Parece extraño considerar a Miche como un extraño a las marcas de ruedas más establecidas como Zipp, Enve, Roval e incluso Hunt, pero una encuesta rápida de las personas que me rodean sugiere que no estoy equivocado con esa percepción inicial.

La marca se fundó en 1919, unos 88 años antes que Enve, pero cuando piensas en comprar ruedas de carretera nuevas, Miche rara vez se fija mucho en estos días.

A principios de 2022, la marca formó una colaboración con Wilier y, desde entonces, empezó a hacer más ruido. Ese ruido se hizo aún más fuerte este año con el lanzamiento de la gama de juegos de ruedas Kleos RD en verano, un trío de ruedas ‘Race Division’ de 36, 50 y 62 mm de profundidad.

Pasé algún tiempo probando el medio de esas opciones, el de 50 mm, para ver cómo (y si) se comparan con sus competidores. Con esa profundidad y un precio de 2349 €, se encuentran en un segmento muy concurrido frente a Enve’s Foundation 45, Zipp’s 404 Firecrest, Hunt’s Limitless 48, DT Swiss Arc 1100 DiCut 50 mm y más. Roval, Vision, Fulcrum, FFWD, Reserve, Bontrager, Cadex, Campagnolo, Hed, Reynolds, Parcours, Knight… nombre cualquier marca de ruedas y tendrá un juego de ruedas de ~50 mm en su línea.

Race Division: la nueva dirección de Miche hacia la combinación de “los conocimientos del pasado con la tecnología actual”

Diseño y especificaciones

Mi primera impresión fue que las Kleos RD 50 son unas ruedas bastante aburridas. No hay un peso extremadamente bajo por el que entusiasmarse ni tecnologías innovadoras a las que atribuir esta revisión. La única novedad real son las cubiertas aerodinámicas que me enviaron por correo en un sobre de papel dos semanas después de que llegaron originalmente las ruedas.

La cubierta aerodinámica que aparece sobre los radios que de otro modo estarían expuestos.

Esta aero… cubierta… a falta de un término mejor, aparece en el buje para cubrir las bridas de dos radios cruzados (lado de transmisión en la parte trasera, lado opuesto a la transmisión en la parte delantera). Ciertamente hacen que esa área sea más limpia, en términos aerodinámicos, estéticos y literales, ya que evitan que el agua, la arena y la suciedad entren en las bridas de los radios que de otro modo estarían expuestas. Sin embargo, parecen una idea de último momento para resolver un diseño deficiente en lugar de algo adicional para el beneficio aerodinámico. Es frustrante que una de mis cubiertas aerodinámicas no encajara y se rompiera cuando intenté colocarla, por lo que me vi obligado a conformarme con la penalización aerodinámica durante la duración de mis pruebas. Estoy siendo satírico, por supuesto, pero para aquellos a quienes les importa, Miche no cuantifica cuál es este ahorro.

Esto es lo que se esconde debajo de la cubierta aerodinámica.

Y este es el resultado de una mala tolerancia de fabricación y de que yo intente forzarlo.

En otros lugares, regresa la historia de lo poco emocionante, pero eso no es necesariamente algo malo. El mérito es de los diseñadores e ingenieros de Miche por llevar las riendas del proyecto, hacerlo todo bien, pero sin dejarse llevar por su carácter italiano y equiparlo con lanzallamas o ponerle un precio absurdo.

Creo que la mejor palabra para describir el diseño es sensitivo. Los diseñadores utilizaron una cama interna de 21 mm con talones en forma de gancho y diseñaron una llanta que tiene una forma moderna que combina muy bien con neumáticos de 28 mm. Han utilizado radios aerodinámicos; no los salvajes de fibra de carbono que encontrarás en las ruedas Cadex 50, sino radios de acero inoxidable de tiro recto que son fáciles de reemplazar y cabecillas externas que se pueden ajustar con la llave de radios instalada en la mayoría de las herramientas múltiples. Giran sobre rodamientos CeramicSpeed ​​para obtener beneficios de rendimiento y cuentan con un ajuste de precarga de fácil acceso. El único inconveniente es que para acceder a las partes internas se necesitan dos llaves hexagonales de 12 mm; ¿Alguien tiene uno de estos, y mucho menos dos?

Vienen preparados para neumáticos sin cámara desde la caja, con la válvula y el fondo de llanta puestos, e incluso vienen con un par de bolsas para ruedas, algo que cada vez es menos común.

El diseño es perfectamente sensato; y eso no es nada malo.

Los radios están diseñados con un espacio de un par de milímetros para evitar crujidos.

Actuación

Esa palabra que también continúa en la calidad de marcha. Ya sea cuesta arriba o cuesta abajo, se sienten seguros y confiables; sensitivo. Para mis pruebas, los calcé con neumáticos Continental GP5000 AS TR de 28 mm. Estos son neumáticos de los que ya soy fanático, por lo que sin duda esto ayudó con mi confianza, pero definitivamente había un aire de estabilidad en las ruedas, especialmente cuando los vientos aumentaban.

No hay nada de malo en especificar rodamientos CeramicSpeed

Lamentablemente, a pesar de mis mejores intentos, no logré repetir el My Bike Prueba de ruedas en túnel de viento , así que no estoy seguro de cómo se comparan en ese entorno. La prueba aerodinámica del globo ocular, que puedes lanzar al vacío de inmediato, me dice que estarían en el estadio. Dado que la diferencia entre el más rápido y el más lento en esa prueba fue de solo 3,87 vatios a 40 km/h, es un estadio bastante pequeño, por lo que hasta cierto punto significa que su rendimiento aerodinámico exacto no es tan importante.

Su peso también está en el estadio correcto. Con válvulas sin cámara, mi báscula mide 1524 g. Eso no es nada innovador de ninguna manera. Esas ruedas Cadex 50 Ultra pesan 1316 g, pero son aproximadamente otro 25% más caras. El Zipp 404 Firecrest de precio similar pesa 1500 g sin válvulas, mientras que el Hunt Limitless 48 más económico pesa un poco más de 1600 g.

En el mundo real, el tiempo que lleva configurar las ruedas es una ganancia marginal que a menudo se pasa por alto. Una hora en el cobertizo montando ruedas es una hora que no puedes montar, pasar con la familia, abrazar a los perros, lo que sea, así que es algo que siempre trato de cuantificar en las pruebas. Ciertamente me ha resultado más fácil configurar las ruedas que aquí, pero no estuvieron tan mal. Físicamente no pude ponerme un par de neumáticos Specialized Mondo, así que los cambié por el GP5000. Estaban apretados, pero finalmente se estiraron sobre la cuenta. La ventaja de este ajuste ceñido significaba que se inflaban y asentaban inmediatamente. En total, tomó alrededor de 20 minutos, lo cual no está tan mal.

Vienen configurados de fábrica con válvulas instaladas, listos para neumáticos sin cámara. Fue un ajuste bastante ajustado para colocar los neumáticos, pero se asentaron de inmediato.

Valor

En general, mi sensación sobre todos los juegos de ruedas de carbono de más de £ 2000 es mixta. Para el ciclista cotidiano, no veo la necesidad. Puedes conseguir un par de Zipp 303S por £1090, Hunt Aerodynamicist 54 por £999 y obtendrás el 97% (cifra inventada) del mismo rendimiento por el 50% del precio. Pero habrá personas que sientan la necesidad de tener radios aerodinámicos, la potencia adicional de un buje esculpido o el ahorro de peso al elegir un material ligeramente más premium. Entre los productos que satisfacen esa necesidad, el Miche Kleos RD es competitivo.

Veredicto

Mi sentimiento predominante al escribir esta reseña es que no estoy seguro de por qué alguien debería comprar estas ruedas.

En todo caso, en realidad son más difíciles de comprar: los seis primeros resultados en una búsqueda de Google incluyen tres páginas de productos en Miche, dos noticias de BikeRadar y una de My Bike (¡con suerte, dos cuando esto se publique!). No hay presencia de tiendas conocidas como Competitive Cyclist (EE.UU.) o Sigma Sports (Reino Unido). Haga lo mismo con cualquiera de las marcas principales y obtendrá un sinfín de opciones de tiendas para comprar, probablemente con precios competitivos y políticas de devolución sencillas. Miche tampoco suele ser el mejor abastecido en las tiendas, por lo que sin un PVU real, no hay razón para que espere tres días para que lleguen las existencias cuando simplemente podría salir con algo más el mismo día.

Es lamentable porque objetivamente no tienen nada de malo. Lo hacen todo bien, con sus rodamientos CeramicSpeed, una cómoda elección de radios, una forma de llanta moderna, una configuración sencilla (más o menos), un peso aproximado y un precio aproximado.

Pero no son más baratos, más livianos ni más fáciles de usar que las marcas principales, y tampoco hay nada que sugiera que sean significativamente más rápidos. No hay ninguna razón para elegirlos específicamente sobre los competidores más allá de un amor particular por la herencia de la marca.