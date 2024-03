El joven australiano mejora su forma en la Volta a Catalunya para la máxima prioridad del equipo de Itzulia-Basque Country

Si llama la atención la presencia de un joven australiano como Sebastian Berwick en la alineación del equipo Caja Rural-Seguros RGA en la Volta a Catalunya no es sólo porque a sus 24 años el corredor de Brisbane ya generó mucho interés por su potencial de escalada y general en carreras UCI de categoría inferior como el Alsace Tour y los Alpes Isère.

Berwick también es el segundo australiano en formar parte del equipo Caja Rural-Seguros RGA en su formato actual. El primero, por casualidad, fue Nick Schultz (Israel-Premier Tech), el ganador de la etapa inaugural de la Volta a Catalunya de este año, que corrió con el equipo español en 2017 y 2018.

A finales de la década de 1980, el australiano de alto nivel Neil Stephens, ahora director deportivo de Bahrain Victorious, también pasó una temporada con Caja Rural antes de que la caja de ahorros española dejara de patrocinar el ciclismo profesional durante más de una década. Desde que comenzaron a respaldar nuevamente a un equipo profesional en 2010, corredores extranjeros del calibre de Hugh Carthy y Michal Kwiatkowski también se han hecho profesionales con el equipo.

Berwick llega al equipo después de tres años en Israel-Premier Tech y de un invierno difícil debido a una enfermedad. Aún así, dice que está disfrutando inmensamente de tomar un camino menos transitado, al menos para los australianos, en Caja Rural y de ir mejorando constantemente su forma de cara al primer gran objetivo de la temporada del equipo, el Itzulia-País Vasco.

“El equipo es realmente bueno, todos son amables, no hay egos, así que todo está bien en este momento”, dijo Berwick. ciclismonoticias en la etapa 4 de la Volta a Catalunya. “Apenas ahora me estoy metiendo en las carreras, pero cada día estoy mejor. Tengo el País Vasco próximamente, así que espero que esta semana realmente me meta en ello”.

Cuando se le pregunta cómo su salida de Israel-Premier Tech acabó con su fichaje por Caja Rural, responde simplemente que: “Supongo que es el brutal mundo del ciclismo, porque estaba luchando un poco. Pero me ayudaron y me dieron un contrato y todo y estoy muy agradecido por eso”.

Israel-Premier Tech y Caja Rural-Seguros RGA están ambos en la categoría Pro Team, pero es justo decir que los primeros tienen un perfil mucho más alto que los segundos. Sin embargo, tal como lo ve Berwick, tendrá oportunidades de brillar en la selección española de todos modos.

“Sabía todas las cosas obvias que conlleva, el presupuesto juega un papel muy importante y todo lo que imaginas que sería diferente, es diferente. Así que supongo que no es una sorpresa”.

“Tengo un programa de carrera realmente bueno, así que estoy muy feliz por eso y espero tener muchas oportunidades, escapadas como dices, y tal vez cuando mejore en forma pueda ir a la general en algunas carreras”. también.”

Como residente de Andorra cuando está en Europa, no tiene problemas para llegar a la sede del equipo en Pamplona, ​​España, y cuando se trata de carreras, sus objetivos también están en el norte del país, dijo. Además, correr para un equipo con raíces ciclistas tan profundas también tiene su atractivo especial.

“Es realmente fantástico ver a un patrocinador permanecer durante tantos años, eso también es agradable de ver”.

“E Itzulia es un gran objetivo, especialmente cuando no tenemos la Vuelta a España” (este año el equipo perdió un comodín) “así que eso es muy importante para el equipo y una parte clave del año ahora”.

Si la forma de Berwick le permite estar en óptimas condiciones para la carrera vasca de seis días, nadie en el equipo tendrá ningún objetivo. Pero quizás lo más importante es que en Caja Rural-Seguros RGA Berwick tiene ahora una nueva oportunidad de demostrar su potencial durante toda la temporada y en todo tipo de carreras.