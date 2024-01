El nuevo Colnago V4R no ha sido exactamente el secreto mejor guardado del mundo. De hecho, el prototipo precursor, denominado Prototipo, tuvo lo que equivalió a un lanzamiento no oficial. Tanto el modelo antiguo como el prototipo tienen lo que sería un palmarés respetable para cualquier bicicleta: el primero consiguió múltiples victorias en grandes vueltas y monumentos, y el segundo subió al podio en el Tour y también se llevó Il Lombardia. Es difícil negar que, al menos sobre el papel, es una de las mejores bicicletas de carretera del mercado. Ciertamente es de esperar que ese sea el caso, dado que tiene un precio superior a 15 000 € en el modelo con especificaciones del UAE Team Emirates que pude montar durante el lanzamiento…

Si bien solo pude montarlo el día del lanzamiento durante unos 85 km, hicimos mucha elevación, incluido el ascenso al Coll de Rates dos veces, una desde cada lado. Además, logré recorrer 50 km adicionales al día siguiente usándola como la que podría ser la bicicleta de cercanías más cara del mundo para ir a fotografiar algunas bicicletas WorldTour de otros equipos que estaban realizando sus campos de entrenamiento de invierno en España. Esta es en gran medida una revisión del primer viaje, pero si todo va bien, espero tener la bicicleta de vuelta a principios del nuevo año para ponerla a prueba en un entorno más familiar.

Diseño y estética

Los V4R se parecen mucho a los V3R y al Prototipo intermedio, visualmente en cualquier caso. Colnago no tiene una bicicleta aerodinámica ni una bicicleta liviana, sino que tiene una bicicleta para profesionales (la serie V) y una bicicleta para “Haz la mejor sensación”(la serie C).

El V4R es, como siempre esperamos, más ligero, más rígido y más aerodinámico. Nuestra noticia sobre los nuevos V4R cubre todos los detalles clave sobre exactamente dónde es más liviano, más rígido y más aerodinámico, por lo que si quieres ser un nerd, te sugiero que vayas allí. La versión corta es que todo el paquete (bicicleta y ciclista) es entre 19 y 20 vatios más rápido a 50 km/h, además de venir en un paquete más ligero; 47 g más ligero para el paquete de cuadro, horquilla, juego de dirección y cockpit. Además de la rigidez en la parte trasera, las principales ganancias en peso y aerodinámica parecen haberse logrado en la parte delantera con la nueva cabina integrada y una horquilla más ligera.

Dejando a un lado las afirmaciones específicas y de potencia, ya que son más o menos imposibles de verificar, el espíritu de la bicicleta parece ser muy profesional. La presentación, dada a un pequeño grupo de medios ciclistas después del desayuno en el hotel UAE Team Emirates en La Nucía, fue descaradamente pro-facial. La moto ha evolucionado para ganar más fácilmente al más alto nivel, y no parece que haya habido ninguna consideración por los consumidores no profesionales.

Si bien el hecho de ser más ligero, más rígido y más aerodinámico ciertamente tiene un impacto en la forma en que se conduce una bicicleta, también lo hace la geometría. El V4R es más largo en términos de alcance que el V3R, de hecho, 5 mm más largo, lo cual es significativo para dos cuadros nominalmente del mismo tamaño. Para contrarrestar el aumento de longitud, las vainas se han reducido 6 mm y el tubo de dirección se ha inclinado medio grado.

La nueva cabina está fabricada por Colnago y tiene un alcance más largo que el modelo anterior.

El objetivo era una posición más larga, más estirada y, por lo tanto, más aerodinámica, dictado por los comentarios de los profesionales y tal vez por la implementación de la prohibición de la posición de conducción con patas de cachorro. La cabina también ha aumentado el alcance, siendo más larga; no tanto en la potencia, sino en la distancia desde donde estaría la abrazadera de la potencia, si no fuera un sistema monocasco de una sola pieza, hasta los capós. Esto tiene implicaciones para la conducción, como veremos más adelante.

Antes de adentrarnos en el delicado y polémico mundo de la estética, está la cuestión de los componentes. Los profesionales del equipo de los EAU se están acostumbrando al cambio (juego de palabras) de Campagnolo Super-Record EPS a ruedas Shimano Dura-Ace Di2 y Enve. Es bastante común en el pelotón profesional ver equipos patrocinados por Shimano que también lucen ruedas Shimano; En cambio, optar por Enve parece haber sido una decisión basada en pruebas aerodinámicas. Todas las opciones de ruedas superiores fueron probadas tanto por Colnago en el túnel de viento del Politécnico de Milán como por separado por el UAE Team Emirates en el Silverstone Sports Engineering Hub en el Reino Unido, y Enve terminó siendo la decisión. Esto va en contra de nuestras pruebas independientes en el túnel de viento de ruedas aerodinámicas, pero eso se realizó antes del lanzamiento de la nueva rueda Enve SES, y nuestra prueba se realizó de forma aislada, independiente de una bicicleta, por lo que en este caso es posible que tengamos que tomar La palabra de Colnago. En cualquier caso, mi bicicleta de prueba no venía con Enves, sino con un hermoso y brillante par de Fulcrum Wind 40. Colnago se esforzó en señalar que es “agnóstico” cuando se trata de componentes y que el cliente puede tener lo que quiera. Para profundizar en este punto, cada periodista presente tenía un juego de ruedas diferente.

¿Estética entonces? Un desafío difícil en el mejor de los casos, pero aún más para una marca italiana con una herencia tan rica y una base de fans tan comprometida como Colnago. La bicicleta con especificaciones del equipo, ya sea para hombres o mujeres, es predominantemente carbono puro para ahorrar algunos gramos. Lo mismo se puede ver en el mundo del gravel con las Factor Ostro Gravel, y si te gustan las bicicletas negras entonces es maná del cielo. Hay sutiles detalles plateados que acentúan ciertas partes del marco, pero en general, es un paquete bastante plan. ¿De buen tono? Sí. ¿Un poco aburrido? También si.

No olvides que este es un Colnago de 15.000 €, debería hacer que la gente se desmaye al ver su reflejo en la ventanilla de un coche que pasa. Para mí, tampoco tiene las imágenes de un Colnago, ni en las especificaciones del equipo ni en las versiones en bloque negro, blanco o rojo del conjunto de cuadros. Es seguro, es conservador, es un trabajo de pintura de un consorcio de capitalistas de riesgo y no algo concebido durante un almuerzo tardío con media botella de Barolo. Dejemos que los profesionales ahorren sus gramos, pero por favor permitan que mi corazón se acelere. Déjame el trabajo de pintura G3-X personalizado de Nathan Haas.

Actuación

En este apartado no se hará ninguna mención al grupo. Gracias a las gélidas condiciones en la mayor parte de Europa (pero afortunadamente no en Benidorm), la flota de prueba llegó la noche antes de que saliéramos y, como tal, me acosaron los cambios de marcha. Es Dura-Ace, es el pináculo de los cambios Shimano, y estoy relativamente seguro de que cuando lo configure un mecánico bien descansado y con suficiente cafeína con más de 12 horas para construir una flota de bicicletas, funcionará de manera excelente; nuestra revisión separada de Dura-Ace lo confirma, pero en cualquier caso, he excluido de mi juicio el rendimiento de la transmisión.

Mi primera impresión de los V4R fue bastante decepcionante. Se sintió notablemente más largo que mi Canyon Ultimate de larga duración y mucho menos ágil. El alcance es solo 2 mm más largo, pero el mío estaba equipado con una potencia de 110 mm y barras de alcance, y tener la dirección tan por delante del eje de dirección ralentiza el manejo. Esto se ve agravado por un ángulo de la cabeza que es 0,8 grados más flojo, aunque me han dicho que esto es normal en una Colnago. “Predecible” fue la palabra más utilizada para describir el manejo, y creo que es bastante acertada.

No quiero que pienses que es una especie de barcaza, porque no lo es. Es una bicicleta de carreras extremadamente liviana y muy rígida, del nivel del Tour de Francia, pero al tomar la curva por primera vez, particularmente en curvas cerradas y horquillas, no fue tan rápida como otras bicicletas de carreras que he usado. Sin embargo, tenga en cuenta que es difícil darle el Full Monty a una bicicleta que solo ha conducido durante una hora en un descenso sin vistas sobre carreteras mojadas. En las curvas más abiertas y rápidas es alegre, aunque no necesariamente te anima a cambiar de trazada. Gira como si estuviera sobre rieles, pero debes elegir tu pista antes de ingresar a la curva.

Escalar es donde se siente mejor, para acuñar la fraseología de Bill y Ted. Las vainas cortas y la parte trasera rígida mantienen las cosas notablemente eficientes. Creo que una tija de sillín en línea mejoraría las cosas para la mayoría de los ciclistas, especialmente en terrenos más empinados para mantener el peso centralizado. El propio Tadej Pogačar estaría de acuerdo, dado que su silla se lanza hacia adelante más allá de su límite. Como siempre es el caso con estos primeros viajes, mi configuración no era exactamente como la quería, pero con el tiempo sospecho que la Selle Italia también se estrellaría contra sus rieles.

Sin embargo, las primeras impresiones son algo peligroso en este juego y no deberían nublar el juicio. Afortunadamente, Colnago me dejó conservar los V4R para recorrer Alicante entre otros campamentos del equipo, lo que sin duda llamó la atención de algunos mecánicos y otros profesionales por igual. Logré recorrer otros 50 km más o menos, aunque también eran montañosos, y las cosas cambiaron un poco, especialmente en cuanto a velocidad.

Nuestro primer viaje de prueba fue en carreteras técnicas, había llovido recientemente y mis neumáticos estaban nuevos y demasiado duros. En mi segundo recorrido dejé salir un poco de aire, las carreteras estaban secas y pude esforzarme un poco más en cada curva. A velocidades más altas, el manejo, que al principio era un poco embotado, se animaba. A velocidades en las que mi Canyon puede volverse un poco nerviosa, las V4R continuaron inspirando confianza; Esto incluyó arrastrar un camión petrolero durante 10 km a aproximadamente 50 km/h. La inclinación inicial en cada curva todavía era necesaria un poco antes, pero en las curvas rápidas y cerradas, se sentía extremadamente seguro.

Este es el quid de la cuestión para mí. Sí, puedes comprar esta bicicleta si tienes 15.000 € de sobra, pero a menos que vayas a conducirla rápido y con fuerza, no será una experiencia demasiado gratificante. Estoy revisando esto desde el punto de vista de un periodista ciclista; un ciclista aficionado entusiasta, en forma y relativamente competente, con énfasis en el aficionado. No puedo hablar desde el punto de vista de un profesional, y a mis 31 años sospecho que nunca lo haré, pero me inclino a creer en los comentarios positivos de los profesionales que normalmente me dejan lleno de escepticismo.

Valor

Son 15.000€. Quince mil. Es una suma de dinero increíblemente grande para gastar en cualquier cosa. Es un depósito para una casa, es un automóvil y es casi suficiente para comprar dos de esos Canyon Ultimates. Por quince mil dólares quieres que todo lo que compres te dé suficiente serotonina para pasar al menos tres inviernos moderadamente duros. No creo que esta bicicleta haga eso. Si me dieras quince mil dólares e insistieras en que comprara una bicicleta con ella, no compraría esto. Tendría que andar a mi límite para sacar lo mejor de ello, y no ando a mi límite con suficiente frecuencia como para justificarlo. No he montado el C68, pero sospecho firmemente que sería un mejor uso de su dinero.

Veredicto

Escuché una frase que inicialmente pensé que era innecesariamente snob durante la cena. Estoy parafraseando, pero la esencia era que otros fabricantes fabrican bicicletas para consumidores que también usan los profesionales, mientras que Colnago fabrica bicicletas para corredores profesionales. No creo que esto sea del todo cierto, pero en el caso de los V4R, ciertamente tiene un núcleo de relevancia.

El V4R ha sido diseñado para profesionales y esto se nota en la carretera. Si bien puedes comprarlo como consumidor, creo que, a menos que corras a un alto nivel, o al menos conduzcas regularmente a un ritmo equivalente, tendrás dificultades para aprovecharlo al máximo. Es más, no tiene el factor ‘icono’ de otras Colnagos. Según mis impresiones iniciales, es sin duda una bicicleta para profesionales.