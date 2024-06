Según mis reflexiones sobre las tendencias tecnológicas que espero ver antes del Tour de Francia, me encuentro una vez más escribiendo cosas en una sala de embarque. Los lanzamientos de prensa son principalmente una oportunidad para que las marcas muestren sus últimos productos en un entorno cuidadosamente diseñado, y esto nunca es más cierto que en el caso de una motocicleta insignia. La Dogma F saliente había sido un poco atípica en su época en la medida en que era una solución de “una sola bicicleta” para las necesidades de carreras de Ineos Grenadiers. Pinarello se apresura a señalar que otras marcas han decidido hacer lo mismo en los últimos tiempos, pero independientemente de lo que todos estén haciendo, la nueva Dogma F se convierte en una solución de bicicleta única similar para tareas de escalada, aerodinámicas y clásicas. .

Todos los cambios y los aspectos más técnicos de la bicicleta se detallan en nuestra nueva historia de lanzamiento de la Pinarello F, pero para aquellos de ustedes que no quieran quedarse atrapados en la maleza de los módulos de carbono, las cifras principales son un ahorro de peso de 108 g, de los cuales 40 g vienen gracias a una nueva cabina, una mejora del 0,2% en el coeficiente de resistencia aerodinámica y un mayor espacio libre para los neumáticos hasta 30c. Como vemos cada vez más, los cambios en los modelos de bicicletas son cada vez más iterativos y marginales.

El comentaristas en las redes sociales se apresuraron a señalar que “se parece al anterior”, y creo que visualmente es exagerado decir que es un cambio drástico, pero como noté cuando asistí al lanzamiento del nuevo Pinarello F7, el La marca presta atención a la estética casi en paralelo con el rendimiento, y la silueta distintiva es una especie de marca registrada, por lo que no se puede culpar a la marca italiana por querer mantener las cosas reconocibles.

La construcción

Los lanzamientos de bicicletas siempre están repletos de bicicletas de alta especificación, pero la nueva Dogma F solo viene en versiones de alta especificación. Dura-Ace, Red o Super Record Wireless son sus únicas opciones. Mi unidad de prueba estaba equipada con Shimano Dura-Ace, la nueva cabina Talon Ultra Fast (más sobre esto más adelante) y ruedas Princeton Peak 4550, que estaban unidas a bujes White Industries.

Los neumáticos fueron proporcionados por Continental en forma de un excelente GP5000S TR, configurados sin cámara, e inicialmente fueron inflados a una presión increíblemente italiana que luego dejé salir a algo más acorde con el ancho, la superficie de la carretera y la lluvia torrencial.

Verdaderamente una bicicleta de estatus además de una máquina de alto rendimiento. Además del color y el juego de platos y bielas compactos, es básicamente la configuración que tendría una bicicleta del equipo Ineos.

La ruta

Normalmente, las rutas de los viajes de prensa son moderadamente desafiantes. No es tan difícil como para que alguien se sienta totalmente muerto al final, pero tampoco tan fácil como para que sientas que no has empujado la bicicleta. Para este lanzamiento se había reunido en Alta Badia, en los Dolomitas, a los ciclistas y a la prensa ciclista, y cada uno se quedó más o menos a su suerte durante el recorrido, lo que a mí me gustó bastante.

Un circuito montañoso de 50 km con 1.600 m de desnivel, realizado en cuatro subidas sostenidas, con posteriores descensos vertiginosos, fue bastante desafiante. Chuck recuerda que fue una lluvia absolutamente torrencial y sin duda fue una prueba tanto para la moto como para el ciclista. Horquillas en abundancia, con diferentes superficies.

Primeras impresiones

Bien, seamos claros, esta es una bicicleta muy, muy buena. Habiendo pilotado más o menos el conjunto completo de superbikes italianas en este momento (Colnago V4R, Bianchi Specialissima, Basso Diamante SV, Colnago C68), está, en términos de rendimiento absoluto, muy por encima de los demás. La Specialissima se acerca, pero son propuestas diferentes.

Para empezar, lo más destacado es que el manejo es absolutamente sublime. El Bianchi Specilissima se sintió un poco nervioso en comparación, y los V4R con su distancia entre ejes más larga y su frente más relajado se sintieron más bien vulgares. La forma en que giraba en las curvas era milagrosa, especialmente teniendo en cuenta que los descensos estaban llenos de hoyos y grietas y, a menudo, cubiertos de agua corriente.

Nunca monté el viejo Dogma, y ​​aunque los cambios en la geometría han sido mínimos, sospecho que la adición de una horquilla con una inclinación un poco más larga (47 mm en lugar de 43 mm), además de que los neumáticos más anchos solo habrán ayudado. Rápido y receptivo pero nunca inestable, incluso a gran velocidad. A menudo me encontraba girando en una horquilla y, a mitad de camino, me sentía lo suficientemente seguro como para apretar la línea a mitad de la curva, tal era mi destreza en las curvas.

Además de un equilibrio brillante, la impresión predominante era de suavidad. La Specialissima tenía especialmente el filo de la navaja, mientras que el Dogma se mostraba bastante sereno. Silencioso, sin charla. Incluso el buje libre de White Industries era muy silencioso, algo que siempre me ha gustado, y aunque el ruido realmente no afecta mucho el rendimiento, sí añade otra capa al aire de compostura que emana de la bicicleta.

Cuando se va cuesta arriba, las cosas también son bastante excepcionales. El golpe de aceleración es tal que a menudo me encuentro en una o dos marchas demasiado fáciles al cambiar antes de levantarme del sillín. Muchos de mis colegas comentaron que encontraron que la bicicleta giraba de lado a lado con más facilidad de lo que estaban acostumbrados, pero creo que esto se debe a que la mayoría de las bicicletas de prueba estaban equipadas con barras más estrechas de lo normal. Para mí, no sentí nada fuera de lo común en comparación con las bicicletas que corro día a día con manillares de 38 cm o más estrechos, y fue simplemente un efecto menos exagerado que el que encontré cuando corrí con los manillares Lambda crosswing bastante extremos de 22 cm.

Una cosa que definitivamente diferirá de la configuración del Ineos es el juego de bielas. Todas las bicicletas de prueba equipadas con Dura-Ace venían equipadas con un juego de platos y bielas compactos 50/34, y aunque el 34t fue útil en las largas subidas en altitud, el 50t fue insuficiente para los descensos. No estoy ciego al hecho de que esta bicicleta se puede comprar tanto como un símbolo de estatus como una máquina de alto rendimiento, pero si eres relativamente rápido encontrarás que el juego de platos y bielas querrás cambiarlo. Tal vez simplemente cómprelo tal como viene, quítele el compacto y guárdelo en una caja para esas vacaciones en bicicleta donde las rutas suelen ser mucho más montañosas de lo normal.

Espacio libre para neumáticos

Hablando con el jefe de I+D, además de lo que surgió en la presentación inicial, lo clave a tener en cuenta con el Dogma F es que está muy diseñado para los conductores de Ineos. Si bien muchas bicicletas nuevas vienen con espacio para 32c o incluso 34c, la decisión de seguir con un máximo de 30c se debió al hecho de que eso es lo que el equipo usaría como gama alta. Un mayor ancho habría significado una reducción en la rigidez del eje de pedalier, y aunque no he podido compararlo con el modelo anterior, el nuevo Dogma F es claramente extremadamente rígido. El eje de pedalier es bastante enorme, especialmente con la 'quilla aerodinámica', y la transferencia de potencia es lo más cercano a una pérdida cero que jamás haya sentido.

¿Pero qué pasa con Roubaix? Bueno, eso también estaba en mi mente, pero la respuesta era clara: Roubaix es una carrera única y no vale la pena sacrificar el rendimiento durante toda la temporada. Los Ineos Grenadiers utilizaron neumáticos 32c en la antigua Dogma F, que tiene un espacio libre máximo de 28 mm, por lo que presumiblemente continuarán haciéndolo también en la nueva bicicleta.

Ganancias aerodinámicas

Pinarello afirma una mejora del 0,2% en términos del coeficiente de resistencia. Esto, me temo, es básicamente insignificante. Para ponerlo en contexto, cambiar del casco más rápido al segundo más rápido en nuestra prueba en el túnel de viento resultó en una diferencia del 0,6% y le daría una ganancia de 7 segundos en una contrarreloj de 40 km.

Una mejora del 0,2%, si ignoras la posición del ciclista y simplemente tomas la bicicleta, te haría ganar 2 segundos en una contrarreloj de 40 km, andando a 250 vatios. O, si se pudiera eliminar por completo al ciclista de la ecuación (imposible, lo sé, pero por el bien de las matemáticas), la nueva bicicleta requeriría 82,14 vatios para mantener 40 km/h, a diferencia de los 82,3 vatios del modelo anterior.

Esta es una diferencia tan pequeña que no tiene sentido para todos excepto para los pilotos de primer nivel en la lista de Ineos, quienes probablemente hayan agotado todas las demás ganancias de potencia. Para nosotros los mortales, aparte del ahorro de peso, es básicamente tan rápido como el anterior.

Cabina

Volviendo a cosas más tangibles, la nueva cabina del Talon es en su mayor parte encantadora. Viene en una gran variedad de anchos y alcances, y la parte superior especialmente se ha adelgazado para que montar sobre ellos (como suelo hacer mientras escalo) es mucho más placentero.

El brillo es notable y, para mi gusto, quizás sea un poco demasiado llamativo, pero sospecho que soy una minoría. Las gotas tienen un poco de flexibilidad que también encontré en la cabina del F7, y si bien no fue terrible, se notó cuando estaba fuera del sillín.

Es de destacar que el habitáculo es bastante bueno porque, gracias a un nuevo tubo de dirección ovalado diseñado para mejorar el guiado de los cables, no puedes montar nada más.

Veredicto inicial

La nueva Pinarello Dogma F es una superbike del más alto nivel. Sube brillantemente, tiene un aspecto magnífico y donde realmente destaca es en sus características de manejo absolutamente sublimes.

Lo que no puedo deshacerme del todo es la sensación de que las ganancias son demasiado marginales. Una ganancia de 108 g, la mitad de los cuales proviene de la cabina, no es exactamente espectacular, y las mejoras aerodinámicas son tan marginales que me pregunto si la marca quizás se esté viendo frenada por su compromiso con la estética. Cuando tienes una bicicleta que es tanto un símbolo de estatus como una máquina de alto rendimiento, parece que se ha llegado a un término medio permanente, con los diseñadores y técnicos aeronáuticos cavando en sus respectivas trincheras a largo plazo. Hace un tiempo sugerí que el ciclismo profesional necesita bicicletas solo para profesionales, y creo que esto añade algo de peso a ese molino en particular.

El hecho de que no haya cambiado mucho no lo hace malo, es muy, muy bueno, y sin montar el anterior no puedo decirlo con certeza, pero mi sensación es que no es una gran mejora con respecto al anterior. Si vuelve a hacerlo, no se sentirá decepcionado, pero mi consejo es que no se apresure a vender su antiguo Dogma F en eBay.