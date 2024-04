El corredor Tom Pidcock ha sido una sorpresiva incorporación de último minuto al equipo Ineos Grenadiers para la carrera Paris-Roubaix de este domingo, después de su caída en la preparación para el Itzulia Basque Country el lunes pasado, lo que le impidió participar en la carrera de seis días.

Inicialmente, el programa de primavera de Pidcock para 2024 estaba orientado a competir en las Clásicas de las Ardenas, con el Itzulia Basque Country como trampolín hacia el objetivo de mejorar su tercer puesto en Amstel Gold y segundo lugar en Liège-Bastogne-Liège del año pasado.

Sin embargo, todo cambió el lunes cuando una caída durante el reconocimiento para la contrarreloj inaugural en Irun dejó al británico con una cadera lesionada, pero afortunadamente sin fracturas.

Ahora, Pidcock está listo para volver a la acción el domingo, haciendo su debut en un equipo que también incluye al joven Campeón Europeo de Contrarreloj, Joshua Tarling, de 20 años, y a AJ August, de 18 años.

Aunque ha participado en varias Clásicas adoquinadas, Pidcock nunca ha corrido la París-Roubaix profesionalmente, pero ganó la versión junior en 2017. A pesar de no ser un contendiente predeterminado para un puesto importante, su historial de carrera pasado y sus habilidades en ciclocross automáticamente lo convierten en un corredor a tener en cuenta el domingo.

En un video publicado por el equipo en Twitter, Pidcock mencionó que tras su caída en el Itzulia, “ha sido una semana bastante buena”.

“Después de mi caída, que ocurrió repentinamente antes de la contrarreloj y el reconocimiento, todo fue un poco caótico y entonces no comencé, intenté regresar a casa.”

“Me recuperé, me hicieron más escáneres, estaba seguro de que no había nada mal, había un poco de dolor pero no había problema.”

“Después tuve una buena semana de entrenamiento, no perdí mucho. Y ahora aquí en Roubaix, mi carrera favorita de todas, que no he hecho como profesional aún, así que estoy emocionado.”

Pidcock fue visto por última vez en acción en Milano-San Remo, donde lanzó un ataque infructuoso en el último kilómetro. Terminó en el undécimo lugar.

Respecto a sus pensamientos sobre Roubaix, se mostró notablemente entusiasmado por su debut del domingo. “Creo que es el romanticismo, la pasión, los adoquines y la forma en que la suerte juega un papel en la carrera. Es la carrera de un día más especial del año.”.