El campeón estadounidense queda atrapado en el último kilómetro y el eritreo pierde el sprint final en la foto final

Lidl-Trek iluminó la Cadel Evans Great Ocean Road Race el domingo y estuvo terriblemente cerca de la victoria con dos de sus corredores. Quinn Simmons fue atrapada por el pelotón en el último kilómetro después de un ataque tardío en solitario solo para que Natnael Tesfazion fuera superado en bicicleta por Laurence Pithie (Groupama-FDJ) durante el sprint del grupo reducido en Geelong.

Después de una semana mediocre de actuaciones en el Tour Down Under, donde su mejor resultado fue un noveno puesto de Bauke Mollema en la etapa final, el equipo estadounidense volvió al final de la carrera y fijó la agenda para los últimos 30 km.

Si no hubiera sido por el increíble sprint final de Pithie, habría sido un plan de juego perfectamente ejecutado. No obstante, fue una gran actuación de algunos de sus corredores más jóvenes y el mejor resultado de Tesfazion a nivel WorldTour, especialmente importante con el eritreo de 24 años en un año de contrato.

“No creo que sea un secreto que quedamos decepcionados con los resultados del Santos Tour Down Under. Tuvimos algunas buenas actuaciones, pero nos faltó algo al final de la semana, por lo que obtener este resultado aquí es súper agradable”, dijo Tesfazion en un comunicado de prensa.

“Teníamos un plan antes de la carrera. Queríamos hacer la carrera dura en los circuitos y mi trabajo era estar allí para un sprint en grupo pequeño. Gracias a cómo corrimos como equipo, pudimos ejecutar nuestro plan casi a la perfección.

“A veces es difícil terminar segundo por un margen tan pequeño, pero estoy contento con este resultado y esta actuación tanto para mí como para el equipo”.

Las intenciones del equipo estadounidense para el final quedaron claras cuando el campeón nacional checo Mathias Vacek llevó a Simmons a la base de la penúltima ascensión por Challambra Crescent y hubo ataques continuos de todo el equipo hasta que llegó la línea.

Juan Pedro López lideró la carga de Lidl-Trek en los últimos 22 km mientras se alejaba del frente para obligar a jugadores como Jayco AlUla e Israel-Premier Tech a perseguirlos, y Mollema compartiría un papel similar cada vez que el español era arrastrado, sin mostrar ninguna signos de desaceleración a los 37.

Después de sobrevivir a las repeticiones finales de Challambra Crescent y Melville Ave, Simmons salió disparado hacia la gloria después de que él y Vacek mostraran su mano más temprano ese día, arrastrándose del grupo líder a 3,8 km de la meta.

El mucho más ligero Archie Ryan (EF-Education EasyPost) no logró cerrar la brecha y dos longitudes de bicicleta se convirtieron en cinco metros, de repente el poder de Simmons le había otorgado una brecha que parecía capaz de mantener.

Podría haber sido el día para el campeón estadounidense si no hubiera sido por un equipo decidido de Israel-Premier Tech, lleno de confianza por su triunfo en el Tour Down Under, trabajando para cerrar las Barras y las Estrellas.

Fue el propio ganador, Stephen Williams, quien hizo el último esfuerzo y acabó con el sueño de Simmons de una primera victoria en el WorldTour, asegurando que Corbin Strong tuviera la oportunidad de correr hacia la victoria. Pero cuando Mollema hizo un último esfuerzo sobre la mesa, Tesfazion estaba en una posición ideal y listo para correr.

El eritreo se puso al frente después de que Strong se detuviera, solo para que Pithie, tras estar encajonado, pasara al frente y se llevara la victoria en la línea. Esperaron la foto final y los resultados oficiales, pero Tesfazion sabía que el día no era suyo sino del Kiwi.

“Sabía que me venció. Esperé el resultado, pero sabía que me ganaba”, dijo. ciclismonoticias. “Estaba pensando en empezar el sprint en 150 metros pero fui a 250. En la línea, cuando empujamos juntos, sabía que estaba segundo. Pero es un gran resultado para mí y para el equipo”.

Tesfazion agregó un segundo lugar aquí al segundo del Criterium previo al Tour Down Under, lo que demuestra que es más que capaz de estar con los corredores del WorldTour. El talento de Simmons es bien conocido desde sus días como Campeón Mundial junior, pero esa primera victoria en el WorldTour, aunque se le escapó nuevamente hoy, parece estar a la vuelta de la esquina con su capacidad para aguantar un ataque tardío.