En noviembre del año pasado, revisé las sobrescadias de Spatz Fasta, pero esta vez estoy revisando el hermano más grande de ese modelo y la sobrecossia insignia de Spatz; el pro sigiloso. Ambos modelos de sobrecossización actualmente se encuentran en nuestra mejor guía de sobreescepciones de ciclismo, y las ofertas de Spatz han sido algunas de las mejores sobrepasones del mercado desde su inicio.

El Pro Stealth es un 'sistema' de sobreespectiva de Spatz compuesto por un par de cubiertas de dedo del pie de neopreno, que Spatz llama el Pro Toeze, y el Pro sigilo Pro se supera, que se puede usar sobre las cubiertas de los pies como una capa secundaria para impulsar el clima mal protección o por separado dependiendo de las condiciones.

Las sobrevaloras son altas, cubren fácilmente la mayoría de las pantorrillas y las piernas, y están aislados dentro del cual aumenta el calor y la protección en la parte inferior de la pierna. En las revisiones de Overhoe, tiendo a decir que no hay un encima excesivo en el mercado actualmente es completamente impermeable a la entrada de agua y en cuanto al calor, todos sentimos el frío de manera diferente, pero las superpuestas de Pro sigilosas son cómodamente una de las mejores opciones en este momento.

El sistema tiene un precio minorista de £ 104.99 / $ 131.99 / € 125.99 y Spatz afirma que nunca antes había habido una sobra como esta. He estado montando en las superposiciones durante más de un año en dos inviernos.

Diseño y estética

En cuanto a la estética, estas sobrevaloras conservan el estilo distintivo de Spatz que se ha vuelto popular durante varios años y es una propuesta elegante, lo que significa que puede tener un gran estándar de protección contra el invierno y aún verse y sentirse bien, lo que siempre es una ventaja. Spatz ha actualizado sus líneas con ritmo en los últimos años y varias iteraciones de excelentes superpuestas han ido y venido. Es posible que haya montado o poseído las superpuestas de Pro 2, y el Pro Stealth se basa en esa plataforma. Tienen menos aislamiento interno que el Pro 2 que estaba completamente aislado en el interior. Sin embargo, el neopreno pro sigiloso parece ser más grueso.

La marca es mínima en comparación con los modelos anteriores, las cubiertas de los pies tienen una marca de palabras 'Spatz Protoez' en el antepié y la Overhoe tiene una marca de palabras 'Spatz Pro Stealth' en la parte trasera de las pantorrillas y en el exterior de cada pie, lo que lo ayuda a diferenciar entre los pies. Vienen de un color, pero cada columna está dividida por paneles negros, gris oscuro y texturizados dependiendo del material.

Estas sobreespensas se realizan en China y se componen de algunos materiales diferentes. Son en gran medida neopreno, pero usan diferentes recubrimientos en diferentes áreas para mejorar la durabilidad y proteger el neopreno de ser desgarrado y mechado, que es algo a lo que los modelos Spatz originales eran susceptibles. Algunos paneles son neopreno cubierto de kevlar, algunos como cubiertos de cordura, y en otros lugares el neopreno está cubierto de nylon.

En el interior de las sobrepasones y el exterior de las cubiertas de los dedos, las costuras de sello aqua de silicona ayudan a los dos materiales a agarrarse entre sí, ciertamente parecen garantizar un ajuste apretado. Sobre el tema del ajuste, estos sobrecoscos son ajustados; Spatz ha apretado deliberadamente las cosas para ayudar a minimizar la entrada de agua. Las sobrevaloras son fáciles de lograr, y una vez que esté familiarizado, solo se volverá más rápido. Las cubiertas de los pies son las ligeramente complicadas para mí, son apretadas. He estado probando un par de sobrezones con una gama de zapatos de la UE 43, y han estado apretados en todos los ámbitos. No es gran cosa, y la práctica hace la perfección, pero siéntate y asigna unos minutos cuando te cambien para ponerlos correctamente.

El frente y los lados de las pantorrillas han agregado aislamiento en el interior de cada sobrecubierta en forma de vellón ligero, todo contribuye a mantener sus piernas mucho más cómodas en días largos y helados.

Como era de esperar de una sobrecossion de nivel superior, todas las costuras están muy bien selladas, por lo que el agua que rompe las sobrepescos con fuertes lluvias o spray no es un problema. También se pueden encontrar secciones de neopreno cubiertas de resistencia en la caja de los pies y los lados del talón para protección al caminar y desde la manivela, y después de meses de uso, la mía todavía se ve como nueva, lo cual es tranquilizador.

Ponerlos es similar a otros modelos pasados: tire de la sobrecubierta, luego ponga su zapato, se ajuste a la cubierta Pro Toeze si los usa y luego tire de la sobrecubierta y sobre su zapato, el sujeto se realiza con una resistencia. pestaña Velcro. Es fácil de hacer y Spatz tiene instrucciones en el sitio web para ayudar.

Actuación

Es fácil olvidar a veces cuán bueno es el kit moderno de ciclismo de invierno. Recuerdo los días de congelación y pies dolorosos en los paseos de invierno y ahora han sido desterrados en gran medida a la memoria. Realmente no recuerdo la última vez que tuve pies congelados en un paseo. Por supuesto, habrá excepciones, pero a menos que elija el kit incorrecto o pase en condiciones adecuadas, los pies fríos y húmedos son casi algo del pasado.

El sistema Spatz Pro Stealth proporciona una gran cantidad de protección para los pies y las piernas durante las millas de invierno frías y húmedas, descoméalo en los dos trabajos principales que deben hacer: mantenga los pies calientes y mantenlos secos.

Primero es la calidez, y algo, como era de esperar, el Pro Stealth hace un trabajo fantástico al mantener los pies calientes y aislados. El neopreno no es un aislante brillante por sí solo, pero el aislamiento adicional dentro de las secciones de la pierna de Overhoe es sin duda una adición bienvenida. He usado estas sobrevaloras en algunos paseos sombríos durante horas justo por encima de la congelación y han hecho un gran trabajo, un viaje reciente fue en un día en que el resto del club solo decidió quedarse en la cama uno congelado, frío por la mañana del sábado por la mañana. .

Estas son excelentes sobrezotas, pero el calor no es de otro mundo para mí, no espere pies constantemente tostados y cálidos al usar este sistema. En ocasiones, he tenido los dedos de los pies ligeramente fríos justo por encima de la congelación, y tal vez el ajuste apretado le quita el calor que ofrece ligeramente. Para temperaturas alrededor de 5C / 41F y más, diría que la mayoría de los jinetes se sentirán muy cómodos con ellos. El efecto húmedo y cálido tendrá lugar, y las piernas y los pies sudarán ligeramente en las sobrepasones e incluso terminarán un poco húmedos dependiendo de lo duro que esté montando, la clave es que estará caliente. Quité las supervisas al final de tres horas sombrías con bibtights y calcetines húmedos, pero en gran medida cálidos y cómodos pies. Lo llamaría una victoria, pero eso es lo que debes esperar a este precio.

La impermeabilización del Spatz Pro Sigheal se apaga es muy buena. El neopreno en sí hace un excelente trabajo, y el sellado de costura también es de primera categoría en todos los ámbitos, lo que mantiene a raya mucha agua. La alta altura de las superpuestas significa que la mayoría de spray de una rueda golpea el neopreno a nivel de espinilla y simplemente corre hacia abajo, no sobre la parte superior de la sobrecossion de otras sobrecoscias que no se extienden tan alto.

El ajuste apretado de las cubiertas profesionales de Toez también hace un excelente trabajo para mantener el agua a raya desde abajo, a menudo un punto débil en las sobrepasones, si se dirige a la lluvia, el Pro Toez agregará protección adicional de la lluvia y el aerosol y yo Recomiendo usarlos también. Agregue los guardabarros a la mezcla y se ríe.

He experimentado un poco de masa de manivela menor del sistema completo cuando utilizo un par de zapatos un poco más ancho, por lo que esto es algo a tener en cuenta, pero el suyo dependerá principalmente de la configuración de su tacón y calzado.

En cuanto a la durabilidad, mi par de pruebas se ha mantenido muy bien a más de un año de uso regular. La única desgaste que puedo ver es alrededor de la que se abre el taco en mi pie de recorte en la cubierta Pro Toeze, también parece haber una ligera lágrima en el sello de silicona debido al ajuste apretado, pero es mínimo. Vi la pareja de un amigo recientemente que se había usado día tras día para viajar durante más de un año y estaban en un estado lamentable, por lo que pagará para tratar de cuidarlos tanto como puedas. Spatz recomienda manejar las sobrepasas si realmente son malvadas y dejar que se secan en un lugar cálido. Descubrí que cuando el mío ha estado sudado por dentro, tardan un tiempo en secarse, así que tenga esto en cuenta, el neopreno podría terminar un poco apestoso si te aflojas en la limpieza y secado del kit posterior al ride.

Valor

Creo que si está buscando protección de invierno de primera clase, esto representa el dinero bien gastado. Usados ​​juntos, el sistema es muy capaz e invierte en su propia comodidad.

El factor de valor también se ve impulsado por las cubiertas de los pies incluidas, que se pueden usar por su cuenta, o bajo otro par de sobrefacines si desea usar algo más ligero, por ejemplo.

Veredicto

Las sobrescadinas de Pro Stealth son otro capítulo exitoso en la historia de Spatz Overhoe. Si me dirijo a un paseo en invierno frío, ventoso y sombrío, esto es lo que estoy buscando en este momento, especialmente cuando conduzco a menor intensidad. La doble capa lo mantiene más protegido, y, crucialmente, la cubierta del dedo apretado se ajusta a la impermeabilización desde abajo.

La protección es la palabra en la que pienso cuando se trata de estas sobrecoscias. La protección general que se ofrece del frío y el húmedo supera cualquier otra cosa en el mercado en este momento.