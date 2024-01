En los últimos años, la pandemia hizo que el ciclismo, y en particular el ciclismo indoor, ganara popularidad. Con él, llegaron al mercado una variedad de nuevos entrenadores turbo inteligentes y entre ellos se encuentra el Cycplus T2, la segunda versión de la marca china cuyo nombre es quizás más conocido por los infladores de neumáticos eléctricos.

El Cycplus T2 está diseñado y equipado para competir entre los mejores entrenadores inteligentes sin perder de vista el precio. Se vende a través de AliExpress y Alibaba; dos mercados que conectan a vendedores del lejano oriente con compradores occidentales, así como a través de su propio sitio web con entrega gratuita al Reino Unido y EE. UU. Tiene un precio de 899,00 dólares, aunque actualmente tiene un descuento de 593,54 dólares en AliExpress.

Curiosamente, a pesar de venderse principalmente a través de dos mercados con reputación en Occidente de ofrecer excelentes precios pero no siempre con la calidad correspondiente, el T2 no pretende ser el más barato. Parece más un competidor de valor para los modelos de primer nivel como el Wahoo Kickr y el Tacx Neo 2T.

A $ 899,00, es el dinero de Wahoo Kickr Core, aunque también encontrarás el Core en oferta. La lista de especificaciones y características, sin embargo, sugiere que es más Wahoo Kickr, es decir, el hermano más caro y rico en funciones del Core. Esas especificaciones incluyen un volante virtual impulsado por un motor similar al que encontrará en el Tacx Neo 2T, precisión de potencia del 1%, calibración automática e incluso regeneración de energía.

Pero un entrenador inteligente de novecientos dólares de una marca relativamente desconocida (con un equipo de soporte a miles de kilómetros de distancia) necesitará tener un buen desempeño en todas las áreas si quiere robar participación de mercado a las marcas más establecidas. Para ver si es así, lo he estado poniendo a prueba durante los últimos meses junto con entrenadores inteligentes de todo el espectro de precios, incluidos los económicos Zwift Hub y Pinnacle HC, y los nuevos y costosos Wahoo Kickr y Elite. Justo.

El T2 es compacto, con una distribución equilibrada del peso.

Diseño y especificaciones

El cuerpo principal del Cycplus T2 se describe mejor como un rectángulo colocado en su extremo, pero con una esquina arrancada y un mango incorporado en lo que queda. El casete está montado directamente en un pequeño volante plateado, que es liviano y tiene resistencia electrónica. En la parte inferior, hay cuatro patas que se pliegan cuidadosamente formando una base cuadrada y se extienden para crear una huella grande que parece casi una araña.

Dime que esto no te recuerda a una araña.

Cada pata se bloquea en su lugar con un alfiler plateado, casi exactamente como las del Wahoo Kickr, aunque les vendría bien un spray de lubricante al llegar, ya que estaban rígidas para empujar.

Los pasadores plateados mantienen las patas en su lugar tanto en posición plegada como extendida.

Hay ocho puntos de contacto con el suelo: cuatro en cada esquina de la base estática y uno al final de cada pata. Los cuatro últimos son regulables en altura. La estabilidad general es excelente, aunque tenía una tendencia a arrastrarse por mi piso de madera al correr.

Los pies al final de las piernas son ajustables en altura y lo suficientemente suaves como para ayudar con el movimiento de lado a lado.

La ligera flexión a través de cada uno de los puntos de pivote de las piernas y los pies de goma suave ofrecen ocho grados de movimiento de lado a lado, y aunque no he sacado el transportador, no estoy en desacuerdo. Parece que aquí hay un poco más de juego que Wahoo Kickr y Elite Justo, pero no lo suficiente como para volverse inestable.

La base es de metal, mientras que el cuerpo es de plástico y está cubierto de rejillas de ventilación.

La base y las patas están hechas de metal, mientras que el cuerpo principal del entrenador es de plástico, salpicado de agujeros presumiblemente para permitir que salga el calor. Encima del cuerpo del entrenador hay tres luces de estado para Bluetooth, ANT+ y encendido. Este último se iluminaba permanentemente cuando estaba enchufado, como era de esperar, pero es importante tener en cuenta que el T2 también se puede utilizar sin alimentación eléctrica, y al usarlo así la luz se ilumina después de unas cuantas pisadas del pedal.

Hay tres luces de estado en el borde superior

El volante tiene alrededor de cinco pulgadas de diámetro y sobresale ligeramente aproximadamente 5 mm del lado de transmisión del entrenador. Un casete ‘Sunshine’ compatible con Shimano de 11 velocidades viene con el rodillo y se monta directamente en el centro de este volante. El volante es “impulsado por motor”, similar al que encontrarás en el Tacx Neo 2T. Esto significa que no tiene peso físico, sino una inercia simulada controlada por el motor que en realidad puede volverse más rápido a medida que bajas una colina en Zwift. También permite la regeneración de energía, lo que significa que el T2 se puede conducir en cualquier lugar, incluso sin una fuente de alimentación eléctrica, y la única pérdida de funcionalidad es la función del volante motorizado.

Se incluye un casete compatible con Shimano de 11 velocidades… no es muy bueno.

En total, pesa 15,5 kg, lo que supone 6 kg más ligero que el Tacx Neo 2T y 5,5 kg más ligero que el Wahoo Kickr. Es un poco más pesado que el Zwift Hub de 15 kg, pero el asa y la forma compacta plegada hacen que sea mucho más fácil de transportar y mover.

Actuación

Llegaré al punto desde el principio y le ahorraré la lectura adicional: según mi experiencia con el Cycplus T2, probablemente no debería comprarlo en lugar de ninguno de los productos más establecidos en el mercado. Lamentablemente, para una empresa que se especializa en inflación, mi experiencia con el T2 ha sido en gran medida la contraria.

La configuración inicial parecía prometedora y quedé impresionado con el diseño general de la unidad; Es compacto, bastante liviano y realmente fácil de transportar. Todos los adaptadores esperados están presentes y contabilizados, y el cable de alimentación tiene la longitud adecuada. Incluso se incluía un adaptador ANT+, aunque nunca tuve que usarlo. La aplicación adjunta, aunque en gran parte china, era bastante fácil de navegar y el firmware era sencillo de actualizar.

Sin embargo, cuando llegó el momento de montar la bicicleta, tuve mi primer problema importante. La bicicleta en cuestión era la Trek Domane SLR 2023 (una revisión de ella también está en camino) y aunque la bicicleta funcionó sin problemas, el eje pasante no pasaba por el centro del rodillo. Llegaría a la mitad, luego golpearía un área donde inexplicablemente se estrecharía y, salvo golpearlo con un mazo, no pasaría. No me apetecía explicarle a Trek por qué había roto un eje pasante, así que probé con otra bicicleta. Las roscas del eje pasante de mi propia Specialized Tarmac SL6 son un poco más pequeñas, así que ese fue mi siguiente intento. Aunque tuvo éxito, aún así raspó la sección media estrechada lo suficiente como para raspar la pintura del eje pasante. Una señal de mala tolerancia de ingeniería y falta de control de calidad.

Una vez configurado, realicé algunas pruebas de comparación de potencia, pero no antes de encontrarme con otro problema. El casete ‘Sunshine’ preinstalado de 11 velocidades compatible con Shimano causó inmediatamente problemas de cambio. Inicialmente pensé que había dejado por error un espaciador en el buje libre, pero después de cambiarlo a un casete Shimano 105, el problema desapareció. En una inspección más cercana, el casete se describió mejor como torcido y cada rueda dentada se agitaba de izquierda a derecha al girar como una rueda torcida.

Una vez superado el problema, pasé a las pruebas de potencia.

La primera prueba fue un recorrido en Z2 de bastante baja intensidad, el ‘Beech -1’ de TrainerRoad. Esto presenta esfuerzos prolongados y constantes con salidas de potencia fáciles, y lo comparé con mis bielas S-Works Power y pedales Speedplay Powrlink habituales.

Un corte de la segunda mitad de un recorrido de resistencia de una hora en modo Erg en TrainerRoad

Excluyendo esta parte del recorrido, donde había datos consistentes disponibles, la diferencia de potencia entre los tres medidores de potencia fue solo una décima de vatio. Un comienzo impresionante.

La segunda prueba, como siempre, es para comprobar la capacidad de respuesta del rodillo en modo Erg. Aquí, elegí el ‘Striped -4’ de Trainerroad y comparé la potencia con los pedales Speedplay Powrlink.

Esta vez, un corte de un entrenamiento de inicio y parada, con lecturas de potencia igualmente precisas.

Otro recorte aquí parece positivo: la diferencia entre los medidores de potencia es de sólo unos pocos vatios y los dos gráficos se siguen de manera impresionante.

Esta vez, una captura de pantalla del propio TrainerRoad, que muestra mi fallo intencional en el intervalo final.

Sin embargo, hacia el final de ‘Striped -4’, realicé mi siguiente prueba y fallé intencionalmente el entrenamiento. En concreto, el objetivo aquí es incitar la ‘espiral de la fatalidad’ para ver cómo responde la resistencia a cadencias bajas. Curiosamente, en realidad no pasó nada y se me permitió continuar con una potencia inferior al objetivo y una cadencia incómodamente lenta. Dada la corta naturaleza del intervalo, quería respaldar esto con otra prueba.

Es hora de sacar a relucir los peces gordos: la prueba de rampa. Pasos de un minuto con una potencia cada vez mayor, sigue pedaleando hasta que no puedas pedalear más.

En esta captura de pantalla de la prueba de rampa, puedes ver que mi potencia se estanca, a pesar de que el entrenamiento requiere más vatios. El entrenador no respondió.

Para calcular al revés la ecuación de par x velocidad = potencia, se supone que el modo Erg aumenta la resistencia (y por lo tanto el par) a cadencias más bajas. Agregó un poco, y luego un poco más, pero cuando mi poder comenzó a estabilizarse y mi cadencia comenzó a disminuir, simplemente dejó de agregar más resistencia y me dejó revolcándome en cualquier poder que quisiera. Esto prácticamente anuló el resultado de la prueba de rampa y fue un gran fallo para el modo Erg del Cycplus T2.

Después de esto, pensé en dedicar un poco más de tiempo a usarlo en carreras y viajes gratuitos en Wahoo SYSTM, Zwift y RGT para darle algo de tiempo en diferentes “entornos” para revelar cualquier fortaleza o debilidad adicional. Desafortunadamente, fue más de lo último.

En primer lugar, en relación con el volante motorizado. Principalmente, es bastante ruidoso, como un buje libre ruidoso. En segundo lugar, continúa girando mucho después de que tu avatar en el juego ha dejado de moverse y, en tercer lugar, parecía ofrecer poca inercia real cuando más lo deseaba, cuando llegaba el momento de pedalear nuevamente después de un período de descenso. todavía había una resistencia que superar. Sin embargo, ninguno de estos es un factor decisivo por sí solo, y el hecho de que su inclusión signifique que puede usarlo sin alimentación eléctrica podría ser en realidad algo positivo.

Finalmente, al intentar subir con fuerza una colina virtual empinada y al intentar un sprint, la unidad de resistencia de la T2 pareció perder el ritmo. Durante el pedaleo hacia abajo, en ciertos momentos, la resistencia casi mordía, se liberaba y luego volvía a morder, como una rueda que gira o una correa que se desliza. Esta fue prácticamente la misma sensación que tuve en la revisión de Peloton Bike. Ocurrió de manera más consistente al correr a más de 800 vatios, pero también cuando estaba en una marcha baja (por ejemplo, 36 x 28), donde la inercia (por virtual que sea) era más baja y el torque era mayor.

Veredicto

Con todo, hay algunas áreas en las que el Cycplus T2 eclipsa incluso a los mejores competidores del mercado, pero desafortunadamente hay muchas más áreas en las que se queda corto. Su forma física es excelente, con patas anchas que proporcionan una base súper estable, antes de plegarse para crear una unidad compacta y equilibrada que es más fácil de mover que la mayoría.

Es más, la precisión de la potencia ha sido excelente, dentro del 0,05 % de mis otros medidores de potencia en algunas pruebas, y eso es impresionante dado que la temperatura ambiente durante mis pruebas osciló entre 20 °C a finales del verano y -4 °C en la reciente ola de frío.

Sin embargo, lamentablemente, una serie de problemas afectan a la unidad, liderados por el control de calidad en la ingeniería del eje; El hecho de que sea necesario martillar algunos ejes pasantes en su lugar realmente debería haber sido el final de la revisión, pero persistí. La sensación de la correa deslizante, el cassette inestable y el modo Erg defectuoso fueron solo otros problemas y, a pesar de que la experiencia general del Cycplus T2 es un entrenador turbo funcional que cumple sus funciones en su mayor parte, no vale la pena el precio cuando se puede conseguir. un Kickr Core por el mismo dinero, el hub Zwift por £449 / $499, o una de las muchas ofertas de turboentrenadores en modelos que alguna vez fueron de mayor precio.