Cuando se trata de sillines modernos de alta gama, la innovación ha cambiado en la impresión 3D. Eso no significa que las opciones impresas en 3D sean dominantes en nuestra lista de los mejores sillines para bicicletas de carretera; siguen representando solo una pequeña parte del mercado principalmente debido a su precio. La impresión 3D para producción es todavía muy nueva y el precio lo representa. Sin embargo, si dejamos de lado el precio, es esta pequeña parte del mercado la que está impulsando la verdadera innovación.

La última empresa en unirse al grupo de opciones de sillines impresos en 3D es Selle San Marco. En noviembre del año pasado, la marca anunció el sillín Shortfit 2.0 3D Racing como una nueva opción de gama alta para la línea de sillines Shortfit 2.0. Hay dos opciones disponibles según su preferencia por las formas de los rieles y el peso total, y apenas estamos comenzando a ver que ambas están disponibles para la venta. Recientemente tuve la oportunidad de llevar la opción del riel de acero inoxidable a una aventura por California mientras probaba el Grupo FSA K-Force We 12v y estoy listo para compartir los detalles al respecto. Si está considerando comprar un nuevo sillín este verano, siga leyendo para ver si el sillín Selle San Marco Shortfit 2.0 3D Racing podría ser adecuado para usted.

La marca californiana Carbon fabrica y vende impresoras 3D que han cambiado la industria

Diseño y estética

Selle San Marco no es el primero en comercializar un sillín impreso en 3D. De hecho, la marca ni siquiera está cerca, ya que Fizik y Specialized ya han pasado a productos de segunda generación. Tampoco existe una nueva visión única del proceso de impresión 3D. Como otros antes, Selle San Marco está utilizando un proceso que emplea un proceso llamado DLS o Síntesis de Luz Digital de la marca californiana ‘Carbon’.

DLS se diferencia de otras impresiones 3D en algunos aspectos importantes. En lugar de colocar una capa de material físico, DLS comienza haciendo brillar luz ultravioleta a través de una zona muerta en un líquido. Cuando la luz incide en el líquido, se forma una capa y el objeto se aleja del borde del líquido dejando espacio para la siguiente capa. Finalmente, una pieza terminada emerge del líquido con capas visibles mínimas y sin huecos internos. El último paso es el curado con calor, que añade mayor resistencia. Parece funcionar bien para sillas de montar (ha aparecido recientemente también en almohadillas para cascos) pero, como se mencionó, no es exclusivo de Selle San Marco.

En lugar de centrarse en un nuevo proceso de producción, los diseñadores de Selle San Marco centraron sus esfuerzos en construir a partir de una cantidad conocida. Comienza con la misma forma que otras opciones de Selle San Marco Shortfit 2.0 que, en la versión más pequeña S3, comienza con un tamaño de 140 x 255. Esa longitud se ubica entre los dos principales competidores de sillines impresos en 3D, el Specialized Power de 242 mm y el Fizik Vento Argo de 265 mm. Si prefieres un sillín más ancho, también existe la opción L3 con 155 mm de ancho y tanto el S3 como el L3 están disponibles con rieles de carbono y menos peso.

Si miras más allá de las dimensiones, encontrarás una ligera ola hacia el Shortfit 2.0 3D. Te lo advierto, es leve así que si prefieres una ola profunda, querrás buscar en otra parte. En cambio, hay una patada trasera pronunciada, luego una ligera caída y subida antes de que comience un descenso muy ligero que continúa hasta el morro. En el centro del sillín hay una amplia depresión que comienza en la pata trasera, luego se estrecha ligeramente y continúa en forma de lágrima casi hasta la nariz. Las alas exteriores son empinadas y caen rápidamente.

Un lugar donde la impresión 3D domina es la estética del Selle San Marco Shortfit 2.0 3D. Specialized utiliza un exterior bastante cerrado en el Power Mirror y, mientras que el Fizik Antares Versus Evo de primera generación es un poco más abierto, Fizik cerró aún más el patrón para el Vento Argo de segunda generación. Selle San Marco evita ambos con un lenguaje de diseño mucho más atrevido que realmente muestra la impresión 3D.

Al observar el relleno, verá una serie de tres formas puntiagudas. Dependiendo de tu perspectiva, es una serie de triángulos o estallidos de estrellas. Sin embargo, en cualquier caso, es un examen muy abierto y detallado que muestra las capas creadas en la impresión. Sin embargo, incluso con la naturaleza abierta de la matriz, no se puede ver ninguna luz a través de ella. Cada sección del acolchado se asienta sobre una carcasa de nailon reforzado con carbono.

Actuación

La primera vez que me subí al sillín Specialized impreso en 3D, me enamoré. No estaba necesariamente enamorado de la forma, pero usar la impresión 3D para el acolchado cambia absolutamente lo que es posible. La capacidad de variar la estructura de la matriz con mucha precisión permite a una marca ajustar la suavidad frente a la rigidez de una manera que es imposible con la espuma tradicional. Lo que obtienes, al menos de Specialized, es un sillín mucho más suave de lo que esperarías de un sillín de alto rendimiento.

La siguiente oportunidad que tuve de experimentar una silla de montar impresa en 3D fue de Fizik. El Fizik Vento Argo Adaptive es un producto de segunda generación y Fizik se apresuró a señalar la mayor capacidad para ajustar el acolchado. Al final, la forma tampoco es mi favorita, pero es lo suficientemente buena como para haber pasado miles de millas en ese sillín. Una cosa que siempre le digo a la gente es que Fizik no parecía tomarse las mismas libertades con las capacidades de una impresora 3D. El acolchado se siente mucho más tradicional, aunque sigue siendo bastante bueno.

Ahora, después de unos años, he tenido la oportunidad de pasar un tiempo con el sillín Selle San Marco Shortfit 2.0 3D Racing en la talla S3 y estoy enamorado. Si bien en general soy partidario del cambio a una forma de sillín más corta, no soy tan partidario de la pérdida de sillines estrechos. No soy una persona grande y mis caderas son estrechas, por lo que constantemente quiero la opción de sillín más estrecha para realizar las pruebas.

Si bien tanto Fizik como Selle San Marco citan un ancho de 140, las especificaciones en realidad no cuentan la historia. El Shortfit 2.0 tiene un diseño de ala más pronunciado y la caída es rápida y empinada en las alas. El resultado es que la sección en la que realmente te sientas es de unos 60 mm y aproximadamente 30 mm más estrecha que el espacio del Fizik.

Selle San Marco también parece haber entendido realmente cómo aprovechar al máximo la tecnología de impresión 3D con el acolchado. No hay nada de la rigidez innecesaria que encontrarás en la espuma tradicional. La combinación de un frente estrecho y un corte grande para este sillín te deja esencialmente en equilibrio sobre tubos virtuales largos y rectos de acolchado. Eso, junto con la ola y la patada, te mantienen en un lugar bastante estático cuando estás sentado. Podría equivaler a una tortura, pero las secciones son más suaves de lo que se obtendrían con espuma e incluso hay elasticidad que proviene de la cubierta de nailon. Para mi es perfecto.

Veredicto

Una silla de montar es una preferencia personal y ninguna silla será perfecta para todos. Eso no cambia cuando se habla de un sillín impreso en 3D. La única diferencia es que la impresión 3D permite un ajuste mucho más preciso del acolchado. Una gran empresa de sillines puede aprovechar esta nueva herramienta para hacer lo que siempre ha hecho antes, sólo que con más precisión.

Lo que eso realmente significa es que debes empezar por olvidarte de la tecnología de impresión 3D. Si eres una persona pequeña que prefiere un sillín estrecho, entonces el sillín Selle San Marco Shortfit 2.0 3D Racing podría ser una buena opción. También tendrás que ser alguien que prefiera un poco de onda para ayudarte a mantenerte en el lugar mientras estás sentado, pero que te guste estar de pie con suficiente regularidad como para apreciar un sillín que te lo facilite. Si eso suena bien, entonces eche un vistazo al Selle San Marco Shortfit 2.0 y, si tiene dinero extra, la versión impresa en 3D es más suave sin tener que preocuparse por las rozaduras.

Mi única advertencia es que vale la pena optar por la versión de carbono. Es un gran aumento de precio obtener la versión impresa en 3D, pero un aumento de precio relativamente pequeño para fabricarla en carbono. Los rieles de acero inoxidable y el nailon funcionan bien, pero visualmente no coinciden con la calidad de la parte superior. Si está dispuesto a invertir en la parte superior impresa en 3D, llévela un poco más allá y agregue el brillo que combine. También es un poco más ligero en carbono, aunque todavía no es un sillín de peso pluma.