He estado trabajando en una inmersión profunda en los medidores de potencia durante meses mientras investigo opciones para el mejores medidores de potencia . En pocas palabras, es una madriguera de opciones confusas. Si me hubieras preguntado sobre esto antes de comenzar, te habría dicho que era simple y principalmente una cuestión de dónde querías medir la potencia. No tenía idea de lo equivocado que estaba.

Donde las cosas empiezan a complicarse es cuando nos fijamos en los sistemas basados ​​en manivela. Si quieres subir la apuesta, empieza a intentar descifrar qué es lo mejor. Cuando Rotor anunció que la marca tenía un nuevo medidor de potencia en camino y que era el medidor de potencia de doble cara más liviano del mercado, pensé que sería bastante sencillo. Luego comencé a pesar cosas. La afirmación de Rotor es muy específica y no está del todo claro si importa. Aún así vale la pena echarle un vistazo.

Hay mucho que analizar sobre los detalles de una biela frente a otra cuando se trata de opciones de energía, pero de cualquier manera, Rotor ofrece algo único. Ahora que he logrado entender un poco, estoy listo para hablar de los detalles. Si estás buscando un nuevo medidor de potencia, sigue leyendo para ver si el Rotor 2INpower SL tiene sentido para ti.

Diseño y estética

Los medidores de potencia basados ​​en bielas no son todos iguales. Lo que parecen pequeñas decisiones de diseño tienen grandes efectos en lo que se obtiene. También existe una superposición cada vez mayor entre lo que el software puede manejar y el hardware que necesita. Rotor es una empresa pequeña, pero incluso Rotor tiene tres tipos distintos de medidores de potencia y no es inmediatamente obvio cuál es la diferencia.

En este caso, pasé tiempo con el 2INpower SL, que es un verdadero medidor de potencia de doble cara. Aunque está integrado en una manivela, hay un total de ocho galgas extensométricas. Cuatro de los medidores miden la potencia del husillo. Los otros cuatro extensómetros miden la potencia en el brazo de manivela del lado de transmisión.

Tener esos cuatro medidores distintos en dos ubicaciones es importante. Sólo cuando hay galgas extensométricas en dos ubicaciones se obtienen mediciones reales izquierda y derecha. Si bien Rotor también ofrece INpower e INspider, ninguna de esas opciones mide realmente la producción de cada pierna por sí sola. Esto es lo mismo que cualquier otra cosa en el mercado que coloque galgas extensométricas en el husillo o en la araña.

Querrá recordarlo cuando compare precios. También querrás entender que Rotor afirma que el 2INpower SL es el medidor de potencia de doble cara más liviano del mercado.

Con un peso combinado de 716 gramos para una biela de 172,5 mm con un eje de 30 mm (537 gramos) y un juego de platos de montaje directo 50/34 (179 gramos), este juego de bielas no es la biela con medidor de potencia más liviana. SRAM, FSA y SRM tienen medidores de potencia basados ​​en bielas más livianos, pero solo Rotor tiene galgas extensométricas separadas que lo hacen de doble cara. Sin embargo, también existen sistemas de pedales de doble cara y también son más ligeros.

Sin embargo, la ligereza no es la única magia que Rotor aporta a la manivela. A todas las marcas con las que he hablado les encanta reclamar precisión y Rotor no es diferente. Lo que Rotor hace diferente es tomar más mediciones por segundo. ANT+ solo puede manejar dos puntos de datos por segundo, pero la manivela real toma 50 puntos de datos por segundo y luego los agrupa. La razón de esto se debe en parte a los platos ovalados que muchas personas podrían asociar con Rotor.

Hay cuatro pares de galgas extensométricas divididas uniformemente entre el eje y el brazo de manivela del lado motriz.

No es necesario utilizar platos ovalados, yo opté por seguir con los redondos, pero Rotor aún los necesita para funcionar con el medidor de potencia principal de la marca. Dado que es importante que una biela comprenda qué tan rápido se mueve para brindar una medición de potencia precisa, Rotor toma más mediciones para compensar las velocidades desiguales de un plato ovalado. Esto debería conducir a una medición de potencia más precisa para todos, aunque es posible que notes que Rotor afirma tener una precisión del 1,5% en lugar del 1% que puedes encontrar en algunos productos.

Pasé mucho tiempo con Rotor, incluido algún tiempo con ingeniería, tratando de precisar lo que parece una discrepancia. SRM, Rotor y Power2Max dijeron lo mismo, es decir, que el número es algo arbitrario. Es fácil medir perfectamente la potencia cuando tienes un peso empujando en una dirección. Pero el ciclismo no funciona así.

En cambio, la potencia que le pones a tu bicicleta es confusa y no hay consenso en la industria sobre cómo entenderla. Hay pérdidas en el sistema, así como fuerzas laterales y potencia que no contribuyen al movimiento hacia adelante. Si bien el lado matemático es muy claro, eso no da una imagen real de lo que está sucediendo. Rotor como marca cree que una forma de obtener una imagen más clara es aumentando las frecuencias de muestreo, pero al final, la marca parece cautelosa a la hora de etiquetar los resultados. Tendrá que decidir cómo interpretarlo, ya que hay algunas empresas que afirman tener una mayor precisión. Nuevamente, tenga en cuenta que las marcas que afirman tener una mayor precisión, al menos en las bielas, no miden realmente la potencia izquierda y derecha.

El otro lado del Rotor 2INspider SL es el diseño de manivela real. Esa parte es mucho menos complicada pero no menos impresionante. Pasar de la generación anterior 2INpower a este último 2INpower SL, y la reducción de peso del 15% que trae, es gracias al aluminio 7075-T6 y al mecanizado de precisión. 7075 es un aluminio más duro que permite a Rotor utilizar menos material para obtener el mismo resultado final.

Visualmente los brazos son grandes piezas sólidas de aluminio. A pesar de lo livianos que son en realidad, el diseño tiene un peso y una presencia reales. Los bordes afilados y el par de valles mecanizados que se extienden a lo largo sólo contribuyen a esto.

Los platos que tengo en este paquete podrían ser incluso más bonitos. Si hubiera intentado poner esta biela en una bicicleta SRAM AXS, habría tenido un diseño de biela y araña más convencional. Dado que estaba combinando con el FSA WE de 12 velocidades compatible con Shimano, pude usar platos de montaje directo. No hay brazos ni pernos individuales y, en cambio, los platos 50/34 están mecanizados a partir de una sola pieza de aluminio 7075. Aunque los brazos no están separados, la araña utiliza un diseño de cuatro brazos y cada brazo tiene un estilo en ángulo estriado y aerodinámico (no hay reclamos aerodinámicos para estos platos). Los platos tienen un acabado mate que contrasta con el brillo de las bielas.

En el centro del eje encontrarás la electrónica. Desde el exterior, lo que se ve es una cubierta, pero la clasificación IP67 no depende de esa cubierta, ya que en realidad no sella. La cubierta solo está ahí para brindar un poco de protección al puerto de carga magnético que se encuentra en el centro. Tres horas de carga dan 250 horas de conducción, por lo que no tendrás que jugar con esa cubierta muy a menudo.

Actuación

Lo primero que tuve que hacer fue instalar la manivela. No soy un gran mecánico de bicicletas, pero este no es un sistema complicado. Pude usar el mismo pedalier que la manivela FSA que estaba reemplazando y hay algunos espaciadores que resolver, pero por lo demás no hay nada complicado.

Rotor incluye la herramienta que necesitas para los platos de montaje directo. Deslice los platos en el eje y use la herramienta junto con una herramienta de anillo de bloqueo del rotor de freno de montaje central/eje inferior para ajustarlos. Hay un perno en el lado opuesto al motriz que necesitarás apretar y un perno de apriete y espaciadores para ayudar a absorber el movimiento de lado a lado. Cuando lo hayas instalado, deberás prestar atención al procedimiento de puesta a cero.

Recientemente, un par de veces tuve resultados extraños en el primer viaje porque no seguí exactamente el procedimiento de puesta a cero inicial. En este caso, todo sucederá a través de su unidad principal, ya que Rotor no tiene una aplicación disponible en este momento. Yo diría que eso es negativo, pero el proceso de reducción a cero es muy simple.

Una vez que hayas emparejado el medidor de potencia, simplemente pedalea un poco y, una vez que la manivela se conecte a tu computadora, salta de tu bicicleta. Primero coloque la manivela con el lado de transmisión vertical y realice un procedimiento de cero a través de su computadora. Luego gire las bielas hacia atrás dos veces y hágalo de nuevo. Eso es todo, deberías estar bien durante unas 20 horas y luego se recomienda realizar otro procedimiento cero.

Una vez aclarado todo esto, no hay mucho que informar. Probé las bielas Rotor con los pedales Wahoo Power Link Dual y Garmin RK200 y cuando analicé los datos obtuve promedios de aproximadamente 2 vatios más altos en las bielas Rotor. Esa no es una diferencia suficiente para contar como una diferencia, pero esperaría que la manivela del Rotor esté un poco más baja dado que está más lejos de la fuente de energía. Aún así, incluso cuando hago zoom, la diferencia es tan cercana que no hay nada que pueda señalar como incorrecto. Ambos medidores de potencia se siguen entre sí y ambos medidores de potencia tienen pequeños picos aquí y allá que son ligeramente diferentes.

Lo único que noté es que las bielas Rotor están rígidas. Habría jurado que no se puede notar la rigidez de la biela, y podría ser la rigidez del plato lo que estoy sintiendo, pero hay una diferencia en esta biela. No pongo mucha potencia, pero Rotor confirmó que sus pruebas demostraron que es bastante rígido, y se nota en comparaciones consecutivas.

Veredicto

Cuanto más aprendo sobre los medidores de potencia, menos estoy convencido de que importe si se mide la potencia izquierda y derecha o la completa. Existe una diferencia entre un medidor de potencia que solo captura un solo lado, como un Stages o un sistema de pedal de un solo lado, pero los sistemas basados ​​en eje o araña parecen bastante precisos. Es decir, ¿qué importancia tiene tener el medidor de potencia de doble cara más ligero del mercado? Si realmente quieres ser liviano, existen opciones más ligeras.

No soy yo quien intenta decir que no vale la pena comprar el Rotor 2INpower SL. Sólo quiero asegurarme de que nos centremos en lo que es importante. Mis pruebas muestran que este es un medidor de potencia preciso y, lo necesites o no, tiene dos caras. Para algunas personas eso será un gran atractivo. También está cerca del medidor de potencia basado en manivela más liviano que existe, es muy rígido, tiene una de las mejores especificaciones de duración de batería del mercado y, en general, se ve genial.

Un problema que podría surgir son los platos disponibles que tiene Rotor actualmente. Es técnicamente posible utilizar platos más pequeños de los que puede encontrar en la página web del paquete 2INpower SL, pero si desea algo que no ve disponible como paquete, deberá ponerse en contacto con la marca. Sin embargo, por ahora, eso no resolverá el problema para cualquiera que quiera ejecutar una configuración SRAM AXS 46/33.

También hay que considerar el aspecto del estilo. Puede parecer una tontería, pero ¿una manivela de aluminio mecanizada es la imagen que deseas para tu bicicleta? Tendrás que decidir qué funciona para ti, pero es una consideración válida.