El lubricante para cadenas Smoove lleva varios años en el mercado y es una opción popular como lubricante por goteo para muchos ciclistas. Smoove es un lubricante por goteo a base de cera que se seca muy limpiamente y, si se aplica correctamente, puede proporcionar una longevidad y un rendimiento fantásticos.

Smoove es uno de los lubricantes para cadenas que aparecen en nuestra guía para compradores de mejores lubricantes para cadenas y se llevó a casa el premio al mejor valor en nuestra reciente ciclismonoticias premios. Viene en una botella de 125 ml y su precio minorista es de £16,99 / $21,43, lo que representa un buen valor en comparación con el tiempo que debería durar una botella (miles de millas) y el rendimiento y las bajas tasas de desgaste de la transmisión que debería ofrecer.

Smoove también fabrica un desengrasante de transmisión para acompañar al lubricante de cadena llamado Smoove prep, que viene en una botella de 250 ml, aunque no es necesario usarlo exclusivamente con Smoove.

Una transmisión limpia combinada con un buen lubricante o cera para cadenas puede ofrecer beneficios reales en la bicicleta y ahorrar dinero. Habrá al menos un puñado de vatios entre una cadena sucia y aceitosa y una transmisión correctamente limpiada y tratada con un buen lubricante para cadenas. También hemos hecho referencia y nos hemos beneficiado de la ayuda del ciclo Zero Friction con respecto a nuestro trabajo de lubricante de cadena, que lleva a cabo pruebas de lubricante de cadena independientes y controladas.

Diseño y especificaciones

Retire la tapa de rosca blanca de la botella (ambas completamente reciclables, afortunadamente) para revelar una boquilla aplicadora de tornillo que utiliza dos placas laterales recubiertas de goma para ayudar a guiarla hacia la cadena.

Smoove en sí es de color blanquecino y es una emulsión a base de cera que es biodegradable y no contiene disolventes. No poseo una hoja de datos de seguridad ni conozco la composición exacta, pero será un líquido a base de agua que contiene cera y probablemente también otros aditivos o ingredientes. Smoove es bastante viscoso y emite un buen sonido de glug cuando agitas la botella antes de aplicarlo.

Esto es suave en una cadena KMC después de un par de semanas de conducción. Tenga en cuenta la ligera acumulación de cera en los dientes.

Actuación

Apliqué Smoove a una cadena KMC nueva en una bicicleta de gravel que estaba probando. La cadena en cuestión es un modelo KMC de 11 velocidades. Una cadena nueva es un buen punto de partida en comparación con intentar limpiar una cadena sucia y contaminada si estás cambiando a Smoove desde otro lubricante, especialmente si tu cadena ya tiene un nivel de desgaste decente.

Quité el lubricante de fábrica de la cadena usando alcohol metilado para algunas rondas de limpieza y, una vez satisfecho, hice una limpieza final con alcohol isopropílico (se puede pedir fácilmente en Amazon).

Las pruebas de fricción cero muestran que Smoove tiene algunos problemas de penetración iniciales, debido en parte a que es bastante viscoso. Esto significa que se requiere un poco más de esfuerzo durante la aplicación del lubricante para lograr el mejor rendimiento y resultados posibles de Smoove. En resumen, las piezas de la cadena apretadas y ajustadas a menudo pueden dificultar que el lubricante penetre profundamente en la cadena y cubra las superficies interiores y el pasador. Esto puede provocar altos niveles de desgaste desde el principio si no se aborda. Imagine una cadena completamente desnuda o limpia y goteando con cuidado una pequeña gota de lubricante en cada eslabón en nombre de la limpieza. Esto puede provocar que una cantidad mínima de lubricante llegue al eslabón de la cadena y en los primeros kilómetros de conducción se pueden producir altos niveles de desgaste, ya que las superficies metálicas no lubricadas y el pasador de la cadena simplemente se articulan entre sí. En resumen, es importante aplicar suficiente Smoove en las profundidades de la cadena para lograr el máximo beneficio.

Coloqué mi botella de Smoove en agua caliente durante unos minutos para ayudar a la penetración y la apliqué con la cadena en la rueda dentada más grande del casete para ayudar a abrir un poco más los eslabones de la cadena. Hice dos aplicaciones saludables en la parte inferior y superior de cada eslabón y limpié el exceso. Luego dejé la cadena durante la noche (más de 12 horas) para que se asentara antes de montar; Smoove recomienda esperar al menos una hora.

Si se aplica a una cadena limpiada adecuadamente, Smooth asegurará que su transmisión, en su mayor parte, permanezca con este aspecto.

Squirt es de un color blanquecino, pero se aclara al secarse. Terminas con un acabado ceroso y ligeramente pegajoso en la cadena, pero eso es todo. Monté mi cadena tratada con Smoove durante varias semanas dentro y fuera de la carretera en condiciones secas y polvorientas, ya que era junio. Todo esto fue en una sola aplicación y no necesitaba volver a aplicar después de unas semanas. El verano británico decayó rápidamente después de esto, pero esa es otra historia. Una parte del proceso de solicitud que no me sorprendió fue el rendimiento del cabezal aplicador actualizado, que cambió alrededor de marzo de este año. Simplemente no lo encontré tan preciso como una boquilla fina y agradable y tuve que verificar si mi botella estaba bloqueada para el almacenamiento/tránsito, etc. No estaba bloqueada, y la puse en marcha después de un poco de manipulación, pero por Para mí, la entrega de lubricante a la cadena no fue tan suave (juego de palabras) en comparación con una boquilla.

Smoove cumple con todo lo que le gustaría escuchar sobre un lubricante limpio y de funcionamiento rápido. Se seca claramente y funciona muy silenciosamente. Mi transmisión 1x Sram realmente funcionó de manera bastante silenciosa en Smoove, lo cual fue agradable. Si comienza con una transmisión y una cadena limpias, las cosas permanecerán muy limpias para usted. Se produce una ligera acumulación de cera en los platos y los dientes de la rueda jockey, pero en general el sistema se mantiene muy limpio en seco y no parece acumular mucha contaminación o polvo, en parte creo que debido al “plástico”, no secado en húmedo. naturaleza de Smoove. Si comienzas a notar una acumulación real de lubricante ceroso, probablemente lo estés aplicando en exceso.

Una cosa es decir que mi cadena funcionó silenciosamente y se mantuvo limpia, lo cual definitivamente es positivo, pero es bueno saber que Smoove también tuvo un buen desempeño en pruebas independientes. Zero Friction descubrió que Smoove proporcionaba una excelente resistencia a la contaminación en seco y bajas tasas de desgaste.

Las instrucciones de aplicación pueden y realmente necesitan mejorarse para evitar un alto desgaste inicial debido a una mala penetración del lubricante. Para el usuario doméstico, sería una buena medida calentar el lubricante primero, pasar la cadena por el plato grande y la rueda dentada más grande y aplicar de dos a cuatro aplicaciones de chorro en el interior y el exterior de la cadena. Limpia el exceso y esto debería ayudar a lograr la mejor penetración posible. Una vez aplicado, pedalee hacia atrás durante 10 a 20 revoluciones también, lo que ayudará. Si tiene uno, también puede aplicar Smoove ultrasónicamente con un baño ultrasónico, pero si le gusta la aplicación de lubricante para cadenas, probablemente deba encerar su cadena de todos modos.

Soy consciente de que todavía no he mencionado las condiciones de humedad y, naturalmente, probarán mucho más cualquier lubricante que gotee. Al traer contaminación adicional a la cadena, Smoove, como muchos otros lubricantes, requerirá algo de mantenimiento y limpieza después de viajes en mojado para aprovecharlo al máximo y restablecer la contaminación.

El nuevo cabezal aplicador Luberetta apareció en botellas a partir del 23 de marzo; Personalmente, creo que preferiría una boquilla estrecha normal.

Veredicto

Smoove es un lubricante por goteo en emulsión de cera de muy buena relación calidad-precio que durará muchísimo tiempo por botella, lo que lo convierte en una excelente relación calidad-precio.

Mantendrá su transmisión muy limpia y silenciosa, al tiempo que alargará su vida útil. También puede profundizar en los resultados completos de las pruebas de fricción cero si desea obtener más información al respecto, pero es seguro decir que este es un lubricante que cuidará su transmisión y brindará buena resistencia al desgaste y rendimiento.

Si está cambiando a Smoove, seguir las instrucciones de aplicación estándar ciertamente no será el fin del mundo, pero si está buscando maximizar su ventaja, ser un poco más minucioso para empezar debería brindarle un mejor rendimiento a largo plazo.