiciones que cuando recién salieron del paquete.

Si pedaleas regularmente con mal tiempo o cerca de la marca de congelación, estos pesos pesados ​​de Rapha no te decepcionarán. Puedo alcanzarlos sabiendo que me mantendrán abrigado y cómodo en el peor clima que me depare el invierno británico y, además, lucen realmente elegantes con su estilo clásico de Rapha.