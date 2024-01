Bike Mechanic Simulator 2023 no es el simulador de mantenimiento de bicicletas completo como sugiere su nombre, con minijuegos repetitivos que reemplazan a las reparaciones reales. Sin embargo, se puede disfrutar con la simulación de negocios y la naturaleza peculiar del juego en sí.

Como ciclista de sillón que vive en un piso alquilado en el último piso, no tengo espacio para juguetear con mis bicicletas, lo que debilita mis habilidades de mantenimiento. Agacho la cabeza avergonzado mientras llevo mi querido carro a una tienda de bicicletas para que lo maneje un extraño.

Bike Mechanic Simulator 2023 ofrece la posibilidad de desempolvar mis telarañas cerebrales y mejorar mis competencias desde la comodidad de mi hogar, sin desorden y sin estrés.

La versión completa se centrará en expandir su negocio, con tiendas más grandes a las que mudarse y la posibilidad de personalizarlas como mejor le parezca. Incluso podrás montar en los látigos que pasan en un parque de patinaje que recuerda mucho a los juegos de BMX de antaño. Habrá una historia que, según los desarrolladores, se centrará en eventos y restauración de bicicletas retro.

Buscaré ver qué tan útil puede ser la herramienta Bike Mechanic Simulator 2023 como introducción al mundo de las autorreparaciones. Si la simulación es precisa o si las discrepancias se interponen en su camino y, quizás lo más importante, si la simulación logra el equilibrio adecuado entre realismo y diversión.

Diseño y jugabilidad

Tras el lanzamiento, te encuentras en una tienda de bicicletas increíblemente limpia (¿dónde están todos los trapos grasientos, las tazas de té mohosas y las cámaras de aire reventadas?).

La demostración le permite reparar tres variedades diferentes de bicicletas en distintos estados de deterioro. Algunos requieren un desmontaje importante para que vuelvan a funcionar correctamente. Afortunadamente, no necesita preocuparse por dónde están la mayoría de sus herramientas; simplemente seleccionando una pieza se utilizará automáticamente el instrumento correcto. Un banco de trabajo a su disposición le ofrece una bomba, un soporte para ruedas y una estación de nivelado para tratar las ruedas torcidas.

La versión completa te dará la opción de personalizar la tienda como mejor te parezca. Sin embargo, para la versión demo, la elección de la decoración está fuera de tu alcance. Dicho esto, dudo que alguien se deshaga del letrero de neón rosa ‘Live love Ride’ en el juego completo.

Un mantra para vivir

Explorando el resto de nuestras nuevas excavaciones, vi en la recepción algunas ediciones lamentablemente recortadas de la revista Bicycling. Incluso hay ediciones antiguas de la revista Procycling (RIP) en el estante de abajo; la edición de revisión del Tour de Francia de noviembre de 2020, si se lo pregunta.

Consejo inesperado

Nuestra primera tarea es conectarnos a la computadora y ver qué trabajos tenemos programados para el día. Aquí podemos mover las bicicletas hacia y desde el almacenamiento y el soporte según sea necesario, y la computadora también tiene una tienda donde comprar componentes, un calendario que describe las tareas del día y ‘Peloton’.

En Bike Mechanic Simulator 2023, Peloton no es una plataforma de entrenamiento en interiores. De hecho, es una versión de Snake con temática ciclista: una manera perfecta de posponer las cosas en el trabajo (el arte realmente imita la vida).

¿Trabajando duro o apenas trabajando?

Cada componente en la tienda describe sus especificaciones clave. Evitando cualquier sentido de subjetividad, cada componente también tiene un “factor de brillo”, que está muy sesgado hacia cualquier cosa de carbono o aerodinámica.

Barras barridas y lujuriosas que duendes de Instagram que hornean pan y visten pana podrían gustar tienen una calificación falsa de 1 sobre 5. Como ciclista velo-agnóstico, no puedo tolerar esta Lycra-ganda.

Instagram quisiera una palabra

Después de aceptar vivir en esta injusta distopía del carbono, sigo las indicaciones del tutorial para mover la bicicleta de montaña ArrowBind Ice Shock del cliente al soporte de trabajo.

Al darme la vuelta veo que la moto ha aparecido en el taller. No hay posibilidad de agarrar el manillar de cada objeto que sobresale en el estrecho pasillo (menos un punto por realismo). Al hacer clic en la bicicleta, el tutorial del juego resalta lo que hay que hacer.

Asegúrese de seguir nuestras redes sociales para conocer una próxima revisión del XRAM ZZ1

Aquí podemos ver todos los componentes de fabricantes confiables como XRAM (sí, de verdad) en su lugar, pero el mantenimiento virtual de las bicicletas es, desafortunadamente, un asunto bastante superficial.

Para quitar un neumático, mantenga presionado un botón durante unos segundos mientras la palanca se desliza sin esfuerzo por la llanta. Cualquiera que haya cambiado un neumático de bicicleta sabrá que esto no es nada realista: ¿dónde están todas las palabrotas y los dedos aplastados?

Para ser justos, trabajar en bicicletas de caja grande previamente rotas es bastante realista

Lamentablemente, mientras seguía el tutorial y desmontaba la bicicleta, descubrí que el anillo de bloqueo del casete tiene rosca inversa. Esto me pareció más perturbador de lo razonable, pero quizás lo más notorio de todo es que el cierre rápido del eje delantero está en el lado de transmisión.

Estimado lector, recuerde que esto es una demostración y todo está sujeto a cambios, pero estaré en correspondencia con los desarrolladores para asegurar que esta afrenta se resuelva.

En resumen, las reparaciones a las que tenemos acceso hasta el momento se reducen a minijuegos muy simples, que rápidamente se vuelven repetitivos.

“Nuestro principal objetivo es que el juego no sea sólo un simulador realista, sino también un buen entretenimiento y algo para relajarse”, explicó Tomasz Sobiecki, director general de Manager Games SA sobre la simulación atenuada. “Por esta razón, Bike Mechanic Simulator 2023 se simplificará hasta cierto punto en lo que respecta al trabajo mecánico”.

Desafortunadamente, en su deseo de facilidad de uso, ha encontrado la monotonía.

Ocasionalmente, tendrá que hacer uso de la tienda para realizar pedidos de piezas de repuesto. Para seleccionar componentes, aplica un filtro de compatibilidad, que limita su selección a solo unas pocas opciones. Sin embargo, solo me di cuenta de que se podía filtrar después de volver a la demostración para recopilar capturas de pantalla, lo que significó que gran parte de mi juego implicó entrecerrar los ojos para ver los nombres de los componentes e intentar emparejarlos. Esto resultaría casi fatal más adelante.

Elegir el envío estándar o premium plantea otro dilema. Como propietario de un negocio frugal que busca maximizar mis márgenes, por supuesto, opté por el envío estándar, ya que la demostración le brinda tiempo suficiente para sus reparaciones.

Para ayudar a pasar el tiempo antes del parto, hay una pelota de baloncesto y un aro para practicar tus trucos. Te habría desafiado a superar mi récord, pero accidentalmente envié la pelota fuera de los límites y dentro del estacionamiento, sin poder recuperarla.

Faltaban días para que el cliente llegara a la tienda, estaba relajado y todo iba bien.

LeBron nunca podría

Después de mi merecido descanso, los paquetes llegaron tirados a la parte trasera de la tienda sin necesidad de firma para mi costoso pedido – ahora eso es inmersivo.

Al abrir cada caja, los componentes se transfieren automáticamente a su inventario. Luego debe reciclar las cajas y el poliestireno en un contenedor que está claramente marcado como “solo papel”. Dejando a un lado el ecocidio, tenía muchas ganas de terminar la bicicleta para poder tirar más aros.

Este es un juego llevado a su conclusión.

Mi sensación de tranquilidad se hizo añicos cuando me di cuenta de que había pedido una tija de sillín en lugar de un pedalier.

Podrías preguntarte razonablemente cómo logré esta falla catastrófica, pero la falla no recae directamente en mis tacos. Después de investigar la terminología polaca sobre bicicletas, descubrí que un eje de pedalier se conoce comúnmente como “soporte” y la localización se ha trasladado al juego. Lo malinterpreté como apoyo a tope soporte técnico y, sin el debido cuidado, pedí la pieza equivocada.

Mi precioso margen de beneficio desapareció mientras corría frenéticamente hacia la computadora para pedir la pieza correcta y, dado que solo faltaba un día para la fecha límite, tuve que optar por el envío el mismo día.

Mientras esperaba la entrega ni siquiera me atrevía a jugar baloncesto: la palma de mi mano, húmeda y húmeda, se resbalaba del ratón. Yo estaba hecho un desastre. Mientras caminaba por la tienda, FedEx el Redentor finalmente rompió mi ansioso estupor.

Corrí hacia atrás y encontré el ‘soporte’ en su pequeña caja. Ni siquiera podía detenerme a reciclar: el tiempo era esencial.

Si no fuera por el proceso automatizado de desmontaje, me habría hecho llorar al intentar en vano quitar el viejo pedalier. La cámara gira hacia el lado opuesto al volante para desmontar lo que parece ser un pedalier BSA reflejado. Mi desesperación no me dejó tiempo para juzgar, tuve que seguir adelante.

Sacrilegio

Con el nuevo pedalier instalado, corrí hacia la computadora para marcar la bicicleta como completada. Observé cómo apenas alcanzaba el punto de equilibrio. El alivio fue palpable.

Honestamente, esta fue la parte más interesante y entretenida del juego. Como dije, la parte administrativa y comercial del juego será el atractivo principal y la diversión inducida por el pseudoestrés que disfruté aquí es un buen augurio para el lanzamiento completo. El tráiler muestra las tiendas más grandes a las que puede mudarse y la personalización que se ofrece, lo que explica de alguna manera la simplificación de las reparaciones antes mencionada.

Puedo apreciar querer evitar que un juego se vuelva tan realista que parezca un trabajo (uno que no paga por el aguacate sobre una tostada), pero los ciclistas son un grupo masoquista, por lo que puede ser mejor que haya múltiples niveles de dificultad para satisfacer cualquier necesidad. estilo de juego.

Compatibilidad

Para los nerds de PC del público, a pesar de estar equipados con una modesta computadora portátil para juegos (Razer Blade 2019 Base, RTX 2060, 16 GB de RAM, i7-9750h), encontré que el rendimiento de Bike Mechanic Simulator es tremendamente variable dada su presentación algo simplista. . Esto se compensaría con una pantalla capaz de velocidades de actualización variables, pero también debería haber una opción para limitar la velocidad de fotogramas para aquellos (la mayoría de nosotros) que no tenemos esos lujos. Con suerte, esto se puede mejorar mediante una mayor optimización.

Es más, el juego no puede ejecutarse con los gráficos integrados de Intel. De hecho, cuando probé esto, rápidamente me encontré con un error del sistema. Si su máquina no tiene una tarjeta gráfica dedicada y/o no tiene una CPU AMD, lamentablemente no tiene suerte.

Bike Mechanic Simulator 2023 tampoco es compatible con MacOSX, ni parece que los desarrolladores vayan a intentar hacerlo.

Veredicto

Aunque esto es simplemente una demostración y, por lo tanto, una evaluación provisional, puedo decir que vale la pena considerar Bike Mechanic Simulator 2023 para aquellos que disfrutan de los juegos de simulación ligeros con interés en el ciclismo. Sin embargo, lo más probable es que no sacie a quienes buscan una experiencia más técnica.

La mecánica del juego deja margen de mejora, pero tiene potencial como herramienta introductoria para que los principiantes se familiaricen con el funcionamiento de las bicicletas (aunque sin detalles sobre las reparaciones reales) y para aquellos que disfrutan de los simuladores de gestión.

Puede ver la demostración usted mismo en Steam, y el Bike Mechanic Simulator 2023 completo se lanzará a finales de este año para PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 5 y Nintendo Switch.