El ciclista estadounidense regresa a la carrera australiana de un día después de tres años de ausencia

Ruth Edwards (Human Powered Health) marcó su regreso a las carreras de ruta de manera sólida en Australia, y el sábado en la Cadel Evans Great Ocean Road Race su cuarto puesto también fue una “victoria” de un sprint en un grupo perseguidor de nueve corredores. . Usó sus habilidades de escalada en los dos ascensos de Challambra Crescent para deshacerse de otros contendientes después de que su compañera de equipo Audrey Cordon-Ragot volviera a recuperarse de su ataque en solitario pero no pudiera responder al ataque de la ganadora de la carrera Rosita Reijnhout en Melville Avenue.

La ex campeona estadounidense de ruta se retiró oficialmente del pelotón profesional en 2021 después de siete temporadas, durante las cuales ganó etapas en el Tour de Feminin, una etapa del Giro Rosa y De Brabantse Pijl. Pero ‘retirarse’ no significó dejar las carreras por completo, ya que asumió un firme compromiso con las carreras todoterreno, ganando eventos desde Old Man Winter hasta el Chequamegon MTB Festival y sumando un segundo lugar en la épica Leadville Trail 100 del año pasado. BTT.

Su regreso al Women’s WorldTour con Human Powered Health en 2024, visto por última vez compitiendo con Trek-Segafredo, la vio replicar rápidamente su forma de escalada anterior, que recuerda a sus carreras de ruta más recientes en Australia. La última vez que compitió en el Tour Down Under fue hace cuatro años y se llevó el título general.

“Se siente genial quedar cuarto”, dijo Edwards en un comunicado del equipo. “Nos gusta ganar, así que por supuesto me hubiera gustado hacerlo un poco mejor, pero estoy contento con esto y con cómo condujo el equipo, me sentí protegido todo el tiempo”.

La forma de la jugadora de 30 años estaba en duda de cara a su primera salida como visitante en varios años, pero dijo que era “un poco divertido” ver qué podía hacer contra el campo cada vez más fuerte de mujeres profesionales.

“No sabemos cómo me va a ir y eso es divertido. No necesariamente tengo presión para ganar o conseguir un podio, pero sí para ver qué tan buena puedo ser”, dijo. ciclismonoticias justo antes de su inicio en el Tour Down Under a principios de enero. “Realmente no puedes fallar cuando no lo sabes realmente, y para mí eso es muy emocionante”.

En la primera etapa del Women’s WorldTour de tres etapas, Edwards obtuvo un top 10 en la etapa 2. No sorprende que haya llamado al Tour Down Under “una de mis carreras de ruta favoritas”.

En 2020, Edwards también fue octavo en la general en Cadel Evans Road Race, ahora rebautizada como Deakin University Elite Women’s Road Race. Cuatro años más tarde, se encontró al frente de la carrera con 15 corredores en el primer paso de Challambra Crescent (1,1 km al 8,2%) con sólo 26 km por recorrer. Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal) aceleró por primera vez en la subida para dispersar a los corredores. En la cima, Ella Wyllie (Liv AlUla Jayco) abrió el camino y los puntos restantes de la montaña fueron para Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) y Edwards.

En el último circuito completo, el ritmo disminuyó y muchos corredores se recuperaron, lo que impulsó a Cordon-Ragot a atacar en una sección plana que conducía a un paso de la línea de meta para una última subida a Challambra. Si bien su esfuerzo fue recuperado, le permitió a Edwards sentarse a esperar la subida final.

“El viento soplaba muy fuerte. Había viento en contra, así que sabía que si no tenía 45 segundos sería difícil aguantar”, dijo el campeón francés. “Pero sabía que si yo estaba al frente, las chicas en la persecución (Edwards y Katia Ragusa) podrían simplemente sentarse”.

A sólo 5 km del final, un ataque oportunista de Reijnhout (Visma-Lease a Bike) de un grupo de tres líderes resultó en una victoria en solitario para el joven de 19 años, con Dominka Wlodarczyk (UAE Team ADQ) y Uttrup Ludwig detrás. segundo y tercero, respectivamente. Edwards simplemente se quedó sin espacio para hacer cualquier atrapada, pero ganó el sprint detrás y quedó en cuarto lugar.

“Me siento muy seguro de estar de vuelta en el pelotón y estoy emocionado de poder esforzarme e intentar correr duro”, añadió Edwards. “Me motiva mucho ir a las carreras europeas”.

El tiempo de Edwards en Australia concluyó con tres eventos y un par de top 10 que le dieron confianza para seguir adelante. Para las carreras por etapas de principios de temporada y las Clásicas, Human Powered Health se dirige a Europa para competir en el UAE Tour Women y la Setmana Valenciana en febrero.