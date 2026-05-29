El neumático Cotton TLR se lanzó a principios de marzo de este año, y el lanzamiento marcó oficialmente el momento en que los neumáticos Specialized Cotton recibieron el tratamiento sin cámara. Ahora bien, estos son los neumáticos con los que los equipos y pilotos patrocinados por Specialized compiten casi exclusivamente.

En el momento del lanzamiento, vimos este modelo utilizado durante el fin de semana inaugural de este año. Demi Vollering también utilizó la versión de 32 mm para ganar en Omloop, al igual que Franziska Koch en París-Roubaix. Los neumáticos comenzaron a funcionar y se puede ver que equipos como Soudal-Quickstep y Red Bull-Bora Hansgrohe los utilizan ampliamente al más alto nivel.

Estos neumáticos toman la reconocida plataforma de neumáticos Specialized Cotton y la hacen compatible con neumáticos sin cámara. Los neumáticos utilizan una construcción de 320 TPI y están disponibles en tamaños de 28, 30 y 32 mm.

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Los he estado probando en un ancho de 32 mm, montando en bicicleta en general, entrenando y compitiendo en una carrera en ruta durante algunos meses.

A muchos ciclistas les gusta la familia Cotton, pero a veces se escuchan historias de poca resistencia a los pinchazos y una vida útil corta de estos neumáticos de carrera. He realizado pruebas en las carreteras de mi casa durante meses para probarlas adecuadamente.

Si está buscando neumáticos de carrera nuevos, también ha sentido curiosidad por Cotton o está pensando en cambiarlos, esta revisión le ayudará.

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Diseño y estética

Al ver algunos videos de YouTube y escuchar fragmentos de charlas de equipos WorldTour, me parece que estos son los neumáticos que querían los ciclistas profesionales: en resumen, una opción Cotton más grande y compatible con tubeless, y parece que eso es ahora lo que tienen.

Empezaremos con las especificaciones. Los Cotton TLR son aptos para cámaras sin cámara y tienen una construcción de 320TPI, lo que debería ayudar a producir la calidad de conducción rápida y flexible por la que son famosos.

Los neumáticos están disponibles en medidas nuevas y más grandes: 28, 30 y 32 mm, lo que los hace muy actuales.

Los neumáticos utilizan el compuesto Specialized Dual GRIPTON Compound, T2/T5, y combinan una banda de rodadura central suave con la banda de rodadura fina en los flancos que se presenta en la mayor parte de la gama de neumáticos de carretera Specialized.

Según Specialized, los neumáticos tienen una protección mejorada contra pinchazos y la nueva construcción vulcanizada reduce la resistencia al arrastre y a la rodadura en 2 vatios en comparación con el Turbo TLR.

La carcasa todavía presenta algodón, pero ahora hay una cuenta sin cámara y una 'carcasa hilada con núcleo de polialgodón' que utiliza un núcleo de poliéster con fibras de algodón. Así es como la marca ha combinado la popular carcasa de algodón con un rendimiento tubeless fiable. Aún puede utilizarlos con cámara si lo desea, pero la marca aún ofrece el neumático plegable Cotton específico para cámara en tamaños de 26 y 28 mm.

Los neumáticos de algodón siempre han tenido un aspecto elegante. Aquí solo hay una versión de color para elegir: la opción 'flanco canela' que se ve en las imágenes, y los neumáticos tienen pequeños logotipos de parches rojos con 'Specialized' y 'Cotton TLR' en el flanco del neumático.

También hay información de inflado en el borde de la pared lateral y dos indicadores de desgaste de la banda de rodadura, que se encuentran en el lado opuesto del neumático al parche caliente.

Los neumáticos tienen una flecha de dirección de rotación, así que asegúrese de respetarla, a pesar de que la banda de rodadura es muy fina. La presión máxima recomendada para llantas sin gancho es de 73 PSI y de 50 a 80 PSI para cualquier otra cosa para el tamaño de 32 mm.

En general, todo esto lo convierte en un neumático muy moderno que todavía tiene un toque de estilo de la vieja escuela para mí.

Actuación

Mi última experiencia con un miembro de la familia Cotton fue con el Turbo Cotton Hell Of The North, un rápido neumático de algodón con cámara específica y un poco más de banda de rodadura que se usó en carreras como el Tour de Flandes en los últimos cinco años.

Me encantó el rendimiento de ese neumático, pero estaba entusiasmado y un poco preocupado por cómo se desarrollaría la unión de la carcasa de algodón con la compatibilidad sin cámara. Los neumáticos sin cámara problemáticos no llegarán muy lejos hoy en día. ¿Las fundas de algodón livianas significarían una filtración y recargas constantes de sellador? Había visto estos neumáticos con sellador de flancos aplicado el fin de semana inaugural y quería saber si había una compensación por la velocidad. Resulta que no necesitaba preocuparme; El Cotton TLR es una especie de jonrón para Specialized.

Probé los neumáticos en un par de ruedas Roval Rapide CLX III que también estoy revisando y necesitaba instalar estos neumáticos, cambiando el caucho Turbo TLR original.

Los Rovals tienen un ancho interno de 21 mm delante y detrás, y mis neumáticos de 32 mm midieron un poco más de 32 mm.

Montar los neumáticos fue muy fácil en esas ruedas en particular; La configuración inicial sin cámara produjo una buena cantidad de filtración en las paredes laterales, que necesitaba limpieza, pero pude asentar e inflar los neumáticos con una bomba de oruga estándar, lo cual siempre es bueno y una buena indicación de que la combinación de llanta y neumático funcionará bien.

Desde esa filtración inicial, los neumáticos se han comportado perfectamente: cero filtraciones en los flancos, fugas, pérdida excesiva de presión o cualquier otro problema. En este sentido, han estado preparados y olvidados; La máxima puntuación aquí cuando se trata de vivir con ellos.

Los he usado durante casi 1000 millas, he participado en una carrera local con ellos y, hasta donde yo sé, no he sufrido ningún pinchazo ni corte que haya producido spray sellador. En cierto contexto, mis carreteras locales en West Midlands, Reino Unido, están lejos de ser perfectas, con mucho asfalto en mal estado y baches.

Tras una inspección minuciosa para esta revisión, la banda de rodadura de la rueda delantera todavía está en excelentes condiciones, sin cortes o muescas visibles en la banda de rodamiento o en la pared lateral, por lo que esto es alentador.

La parte trasera tiene dos pequeñas muescas y algunos signos de desgaste. Puedo ver dónde bloqueé la rueda trasera al frenar después de que un auto se detuviera frente a mí, por ejemplo, pero en general los neumáticos están en excelentes condiciones.

Los he usado para una variedad de recorridos en carretera y, si bien son neumáticos claramente orientados a la carrera o al rendimiento, no los he encontrado tan frágiles como para que entrenar o andar con ellos en general sea riesgoso o una pérdida de dinero. Para mí, como aficionado, están en la categoría de “todoterreno rápido de verano”. Sin embargo, vale la pena señalar que, a veces, los pinchazos pueden ser cuestión de suerte; Diferentes pilotos tendrán diferentes experiencias, pero estoy seguro de que estos no son neumáticos de peso mosca solo para el día de la carrera.

Aún no hemos probado estos neumáticos en la plataforma de resistencia a la rodadura de Silverstone ni en el túnel, pero estoy seguro de que formarán parte de nuestra próxima cohorte de prueba cuando hagamos otra. Tengo muchas ganas de ver cómo se comparan con las variantes GP5000 y el Vittoria Corsa Pros.

En términos de mi propia experiencia, han sido excelentes; se sienten veloces, rápidos y emocionantes de manejar, y puedo decir, por mi propia experiencia de montar y competir con neumáticos de alto rendimiento, que sienten que pertenecen cómodamente a este grupo.

Me siento totalmente seguro al tomar curvas con ellas y he disfrutado de lo que el tamaño de 32 mm ha aportado en términos de comodidad, agarre y resistencia a la rodadura en las carreteras de mi país (aunque Specialized dice que las ruedas CLX III están optimizadas para ruedas de 28).

Valor

Estamos viendo un precio PVP de $ 109,99 / £ 85 / € 99 para estos neumáticos en los tres tamaños, aunque, como la mayoría de las cosas en el mundo de las bicicletas, es posible que con el tiempo puedas encontrarlos por menos en línea.

Personalmente, los compararía, como se mencionó, con el GP5000 S TR y el Vittoria Corsa Pro. Si está comprando neumáticos de carretera de alto rendimiento, estos tres, junto con algunos otros modelos, dominan la conversación. En cuanto al precio oficial, estamos casi al mismo precio que el Corsa Pro: £90,00 / $104,99 / €95,95, por ejemplo.

En realidad, las opciones Continental y Vittoria se pueden encontrar por menos que el Cotton TLR en este momento, aunque hay que decir que llevan mucho más tiempo en el mercado.

Me encanta montar con ellos, pero sería feliz gastando menos y comprando una GP5 o Corsa Pro para mi propia moto; lo que podría oscilar es lo que encontramos cuando probamos la resistencia a la rodadura de estos neumáticos.





Veredicto

Specialized ha hecho un excelente trabajo con Cotton TLR; aparentemente ha logrado el trabajo de combinar el rendimiento del algodón que los ciclistas han celebrado durante mucho tiempo con un rendimiento confiable sin cámara. Como mencioné, los neumáticos se han comportado perfectamente para mí, aparte de esa filtración de configuración inicial.

En mi opinión, se ven bien y se sienten fantásticos al usarlos; Rápido, atractivo y con agarre. Hay un toque de estilo retro, en el buen sentido, y todavía me hacen sentir como si estuviera montando neumáticos especiales.