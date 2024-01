Adquirir su primer par de ruedas de carbono es una de las compras más importantes en la vida de cualquier ciclista. Por lo general, queda mucho más adelante que conseguir pedales automáticos o pantalones cortos de lycra, y para algunos de nosotros es una de esas compras que está justo en el horizonte. Quizás cuando veas los precios de los mejores juegos de ruedas para gravel no sea difícil entender por qué. Las ruedas de grava Parcours Alta, aquí en una nueva versión en comparación con el juego 650b que revisamos recientemente, representan un punto de entrada ligeramente más accesible en comparación con las ofertas premium de marcas como Zipp, Roval, Cadex y otras que constituyen la mayor parte de nuestra Lista de los mejores juegos de ruedas para gravel.

Entonces, ¿más carbono de gama media es una buena opción? Bueno, he estado usando estas ruedas con una variedad de opciones de neumáticos para actualizar nuestra lista de los mejores neumáticos para grava. He recorrido rápidos kilómetros de grava en verano hasta excursiones más recientes a través de pendientes, rocas y raíces. Siga leyendo para descubrir cómo se han comportado y si debe o no desprenderse de su dinero y comprar un juego.

La marca es sutil, pero hay suficiente para distinguirlos, incluso en la opción negro sobre negro.

Diseño y estética

Si bien estoy seguro de que todos hemos pretendido que el rendimiento es siempre la métrica número uno que se considera al realizar una compra, a mí me gusta comenzar con la estética. Las ruedas, de grava o de otro tipo, han madurado un poco visualmente en los últimos años. Incluso las marcas más atrevidas de Zipp y Hed (por nombrar solo dos) se han atenuado un poco con respecto a los logotipos gigantes de antaño. En el otro extremo del espectro, las marcas más nuevas sin una identidad de marca tan establecida han podido jugar con una estética extremadamente minimalista. Aquí me vienen a la mente Hunt y Reserve, al igual que Parcours.

Si no vas a colocar logotipos grandes en las paredes laterales del borde, no hay muchas otras opciones con las que jugar. Parcours opta por utilizar un esquema de negro sobre negro, jugando con la textura en lugar del color. Las llantas en sí son planas, de color negro mate, aunque carecen del aspecto de carbono en bruto que ofrecen algunas otras opciones mate, mientras que los logotipos son de alto brillo, con un ligero brillo en la capa brillante que solo se nota con luz directa. No soy partidario de tener logotipos grandes en todas partes de mis bicicletas, por lo que me gusta mucho el paquete estético que hay aquí. Mi único pequeño problema es que los logotipos no se alinean con la válvula, pero eso no es una crítica que le impida realizar una compra si todo lo demás es decente.

El borde está bastante de moda en cuanto a ancho, profundidad y forma.

Una cosa que realmente me gusta, pero que nadie verá a menos que se lo muestres, es el fondo de llanta. Es de un marrón anaranjado transparente oscuro y me recuerda a los ceniceros de McDonald’s de los años 80. Lo admito, es extraño hacer referencia a esto en una revisión de ruedas de bicicleta, pero de todos modos es lo que pienso en cada cambio de llanta.

Lejos de la nostalgia de la comida rápida, las estadísticas vitales son las siguientes: 36 mm de profundidad, 24 mm de ancho internamente, 33 mm de ancho externamente. Una configuración sin gancho reduce un poco la compatibilidad de los neumáticos, pero no mucho, ya que se está volviendo tan normal como las llantas con gancho. Los 28 radios Sapim CX-Ray delanteros y traseros mantienen la tensión entre los bujes Parcours y las llantas, lo que da como resultado un peso total de 1.500 g para el par, de los cuales 685 g están en la parte delantera. Las llantas también tienen una forma moderna: una U ancha en lugar de una punta muy cónica. Los discos Centrelock y los ejes pasantes de 12 mm mantienen la compatibilidad óptima, y ​​hay adaptadores disponibles, al igual que versiones de dinamo con un cargo adicional.

La parte sin ganchos de la llanta utiliza una resina más flexible que el cuerpo principal; la teoría es que no tiene un impacto real en la rigidez de la rueda, pero en caso de un impacto fuerte con una roca, debería permitir que se produzca una deformación más resistente antes. cualquier fallo. También tienen una garantía de por vida, pero si habitualmente intentas subirlos por escaleras de concreto con neumáticos pinchados para probar la tecnología IMPACT+, es posible que te encuentres en el lado equivocado de la letra pequeña.

El montaje de neumáticos no siempre fue lo más fácil, pero las dificultades parecían venir siempre con los neumáticos Challenge.

Actuación

Al llegar, antes incluso de montar neumáticos, y sólo medio minuto más o menos después de sentir nostalgia por los ceniceros que nunca había visto en la vida real, noté un problema moderado en mis ruedas. Es puramente una cuestión de control de calidad y no tuvo ningún impacto material en la rueda en sí, pero el radio clave estaba en el lugar equivocado. Sin profundizar demasiado en las técnicas de construcción de ruedas, esto solo significa que la válvula de una de mis llantas estaba en la posición incorrecta. En lugar de estar entre dos radios paralelos, lo que permitía un fácil acceso con cualquiera de las mejores bombas para bicicletas o los mejores infladores de CO2, estaba atrapado entre dos radios convergentes, lo que significaba que no se podía colocar un inflador de CO2 en línea allí, por ejemplo, y Los cabezales de bomba más grandes estaban más apretados. Es cosmético, y si yo mismo no construyera ruedas por diversión, probablemente no se habrían dado cuenta, pero lo hago, y lo hicieron.

Para reiterar, esto no tiene ningún impacto en las características de marcha, pero si ocurre en tus ruedas, debes devolverlas. Describí esto como algo único, pero una noche, mientras navegaba sin rumbo por Instagram (como es mi derecho), noté que el atleta patrocinado por Parcours 2022, Chris Hall, tenía el mismo problema en su juego de Altas, también en la rueda trasera. . Una vez, y puedes atribuirlo a un error, pero dos veces no es una gran demostración desde el punto de vista del control de calidad.

Dejando a un lado los delicados problemas de control de calidad, disfruté mi tiempo con las ruedas Alta. Están bien sellados y aceptan la mayoría de los neumáticos que me gusta usar con bastante facilidad. Las únicas veces que he tenido problemas de sellado es cuando las pequeñas perlas de cerámica que vienen con el sellador Squirt se obstruyen en el exterior de la perla, lo que hace que se desinfle y se deshaga. En todos los demás aspectos, su configuración es bastante soñadora. La cinta comenzó a levantarse un poco al final, pero lo atribuyo a que constantemente se salpica con lo que imagino que son cuentas relativamente abrasivas.

Montados con un poco de goma, definitivamente parecieron un paso adelante en velocidad y aerodinámica en comparación con el juego de ruedas 650b original de mi Fairlight Secan. Naturalmente, habrá entrado en juego el vuelco adicional de un tamaño de rueda más grande, pero a pesar de no ser ruedas de carbono de alta gama, siguen siendo esbeltas en términos de peso y tendrán el efecto transformador deseado sobre lo que todos consideramos un juego de llantas de aleación “estándar”.

No soy un ciclista particularmente pesado, pero utilizo mis neumáticos con una presión bastante baja y mis senderos de grava habituales a lo largo de la costa de Cornualles suelen estar plagados de secciones rocosas. No he salido con la intención de romper las llantas porque sería una tontería, pero las llantas se han familiarizado demasiado con la tierra firme en múltiples ocasiones sin efectos nocivos, ni para la llanta ni para la veracidad de la rueda.

Son lo suficientemente rígidos, sin ser duros. Es deseable cierto grado de cumplimiento para una rueda que puede ver una variedad de superficies irregulares, pero no se sienten tan ágiles como las ruedas Black Inc 34 en el Factor Ostro Gravel que también he estado usando últimamente. De hecho, parecían una combinación excelente para el Fairlight, que también ofrece más flexibilidad que la que obtendrías en algo centrado en la carrera; caballos para carreras, por así decirlo, pero no piense en las Altas como un juego de ruedas de “caballo de batalla”. El acoplamiento del buje no es el más rápido, pero tampoco es algo que se haya introducido en mi conciencia mientras conduzco.

Las rocas y las raíces no parecían ofrecer ninguna preocupación, a pesar de las bajas presiones que corro.

Valor

Aquí es donde el Parcours Alta cobra un poco de importancia; Son notablemente más asequibles que muchos juegos de ruedas de carbono, especialmente aquellos con una profundidad de 35 mm. Cuestan menos de £ 900 y creo que representan un valor realmente bueno. No vienen de serie en ninguna bicicleta que yo sepa, por lo que son verdaderamente un juego de ruedas de “actualización”, y ciertamente son una actualización más asequible en comparación con los nombres más importantes. Suficiente para hacer que la bicicleta se sienta diferente (mejor), sin gastar mucho dinero.

Aquí está la cosa; Los rendimientos decrecientes son algo real. Si observa nuestra prueba en el túnel de viento de los mejores juegos de ruedas de carretera, las diferencias entre ellos en términos de potencia son mínimas. Con un juego de Altas, puedes conseguir un gran salto en rendimiento, un paquete confiable y una mejor aerodinámica, y todo por menos de la mitad del costo de un juego de algo como el Roval Terra CLX, o simplemente un pelo más que mi la última factura de reparación del coche (estoy bien, sinceramente).

Sobre el papel, no son “mejores” desde el punto de vista del rendimiento que las ruedas más premium, pero para la mayoría de los ciclistas, probablemente supondrán un mejor uso de su dinero. Demonios, si hablamos de forma puramente hipotética desde el punto de vista de una bicicleta con llantas de aleación básicas y un ciclista que busca ir lo más rápido posible, entonces un juego de estas, con el cambio gastado en un entrenador personal, entrenador, nutricionista, etc., probablemente Vea un resultado final más rápido que simplemente ponerse algunos Zipp 303 Firecrests y esperar lo mejor.