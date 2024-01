El Garmin Edge 530 es lo último en la línea de computadoras para bicicletas con GPS premium de Garmin, dirigida a ciclistas de todas las disciplinas preocupados por el rendimiento. Lanzado en la primavera de 2019 junto con el Edge 830 con pantalla táctil más caro, el Edge 530 tiene tantas funciones como cualquiera de los mejores ciclocomputadores actuales. Sin embargo, en la época de los teléfonos inteligentes con pantalla táctil y los controles remotos por voz, presionar interminablemente botones puede convertirse en un ejercicio tedioso.

Como era de esperar, el Edge 530 comparte sus características básicas, incluidas funciones como LiveTrack, GroupTrack y Strava Live Segments, con la generación anterior del Edge 520; sin embargo, agrega una serie de nuevas características envueltas en un paquete estéticamente más agradable.

En cuanto a la carga, cada 20 horas debería estar bien, o puedes duplicarla en el modo de ahorro de batería, aunque los tiempos exactos dependerán de una variedad de factores, por supuesto. También existe la opción del complemento de batería adicional de Garmin, que duplicará con creces la duración de la batería nuevamente. Eso es un potencial de más de 80 horas de conducción con una sola carga.

Diseño y estética

El Garmin Edge 530 (y el Edge 830, dado que comparten las mismas dimensiones) no es exactamente diminuto en tamaño, es lo que consideraríamos de tamaño mediano en el mundo de las computadoras para bicicletas con GPS. Con unas dimensiones de 82 x 50 x 20 mm, es unos milímetros más pequeño, pero más grueso que el Wahoo Elemnt Roam (89 x 54,4 x 17,8 mm), y el tamaño de pantalla de 2,6 pulgadas significa que también es más pequeño que dicho rival.

Con un peso (afirmado) de 75,8 gramos, no es el más liviano, pero está lejos de ser el más pesado del mercado, especialmente si consideramos que el Edge 1030 pesa 124 g, el Karoo tiburón martillo pesa la friolera de 186 gy el Edge 130, del tamaño de un ácaro, inclina la balanza a solo 33 g.

La pantalla del Garmin Edge 530 es pequeña en comparación con la del Edge 1030 o la Karoo tiburón martillo , sin embargo, gracias a la resolución de la pantalla de 246×322 píxeles, esto realmente no se ve afectado. La pantalla es nítida y clara y, gracias al brillo de la retroiluminación automática, es fácil ver las métricas, sin importar las condiciones.

Una pantalla clara y nítida con brillo de retroiluminación automática facilita la visibilidad en todas las condiciones.

Experiencia de usuario

Mi período con el Garmin Edge 530 ha sido un momento muy agradable, sin embargo, mentiría si dijera que no hubo ningún contratiempo. La configuración inmediata fue realmente muy sencilla, las indicaciones en pantalla y los procesos de emparejamiento del teléfono y conexión wifi fueron simples. Sin embargo, después de mi primer viaje, mi viaje no se pudo cargar. Siguieron unos días de intervención manual antes de que un reinicio completo, una actualización de firmware, la eliminación de una aplicación y múltiples mensajes de “olvidar este dispositivo” finalmente acabaran con mis dolores de cabeza iniciales. Aparte de eso, el Garmin Edge 530 es prácticamente “configurar y olvidar” en su aplicación; exactamente lo que los usuarios quieren de un dispositivo GPS.

Características

Como se mencionó anteriormente, el Edge 530 tiene una gran cantidad de características nuevas con las que jugar, desde una alarma para bicicletas para paradas en cafés enfocada en roadies hasta la función de tiempo de suspensión que molestará a los más retorcidos entre nosotros.

Cartografía

La navegación paso a paso se introdujo en las computadoras de la serie Five de Garmin cuando lanzaron el Edge 520 Plus, por lo que, si bien el mapeo no es nuevo para el Edge 530, esta vez creemos que lo han hecho bien. Con la introducción de un procesador mucho más potente, ahora es rápido y muy fácil de usar. En términos reales, esto significa que una ruta de 90 km tardará unos 20 segundos en cargarse. Esto no es mucho tiempo, pero sería bueno que la ruta comenzara inmediatamente mientras se calcula el resto de la ruta. Garmin, si estás escuchando, puedes tenerlo gratis…

El Edge 530 cuenta con navegación completa paso a paso, aunque en la propia unidad solo puedes navegar hasta el nivel de la calle. Para direcciones y puntos de interés específicos, deberá crear previamente su ruta a través de Garmin Connect o querrá el 830.

Sin embargo, hay una desventaja. Debido a la falta de una pantalla táctil, la navegación por mapas requiere muchas pulsaciones de botones. Hay dos botones que controlan la panorámica hacia el norte o el sur, la panorámica hacia el este o el oeste y el acercamiento y alejamiento, y necesita usar un tercer botón para cambiar entre los tres. Pronto podrá sentirse cómodo y relativamente rápido haciéndolo, pero sigue siendo un proceso laborioso.

Dicho esto, una vez elegido un destino (o si estás siguiendo una ruta precargada), la ruta en sí es fantástica. Al igual que los modelos Edge anteriores, se dirigirá al inicio y, gracias en parte a la pantalla a color nítida, basta con echar un vistazo hacia abajo para verificar si está en el camino correcto (también hay señales de audio disponibles).

Alarma de bicicleta

Un buen detalle es la alarma de bicicleta, que funciona de maravilla cuando dejas tu bicicleta de carrera en el aparcamiento mientras entras en el interior para registrarte o simplemente te detienes en un garaje de gasolina para comer algo. Cada vez que su bicicleta esté cerca pero no necesariamente en el campo de visión, estacione su bicicleta, active la función de alarma de bicicleta y, si su Garmin detecta movimiento, sonará un ruido fuerte (léase: desagradable) y su teléfono notificarte.

Encuentra mi ventaja

Si bien los beneficios más obvios son para paseos todoterreno donde el terreno inestable o un choque podrían enviar su dispositivo Garmin a un arbusto cercano, esta es una característica útil para la tranquilidad de todos. Si alguna vez tu Garmin se desengancha a mitad del viaje, tu teléfono guardará las coordenadas exactas del punto en el que se perdió la conexión. Luego, incluso si no te das cuenta hasta que estés a 5 km de la carretera, simplemente puedes abrir la aplicación y pedirle que te redirija a ese punto. Si aún no puedes encontrarlo, puedes pedirle al Garmin que haga sonar una alarma (suponiendo que estés lo suficientemente cerca como para restablecer la conexión Bluetooth).

escaladapro

ClimbPro es una herramienta útil que te brinda toda la información necesaria sobre una escalada. Te avisará que se avecina una subida, junto con los números importantes (distancia, pendiente, ascenso, etc.). Cuando comience, aparecerá una nueva pantalla, que le brindará un perfil, con algunas métricas clave, como el gradiente restante promedio y la distancia.

Personalmente, me gustaría poder ajustar lo que se considera una subida. Durante mi tiempo con Garmin, me ofrecieron ClimbPro para baches muy pequeños en el camino, pero también tuve subidas largas sin previo aviso.

ClimbPro le proporciona métricas clave sobre cada una de las cimas de la ruta elegida

Entrenamientos mejor estructurados

Esta función le permite integrar el Edge 530 con planificadores de entrenamiento como TrainingPeaks. No sólo es más claro que las iteraciones anteriores, sino que cuando hayas cargado tu entrenamiento, puedes elegir una ruta para realizar esa sesión en particular.

Mediciones de desempeño

Las mediciones de rendimiento recientemente agregadas son amplias y brindan información sobre innumerables métricas basadas en el rendimiento, como la carga de entrenamiento y el enfoque de la carga. ¿Estás entrenando predominantemente tus sistemas de energía aeróbicos o anaeróbicos? La curva de potencia es una adición útil, ya que proporciona potencia media-máxima para cualquier duración determinada, ideal para entrenamientos e intervalos sobre la marcha. Las sugerencias de recuperación permanecen, y la aclimatación al calor y la altitud ahora se calcula cuando se superan los 22 grados y los 800 m respectivamente, lo que ofrece zonas de entrenamiento ajustadas y correcciones a su VO2 Max.

Sugerencias de equipamiento (ropa) y recordatorios de consumo.

Según la ruta elegida, la sesión de entrenamiento planificada y el clima, el Garmin Edge 530 incluso le dirá cómo vestirse, sugiriendo a menudo ropa de lluvia para nosotros, los británicos. También te sugerirá la cantidad de comida (o más exactamente, la cantidad de calorías) que debes llevar. Esta no es una característica esencial, pero es una lista de verificación rápida y útil para asegurarse de evitar el temido golpe: todos hemos estado a 20 km de casa, nos hemos agachado para coger una botella y nos hemos dado cuenta de que la has dejado en la cocina. ¡mesa!

Características de la bicicleta de montaña

Lo sé, lo sé… tú eres ciclista de carretera, yo también. Por lo tanto, no pude utilizar estas funciones en todo su potencial; sin embargo, para abordarlas brevemente, las principales adiciones son los cálculos de Grit y Flow. Grit medirá la dificultad de un recorrido en sí, mientras que Flow mide qué tan bien lo recorriste; ¿Estabas frenando demasiado? ¿Estabas parando y arrancando todo el viaje? Esa clase de cosas.

En teoría, si fueras a dar un paseo con amigos, todos deberías obtener puntuaciones de Grit similares, pero probablemente obtendrás puntuaciones de Flow muy diferentes. Soy una oveja descarada del movimiento del ciclismo de grava, así que mientras pretendía ser Mathieu van der Poel, disfruté jugando con otra característica nueva que utiliza los acelerómetros de Garmin para medir el tiempo en suspensión, el conteo de saltos y la distancia de salto: mi récord fue completamente Cuatro metros mediocres (y un culote nuevo). Por último, TrailForks también se ha integrado en el mapa base del Garmin Edge 530 y, con mi inclinación actual por la grava, tenía muchas ganas de probarlo. Si bien la aplicación Connect IQ existía anteriormente, ya no es necesaria para encontrar nuevos senderos, lo cual puedo asegurarle que será útil cuando salga en su próximo domingo tranquilo de millas basura todoterreno, preguntándose en qué dirección tomar a continuación.

El Edge 530 utiliza acelerómetros integrados para medir saltos, distancia y tiempo en suspensión

Veredicto

En general, mi tiempo con el Garmin Edge 530 fue fantástico. Hubo algunos dolores de cabeza iniciales con la configuración, pero una vez que desaparecieron, la larga lista de funciones creó un gran dispositivo que fue rápido, claro y una adición realmente beneficiosa a mi viaje. Por £ 259,99, no es la unidad más cara del mercado, pero si fuera mi dinero ganado con tanto esfuerzo, debo decir que optaría por el Edge 830 y su refinamiento de pantalla táctil. Mira, la mayor parte de mi fase de desarrollo físico la realizo en pleno invierno, cuando dos pares de guantes (sin mencionar un bigote congelado) no son particularmente propicios para presionar botones y juguetear en la bicicleta. Mi consejo sería gastar más y adquirir el Edge 830 con pantalla táctil.

Línea de ordenadores GPS Garmin Edge 2019

En general, el Garmin Edge 530 es una gran adición a tu viaje, pero la usabilidad de la pantalla táctil del Edge 830 sería una mejora que vale la pena.

Especificaciones técnicas

Pantalla: Pantalla a color de 2,6 pulgadas con resolución de 246×322 píxeles

Peso: 75,8 g

Capacidad de almacenamiento: 200 waypoints/ubicaciones, 100 rutas y hasta 200 horas de historial

Resistente al agua: IPX7

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, ANT+

Sensores: GPS/GLONASS/Galileo, altímetro barométrico

Batería: Ion de litio recargable (micro USB) con una duración nominal de 20 horas

Dimensiones: 82x50x20mm

