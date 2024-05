Alberto Contador casualmente bajó la cadena varios engranajes y aceleró fuera del sillín dentro del primer kilómetro de mi prueba del Aurum Magma con la suficiente intención como para hacerme pensar: “Será mejor que te agarres el sombrero”. Afortunadamente para mí, el ganador de los tres Grandes Vueltas, varias veces, simplemente se puso al día y marcó el ritmo para la primera sección cuesta abajo de la prueba en el evento de lanzamiento de Aurum Magma.

Aurum ha logrado mucho en poco tiempo. La gama ahora cuenta con tres motos, y la marca, fundada por Alberto Contador e Ivan Basso, ha lanzado hoy una nueva versión de su moto de carreras de gama alta, la Magma, con la que compite el Polti-Kometa ProTeam.

El Magma, el tope de gama de la marca, es en palabras de Aurum “capaz de ser el más rápido cuesta arriba, cuesta abajo o en llano”. En pocas palabras, el Magma ha sido diseñado para hacerlo todo bien. Ha recibido más atención aerodinámica, más integración y se ha mejorado la construcción de carbono. También se han modificado algunas otras cosas, como el soporte inferior y el soporte trasero estándar. Consulte nuestra noticia para profundizar en el diseño.

Pude asistir a la presentación de bicicletas para la prensa en Madrid, España, y pasé unos kilómetros probando la última versión de Magma para ver si las aportaciones de ciclistas del calibre de Basso y Contador han producido algo especial.

Diseño y Estética

Para empezar, Aurum significa oro en latín, un guiño al palmarés de cada uno de los fundadores de la empresa. El nombre del modelo; Magma: es un guiño al paisaje volcánico del Teide, escenario de muchos kilómetros de duro entrenamiento para los socios Ivan Basso y Alberto Contador.

Estéticamente me gusta mucho el aspecto del Magma. El diseño del marco es relativamente tradicional y los tirantes no caídos crean una forma atemporal. Para una comparación fácil, hay más perfiles de tubos aerodinámicos que algo como el Specialized Aethos, y algunas de las formas y siluetas del marco me recuerdan un poco al Canyon Ultimate.

Todas las bicicletas tienen un esquema de pintura de colores en bloques que me gusta, y los acabados de pintura que vi parecían brillantes y de alta gama. En particular, el modelo de carbono/oro en bruto de la marca, que lucía fantástico con ruedas Dura-Ace y Lightweight.

Mi bicicleta de prueba de 54 cm (yo mido 176 cm) tenía un acabado en blanco brillante con calcomanías plateadas. Me gustó el diseño simple y limpio y no había demasiados logotipos ni florituras innecesarias.

Mi bicicleta estaba equipada con especificaciones de gama alta. Tenía el nuevo grupo Sram Red AXS y ruedas Princeton 4550 construidas alrededor de los carísimos bujes Tactic TR01 y equipadas con neumáticos Vittoria Corsa Pro de 28 mm. El kit de acabado tomó la forma del nuevo manillar y potencia integrados de Aurum, y su propia tija de sillín rematada con un sillín Prologo Scratch.

Aurum ahora ha optado por un manillar y una potencia integrados, lo que ahorra 10 vatios con respecto a la configuración anterior que la mayoría de los ciclistas aceptarían con gusto. Admiré la elección de seguir con opciones de enrutamiento de cables y barra/vástago un poco más fáciles de usar en el modelo anterior. Sin embargo, esta nueva configuración es más rápida y liviana y, en el mercado actual, eso tiende a tener prioridad. También me gustó mucho la curva y la forma de los manillares y me sentí cómodo enganchado a ellos.

Ahora se instala una percha Sram UDH junto con un eje de pedalier roscado T47. Seguramente ambas son opciones de diseño bien consideradas. El colgador UDH estandariza el ajuste, lo que significa que no tendrás que buscar colgadores si alguna vez necesitas uno, y un bb con rosca será música para los oídos de muchas personas.

Actuación

Tuve poco menos de una hora con el nuevo Magma, por lo que esta es realmente una verdadera pieza de impresiones del primer viaje. Dicho esto, el viaje me dio una buena idea de de qué se trata Magma.

Afrontamos un recorrido de ida y vuelta que comenzaba con una fluida bajada de unos kilómetros de longitud y con algunos falsos llanos. Yo estaba un par de pilotos detrás de Alberto Contador que marcaba el ritmo delante y llevábamos buena velocidad en las curvas. Fue lo suficientemente rápido y con suficiente viento en la cima como para ponerme un poco nervioso al principio en una bicicleta nueva, con frenos europeos y en un terreno desconocido. A pesar de llevar unos auriculares ligeramente rígidos, me sentí cómodo después de unos pocos kilómetros y mi confianza creció rápidamente hasta el punto en que todo parecía normal. El Magma se sintió estable a gran velocidad y el manejo fue preciso y exacto. Al final pude inclinar la moto en las curvas y ponerla donde quería.

Este sentimiento de confianza creció y enseguida me sentí como en casa en el Magma. La geometría de mi bicicleta de 54 cm se sintió excelente, no muy larga y baja como había imaginado, pero sí una agradable combinación entre comodidad y velocidad. Los números de pila y alcance para ese modelo son 545 y 386 respectivamente y como este es el tamaño del propio Contador, parte de esto debe haber venido de sus aportes y nos dijeron que está muy involucrado con las pruebas. Mi bicicleta también cuenta con la opción de tija de sillín en línea, aunque también hay disponible una con retroceso.

La transferencia de potencia se sintió bien al subir y la bicicleta se sintió rígida y eficiente al correr fuera del sillín, lo cual probé un par de veces. El Magma simplemente se sintió ligero, directo y ágil. No se sintió duro ni demasiado agresivo y me inclino a estar de acuerdo con las afirmaciones de Aurum de que la bicicleta es una bicicleta sólida y todoterreno, la capacidad de montar ahora neumáticos de 35 mm también ofrece algunas opciones diferentes dependiendo de lo que estés haciendo. haciendo.

Las especificaciones de alta gama de mi bicicleta ciertamente no afectaron el rendimiento. El nuevo grupo Sram Red AXS es ​​excelente y las ruedas Princeton, bastante especiales, con neumáticos Corsa Pro, se sentían rápidas y suaves y parecían rodar muy bien.

Hubo dos cosas que no me gustaron especialmente con respecto a mi propio modelo de prueba. Primero, tenía manillares bastante anchos, creo que eran 42, pero los manillares deben medirse de adentro hacia adentro, lo que los hace mucho más anchos que los 38 o 40 que suelo usar. Creo que la mayoría de los clientes que compran una bicicleta de carretera de alto rendimiento generalmente también quieren un manillar más estrecho en estos días. Para mí, simplemente hace que la bicicleta parezca difícil de manejar y sé que me está costando velocidad y vatios.

El segundo fue un problema con los auriculares que hizo que los auriculares de mi modelo de prueba se atascaran ligeramente al conducir. Los primeros kilómetros de descenso no fueron muy buenos. Al final no me causó muchos problemas, pero en mi opinión no era lo suficientemente bueno para una nueva moto de prueba.

Veredicto temprano

Aparte de ciertas cosas que no me quedan perfectas, creo que bien podría haber un cuadro muy atractivo y emocionante para montar en el corazón del Magma.

La geometría, la calidad de marcha y el manejo se sintieron muy bien. La moto se sentía muy ligera y directa, lo suficientemente estable a gran velocidad y el manejo era preciso y preciso. Todavía es refrescante ver tirantes sin caída en bicicletas de alta gama ahora y me encanta la estética, lo mismo ocurre con el color de la pintura en bloque y sin los logotipos exagerados de Aurum.

La Magma está diseñada para ser una bicicleta de carreras polivalente, fiable, rápida y cómoda. Tuve una idea real de esto y parece que Aurum ha lanzado una actualización considerada y bien ejecutada para su bicicleta de carreras.