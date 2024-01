Constantemente estoy probando nuevos maillots térmicos y opciones de manga larga de todo tipo. Hay muchas opciones disponibles, pero durante años mi estrategia realmente no cambió. Buscaría opciones potenciales para incluir en nuestra lista de mejores maillots de ciclismo y los evaluaría por sí solos.

En el pasado, siempre consideré los sistemas en capas como una opción diseñada para maximizar la adaptabilidad. Cuando supe que todo el viaje permanecería frío, pensé que no tenía mucho sentido intentar usar capas. Luego hablé con Ian Martin, cofundador de 7Mesh, y me dio algunas ideas nuevas.

Martin también me habló sobre la camiseta de invierno Seton que 7Mesh lanzó este otoño. Por supuesto, Martin tenía cosas buenas que decir sobre esta nueva opción de su empresa, pero no he tomado su palabra. Cada vez que salgo a un clima terrible para probar un nuevo caparazón, el Seton ha estado silenciosamente en segundo plano como soporte. Ahora estoy listo para hablar sobre lo que aporta esta nueva camiseta de invierno y en qué se diferencia. Si está buscando una nueva estrategia para mantenerse abrigado, siga leyendo para ver si 7Mesh Seton es la solución que estaba esperando.

Ese pequeño logotipo es el único punto reflectante; si necesitas más visibilidad, elige la opción de color amarillo brillante.

Diseño y estética

Tan pronto como tocas el Seton, sabes de inmediato que es diferente. No se parece ni se siente a nada más en el mercado. Principalmente, esto se debe a la tela, que es algo especial a lo que 7Mesh se refiere con el acrónimo WTV. Las letras significan Viento, Térmico y Ventilación, que representan los tres desafíos que aborda WTV. Se ve diferente, se siente diferente y está construido de manera diferente.

En términos de construcción, un aspecto es el enfoque en la sostenibilidad. Los detalles son importantes para 7Mesh y encontrará certificaciones de Bluesign y Oeko-Tex, además de estar libre de PFC y PFAS y utilizar un 34% de poliéster reciclado. Sin embargo, por muy importantes que sean esos detalles, son sólo un aspecto del diseño. La otra cara, con igual importancia, es el rendimiento.

En ese frente, la idea principal es que dejarás tu puerta y no necesitarás tocarla sin importar el clima. Aquí es donde entra en juego la apariencia diferente. En muchos casos, el deseo de hacer que una camiseta funcione para una variedad de situaciones significaría agregar una membrana. Esa es la dirección que han tomado Castelli y Rapha con las camisetas/chaquetas Gore-Tex Infinium que ambos ofrecen. 7Mesh trabaja para lograr el mismo resultado final desde una dirección diferente.

En lugar de una membrana, la marca ha optado por equilibrar la transpirabilidad y la protección contra el viento con un cuidadoso diseño del tejido. WTV logra esto a través de una cara exterior e interior muy diferentes. Mirando hacia afuera hay un tejido de alta densidad que es lo suficientemente resistente como para rozar una cáscara dura y detener eficazmente el viento. En cierto modo, es como Gore-Tex Infinium, pero la falta de membrana aumenta aún más la transpirabilidad. Luego, la cara interior es deliciosamente suave y recuerda al aislamiento Polartec Alpha. Como en ese material, el diseño abuhardillado atrapa el aire caliente sin volumen.

Por supuesto, un material maravilloso no es suficiente para armar una chaqueta. Para que la tela realmente funcione, 7Mesh comienza con un patrón único. No es tan inusual que la parte superior de la espalda de una chaqueta use una sola pieza de tela, pero 7Mesh usa bordes triangulares y pinzas. Luego, la parte superior de las mangas es la misma pieza de tela que los paneles frontal y lateral y hay otra pinza en la parte delantera del hombro. El resultado es una clara curvatura y espacio en la parte superior de la camiseta. Incluso cuando está tumbado, tiene espacio para tu cuerpo de una manera que normalmente no se ve en una camiseta.

Los bolsillos son otra parte del diseño único de Seton. WTV tiene un 9% de elastano, pero los bolsillos usan un material diferente y esta vez es un 20%. Puedes guardar mucho equipo en los tres bolsillos principales y también hay dos bolsillos con cremallera. Esos bolsillos con cremallera se extienden a todo el ancho de los bolsillos principales, lo que significa, nuevamente, mucha capacidad. Para que esa capacidad sea utilizable, los bolsillos flotan sobre el resto de la camiseta. Se encuentran dentro de un paquete autónomo y solo se fijan por tres lados. Eso deja la sección inferior libre para sobresalir sin cambiar el ajuste de la parte trasera abatible del Seton. Mantener todo estable es tarea de la costura superior curva que se une a la parte media de la espalda. Una vez más, no hay nada parecido por ahí.

Actuación

Único no siempre significa mejor, pero en este caso, absolutamente lo es. El 7Mesh Seton me llegó en otoño mucho antes de que hiciera suficiente frío para usarlo y casi se me salió del radar. Aunque supe de inmediato que era único, también me costó un tiempo descubrir qué hacer con él al principio.

Los materiales de marketing iniciales que vi trataban sobre la capacidad de WTV para hacerlo todo. Vivo cerca de uno de los pocos bosques tropicales templados del mundo y la oficina central de 7Mesh está al otro lado del mismo paisaje. El marketing muestra muchas tomas grises, húmedas y con niebla de andar en bicicleta de montaña y de grava a través de los árboles con la implicación de que el Seton es todo lo que necesita. El problema, para mí, es que usarlo así no es tan especial.

De hecho, así planteado, puede que ni siquiera sea la mejor opción. El Castelli Perfetto RoS 2 La chaqueta soportará mejor ese tipo de conducción debido a su capacidad para soportar más lluvia. Si hace más frío del que la pieza de Castelli puede soportar, entonces Assos tiene la opción. Mille GT Chaqueta de invierno el Equipe R Habu Chaqueta De Invierno S9 y el Mille GT Ultraz Evo que son todas soluciones sorprendentes de una sola capa. Si quieres salir con una capa base más una capa exterior, una de esas cuatro piezas es difícil de superar y si así es como miras el Seton, no es tan interesante.

En lugar de pensar en ello como el único maillot de manga larga que necesitas, piensa en ello como solo una parte de las capacidades. La mayoría de los maillots de manga larga que carecen de membrana tampoco tienen capacidad para detener el viento. El Seton agrega capacidades porque lo mantendrá más abrigado en los paseos de otoño y primavera cuando hace frío pero está seco pero, como dije, eso no es realmente especial. Lo que es especial es que la falta de membrana la hace utilizable como capa intermedia y que, a diferencia de la mayoría de los maillots de manga larga, permanecerá seca en esa función.

Con esta nueva comprensión, comencé a agarrar el Seton cada vez que necesitaba probar un caparazón. Una y otra vez, salía a una tormenta con el único propósito de sobrevivir intacto y regresaba con una capa intermedia seca y cálida. Lo que realmente me hizo entender fue el tiempo que pasé recientemente caminando por la nieve mientras cargaba mi bicicleta. No sólo pude mantenerme abrigado con el Chaqueta PAS Normal Shield , el 7Mesh Seton y una capa base cálida en temperaturas tan bajas como -4C/25F, pero estaba seco después de siete horas de conducción. Aunque mi capa base estaba lo suficientemente húmeda como para escurrirla, Seton pudo mover la humedad de manera efectiva a través de la membrana de la chaqueta. Eso es lo que hace que la camiseta de Seton sea especial; la capacidad de ser también la última capa es solo una ventaja.

Veredicto

Cuando se trata de equipo para montar en invierno, hay tres piezas que me han impresionado increíblemente este invierno. Como dije al hablar de la chaqueta PAS normal Shield, es mi nueva compañera de aventuras. Esa chaqueta se destaca por su desempeño como caparazón, pero debajo está un poco menos claro. Probé algunas capas base cálidas y tengo más por venir, y algunas son mejores o peores, pero ninguna de ellas es fundamentalmente única. Luego están las opciones de capa intermedia que he probado.

Cuando se trata de capas intermedias de rendimiento, el 7Mesh Seton y el Capa Alfa de Pearl Izumi son increíbles y únicos. Ambos tienen un ajuste un poco más cómodo y ambos tienen diseños de bolsillos sobresalientes, aunque diferentes. Cualquiera de las opciones es un gran avance en comparación con una camiseta de manga larga estándar y les di a ambas reseñas de cinco estrellas. Si ya estás harto de hacer las cosas como siempre lo has hecho y estás listo para mantenerte abrigado en los paseos invernales, la única pregunta es cuál elegir.

Para algunas personas esa pregunta será fácil. Si vives fuera de EE. UU., es difícil encontrar ropa de Pearl Izumi. Si vive fuera de los EE. UU., elija el Seton que proviene de una empresa canadiense y tiene distribución mundial. Para los lectores estadounidenses, es un poco más complicado.

Prefiero la capa Alfa, por poco, si quiero algo que solo usaré dentro de un caparazón. Como señalé en esa revisión, no se puede utilizar como capa final. Si desea algo que sirva para más de un propósito, entonces el Seton es el indicado. Funcionará solo en algunas situaciones, quizás sea un poco más cálido y pueda contener más en los bolsillos. El único ajuste que haría es darle una cremallera mejor, de dos direcciones, pero tampoco la abro nunca, por lo que es posible que ni siquiera lo notes.

Especificaciones técnicas: Jersey de invierno 7Mesh Seton