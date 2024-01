Hunt no tardó mucho en pasar de ser una marca pequeña que no atraía mucha atención a una fuerza importante en el tejido del ciclismo moderno. Hoy en día, la marca se encuentra constantemente cerca de la cima de cualquier métrica que desee utilizar para medir las ruedas de las bicicletas modernas y eso incluye especialmente el precio. Con esa actuación en mente, obviamente incluimos a Hunt en nuestra alineación de mejores ruedas de bicicleta de carretera .

De hecho, incluimos dos juegos de ruedas Hunt en un guiño a la amplia gama de opciones que tiene la marca. Sin embargo, para aquellos que buscan una rueda moderna de alto rendimiento, el modelo relevante serán las ruedas Hunt 60 Limitless Aero Disc. Revisé esas ruedas en el verano de 2021 y me dejaron impresionado por lo estables que eran en descensos largos. Un par de años después, Hunt busca hacer que ese modelo sea redundante.

La última generación de ruedas Hunt, que llega al mercado ahora, incluye el juego de ruedas Hunt 60 Limitless UD Carbon Spoke. Las ruedas aprovechan la mayor parte de las ventajas del juego de ruedas anterior y reducen el peso al tiempo que añaden rigidez. Ahora que he tenido la oportunidad de pasar algún tiempo con ellos, estoy listo para hablar sobre los detalles de lo que eso significa. Si está buscando un nuevo juego de ruedas profundas este verano, siga leyendo para ver si el juego de ruedas Hunt 60 Limitless UD Carbon Spoke es el adecuado para usted.

Los radios son de carbono, pero no hay un rediseño drástico, solo más ligeros y rígidos con menos radios necesarios.

Diseño y estética

Para algunas personas, la estética pura no es el detalle más relevante cuando se miran ruedas en el extremo puntiagudo del espectro de rendimiento. Mucha gente le dirá cuánto más rápido es un nuevo juego de ruedas y cuánto mejora la marcha. Esas mismas personas probablemente estén siendo completamente precisas, pero ¿se supone que debemos fingir que la estética no importa? Las ruedas profundas lucen geniales y una rueda de 60 mm en particular es una declaración espectacular en una bicicleta.

El punto aquí es que Hunt parece particularmente consciente de la moda involucrada. A lo largo de los años, la marca ha desarrollado un estilo visual muy distintivo y se mantiene sin cambios con el juego de ruedas Hunt 60 Limitless UD Carbon Spoke. Las ruedas son de carbono negro y hay logotipos blancos contrastantes ubicados en dos lugares a cada lado de la rueda. Los logotipos son lo suficientemente grandes como para no necesitar entrecerrar mucho los ojos, pero tómate un momento y observa los detalles del ícono que Hunt usa junto con el nombre de la marca. Es sólo un cuadrado con unas líneas que podrían ser el viento, o quizás una referencia a los radios, pero sean como sean, también adornan la rueda completa.

El efecto de las simples líneas blancas espaciadas a lo largo de las ruedas de carbono negras es dramático sin ser llamativo. A las marcas de ruedas les encanta usar el nombre de la empresa como elemento de diseño, pero Hunt one mejora esa tendencia. En una foto grupal casi se pierden, pero en cuanto los subes a una bicicleta, cobran vida. A veces, las líneas se reproducen con los gráficos de una bicicleta, pero otras veces no es necesario. Cualquiera que sea el escenario, siempre hay una sensación de movimiento.

Otro detalle de diseño que puede captar es un texto escrito que dice “aerodinámico” en el borde interior romo de la rueda. Es una pequeña referencia visual a la forma de la rueda y lo única que es. Hunt fue una de las primeras marcas en alejarse realmente de las limitaciones de diseño de los frenos de llanta y las últimas ruedas todavía usan esa misma forma. Es una forma ancha en el borde interior y que sobresale aún más hacia el centro del perfil. La forma mantiene el aire adherido cuando golpea el costado de la rueda y eso significa una mayor estabilidad en vientos cruzados.

El desafío de una rueda más ancha es que también es más pesada. Las ruedas de radios Hunt 60 Limitless UD Carbon tienen un ancho interno en forma de gancho de 21 mm, un ancho externo de 34 mm y un perfil aerodinámico en forma de U de 60 mm, y nada de eso favorece la ligereza. Hunt resolvió este desafío inicialmente con la tecnología Limitless que reduce el uso de la capa de carbono en la estructura de la llanta. Dentro de la cavidad que esto crea, Hunt utiliza un polímero de baja densidad que pesa aproximadamente la mitad. Se cura junto con el carbono y proporciona la misma resistencia al tiempo que ahorra entre 50 y 55 gramos por rueda.

Esta tecnología, tanto en la forma como en el polímero, no es exclusiva de esta nueva rueda. El problema es que no fue suficiente. A pesar del proceso innovador, las antiguas ruedas Limitless 60 eran bastante pesadas, con un peso de 1669 gramos para el juego. Hunt trabajó para resolver esto en este nuevo juego de ruedas cambiando los radios a una construcción de fibra de carbono.

Sin embargo, conseguir un peso menor no es sólo una cuestión de cambiar de radios. Hunt afirma que los nuevos radios son más livianos, aunque no compara directamente los pesos. Los bujes también han pasado por un rediseño y ahora utilizan una aleación de la serie 7000 que, nuevamente, ofrece una mayor relación resistencia-peso. Ambos cambios ahorran algo de peso por sí solos, pero también permiten reducir el número de radios. Incluso con un aumento del 6% en la rigidez de las ruedas gracias a los radios, el número de radios se ha reducido a 18/20 delante y detrás (frente a 20/24). La verdadera historia del diseño de las últimas ruedas es que todo sigue siendo casi igual pero hay menos peso y mayor rigidez.

Actuación

Es común que las marcas de bicicletas que buscan aprovechar el clima cálido se dirijan a California. Cuando PAS Normal planeó la apertura de una tienda en San Francisco, esa fue la idea tanto para ellos como para mí. Lo aproveché como una oportunidad para pasar tiempo probando ruedas aerodinámicas profundas lejos de las tormentas de nieve de finales de temporada y esperaba disfrutar de un poco de sol y un clima templado. En cambio, probé capas base de invierno y chaquetas rígidas. En cuanto a las ruedas, ya me había comprometido.

Después de llegar a San Francisco, me puse a montar el juego de ruedas Hunt 60 Limitless UD con radios de carbono en el Ribble Gravel SL Traje para montar bajo la lluvia. Ese primer día fue absolutamente perfecto con hermosos cielos azules y sin viento. El clima que históricamente ofrece California es glorioso incluso en febrero. Sin embargo, el informe meteorológico para el día siguiente fue completamente diferente y estuvo lleno de advertencias de viento. En el pasado, me había impresionado increíblemente la capacidad de la forma de la rueda Hunt para manejar el viento hacia adelante y hacia atrás, dentro y fuera, mientras descendía de una montaña. ¿Esta iba a ser una experiencia similar?

Mientras conducía, sentí como si no hubiera viento. No necesitaba inclinarme y nunca me sentí inquieto. No fue hasta que llegué a la primera curva cerrada que me di cuenta de lo fuerte que era el viento. Mientras estaba en la bicicleta y pedaleando, el viento cruzado en ángulo se sentía como un suave empujón desde atrás. Cuando puse un pie en el suelo para negociar la curva y la cámara, ese suave empujón de repente me pareció muy inquietante. Había mucho viento pero mientras avanzaba se quedaba pegado a las ruedas.

Esa experiencia puede parecer sorprendente, pero en realidad no debería serlo. Cuando se trata de ruedas de carbono profundas, Hunt es una de las más estables. La forma hace un gran trabajo al mantener el viento adherido incluso cuando llega para golpear desde un lado. En algunas situaciones conseguirás un empujón estable y en otras aprovecharás el efecto vela. De cualquier manera, si esa es su preocupación, mis experiencias con las ruedas Hunt muestran que las dos ruedas de 60 mm que ofrece la marca son una buena opción. Sin embargo, con el paso de los años, no es la forma por la que me preguntan.

Lo que todo el mundo quiere saber sobre las ruedas Hunt son los bujes. El diseño es un diseño tradicional de trinquete y trinquete y los conceptos básicos no han cambiado con las nuevas ruedas. Hay un anillo de retención, pero con frecuencia se desprende cuando se saca el eje, lo que provoca que se caigan piezas. Tenga cuidado si lo desarma, pero por lo demás, lo sometí a lo peor que se me ocurrió y nunca tuve ningún problema. Si bien he tratado las ruedas Hunt de 60 mm como una opción de verano, soy un gran admirador de Ruedas gravel Hunt 42 Limitless Aero como rueda de bicicleta gravel de invierno. El interior del buje es el mismo y ha sobrevivido a todo sin ningún tratamiento especial.

Lo que nunca surge en la discusión sobre las ruedas Hunt, pero que de repente se vuelve relevante, es la rigidez de las ruedas. Ese es el gran cambio aquí y el peso es más bien una consecuencia natural. Los matices de eso también son increíblemente difíciles de sentir. Uso neumáticos de 28 mm a 50 psi y eso es más que suficiente para absorber cualquier rigidez adicional en la calidad de marcha. Sin embargo, creo que se pierde un poco de la estabilidad que tanto tenían las ruedas anteriores. Es increíblemente sutil, pero si bien el menor peso y la mayor rigidez suben un poco mejor, también descienden un poco peor.

Veredicto

La última vez que revisé las ruedas de carbono Hunt de 60 mm de profundidad, la historia trataba sobre la estabilidad al descender. Años más tarde, al revisar las ruedas de radios de carbono Hunt 60 Limitless UD, las cosas han cambiado un poco, pero no mucho. Ha habido un pequeño cambio por la estabilidad a favor de una rueda más rígida que pesa menos y generalmente sube un poco mejor. Para llegar allí, Hunt tuvo que cambiar los materiales de los radios y rediseñar un poco los bujes.

El resultado de las actualizaciones es positivo. Las nuevas ruedas conservan casi todo lo que hacía grandes a las antiguas, pero abordan el peso que retenía un poco a las viejas. La forma ya era lo que los hacía especiales, y eso no cambió en absoluto. Para realizar la actualización, Hunt solicita un recargo de aproximadamente el 20%. Tendrás que decidir si el dinero extra vale la pena para las actualizaciones.

Sin embargo, hay otra cuestión a considerar: el tiempo sigue avanzando. Hubo un tiempo en que el ancho interno de 21 mm y un cordón en forma de gancho eran líderes en su clase, ahora están atrasados. En comparación con las mejores ruedas del mercado, las ruedas Hunt 60 Limitless UD Carbon Spoke parecen un poco viejas. Sin embargo, dado lo mucho que cuestan muchas de esas ruedas, eso no es un problema.

Excepto que, si está dispuesto a elegir una rueda un poco anticuada por menos dinero, ¿dónde está su límite? Las ruedas Roval son algunas de las competencias más cercanas y si estás dispuesto a pesar 40 g más por el juego de ruedas, la Rapide CL II es un poco más barata por el mismo talón interno y en forma de gancho de 21 mm. Obviamente, siempre puedes optar por cambiar peso por dinero, el desafío es encontrar el equilibrio. Las ruedas Hunt 60 Limitless UD Carbon Spoke se destacan entre la multitud cuando también se considera el valor como parte del paquete de rendimiento, en lugar de solo las estadísticas.