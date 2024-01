Las sillas de montar son en gran medida una preferencia personal, pero existen amplias tendencias en la industria. No ha pasado mucho tiempo desde que el concepto de sillín de punta corta llegó al mercado y ahora dominan por completo nuestra lista de mejores sillines de bicicleta de carretera . Es un diseño que ha sido un éxito entre los consumidores, incluso cuando algunos se han quejado de la pérdida del morro como forma de controlar la moto. Luego, en el ámbito de la fabricación, la fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, ha sido aún más reciente.

Hasta ahora, los sillines impresos en 3D han tenido un papel más importante en el mercado general. Definitivamente no se han apoderado de la forma en que lo han hecho los sillines de punta corta. Parte de eso se debe a que hasta ahora la tecnología solo se ofrece en los modelos súper caros de las pocas empresas que la ofrecen. No ha habido mucha economía de escala y el proceso de diseño fue lento y con muchas limitaciones. Sin embargo, la segunda generación está empezando a aparecer y las cosas están cambiando. Una de las ofertas disponibles en esa segunda generación es el Fizik Vento Argo R1 Adaptive y hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo con él. Si está buscando un sillín de alto rendimiento, siga leyendo para ver si esta oferta de segunda generación de Fizik debería estar en su radar.

El detalle en el sillín sigue siendo complejo, pero hay mucho más espacio abierto que hace que la limpieza de la estructura Fizik Adaptive sea más fácil que la competencia.

Diseño y estética

Antes de profundizar en los detalles técnicos del diseño, es necesario hablar de la estética. Sin duda, montar con un sillín impreso en 3D llamará la atención. De todas las piezas por las que la gente pregunta, las sillas de montar impresas en 3D son las que más destacan. El Vento Argo R1 Adaptive elimina la opción de color verdoso que ofrecía el Antares Versus Evo 00 Adaptive anterior, pero sigue siendo inconfundiblemente impreso en 3D y nunca deja de captar la atención de la gente.

Junto con la otra opción de color en los sillines adaptables anteriores de Fizik, también había una franja distintiva en el centro que ya no existe en este producto de segunda generación. Resulta que esa tira de carbono de la primera generación es una solución inteligente a un problema de fabricación. La empresa que produce los sillines para Fizik y Specialized es una empresa de Silicon Valley que se llama ‘Carbon’. La impresión 3D sigue siendo una tecnología de vanguardia y, como todo, sigue evolucionando. La tecnología de primera generación permitió el diseño estilo entramado que marca la sensación suave pero de apoyo de un sillín impreso en 3D, pero había límites a lo que podía hacer.

Cada una de estas tres zonas presenta una amortiguación diferente.

La mayor limitación de la primera generación fue que toda la estructura debía tener la misma densidad. Fizik se enorgullece de los amplios datos de mapeo de presión que la marca ha creado a lo largo de años de experiencia en la creación de sillines, pero en 2019, cuando los primeros sillines llegaron al mercado, no pudo utilizar esos datos. Por el contrario, Specialized resolvió el problema creando un sillín de una manera que funcionaba con una sola densidad en todas partes.

A medida que Carbon continuó innovando en sus capacidades de producción, abrió integraciones más estrechas con Fizik. El primer sillín requirió un flujo de trabajo muy lento de ida y vuelta sin mucha automatización. Hoy existe un nuevo motor de diseño que ayuda a automatizar el paso del mapeo de presión y los datos de prueba al diseño final.

Es sólo una pieza, aunque también ha habido cambios en las capacidades de producción principales. El carbono ahora puede cambiar de densidad según sea necesario. La combinación de una asociación más estrecha y capacidades de producción mejoradas da como resultado un sillín más sofisticado. Argo Adaptive no necesita un recorte porque puede usar un acolchado más suave donde sea necesario. Esto, a su vez, añade estructura a todo el diseño y conduce a una mejor distribución de la presión y una mayor longevidad.

El diseño de Antares es el de un sillín más tradicional y es un enfoque inherentemente limitado a lo que es posible con la impresión 3D. En el momento de la publicación, Fizik tenía claro que el Antares era un “primer paso hacia el diseño y la ingeniería basados ​​en datos personales y de atletas”. El Argo es el siguiente paso en el mismo camino.

El diseño central añade durabilidad y elimina la necesidad de un verdadero recorte.

Actuación

Seamos claros, Specialized encontró una manera de crear zonas de presión mapeadas en S-Works Power con tecnología Mirror. Luego perfeccionó aún más ese proceso en su S-Works Romin Evo con Mirror de segunda generación. Las ofertas de Fizik no son completamente únicas en ese sentido, pero son diferentes. Siéntate en un Power with Mirror y lo primero que notarás es lo suave que es. Para los ciclistas que han estado usando sillines de alto rendimiento que son duros como una roca, es innovador. Sin embargo, la forma no es algo que funcione para todos.

Con el Vento Argo R1 Adaptive, Fizik ofrece una visión única de lo que significa un sillín de punta corta. La forma más sencilla de decirlo es que en realidad no es tan corto. El sillín Specialized Power tiene solo 240 mm de largo y el Prologo Dimension, otro sillín de punta corta, tiene aproximadamente la misma longitud. Como punto de referencia, mi silla de estilo tradicional favorita es la Berk Composites Lupina y mide 280 mm. El Vento Argo es más corto pero sólo 15 mm con 265 mm de largo.

Como dije, con el Vento Argo, Fizik está jugando con el concepto completo de un sillín de punta corta. Es corto pero no mucho. La mayor diferencia está en su forma en comparación con un sillín de carretera tradicional. La punta es drásticamente más corta si reajustas lo que significa la punta de una silla de montar. En un sillín tradicional, usando nuevamente el Berk como ejemplo, se necesitan alrededor de 150 mm antes de que comience a hincharse desde la punta hasta el área del asiento. El Vento Argo comienza a moverse hacia afuera casi inmediatamente detrás de la punta. También llega a la sección más ancha unos 40 mm por delante del Berk.

El resultado de toda esta reconceptualización es que hay un punto óptimo más amplio en el sillín. Si me agacho y realmente presiono mi ritmo, naturalmente avanzo, pero con el Vento Argo no empiezo a sentirme fuera de lugar. Sin embargo, todavía hay mucho espacio más atrás, así que si me relajo durante los últimos kilómetros del viaje también puedo sentarme más atrás y no sentirme fuera de lugar allí tampoco. Esto difiere de un sillín más corto en el que mueves el sillín hacia adelante y cambias su ajuste o lo mantienes más atrás y básicamente cortas la nariz.

Esta visión de lo que realmente significa una silla corta no es exclusiva de esta silla. Hay una versión adaptativa, que implica un proceso de fabricación impreso en 3D, y un Vento Argo normal. La diferencia entre ellos es que la versión Adaptive es, al igual que la Specialized Power with Mirror, más suave. Sin embargo, hay muchos matices en Fizik Adaptive. Los bordes son casi tan rígidos como la versión no adaptable, mientras que el centro es muy suave. Otro gran cambio es que la versión adaptable no tiene un recorte y, en cambio, cambia el material que falta por el material más suave del diseño. Fizik dice que aumenta la longevidad y, dado que los sillines recortados casi siempre fallan alrededor del corte, mi experiencia dice que probablemente sean correctos.

Veredicto

Cuando llega el momento de sentarse en el Fizik Vento Argo R1 Adaptive, lo importante es comprender que no es el típico sillín de punta corta. Es más corto que una forma tradicional pero sobre todo la nariz es más corta y la silla se hincha mucho antes. Si te gusta moverte mucho sobre una silla de montar, es una buena opción. Elegir la versión adaptativa le brinda un acolchado más específico donde Fizik cree que es necesario y significa un sillín más fuerte sin recortes.

Las ventajas son que es menos costoso que el Specialized Power con tecnología Mirror por los mismos 190 gramos y rieles de carbono. También es mucho más fácil de limpiar. Las desventajas son que no es tan suave. Sin embargo, el mayor inconveniente es el tamaño de los rieles.

Hay muy pocas tijas de sillín que puedan caber en un riel de 7×10 mm. Normalmente, los sillines de carbono utilizan un riel de 7×9 y la mayoría de las marcas tienen adaptadores para ese tamaño o utilizan un estilo de sujeción al que no le importa. Trabajar con 7×10 es muy complicado y tanto el Orbea Orca Aero como el Look 795 Blade RS que tengo disponibles no eran compatibles. Enve es una marca compatible con rieles 7×10, por lo que si está considerando un nuevo Enve cuerpo a cuerpo todos los sillines de carbono Fizik funcionarán.

Especificaciones técnicas: Fizik Vento Argo R1 adaptable