Las mallas Rapha Pro Team Training se lanzaron en otoño del año pasado y se integraron en la gama Rapha Pro Team junto con las mallas de invierno Pro Team más resistentes.

Recibir un par prácticamente a principios de otoño significó que pude empezar a usarlos de inmediato y lo he hecho durante varios meses. He recorrido varios cientos de millas con las mallas en otoño y en condiciones más frías del invierno y las he incluido en nuestra guía para compradores de las mejores mallas con tirantes de invierno para 2023. Estuve montando y probando una variedad de mallas con tirantes durante todo el otoño, así que fue el momento perfecto. para ver cómo actuarían.

El culotte largo con tirantes Pro Team Training utiliza la badana Rapha Pro Team y viene en tres colores; negro, azul marino y burdeos. Se anuncian como un par de mallas livianas que tienen como objetivo brindar comodidad en condiciones frescas o más suaves. El precio minorista es £ 190 / $ 250, lo que equivale a £ 60 / $ 73 menos que las mallas con tirantes Pro Team Winter, que son los pesos pesados ​​​​del invierno de Rapha.

Las mallas Rapha Pro Team Training son elegantes y cómodas

Diseño y Estética

El culote largo Rapha Pro Team Training está fabricado en Portugal con un 78% de nailon y un 22% de elastano y en su composición se utilizan materiales reciclados. El diseño es simple pero efectivo, y el grosor del material apretado es el mismo en todos los ámbitos. No hay variación en el grosor del panel para combatir cosas como el viento frío o temperaturas realmente bajas, lo que lo convierte en un par de culottes con tirantes muy cómodos, pero hablaremos de eso en un segundo.

Los logotipos destacan sin exagerar.

Comenzando en los pies hay puños elásticos en los tobillos, que miden alrededor de 5 cm de largo y están cosidos en la parte inferior de las piernas. Luego, las piernas cuentan con una sola costura que llega hasta el área de la gamuza y eso es todo, no hay paneles individuales ni costuras adicionales. Las piernas también cuentan con letras grandes de Rapha en cada muslo y una pestaña reflectante en la parte trasera de cada lado para aumentar la visibilidad.

La badana, como es de esperar, es el modelo Pro Team de Rapha y tiene una talla específica. Rapha afirma que está optimizado para el entrenamiento, pero puedes usarlo en una amplia gama de disciplinas y equitación. Los tirantes del peto utilizan material de malla Rapha Powerweave en la sección trasera, y los tirantes del peto tienen aproximadamente cuatro centímetros de ancho para aumentar aún más la comodidad.

Hay tres opciones de color disponibles. Probé el azul marino oscuro, que luce muy elegante, pero también puedes elegir entre negro o burdeos, que actualmente tiene grandes descuentos en el sitio web de Rapha.

El material de malla eléctrica en la parte posterior ayuda a que las mallas respiren

Actuación

Al ponerme el culotte con tirantes por primera vez, tuve un breve momento de “¿esto es correcto?”. Se sienten realmente ligeros y finos, más que los culottes con tirantes, en los que no te lo pensarías dos veces. Andar libremente por la carretera cuando salí por primera vez en un suave día de otoño me dio una sensación de aireación, casi inexistente, que no puedo decir que haya sentido antes con las mallas con tirantes.

Sin embargo, me llevó menos de un viaje convencerme de ellos. El material liviano y la falta de costuras adicionales o secciones de tela reforzadas más pesadas los hacen increíblemente cómodos cuando están en uso. Lo más destacado para mí fue que no había absolutamente ninguna restricción o tensión en la parte posterior de la rodilla, lo que no siempre es el caso con los culottes con tirantes. Mientras pedaleas, el material se arruga en la parte posterior de la rodilla, pero debido a su construcción delgada, no sientes nada. Si esto es algo que te molesta cuando usas ciertas mallas con tirantes, vale la pena echarle un vistazo a estas mallas Rapha.

A estas alturas puede parecer que estamos ante un par de medias súper finas y ligeras que sólo puedes usar en determinados días de transición de otoño y primavera con la temperatura adecuada. Este no es el caso en absoluto y las mallas ofrecen una calidez sorprendente teniendo en cuenta su peso. No puedo ofrecer una explicación ingeniosa de por qué, pero debe provenir de la combinación de materiales utilizados. Podías usarlos en una sola cifra en seco y estar cómodo, pero también los usé en 10C/50F y más y era perfectamente cómodo. Montar duro durante una sesión de esfuerzos o en cadena y realmente se destacarían debido a su naturaleza liviana.

Los petos Pro Team Training se han convertido rápidamente en mis favoritos, hasta el punto de que los incluí en mi equipo del año. Para las condiciones de otoño y primavera, serían mis culottes con tirantes de referencia. Al elegir los cubrezapatos y las capas superiores correctos, puedes asegurarte de mantener una temperatura cómoda mientras los usas. Para recorridos más largos donde la temperatura es cómoda de un solo dígito, comenzaría a buscar mallas más gruesas y pesadas con más protección contra el clima frío, pero solo porque las tenía a mi disposición. En los días en los que aguanté con estos, manejaron una gama sorprendentemente amplia de condiciones y me mantuvieron muy cómodo haciéndolo.

Sin aglomeraciones ni exceso de material en el tobillo luce genial

Veredicto

Las mallas Pro Team Training son de gran calidad y son las más cómodas que he usado. El ajuste fue excelente y mi par pequeño me quedó muy bien, no soy fanático del exceso de material de las medias que se acumulan alrededor del tobillo y no había nada de esto aquí para lograr una apariencia muy limpia.

Como es de esperar de un producto Rapha Pro Team, son culotes con tirantes caros que cuestan £ 190 / $ 250, pero por el dinero, puedes hacer mucho con ellos y casi salirte con la tuya en otoño, invierno y primavera. Estoy seguro de que algunos ciclistas podrían usarlos durante las tres temporadas y estar cómodos. También cuentan con el respaldo del programa gratuito de reparación de fallos de Rapha y de la política de devolución gratuita de 30 días.

Si haces la inversión, puedes tener garantizada una comodidad brillante con un par de culottes con tirantes muy elegantes que no son tan específicos como pueden parecer inicialmente.