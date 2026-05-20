He estado probando las gafas de sol de ciclismo Rudy Project Kelion con lentes fotocromáticas ImpactX. Están a la altura de algunas de las mejores gafas de ciclismo que he usado, pero no están exentas de defectos. La marca describe las gafas como “el pináculo de la innovación y la excelencia en el mundo de las gafas deportivas” y se sitúan en lo más alto de la gama de gafas de Rudy Project.

No hay dos maneras de hacerlo; Con un precio de £269 / €269 / $299, estas son un par de gafas de sol caras. Sin embargo, la versatilidad que ofrece la lente fotocromática, que en este par Matte Green Sage tiene el tinte 2 Laser Black, significa que mantendrán felizmente su visión nítida en todo, desde prácticamente la oscuridad total hasta casi la luz del sol más brillante.

He estado viajando con Kelion durante el último mes en Bristol, en el suroeste del Reino Unido, desde finales del invierno hasta principios de la primavera, por lo que he usado las gafas en una amplia variedad de condiciones climáticas y de luz. He usado las gafas principalmente en la carretera, con un paseo de grava particularmente pantanoso en buena medida.

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Diseño y Estética

Las Kelion tienen una estética bastante moderna, con una lente de gran tamaño que ofrece mucha cobertura. Utilizados por equipos como WorldTeam Bahrain Victorious y ProTeam Flanders Baloise, estos encajan perfectamente dentro del pelotón. De todas las gafas de sol de la gama de Rudy Project, diría que estas son las más modernas, con alternativas como Propulse o Turbolence que tienen un aspecto mucho más retro.

Rudy Project afirma que el rango de tamaño ideal de Kelion es “mediano a grande” y el ajuste está “optimizado para caras más grandes”. Afortunadamente, soy un miembro pagado de la comunidad Moon Headed, por lo que encontré que el tamaño funciona bien con mi melón. Si tuvieras una cara más pequeña, me imagino que serían bastante engorrosos.

Probé la combinación de colores verde salvia mate, pero las opciones fotocromáticas también están disponibles en negro brillante y blanco brillante. La versión estándar que utiliza la lente espejada multiláser RPOptics tiene una variedad más amplia de colores disponibles, incluida una combinación de colores muy euro rosa fluoro, que realmente me gusta. El acabado de las monturas es excelente y cuando las lentes se oscurecen hasta alcanzar el tono 'Laser Black', lucen realmente elegantes.

Si bien aprecio cómo se ven en mi mano, no me encantó cómo se veían en mi cara. Son bastante altos y no tan anchos como otras marcas. Ahora, soy un usuario de Oakley de toda la vida (desde los RadarLocks originales hasta Jawbreakers, Sutros, Encoders y más), así que estoy muy acostumbrado a cómo se ven en mi cara, y también tengo una cabeza enorme, así que, aunque no me encanta cómo me quedan, tu experiencia puede ser diferente.

La lente fotocromática que utiliza Rudy Project es una de las mejores del mercado. El propio Rudy Project lo describe como “irrompible”, una afirmación que no puedo garantizar. También dice que tiene una “claridad óptica excepcional” y que es “ligero y duradero”, afirmaciones que no puedo decir que sean ciertas. El campo de visión es enorme y la lente es nítida y clara desde todos los ángulos. Hay dos pequeñas ranuras de ventilación a lo largo de la parte inferior de la lente y una justo encima de la pieza de la nariz, que ayudan a la transpirabilidad y ayudan a evitar que las lentes se empañen durante los esfuerzos intensos.

El marco en sí está hecho de Rilsan, que Rudy Project describe como “un material ecosostenible excepcional conocido por su resistencia y flexibilidad”. Investigué un poco y resultó que Rilsan es una poliamida de base biológica derivada del aceite de ricino y es 100% renovable. Muchas gafas de sol modernas se fabrican con nailon bastante estándar (incluso las monturas patentadas “O-Matter” de Oakley se reducen al nailon básico), que no es un material renovable, por lo que es bueno ver que la marca italiana utiliza un material más ecológico.

Un poco pequeño, pero las gafas vienen en un estuche rígido con relleno de espuma y una bolsa blanda. Muchas marcas han comenzado a eliminar el estuche rígido mediante la contracción, por lo que es genial ver que Rudy Project todavía ofrece uno que permite que los vasos se puedan almacenar y transportar de forma segura. Por el precio, no esperaría menos.





Actuación

El diseño de estas cortinas está muy bien pensado. Para mí, una de las características más destacadas es la almohadilla nasal y los brazos totalmente ajustables. Están hechos de un material de goma flexible que permite un ajuste básicamente infinito para marcar realmente el ajuste y garantizar que las monturas no se resbalen de su cara. Un buen efecto secundario de los brazos ligeramente engomados es cómo se adhieren a las rejillas de ventilación del casco cuando se guardan allí, lo cual me gustó mucho.

Nada más sacarlas de la caja (la hermosa caja sólida), las gafas fueron intuitivas para ajustarse y adaptarse a mi cara. Los brazos flexibles y la pieza de la nariz ofrecen suficiente resistencia para que sea fácil ajustar el ajuste, pero no están lo suficientemente flojos como para doblarse fuera de su lugar cuando se los pone. Después de algunos paseos con estas gafas, volver a usar otro par sin ningún ajuste me pareció bastante discordante, y desearía que un ajuste como este fuera más común en las gafas premium.

Un pequeño inconveniente que tuve con mis marcos fue una bisagra ligeramente floja en un lado. La izquierda tenía un chasquido nítido, mientras que la derecha era un poco más flexible y no permanecía abierta. Por supuesto, al usar gafas, esto no es un problema, pero a este precio esperaría la perfección. Afortunadamente, las bisagras se pueden ajustar con un pequeño destornillador de punta plana, así que pude apretarlas y solucionar el problema. Sin embargo, como es un tornillo muy pequeño y delicado, no es algo que todos se sientan cómodos haciendo, y no debería ser necesario usar un par de anteojos premium nuevos nada más sacarlos de la caja. Le daré a Rudy Project el beneficio de la duda en este caso, pero me interesaría ver si se trata de un problema recurrente con el tiempo.

Otra característica clave de los marcos es la tecnología Quick Change. Un pequeño botón justo al lado de la bisagra a cada lado que, cuando se presiona, libera la mitad inferior del marco para facilitar el cambio de lentes. Siempre he odiado tener que doblar las monturas para sacar las lentes en otros modelos de gafas de sol, como las Oakley Sutro, por ejemplo, siempre se siente peligrosamente cerca de romper algo. Esta característica hace que ese problema sea cosa del pasado y, aunque probablemente no necesitarás cambiar la lente fotocromática con tanta frecuencia, es un buen toque.

Soy, entre otras cosas, un hombre sudoroso. Un problema común que tengo con las gafas de sol cuando entreno es que rápidamente se cubren de sudor o se empañan, y termino quitándomelas y guardándolas en mi casco. Si bien esto es un poco asqueroso y significa que tengo que limpiar mucho mis anteojos, facilita probar la ventilación de los anteojos. Las finas rejillas de ventilación de estas lentes en realidad resultaron bastante efectivas, y no encontré que se empañaran en ningún momento, incluso en subidas más lentas cuando se empuja con fuerza (circunstancias que pueden inducir vapor en muchas gafas de sol menos ventiladas).

La lente fotocromática es la característica distintiva de estas gafas y me complace informar que tuvo un rendimiento excepcional. Recuerdo que hace unos años, alguien de Rudy Project me explicó que su tecnología fotocromática en realidad se integra en las lentes durante la construcción, en lugar de aplicar un recubrimiento después, lo que significa que dura para siempre y no “desgasta”. Descubrí que el ajuste se produjo muy rápidamente y nunca me dejaron entrecerrar los ojos ante la luz ni quitármelos cuando estaba nublado u oscuro debajo de la cubierta de los árboles. Mi única crítica es que en un día particularmente brillante y soleado (sí, a veces los tenemos en Bristol), descubrí el límite de la lente y habría optado por algo reflejado o más oscuro para lidiar realmente con el brillo. En defensa del Proyecto Rudy, había agua estancada en la carretera (porque, a pesar de algún día soleado, es siempre lloviendo), lo que aumentó el resplandor, por lo que creo que es justo decir que se trata de una circunstancia bastante excepcional.

En cuanto al tamaño y la estética, los compararía con algo como un Oakley Sutro, que resulta ser mi elección de gafas de sol cuando no estoy probando. Si bien no he usado lentes fotocromáticos de Oakley, son muy similares a los Rudy Projects, así que creo que es una comparación justa. Yo diría que los Rudy Project tienen una ventilación ligeramente mejor (a menos que optes por una de las lentes Oakley con diez orificios bastante grandes perforados en la parte superior) y ofrecen mucha más capacidad de ajuste. Sin embargo, el PVP del Oakley Sutro Lite con lente fotocromática es £188, casi £100 más barato que el Rudy Projects, por lo que esperaría las características adicionales que ofrece Rudy Projects.





Valor

Ahora bien, no hay forma de evitarlo: estas son algunas de las gafas de sol más caras del mercado (excluyendo cualquier cosa que tenga Meta AI integrada). £ 269 es un lote de dinero para gastar en algunas gafas de sol específicas para ciclismo.

Sin embargo, en realidad creo que no son terribles desde la perspectiva del valor. Son caros, pero tienen muchas características como brazos ajustables y pieza para la nariz que no se ven muy a menudo en otras marcas.

La lente fotocromática es una de las de mayor calidad del mercado y hace que las gafas de sol sean lo suficientemente versátiles como para contar como dos pares de gafas de sol en uno. Si considera comprar dos pares de Oakley con lentes estándar y con lentes de poca luz, el precio se vuelve un poco más fácil de aceptar.

Sigo pensando que su precio está en el extremo opuesto de lo que deberías pagar por algo como esto, pero Rudy Project dice que puedes usarlos, son ideales para ciclismo de ruta, triatlón, correr Y voleibol de playa, por lo que puedes distribuir el costo entre tus cuatro pasatiempos.

Veredicto

En general, creo que son un par de gafas de sol realmente geniales. Están repletas de características que las hacen fáciles de usar y versátiles, y representan el verdadero nivel superior del mercado de gafas. No son perfectos, y si tienes una cara más pequeña, puede que te convenga algo un poco menos grande, pero para mucha gente creo que sería una gran compra que cubre muchas bases.