Durante más de una década, la Tarmac ha sido la moto de carreras insignia en lo más alto de la gama Specialized. A pesar de un período de siete años en el que compartió el primer puesto con la aero Venge, la Tarmac siempre ha sido la mejor bicicleta de carretera de la marca. Eso se volvió aún más definitivo cuando en 2020, la marca acabó con la Venge, diciendo que la Tarmac SL7 era “la única bicicleta que las gobernaría a todas”.

La Tarmac SL8 es la próxima evolución de esa bicicleta. Lanzada en el Campeonato Mundial de 2023, la Specialized Tarmac SL8 afirma ser “la bicicleta de carreras más rápida del mundo”. También contó con un lleno total en el juego del bingo de palabras de moda de lanzamiento de bicicletas, siendo descrito como más rápido, más ligero, más rígido y más dócil que el Tarmac SL7 saliente.

Es un producto estrella con un precio acorde, pero curiosamente, en el momento del lanzamiento es más barato que el Tarmac SL7 saliente. El modelo S-Works SL8 tiene actualmente un precio de £12,000 / $14,000 / €14,000 / AU$19,900. Eso es £1000 más barato que el SL7 actual para los compradores del Reino Unido, mientras que el precio internacional es un poco más cercano.

Por supuesto, todavía no es exactamente barato, pero hay opciones más asequibles en la gama, con versiones completas a partir de £6,000 / $6,500 / €6,500 / AU9,400.

La Tarmac SL8, una bicicleta de carreras de pura sangre, está dirigida a aquellos que quieren ir rápido en todo tipo de topografía de la carretera. Además de esa cita de ser la “bicicleta de carreras más rápida”, Specialized también la promociona como la “bicicleta más ligera del WorldTour”, afirmando que puede ahorrar 20 segundos en el Col du Tourmalet, o 4 segundos en el Poggio al final de Milán. San Remo.

Su posicionamiento la sitúa en competencia directa con otras bicicletas todoterreno emblemáticas de marcas de renombre mundial, incluidas la Cannondale SuperSix Evo, la Pinarello Dogma F, la Giant Propel y la Canyon Ultimate, entre otras.

En la mañana de la carrera de ruta masculina Elite del Campeonato Mundial, apenas unas horas antes del lanzamiento de la bicicleta, tuve la oportunidad de tomar la nueva Tarmac SL8 para un paseo de dos horas por las afueras de Glasgow.

Si buscas los detalles esenciales de la bicicleta y el desarrollo que la llevó a cabo, consulta mi historia de lanzamiento, pero para conocer mis primeras impresiones de la bicicleta, sigue leyendo.

Diseño y estética

Dado que la mayor parte de esta información se trata en profundidad en la historia de lanzamiento antes mencionada, mantendré esta sección centrada en los aspectos más importantes por ahora. Cuando esta revisión del primer viaje se actualice a una revisión completa y en profundidad, profundizaré en los detalles.

Lo primero que hay que decir es que la Tarmac SL8 sigue siendo una Tarmac. El ADN del modelo saliente todavía es muy evidente, por lo que aquellos que hayan tenido una versión anterior obtendrán una sensación inmediata de familiaridad. La geometría se mantiene sin cambios y, aunque ha experimentado una evolución significativa, la estética todavía se parece a su antecesor.

Esas evoluciones que menciono se refieren a un enfoque aerodinámico en la parte delantera, un enfoque en el peso y la comodidad en la parte trasera, y una atención pieza por pieza a la disposición del carbono para ayudar a la rigidez en todo momento.

Ese enfoque aerodinámico en la parte delantera incluye un nuevo cono de nariz ‘Speed ​​Sniffer’ (sus palabras, no las mías), que profundiza efectivamente el tubo de dirección al extenderlo hacia adelante sobre la corona de la horquilla. Se habló mucho sobre la estética de la bicicleta cuando se filtraron fotos antes del lanzamiento oficial, y admito que al principio estuve entre los críticos. En la vida real, sin embargo, parece mucho más sencillo y natural. En mi opinión, no es ningún problema.

En la parte trasera, Specialized dice que el aire turbulento de las piernas de un ciclista significa que los tubos de asiento de perfil profundo proporcionan ganancias aerodinámicas extremadamente pequeñas, por lo que en su lugar utilizó esta área para perder peso y aumentar la flexibilidad. Adelgazó el tubo del sillín al ancho de la tija del sillín SL7 saliente, haciendo que la tija del sillín SL8 sea tan estrecha que una batería Di2 no cabe en el interior, sino que se monta en un clip debajo.

También hizo que el tubo del sillín fuera aproximadamente un 10 % menos profundo, lo que a su vez aumentó su flexión y añadió un 6 % más de flexibilidad.

El cuadro resultante, según la marca, es 16 segundos más rápido en 40 km, 115 g más ligero, un 33 % más rígido y un 6 % más flexible que el SL7. Se dice que un cuadro S-Works de 56 cm pesa 685 g, mientras que un cuadro Fact 10R añade aproximadamente 100 gramos.

Ambos niveles de cuadro son compatibles únicamente con grupos electrónicos. Cuentan con un eje de pedalier con rosca BSA y un enrutamiento de cables integrado similar al SL7, y el mismo espacio libre para neumáticos de 32 mm.

Especificaciones y construcción

Para mi breve viaje de prueba, estaba a bordo de un modelo S-Works con Dura-Ace Di2.

Las versiones disponibles en el cuadro también cubren SRAM Red, Force y Rival, así como Ultegra Di2. No hay Shimano 105 Di2 ni hay una opción Campagnolo Super Record Wireless. No habrá versiones 1X disponibles en el lanzamiento, pero la patilla del cambio delantero se puede quitar y reemplazar con una cubierta para evitar que entre suciedad por los orificios. También parece más limpio.

Según las especificaciones de fábrica, mi bicicleta estaba equipada con ruedas Roval Rapide CLX II y la cabina Roval Rapide. Mi bicicleta fue construida específicamente para este viaje de prueba y, por lo tanto, las dimensiones de la cabina se eligieron específicamente para mi ajuste preferido. Desafortunadamente, los clientes que pagan no obtendrán un servicio tan lujoso.

Dicho esto, Specialized reconoce que verse obligado a comprar una cabina adicional de $500 no es algo que a nadie le guste hacer cuando acaba de gastar $14,000 en una bicicleta. Un portavoz de Specialized me dijo que dependerá de sus socios minoristas para decidir si intercambiar las barras en el punto de compra. Para facilitar esto, las bicicletas S-Works se enviarán con la cabina en su propio embalaje de posventa en lugar de suelta o preinstalada en el cuadro.

Curiosamente, mi bicicleta también estaba equipada con el elegante sillín S-Works Romin con espejo impreso en 3D, en lugar del S-Works Power que vendría en la bicicleta si lo compraras. Por lo tanto, era bastante difícil saber si la supuesta mejora en el cumplimiento de la tija del sillín no se debía simplemente al cómodo sillín.

Todas las bicicletas se enviarán con neumáticos 26C, así como con una tija de sillín con retroceso de 15 mm. (También hay una opción de 0 mm en el mercado de accesorios).

Primeras impresiones del viaje

Como se mencionó anteriormente, aquellos que hayan conducido el SL7 subirán al SL8 y sentirán una sensación de familiaridad. He montado la S-Works SL7 y personalmente tengo una S-Works SL6, así que me sentí como en casa con la nueva bicicleta.

Admito que eso probablemente mejoró un poco mi perspectiva sobre el rendimiento de la moto, pero también creo que me ayudó a notar un par de puntos en los que difiere.

Una prueba de manejo suele ser una oportunidad para considerar si un producto cumple con las afirmaciones establecidas por el equipo de marketing de la marca. Dado que Specialized afirmó haber mejorado en más áreas que Movistar tiene líderes en Grandes Vueltas, esta iba a ser una prueba muy ocupada.

El área que más destacó para mí fue el manejo de la moto. La Tarmac nunca ha sido mala para tomar curvas; de hecho, siempre ha sido realmente excelente. Recuerdo la sensación de pasar por las horquillas en los criteriums con mi SL6 y salir de la curva con más velocidad que nadie a mi alrededor (los Turbo Cotton siguen siendo neumáticos excelentes). La misma sensación estaba presente en el SL7, y si me preguntaran dónde creo que podría mejorarse al diseñar el SL8, el manejo estaría justo al final de mi lista.

Pero después de haber montado en bicicleta esta mañana, siento que estoy en un nivel totalmente diferente. Zigzagueando dentro y fuera de las líneas blancas al costado de la carretera, el manejo de la bicicleta fue ágil y directo. Esa rigidez frontal, probablemente ayudada por la cabina de una sola pieza, se hizo evidente de inmediato.

Durante el viaje, las carreteras estaban mojadas en algunos lugares y secas en otros, había agua estancada y charcos en los vértices de las curvas, y había barro y grava del tamaño de un guisante esparcidos por las carreteras al azar. Podría decirse que las condiciones estaban entre las peores que se pueden tener para realizar pruebas de manejo. Cuando estoy en una bicicleta nueva, en caminos desconocidos, especialmente caminos como este, normalmente tengo cuidado de tomar riesgos en las curvas.

Pero aquí no sentí esa cautela. Me encontré tomando curvas a toda velocidad, sin frenar un poco más e inclinándome un poco más. Podría ser simplemente que la confianza procediera de la familiaridad que mencioné, pero inmediatamente sentí que tenía más que ofrecer en este sentido que el SL7.

Al correr, tanto cuesta arriba como en llano, la rigidez en la parte trasera de la bicicleta también fue excelente. Logré alcanzar una potencia máxima que no creo haber alcanzado en todo el año, así que si bien eso no es muy científico y bien podría ser una coincidencia total o una potencia de lectura alta, fue una buena señal.

También confirma la idea más valiosa de que el eje de pedalier se sintió sólido como una roca y la transferencia de potencia fue inmediata. La rigidez de la parte delantera que ayudó al manejo también fue evidente aquí en los esfuerzos de alta potencia, tirando de las barras para obtener la mayor potencia posible, simplemente se sentían inamovibles. Esta podría ser solo la cabina o la nueva capa de carbono. No lo sé con certeza, pero probablemente sea una combinación de todas las cosas.

Un par de puntos que no pude resaltar en el recorrido de hoy fueron las mejoras aerodinámicas y el cumplimiento adicional. Definitivamente eso no quiere decir que haya tenido una mala experiencia aquí; Ciertamente no es lento ni incómodo, así que quizás eso sea todo lo que necesitas saber.

En el punto aerodinámico, soy consciente de que un ahorro de 16 segundos en una contrarreloj de 40 km nunca será posible de sentir, incluso sería difícil de cuantificar sin un velódromo o un túnel de viento. Curiosamente, Specialized admite que más de la mitad proviene de la cabina del Roval.

Independientemente de cualquier comparación entre lo antiguo y lo nuevo, la Tarmac SL8 todavía se siente rápida. Hubo puntos en los que podía bajar una colina y mantener esa velocidad hacia arriba y en el siguiente, alcanzar la velocidad fue fácil y mantener 30 km/h no resultó difícil. Aún es temprano, así que si bien es imposible sacar una conclusión definitiva, las primeras señales son buenas.

En cuanto al cumplimiento y la comodidad, vale la pena reiterar que esta es una bicicleta de carreras. Es rígido y decidido, por lo que si rueda sobre una superficie rugosa, lo sabrá. Al igual que con el punto aerodinámico anterior, no puedo “sentir” un aumento del 6 % en el cumplimiento, pero sí lo encontré cómodo. Es difícil decir en qué medida esto se debe al sillín impreso en 3D que le puse.

Por ahora, sin embargo, la lógica de que una tija de sillín menos profunda agregue cumplimiento se suma, y ​​mi experiencia no hace nada para oponerse a esa afirmación.

Veredicto temprano

Por lo que dice Specialized, tomó una bicicleta de carretera que ya era excelente y la mejoró en todos los aspectos, y esa es una hazaña que vale la pena celebrar. Por supuesto, con tan poco tiempo encima de la moto, es imposible sacar una conclusión definitiva sobre si el rendimiento de la moto coincide con esas afirmaciones, pero las primeras impresiones son buenas.

Se siente rígido bajo potencia y rápido en todos los sentidos, no sólo aerodinámicamente sino también bajo aceleración. Es cómodo, aunque eso se ve afectado por el cambio de sillín, y el manejo de alguna manera ha tomado el ya excelente manejo de Tarmac y lo ha llevado a un nuevo nivel.

El precio es alto, no hay forma de evitarlo, pero el hecho de que obtengas todo esto a un precio que, en el momento del lanzamiento, es más barato que el SL7 es increíble.

Y finalmente, a diferencia de algunas bicicletas, como la BMC inédita que vimos en el Tour de Francia, que parece rápida cuando está parada, la Specialized Tarmac SL8 en realidad parece bastante modesta. Me gusta eso.