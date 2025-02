Estamos a solo un mes de Milan San Remo, una carrera que siempre asocio con la llegada de la primavera, un momento en que los ciclistas pueden quitarse los guardabarros y empacar las capas adicionales. Las temperaturas más cálidas significan un kit de peso más ligero, y en Gran Bretaña el mercurio ha aumentado ligeramente en la última semana más o menos con algunos días más cálidos y húmedos. Para cuando llegue las carreras de clásicos de Ardennes Classics de estos guantes, todos deberíamos estar mucho más cómodos cuando viajamos al aire libre.

Ingrese los guantes Galibier Ardennes, un par de guantes ligeros y asequibles de la marca de la marca irlandesa que se ha ganado seguidores leales gracias a su kit de ciclismo de calidad pero asequible.

Los guantes Ardennes toman el mejor lugar de presupuesto en mi mejor guía de guantes de ciclismo de invierno en este momento, llegando a £ 27.88 / $ 36.48 / € 33.52 por par. Los guantes están disponibles en dos colores y las afirmaciones de Galibier están 'diseñadas para proporcionar calor sin el volumen, ideal para temperaturas frías pero no heladas'

He montado con estos guantes durante casi dos años y he encontrado que son una opción cómoda, versátil y de buena calidad que todavía se está fortaleciendo.

Diseño y estética

Los guantes Ardennes están disponibles en versiones negras y naranjas, y he probado la versión negra como se ve en las imágenes. Están en el lado delgado y son bastante livianos a menos de 70 gramos para el par.

Hay una marca de palabras 'Galibier' en cada dedo meñique con una 'G' roja y ese es su lote para la marca.

Los guantes se aplican, no hay una correa de velcro o una cremallera con la que lidiar, y los puños de neopreno no son muy largos, pero cubren la primera parte de sus muñecas, lo que se suma a la versatilidad del guante. Sin embargo, los puños de neopreno no son tan cortos que no juegan bien con mangas largas de jersey o chaquetas de invierno, etc.

La palma usa material de gamuza de hacha, con un patrón de pinza de silicona en la parte superior. Internamente, la sección de la parte posterior de las manos está bordeada de lana suave, y los guantes son cómodos de usar. Hay un panel adicional en el exterior de las manos que la marca dice que es una membrana de 1,4 mm de espesor que proporciona un aislamiento adicional.

Mis guantes no son compatibles con pantalla táctil, pero las versiones más nuevas de estos guantes se han actualizado con un dedo índice compatible con la pantalla táctil.

Actuación

El rendimiento ha sido excelente desde los guantes de Ardennes, los he usado principalmente en la carretera en otoño, invierno y surgir en paseos fáciles y duros, y me han mantenido las manos cómodas y cálidas en una variedad de temperaturas.

Galibier establece un rango de temperatura utilizable de 2-12ºC / 35-53ºF. Pienso en una sola parte de los dígitos y alrededor de la congelación probablemente sean un poco livianas para una conducción más estable. Sin embargo, los he usado para viajes duros en el frío alrededor de este tipo de temperaturas y me han mantenido las manos calientes y cómodas cuando trabajan duro. Me sorprendió uno o dos paseos fríos por lo bien que los guantes se desempeñaron dado su peso más ligero.

Por supuesto, dependerá de un jinete a un jinete, pero por el dinero traerán mucha versatilidad y le darán una buena opción general para una gran cantidad de conducción. Galibier tiene el guante de barrera de servicio más pesado si desea más protección de invierno.

Su liviano y destreza significa que también podría usarlos fácilmente para la conducción de grava o MTB. La longitud del manguito significa que también trabajarían con una camiseta de manga corta y no se verían fuera de lugar.

Los guantes no son impermeables, no hay una membrana impermeable ni ningún sellado de costura, por lo que no los recomendaría para montar bajo la lluvia.

Se han usado muy bien en muchos lavados, el único desgaste que puedo ver es un poco de grietas en mis pinzas de palma de silicona en mis propios pares. Esto me da confianza de que a pesar de su precio accesible, son una oferta resistente y de buena calidad que debería durar al menos varias temporadas.

Valor

Los guantes Galibier Ardennes son una gran compra de valor que demostrará su valor y funcionará bien para una variedad de condiciones y condiciones.

Con menos de $ 35, no puedes equivocarte aquí, y después de más de un año de uso y mucho lavado, puedo dar fe de la sólida construcción y calidad del guante. No se van a desmoronarse sobre ti.

Veredicto

Estos son guantes de calidad que serían perfectos para la primavera otoño y el uso de invierno más suave, o cuando cabalguen duro. Han demostrado ser una opción duradera y con un precio bien con la que puedes hacer mucho.

No se mantendrán bien con mucha agua o temperaturas realmente frías, pero por el dinero son una opción de buena calidad y bien diseñada de Galibier.