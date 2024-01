El campeón australiano se alinea fuertemente vendado en el Surf Coast Classic, probando aguas antes de la Cadel Evans Great Ocean Road Race

Las imágenes de Luke Plapp después de rodar sobre la línea después de levantarse después de una caída en los últimos 10 kilómetros de la etapa 3 del Tour Down Under dejaron bastante claro que el ciclista de Jayco-AlUla iba a tener una dolorosa recuperación por delante.

Se veía tanta piel roja expuesta, así como un informe médico del equipo de seguimiento que mencionaba un tobillo y un codo hinchados junto con las heridas superficiales, por lo que no fue una sorpresa que no hiciera fila para comenzar al día siguiente. Sin embargo, la camiseta verde y dorada del campeón australiano volvió a la línea de salida el jueves, probando las aguas en el Surf Coast Classic antes de la Cadel Evans Great Ocean Road Race del domingo después de una dolorosa semana de recuperación.

“He pasado mucho tiempo en la cama tratando de prepararme, vendando las heridas, gritando en la ducha, pero está mejorando cada día y es por eso que tengo mucha confianza para el domingo… y eso es lo que he tenido. ojo desde que me estrellé”, dijo Plapp ciclismonoticias antes de la carrera clasificada 1.1 de 155,5 km.

Por eso, aunque todavía estaba adolorido y vendado, Plapp estaba en la línea de salida de Lorne, aunque no estaba completamente seguro de lo que le depararía el día. “Realmente amo esta carrera, amo estos caminos y realmente quiero estar aquí, especialmente el domingo. Hoy estoy aquí para probar eso para los Cadel y ver si puedo pasar”, dijo antes de hacer la fila. “No estoy seguro de lo que soy capaz o si puedo montar, pero lo intentaremos”.

Plapp llegó a la temporada de carreras de verano en lo más alto, primero consiguiendo el título de contrarreloj en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta y luego sumando su tercera victoria consecutiva en una carrera en ruta. Después de eso, parecían pocas razones para no afrontar el Tour Down Under con grandes esperanzas.

El equipo se centró en gran medida en los sprints de las primeras etapas, pero se esperaba que el fin de semana Plapp proporcionara un aliado extremadamente valioso para Simon Yates, que quedó segundo en el evento el año pasado; sin embargo, el equipo planea convertir ese segundo en un La primera no corrió según lo planeado, con Yates quedando séptimo en la general y el equipo se fue sin una victoria de etapa ni un podio.

“Lo más difícil fue ver el sábado y el domingo”, dijo Plapp cuando se le preguntó sobre los desafíos de tener que perderse una carrera por la que había trabajado tan duro. “Eso realmente dolió de ver. Me emocioné mucho viendo la etapa de Willunga, especialmente Lofty sabiendo que era algo en lo que trabajé y creo que por la forma en que se desarrolló la carrera realmente deseaba estar allí para Simon y los muchachos”.

“Pero creo que la mejor parte es que he tenido mis ojos puestos en el domingo. Cadels me mantuvo muy motivado y es en lo que he estado tratando de trabajar en términos de mejorar y tratar de hacer toda la recuperación que pueda”. para el domingo.”

Es posible que el ciclista, que pasó al equipo australiano procedente del Ineos Grenadiers al comienzo de esta temporada, tuviera como objetivo probar su estado posterior al accidente antes de la carrera WorldTour, pero también había otro piloto.

“Sólo para ayudar al equipo en todo lo que pueda”, dijo Plapp. “Definitivamente no participaré en la llegada al final, en términos de empujar y ser parte de ello, pero si puedo ayudar al equipo Controlar la carrera temprano o controlar la escapada, si eso es posible, sería un gran objetivo”.

Se pudo ver a Plapp trabajando cerca del frente del grupo en las primeras etapas de la carrera y pasó su primer día de carrera, cruzando en el puesto 77. El mejor clasificado del equipo fue Caleb Ewan, quedando 12º (no es el resultado que el equipo estaba buscando), pero el domingo ofrece otra oportunidad y ahora parece cada vez más probable que el equipo australiano se alinee en su última carrera del año en el WorldTour en casa con el camiseta del campeón australiano entre su alineación.