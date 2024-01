Una bicicleta híbrida puede significar y significará diferentes cosas para diferentes personas. Pero a veces es simplemente la bicicleta la que llena los huecos, la que no hace nada en particular, sino que lo hace todo. Los puristas pueden burlarse y decir que comprometerse es arruinar la esencia de la vida: si no eres algo, no eres nada. Pero Trek ha ofrecido una nueva publicación: si no puedes ser algo, sé todo.

Sin duda, ese parece ser el objetivo del Trek FX 2 Disc equipado. Es la bicicleta que hace todo lo posible y que hace todo tipo de trabajos. Viene, como sugiere el nombre, completamente equipada con un portaequipajes, luces, guardabarros e incluso una pata de cabra, pero lo que la eleva a un lugar entre las mejores bicicletas híbridas económicas disponibles en la actualidad es que, como parte de la gama fitness de Trek, toda esa versatilidad no se produce a costa de toda la capacidad de conducción.

Y ese es un elemento crucial. El hecho de que una bicicleta tenga funciones más prácticas (ir de compras, desplazarse al trabajo, paseos en bicicleta en familia, etc.) no significa que no pueda ser divertida, tener su propia personalidad y dejarnos con ganas de hacer el siguiente recado.

La gama de bicicletas FX de Trek es bastante amplia, desde la FX 1 de £ 500,00/$ 599,99 hasta la FX Sport 6 totalmente de carbono de £ 3050,00/$ 2799,99. La FX 2 está disponible con un cuadro paso a paso, en ambos las versiones equipada y estándar, y se ha actualizado para 2023, siendo la principal diferencia con el modelo 2021 el paso de un sistema de engranajes 3×8 a uno 2×9.

El FX 2 Disc equipado tiene un precio de £740,00 (actualmente no está disponible en EE. UU.), que es £90 más que el FX 2 Disc estándar (£650,00/$799,99), que prescinde del portabultos, las luces, los guardabarros y el soporte. Aunque viene en un par de opciones de color adicionales.

Diseño y especificación

Reconociendo la mala reputación de los cuadros de aleación en cuanto a comodidad en comparación con el acero y el carbono, Trek se fijó el objetivo de “construir cuadros más flexibles que conserven la aceleración y la asequibilidad que siempre han hecho popular al aluminio”, y es fruto de ese trabajo que el FX 2 Disc equipado está diseñado alrededor.

El cuadro de aluminio Alpha Gold, aunque no es el más ligero, ofrece un gran equilibrio entre capacidad de respuesta y comodidad. También es fuerte: según Trek, la FX 2 Disc puede soportar pesos de hasta 136 kg (para bicicleta, ciclista y carga combinados), lo que le va bien en comparación con otras bicicletas híbridas de la misma clase, como la Merida Speeder 200 ( 120 kg) y Scott Sub Cross 50 (128 kg). El portaequipajes que viene incluido también es muy sólido y adecuado para transportar cargas de hasta 25 kg a pesar de pesar menos de 600 g.

Mi bicicleta de prueba de tamaño grande pesaba 13,4 kg con pedales. El portaequipajes, las luces, los guardabarros y el soporte representan poco más de un kilogramo de ese peso, pero sigue siendo un poco pesado para un híbrido de cuadro fijo en este rango de precios.

Si bien la atención se centra en la practicidad del cuadro, de ninguna manera es feo, especialmente cuando se le quitan todos los accesorios, con enrutamiento interno de cables, una suave curva hacia el tubo superior que recuerda a la Specialized Sirrus (una de las clásicas bellezas del mundo híbrido) y la elección de un llamativo color Rojo Viper o un elegante color Gris Litio. La geometría es más o menos lo que se esperaría de un híbrido, quizás con una longitud de vaina ligeramente más larga que aumenta su estabilidad. No es tan erguida como, por ejemplo, la Sirrus, pero es similar a la Cannondale Quick 3, que es una buena bicicleta para usar como comparación en general.

Al igual que el Quick 3, el Trek FX 2 viene con una transmisión Shimano Acera/Altus 2×9 y tiene un sistema de montaje integrado en la potencia, así como la capacidad de realizar un seguimiento de la cadencia y otras métricas mediante un sensor inalámbrico integrado.

El sistema de potencia Blendr de Trek está diseñado para una fácil instalación de computadoras, luces y otros accesorios en la cabina. Lo que resulta bastante molesto es que requiere la compra de una base adicional (que se conecta al vástago) y luego un soporte adicional para el accesorio específico (que se fija a la base), pero eso permite una amplia gama de opciones para satisfacer todas las necesidades. .

El DuoTrap S es un sensor Bluetooth/ANT+ que se integra en la vaina y transmite de forma inalámbrica a un teléfono inteligente o computadora para rastrear la cadencia y otras métricas. Nuevamente, requiere una compra por separado, pero el marco está configurado para poder sujetarlo sin la necesidad de tirolinas u otros sujetadores desgarbados.

Trek se ha esforzado por incluir puños ergonómicos en el FX 2 Disc equipado, aunque son un poco básicos, especialmente en comparación con los de los modelos más caros de la gama FX.

Las luces, sin embargo, son mucho más impresionantes, en particular el faro AXA Greenline 35. Tiene carga USB, tiene un haz amplio, también está diseñado para ser visible desde el lateral y está montado discretamente en la parte superior de la horquilla, lo que evita abarrotar el puesto de conducción.

Los frenos de disco hidráulicos Tektro HD-R280 son bastante estándar ahora para los híbridos de rango medio. Mi bicicleta de prueba venía con neumáticos Bontrager H2 Comp 700x32c, pero con los guardabarros instalados hay espacio para hasta 35 mm y los neumáticos Bontrager H2 Hard-Case Light 700x35c figuran como opción en la hoja de especificaciones. Sin los guardabarros, Trek dice que el cuadro puede acomodar neumáticos de hasta 38 mm de ancho.

Actuación

Trek merece crédito aquí por cumplir realmente su objetivo de un cuadro receptivo pero compatible. Una cosa es inventar la jerga, pero otra es hacerla realidad a un precio realmente asequible. Si bien el FX 2 Disc equipado puede parecer un poco laborioso sobre el papel, en realidad tiene una capacidad de respuesta sorprendente. Cargado con una mochila encima del portaequipajes, estaba feliz de adelantar a otros ciclistas en caminos rurales razonablemente rápidos, sabiendo que tenía la aceleración para pasar y regresar al costado de la carretera con tiempo suficiente.

Sí, no es un demonio de la velocidad: no tiene la alegría de la Boardman URB 8.9 ni la capacidad de ascenso liviana de la Merida Speeder 200, dos bicicletas a un precio similar, pero donde supera completamente a ambas es en comodidad y estabilidad. incluso con portabultos, guardabarros, luz y pata de cabra, todo atornillado.

Curiosamente, lo llevé a dar una vuelta sin todos esos extras añadidos y, aunque significativamente más ligero (lo que marca una diferencia obvia en las subidas), no hubo un gran cambio notable en su rendimiento en llano.

Mi bicicleta de prueba vino con un desviador delantero Microshift Marvo ligeramente diferente al anunciado en lugar del Acera T3000, que es más o menos equivalente, y no tuve problemas con él. Sin embargo, en general, encontré que la transmisión estaba por debajo del nivel de una bicicleta estática. Es perfectamente funcional y te llevará prácticamente a donde necesites ir, pero es un poco torpe y noté que la siguiente bicicleta de la gama FX, la FX 3 Disc equipada, viene con un grupo Shimano Deore de 10 velocidades que , en mi experiencia, es un gran paso adelante en el rendimiento.

En particular, no pude entender el cambio drástico al cambiar de plato en el juego de platos y bielas 46/30. Si no bajaba la marcha en la cuarta rueda dentada o antes, me encontraba dando vueltas, y este es quizás un raro ejemplo de la FX 2 Disc Equipada que se despega un poco al querer satisfacer en todas las áreas. Esa diferencia de 16 dientes en los platos (la misma diferencia que un juego de platos de carretera compacto 50/34, por ejemplo) significa que la bicicleta tiene rango para subir colinas empinadas y al mismo tiempo tiene suficiente gasolina en las zonas planas, pero la experiencia del usuario se ve comprometida. un poco al hacerlo.

Sin embargo, donde no hace concesiones es en su comodidad y manejo, ya sea que lo llevara por caminos con baches, carriles bici o grava ligera, se sentía muy equilibrado y estable. Incluso me alegré de llevarlo por la pista cubierta de hierba y lleno de baches de una reserva natural cercana, y todo ello con los neumáticos estándar de 32 mm que traía. Incluso cuando hubo un pequeño ruido, se notaba que provenía del portaequipajes, los guardabarros y las luces y no del marco.

Sacarlo de noche bajo una lluvia ligera hizo poco por cambiar mi fe en su confiabilidad y las luces eran excelentes, particularmente el faro de haz ancho montado en la horquilla, una mejora notable con respecto a la configuración habitual de linterna en el manillar. usualmente uso. Ni la luz delantera ni la trasera ofrecían una opción intermitente, pero, después de haberme distraído en largos paseos nocturnos detrás de bombillas parpadeantes en el pasado, eso no fue una gran pérdida para mí.

Veredicto

Llevé el Trek FX 2 Disc Equipado para paseos por el campo, viajes a las tiendas, paseos con niños, paseos de noche, bajo la lluvia, para hacer ejercicio, hacer recados y más, y en cada ocasión, funcionó. Es sólido y confiable sin resultar torpe o engorroso. No es sexy pero tampoco es feo. No es demasiado divertido, pero no es complicado montarlo.

Hará lo que sea necesario en casi todas las situaciones para las que necesites una bicicleta híbrida. No necesariamente al nivel más alto, pero sí a un nivel lo suficientemente alto como para que no sientas que te lo estás perdiendo.

Sí, encontré que el grupo Altus/Acera era restrictivo en términos de rendimiento, pero las transmisiones se pueden actualizar, junto con las ruedas, los puños, las tijas de sillín, etc. Tener un cuadro superior es un gran componente básico. Sin embargo, quisiera enfatizar que este cuadro todavía tiene un límite para lo que puede hacer como bicicleta de ejercicios, incluso si se actualizara en todas esas áreas. Está construido para ser robusto tanto como cualquier otra cosa y el hecho de que su rendimiento fuera similar con y sin portabultos, guardabarros, pata de cabra y demás es bastante revelador. No voy a usarla para enfrentarme a las Brecon Beacons en Dragon Ride, pero podría elegirla en lugar de una bicicleta más cara y orientada al rendimiento para un paseo nocturno de larga distancia, como la Dunwich Dynamo, donde la comodidad, la estabilidad y la seguridad son las prioridades primordiales.

Especificaciones técnicas: Trek FX 2 equipado con disco