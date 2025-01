La capa base Basez Extreme de la marca británica Spatz corta una figura única entre las capas base. De hecho, no estoy seguro de que haya algo así en el mercado.

Como mencioné anteriormente en algunas de mis otras reseñas de la ropa de la marca, como el BurnR2 Gilet y Spatz Fasta, se superponen, una piedra angular de la oferta de la marca es el kit específico de ciclismo de clima frío y húmedo que aumentará la protección y la comodidad en condiciones sombrías.

El Basez Extreme es la oferta de capa base más pesada de la marca. Spatz afirma 'establecerá un nuevo estándar para las capas base de invierno y cambiará la forma en que se viste para el invierno para siempre'. Una afirmación audaz de hecho.

El Basez Extreme tiene un precio minorista de £ 139.99 / $ TBC, utiliza paneles grandes que están tejidos con tejidos y patrones de gofres que están diseñados para atrapar el aire caliente y el sudor de mecha, es elástico y también hay un cuello alto y un cofre impermeable panel.

He estado usando esta capa base durante más de un año, lo que me ha dado la oportunidad de probarla con una gama de combinaciones de kits de ciclismo y en una variedad de condiciones.

Diseño y estética

El Basez Extreme se fabrica en Portugal a partir de polipropileno, elastano y poliamida. La prenda en sí se compone de una sección de cuerpo tubular de una pieza, y el cuello elevado, los brazos y el panel a prueba de viento se encienden. Las costuras en el interior de la capa base son un poco gruesas, pero no he tenido un problema con ellas en uso.

Spatz ofrece tres opciones de tamaño escalonado: Small, M/L y L/XL. La capa base está instalada, así que asegúrese de consultar la Guía del tamaño del sitio web antes de comprar.

Es la capa base más pesada que he encontrado en términos de peso y sensación, es una pieza de kit de servicio pesado que pesa 246 gramos para un tamaño pequeño en mi escala. Este punto conducirá a cómo la pieza le permite vestirse para el invierno, y es más pesado que algunas camisetas. La capa de base de invierno de Assos Ultraz Deep Profunde que estoy probando actualmente, que también tiene un cuello elevado pesa 179 gramos, mientras que mi chaqueta de perfeto Castelli es solo 61 gramos más pesado que esta oferta de Spatz. El peso de mi kit de invierno no me preocupa la mayor parte del tiempo, pero esto es para señalar que el Basez Extreme le permite deshacerse de capas adicionales.

La característica de diseño clave y la que lo atrae aquí es el material de estilo 'waffle' tejido que se presenta en la mayoría de la capa base. Spatz dice que esto ayuda a atrapar los bolsillos de aire caliente y ayudar a alejar la humedad del cuerpo. En el interior de la pieza, el tejido toma la forma de crestas elevadas prácticamente por todas partes, excepto en algunos lugares donde se usa un material no estirado no lleno, como los codos y los hombros.

Externamente, hay muescas con forma de gofre combinadas con paneles más elásticos en áreas de alto movimiento. Arriba, hay un panel a prueba de viento cosido en el cofre y un bonito cuello alto y equipado que proporciona protección adicional.

Visualmente, la capa base presenta una marca de palabras 'Spatz Basez Extreme' en el hombro de la mano derecha, y las mismas palabras se entrelazan en el panel posterior. Es elegante y ajustado, y a diferencia de la mayoría de otras capas base, la gente puede ver un poco más de esta pieza mientras conduce, dependiendo de cómo la use.

Actuación

El Basez Extreme funciona muy bien en los paseos fríos de invierno y cualquiera que lo compre para agregar calidez a su guardarropa de inicio de invierno estará bien complacido. Úselo debajo de una chaqueta de invierno o de invierno de la capa media y lo ayudará a mantenerse cálido y tostado. No se hacen preguntas. Es importante sentirse listo para enfrentar el frío en invierno, y tirar de este cuando se cambia te hace sentir listo para enfrentar los elementos.

El tejido y el panel de pecho a prueba de viento ciertamente parecen ayudarlo a mantenerse caliente. Cuando lo usa para millas de invierno con una chaqueta, ¿siento que se ha llevado la calidez a otro planeta? Honestidad, no. Pero esto es algo específico, que varía de un jinete a otro. Pero no hay duda de que es una capa base de invierno altamente cálida y capaz, capas externas y con lo que eliges combinar la pieza también dictará el calor de invierno.

Hay un punto en el ajuste de hacer, esta es una capa base mucho más ajustada que la Basez 2, que es la otra capa de invierno de Spatz, y la mayoría de las otras capas base en el mercado. Está bien ajustado y las primeras veces requirió algo de esfuerzo para pasarlo sobre mi cabeza y ponerlo. Sin embargo, se ha suavizado un poco con el uso. Las mangas altamente elásticas también necesitan ajustarse y tirar en su lugar, realmente son elásticos.

Pruebo muchas capas de base de invierno, y es la más apretada para salir de cualquiera que haya probado. Tengo 176 cm y 63 kg en este momento como referencia y uso un tamaño pequeño. Fuera de la bicicleta, es más notable, en la bicicleta en una posición de conducción, no notas nada que Spatz señala un punto de señalar. Pero cualquier más estricto, o si tuviste un cofre más amplio, puede comenzar a sentirse un poco más grande para algunos jinetes. Está diseñado para usarse y encajar de una manera específica, pero si no le gusta el kit que es demasiado apretado o si tiende a calificar, vale la pena tener en cuenta.

Es cómodo, pero no es cómodo en la forma en que la capa de piel de invierno Assos ls es cómoda, por ejemplo. Esto es un poco más como poner la armadura del cuerpo antes de luchar.

La verdadera fuerza de esta capa base para mí es que le permite salirse con la suya con paseos secos y fríos, especialmente cuando conduce duro.

Debido a su tejido más grueso y su peso más pesado, es casi como usar una capa base y un jersey en uno. Me encanta usarlo por sí solo, con un chaleco ajustado en la parte superior como el Spatz Burnr2 también como se muestra en la imagen o con una camiseta más gruesa en la parte superior. No consideraría hacer esto con la mayoría de las otras capas de base de invierno de manga larga, pero el grosor adicional y la robustez de la basez extrema lo hacen funcionar cuando se usa de esta manera, se siente duro y protector no delgado y endeble.

Cuando se usa así, su protección adicional se destaca para mí. He usado ese combo para un viaje oscuro y frío a alrededor de 5ºC /41ºF cuando trabajé más duro en la bicicleta y me mantuvo muy bien y controlé mi temperatura central. También me gusta usarlo para mis difíciles paseos del sábado por la mañana por la misma razón; Puedo mantenerme caliente y sin sudor, pero sentirme ligero y aerodinámico en la bicicleta, con cero colgajo en el viento.

Si está haciendo intervalos, o está en un viaje en grupo duro, etc., puede usarlo así e incluso llevar una chaqueta para ponerse para girar a casa después. No, no es resistente al agua, pero combínelo con algo así como un perfeto de manga corta o cualquier jersey Gore-Tex Infinium y se enfrentaría a la lluvia ligera y al rociado si estuviera rompiendo y generando calor.

Una capa base y una chalea en un paseo a solo cinco grados por encima de la congelación es bastante bueno en mi libro y los compañeros de equitación me han preguntado '¿Eso es todo lo que lleva puesto?' Sí, y se siente genial.

Valor

Con £ 139.99 nos gusta el dinero de la capa base de Jersey o de gama alta aquí, aunque en los últimos tiempos a menudo hay ventas en el sitio web de Spatz, la capa base actualmente se descuenta, por ejemplo.

Si solo está comprando una cálida capa base de invierno, hay muchas otras buenas opciones en el mercado que lo mantendrán caliente con las capas externas correctas por menos dinero.

Si realmente sientes el frío y quieres algo más pesado para aumentar la calidez, creo que esto representa una buena compra, o si quieres usar esta pieza para una conducción intensa para que puedas usar menos en la parte superior, entonces, hay que no hay que no, hay que no. Realmente otra capa base como esta ahora en ese sentido.

Veredicto

El Basez Extreme es una capa base de invierno profunda y dura y versátil que es más que una opción realmente cálida para el invierno.

Me ha usado y se ha lavado muy bien en más de un año de conducción, sin quejas allí, también me gusta cómo se ve y el distintivo estilo spatz.

Sí, lo mantendrá caliente en los días de invierno helados, pero si desea usar menos para montar más duro en días sombríos, los días fríos, entonces el Basez Extreme lo ayudará a hacer esto y cambiar lo que usa para una conducción más intensa y fría, si usted quiero ir por ese camino