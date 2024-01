Si echas un vistazo a nuestra lista de mejores juegos de ruedas de grava disponibles en el mercado, las opciones son bastante increíbles. Simplemente no hay otra manera de describir las opciones que aparecen allí. Una rueda como la Cadex AR 35 ofrece la opción de gastar mucho dinero y conseguir una conducción increíblemente ligera y receptiva. Alternativamente, el juego de ruedas Hunt 42 Limitless Aero es mucho menos costoso, sigue siendo competitivo en peso y líder en aerodinámica. De cualquier manera, independientemente de lo que signifique la grava para ti, existen increíbles ruedas de fibra de carbono diseñadas para mejorar tu viaje.

Sin embargo, todas esas ruedas tienen algo en común. El proceso básico de creación de un juego de ruedas de fibra de carbono es el mismo sin importar el tipo de rueda que decidas utilizar. El producto final no es reciclable y hay muchas ineficiencias en el sistema a lo largo del camino. El juego de ruedas F+B 25 GR FusionFibre es diferente.

Forge+Bond tiene un nuevo proceso que limita el desperdicio, el uso de energía y crea un producto final que es reciclable. El resultado final es un juego de ruedas como ningún otro en el mercado. ¿Vale la pena modificar tu decisión de compra? ¿Hay que hacer sacrificios en la experiencia del viaje para conseguir un producto sostenible? Me propuse responder estas preguntas y ahora que he pasado algún tiempo montando el juego de ruedas F+B 25 GR, estoy listo para hablar sobre la experiencia. Si está buscando un nuevo par de ruedas para gravel, siga leyendo para ver si estas son las ruedas para usted.

Hay bastantes ruedas de carbono en bruto en el mercado. Sin embargo, la estética de Forge+Bond sigue siendo única y no requiere acabados tóxicos para llegar allí.

Diseño y estética

Para comprender el diseño del juego de ruedas F+B 25 GR hay que empezar por comprender el proceso de producción. Como ya se mencionó, todos los productos de fibra de carbono en el mundo, y ciertamente en la industria de las bicicletas, comienzan con un proceso de fabricación muy similar. La diferencia con FusionFibre es que el material base utiliza nailon en lugar de epoxi para fijar la fibra de carbono.

Para explicar la diferencia, el director de marketing global de Forge+Bond, Travis Tomczak, comienza con un ejemplo muy básico. Lo que pide es que consideremos la diferencia entre una botella de agua de plástico y J+B Weld (piense en Araldite, si está en el Reino Unido). Deje una botella de agua incluso en el calor relativamente bajo del interior de un automóvil y será posible reformarla. Así reacciona una fibra de carbono a base de nailon. Mientras tanto, las láminas de carbono a base de epoxi son más similares a cualquier epoxi básico que se pueda imaginar. Para demostrarlo, Tomczak nos pide que consideremos J+B Weld y cómo, una vez configurado, eso es todo. Mientras que el nailon puede pasar por un nuevo proceso de calentamiento y cambiar de forma, el epoxi es un proceso de una sola vez.

Pero ese es sólo el material base. Esas propiedades básicas permiten un tipo diferente de método de producción con FusionFibre. Si bien la producción tradicional de ruedas de fibra de carbono está aún más cerca de la confección de ropa a mano, FusionFibre no interviene.

En lugar de que manos humanas coloquen carbono preimpregnado en un molde, un robot coloca carbono impregnado con nailon en un patrón de juego cruzado radial. Como cualquier producto de fibra de carbono, el diseño de la disposición crea las características finales de marcha. Lo que es diferente en este caso es que la disposición inicial no crea la forma final del borde. En cambio, los materiales pasarán por un ciclo térmico inicial para formar un disco plano algo similar a una lámina de metal.

El carrete inicial de material de carbono es estable a temperatura ambiente y también lo es el material en este paso intermedio. No se requiere energía ni diseño de producción para la refrigeración en ningún paso del proceso. Tampoco es necesario cronometrar con precisión cada paso del proceso de producción, como ocurre con los productos de carbono tradicionales. Eso significa más eficiencia y menos uso de energía.

A mitad del proceso de producción, las ruedas Forge+Bond son estables, almacenables y, en general, actúan más como una lámina de metal que como una fibra de carbono.

Cuando llega el momento de producir la rueda, un robot coloca el disco en un molde de fundición. El proceso es similar a hacer una rueda de aluminio, aunque en lugar de una llanta completa, esto solo describe la producción de la mitad de la llanta. Todo el proceso se duplica para crear una segunda mitad y se necesita otro ciclo de calor para fusionar las dos mitades y la base de la llanta.

Dada la naturaleza altamente precisa y robótica de todo el proceso, el desperdicio es mínimo. Sin embargo, lo mínimo no es nada y los residuos inherentes al proceso se reducen. El proceso de triturar los desechos convierte el material de carbono de hebra larga en un material de hebra corta, pero por lo demás es reutilizable, a menudo como palancas de neumáticos fabricadas internamente.

Además del desperdicio, existen otras ventajas de producción. Específicamente, resulta que el acabado de la fibra de carbono es una parte bastante insostenible del proceso general. FusionFibre no pasa por el mismo proceso de acabado, lo que significa que no se libera polvo de carbón durante el lijado. Tampoco hay pintura que libere toxinas al medio ambiente o que requiera una eventual separación para su reciclaje.

Hablando de reciclaje, si alguna vez una rueda regresara a la empresa, correría la misma suerte que el mínimo desperdicio de producción. Técnicamente, el proceso es downcycling, no reciclaje, pero aún así conduce a un segundo uso. Es importante recordar cuán pequeño es el mercado del ciclismo en el gran esquema de las cosas; Tenemos un artículo completo sobre la producción de bicicletas para poner las cosas en perspectiva. Puede que no parezca tan importante garantizar el reciclaje de las ruedas de carbono de las bicicletas de alta gama, pero existen implicaciones mayores.

Dejando a un lado los nuevos métodos de producción, Forge+Bond busca venderle un producto y ese producto es un juego de ruedas con una estética de carbono desnudo. Dependiendo de la luz, se puede ver claramente la disposición y hay pequeñas pegatinas de vinilo con un motivo de marca de color azul brillante. Los radios son estándar J-bend Sapim CX Ray con cabecillas externas y el tamaño de la llanta es de 25 mm de alto con un ancho interno de 25 mm. Los bujes son el I9 Torch con acabado negro y compatibles con rotores de disco Center Lock. El peso del juego de ruedas se sitúa en 1510 gramos cotizados sin cinta ni válvulas y mi báscula sitúa la cifra un poco más ligera en 1490 gramos con cinta y válvulas.

Actuación

He tenido las ruedas Forge+Bond durante meses, pero recientemente tuve la oportunidad de probarlas. Este detalle no importa mucho, pero es inusual para mí hacer eso con ruedas y es importante porque significa que han pasado por muchos ciclos de calor mientras me esperaban. Generalmente eso significa un infierno para el fondo de llanta. Esta vez, sin embargo, los saqué del almacenamiento y el fondo de llanta grueso y azul brillante era perfecto. Configuré un juego de neumáticos Cadex AR usando mi confiable Bomba Topeak Tubi de 2 etapas e incluso después de olvidarme de quitar el núcleo de la válvula, no tuve problemas.

Toda esta discusión sobre el fondo de llanta puede parecer un tema menor, pero es algo en lo que las marcas de ruedas gastan una cantidad excesiva de energía. Si te cuesta montar tus ruedas sin cámara, siempre es la cinta. El calor es terrible para el adhesivo y las ruedas suelen experimentar mucho calor durante el envío. Cuando adquieres un par de ruedas nuevas, esa primera experiencia es algo que todas las marcas quieren que veas como un éxito. Hunt ha estado trabajando activamente para desarrollar un mejor fondo de llanta durante años y Enve elige enviar sus ruedas sin cinta adhesiva. F+B incluye algunos de los mejores fondos de llanta que he visto en mi vida y las válvulas incluidas son igualmente de alta calidad. En la vida de un juego de ruedas esto será una pequeña parte de la experiencia, pero las cosas empiezan con una nota alta.

Luego está la afirmación de que FusionFiber tiene una sensación de marcha más suave. Es uno importante que he visto mucho, pero no estaré de acuerdo. Honestamente, diría que eso es algo bueno, pero de todos modos no estoy de acuerdo. Los neumáticos Cadex son increíblemente flexibles, por eso los uso, y los uso a 27 psi en un tamaño de 40 mm. Con esa configuración, no sentí que las ruedas F+B fueran notablemente suaves en comparación con otras ruedas de carbono de alta calidad. Lo probé en la carretera, sobre grava lisa e incluso al descender por un camino forestal donde la suspensión delantera habría sido muy apreciada. Encontré que el Revel Rover, sobre las mismas superficies, era mucho más suave que el Ribble Gravel SL con las ruedas F+B. Sin embargo, como dije, creo que eso es algo bueno.

En lugar de una conducción suave, lo que noté inmediatamente de la F+B 25 GR es lo viva que parecía la bicicleta. Cuando revisé el Ribble por primera vez, hablé específicamente de que no era exactamente el viaje más emocionante. Con estas ruedas todo el paquete realmente se animó. Si las especificaciones dijeran que estas ruedas pesan más cerca de 1300 gramos, lo creería absolutamente. Se sienten precisos, divertidos y tienen carácter. Independientemente de los descriptores que desee utilizar, así es como desea que se sienta su vehículo.

Dicho todo esto, no pesan 1300 gramos y estas ruedas tampoco son aerodinámicas. Puede que creas que eso no importa en una rueda de grava, pero hay opciones disponibles que se sienten igual de bien, tienen aerodinámica y son más económicas. De hecho, sentí que el verdadero problema con las ruedas F+B 25 GR era el precio. Entonces un amigo cambió de opinión.

Mientras probaba estas ruedas en un viaje largo, me subí a una de mis tribunas. Mientras trabajaba duro para mantenerme al día con mi amigo, le expuse apasionadamente por qué estaba bien pagar más por los intangibles que algunas marcas llevan consigo. La idea que defendía era que el rendimiento más alto absoluto como calificación de compra rara vez tiene sentido en la era moderna. Shimano 105 ofrece una experiencia de conducción tan buena que si solo te importaba el rendimiento, era suficiente. A pesar de eso, a veces vale la pena pagar por Dura-Ace.

La amiga con la que había estado hablando negó con la cabeza ante esto. Luego, mientras reíamos y subíamos la colina, ella hizo la pregunta que instantáneamente hizo cambiar mi opinión sobre estas ruedas. En realidad, era simple: si creía que valía la pena pagar por el valor de la marca en algunas situaciones, ¿por qué no valía la pena pagar para ayudar a financiar un futuro más sostenible?

Veredicto

Si quieres hablar sobre la sensación de marcha y el rendimiento, soy un gran admirador del Forge+Bond 25 GR. Últimamente he pasado mucho tiempo tratando de encontrar la mejor manera de expresar la naturaleza intangible de mis productos favoritos. Por eso me encantan los Enve Melee, los Enve MOG, los Cannondale SuperSix Evo, los neumáticos Cadex e incluso las zapatillas Giro Empire SLX. Todos crean esta sensación de diversión y alegría que te hace querer atacar la señal de alto del condado sin una buena razón. Ahora puedo añadir el Forge+Bond 25 GR a esa lista. Como quieras describirlo, simplemente se sienten bien.

Además de esa sensación de conducción difícil de capturar, también obtienes algunos detalles muy realistas. Cosas como una garantía de por vida, radios que se reemplazan fácilmente y talones de llanta grandes y gruesos que probablemente requerirán más abuso del que estoy dispuesto a usar y es menos probable que corten el flanco de su neumático. Sin embargo, no se puede eludir el precio. Inmediatamente me viene a la mente el juego de ruedas Hunt Limitless 42 como una rueda que cuesta sustancialmente menos, también tiene una excelente sensación de marcha y agrega aerodinámica manteniendo el mismo peso.

Eso te deja con una decisión que tomar. Como consumidores, a menudo pagamos por algo que va más allá del producto que poseemos. Forge+Bond encontró una manera de minimizar el uso de energía eliminando la necesidad de refrigeración y manteniendo la producción local. La marca también puede reciclar los productos que ofrece y está trabajando en la construcción de un mercado secundario para el material resultante. Parece que esas innovaciones tienen un coste, por lo que tendrás que decidir si crees que vale la pena.