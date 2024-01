Al igual que con cualquiera de nuestras guías del comprador, hacemos todo lo posible para cubrir la gama completa de opciones en nuestra lista de mejores ruedas de bicicleta de carretera . Dado que el mercado consta de una variedad de profundidades y usos de ruedas, eso significa que las opciones representan una amplia gama de necesidades. Sin embargo, cuando se trata de ruedas modernas, uno de los segmentos más importantes es el de las ruedas profundas de carbono.

Si limitamos un poco nuestro enfoque, todavía tenemos muchas opciones, pero hay una gama diferente que comienza a volverse más clara. Hay marcas premium que se ubican en la cima del mercado en cuanto a especificaciones y al mismo tiempo tienen precios enormes. También hay opciones económicas en las que puedes buscar un gran rendimiento con algunos pequeños sacrificios por el precio. La Vision Metron 60 SL es una de esas ruedas que se sitúa justo en el medio de la gama más competitiva.

No hay ninguna característica digna de un titular que llame tu atención de inmediato, pero es igual de difícil encontrar algo negativo. Dada esa zona media, es fácil pasarla por alto. Naturalmente, eso significaba que quería probarlos y ver si se mantenían firmes. Si tienes curiosidad por saber cómo es conducir esta última generación de ruedas de una de las marcas de componentes más conocidas, sigue leyendo. Puse a prueba estas ruedas y salí impresionado.

Diseño y estética

Revisé la versión anterior del Vision Metron 60 SL Disc allá por 2020 y llegué tarde a la fiesta. La revisión más antigua que puedo encontrar es de 2018 y probablemente no sea cuando la generación anterior llegó al mercado por primera vez. Cualquiera sea el caso, en el mundo de las ruedas de ciclismo modernas de alta tecnología, son prácticamente fósiles. Excepto que si miras esas ruedas y las conduces, encontrarás que son ruedas cotidianas perfectamente razonables. Cuando Vision anunció el Metron 60 SL hace dos años, la marca no llegó al mercado con la intención de cambiar la industria con un nuevo diseño innovador.

Lo que tenemos con la Vision Metron 60 SL Disc para cubierta es una rueda sólida para uso diario que ha recibido las actualizaciones necesarias. La más importante de esas actualizaciones es una nueva forma de llanta con un canal interno más ancho. Sigue siendo una llanta en forma de gancho, pero ha crecido de 19 mm al estándar informal actual de 21 mm. Con un peso de 1460 gramos para el juego de ruedas, la versión actualizada también es sustancialmente más liviana que el juego de ruedas anterior.

De hecho, esa nueva profundidad de 60 mm podría ser una de las opciones de diseño más radicales. Todavía tenemos que ver la cosecha completa de lanzamientos de ruedas de 2023, pero el tema para 2022 fue definitivamente la misma aerodinámica con menos profundidad y, por extensión, menos peso. A pesar de esa tendencia, nadie afirma que una rueda más profunda sea más lenta. Habiendo ya “agregado ligereza”, Vision tenía la libertad de agregar también profundidad, así como un perfil más ancho y contundente, para reducir la resistencia.

Desde un punto de vista estético, esa nueva profundidad es lo que impulsa la declaración visual esta vez. La última vez, Vision se centró en los gráficos llamativos. Esta vez las cosas han recibido una gran mejora en la sutileza con gráficos en negro sobre negro. Incluso hay una clara falta de carbono en bruto o tejido de carbono con un negro suave y simple que marca el tono. El único detalle resaltado es el texto “SL” que choca con el número que designa la profundidad de la llanta de 60 o 45 mm.

El otro detalle nuevo es una actualización completa del sistema hub. Retire el buje libre compatible con SRAM o Shimano y encontrará un diseño de trinquete de embrague helicoidal. A primera vista, recuerda a un sistema DT Swiss, pero es exclusivo de Vision. En lugar de la disposición más vertical de DT Swiss o Cadex, los 72 dientes se enganchan en ángulo mientras el buje libre se inserta por el centro del portabicicletas. Es probable que eso eluda algunas patentes, pero Vision afirma que se trata de un compromiso más rápido con el nuevo centro PRS, que afirma un compromiso de 5 grados que es un 24% más rápido que antes.

Actuación

Cuando me llegaron los Vision Metron 60 SL, no tuve mucho tiempo para conocerlos. Me quedaban algunos viajes de prueba antes de empacar la bicicleta y dirigirme a California. El plan era viajar hacia el norte desde Los Ángeles hasta Monterey en el transcurso de dos días. Eso equivale a unos 273 km/170 millas cada día y habría fuertes vientos en contra. Fue una prueba de lo nuevo. Grupo FSA K-Force We 12v así como una prueba de mi capacidad para realizar un recorrido largo a principios de temporada. Necesitaba velocidad, comodidad y aerodinámica.

Una gran parte de esa ecuación, para cualquier rueda, serán los neumáticos. En ese frente elegí mi opción favorita, los neumáticos sin cámara Cadex Race, y elegí un ancho de 28 mm. Lo habría hecho de todos modos, pero de inmediato quedé satisfecho con las tablas aerodinámicas de las ruedas Vision. Vision no solo diseñó y probó neumáticos de 28 mm, sino que también existe una ventaja aerodinámica significativa en comparación con utilizar un neumático de 25 mm. No voy a afirmar que puedas sentir eso, pero está claramente ahí y lo aprecio.

El otro detalle que no puedo pretender sentir es el nuevo diseño del centro. Puedo decirles que está en el medio del camino por el ruido. Le permitirá a un peatón en un carril bici saber que usted está allí, pero otros ciclistas no harán comentarios al respecto. Aparte de eso, no siento ninguna ventaja mientras conduzco. Lo bueno del nuevo diseño es que no hay que lidiar con tapas de extremo y no se necesitan herramientas para cambiar los bujes libres. Para la mayoría de las personas, esto probablemente no sea un gran problema, pero es una buena actualización.

Cuando se trata de lo que realmente podía sentir acerca de estas ruedas, mi primera impresión fue simplemente lo fantásticamente que se sentían cada día. Los recorridos de entrenamiento previos y posteriores al gran recorrido demostraron que se trata de un juego de ruedas de carbono profundas, vivaces y cómodas, que se adaptan al uso diario sin muchos problemas. Han sido diseñadas para uso general en el World Tour y así es como se sienten.

Vision diseñó el 60SL con un neumático de 28 mm en mente

Al cubrir vientos bajos y colinas, sería difícil afirmar que puedo sentir alguna característica única de estas ruedas. El día del gran viaje, cuando llegó la primera gran colina, pasé un rato contemplando lo buenas que son las ruedas modernas en lugar de los detalles de lo que ofrece Vision. Mi báscula puso el juego de ruedas Metron 60 SL en 1580 gramos con cinta y válvulas y si todavía no estás seguro de las ruedas profundas para el uso diario, deja que estas sean tu lección. Puedes encontrar ruedas más ligeras, con un precio similar, pero estas suben tan bien como tus piernas. Aún así, no es ahí donde realmente brillan estas ruedas.

Lo que más me impresionó de las ruedas Metron 60 SL fue su comportamiento con el viento. A última hora del día salí de las montañas y me encontré con un absoluto viento en contra. En los momentos en que la carretera giraba 90 grados, había buena estabilidad. Cuando le pregunté, Vision entró en detalles sobre cuánto había trabajado la marca en eso. Específicamente, los ingenieros optimizaron la zona de presión de modo que, en caso de viento cruzado, la presión se dirija hacia la parte posterior de la rueda, donde es menos adherente y más estable.

Sin embargo, lo que encontré más único e impresionante fue la capacidad del Metron 60 SL para proporcionar un efecto de vela en ángulos de guiñada altos. Fui a buscar datos que me respaldaran pero, al final, lo único que puedo hacer es transmitir lo que sentí. A veces, cuando la carretera me hacía un ángulo de más de 90 grados, aunque fuera un poco, comenzaba a sentir el efecto de un viento de cola. Es un fenómeno del que he oído hablar a diferentes marcas de vez en cuando, pero el Vision Metron 60 SL parece hacer un trabajo particularmente bueno. Más que nada, es una prueba más de que estas son excelentes ruedas para todos los días.

Veredicto

Existe la tentación de gravitar hacia productos de todo tipo con detalles que llamen la atención. El Vision Metron 60 SL no es ese tipo de producto. Desde los gráficos hasta las especificaciones, discreta es una descripción adecuada. En cambio, este es el tipo de producto que puedes usar durante años y nunca pensar en ello. Nuestras propias pruebas en el túnel de viento colóquelos en el medio del grupo para obtener un rendimiento aerodinámico y las tablas Vision dicen que será más rápido con un neumático de 28 mm. El tiempo que los probé demostró no solo que pueden escalar muy bien sino también que pueden soportar un viento cruzado sin drama. También descubrí que eran buenos para proporcionar el empuje del viento de cola incluso cuando el viento soplaba hacia un lado.

Pero hay otra pieza del rompecabezas y es el precio. Las ruedas de carbono profundas no son baratas, pero en el mundo de lo que está disponible, Vision ofrece una relativa ganga. De las ruedas que probamos, sólo dos eran más rápidas y más baratas y ambas pesan en la báscula alrededor de 1670 gramos sin cinta ni válvulas. Hunt ofrece la misma rueda con radios de carbono, pero cuando la especificas para que coincida con el peso de la Vision, el precio es el mismo. En ese punto, tendrás que lanzar una moneda, pero prefiero el diseño del buje libre Vision al de Hunt.

El único inconveniente que le encuentro es el uso continuado de una llanta en forma de gancho. Probablemente también podría incluir un ancho interno de 21 mm en la mezcla, pero de cualquier manera, creo que notarás que estos no son realmente negativos. Todavía hay un grupo vocal de compradores que están en contra de los diseños de ruedas sin gancho y 21 mm es, como dije anteriormente, el estándar informal actual. Aún así, las ruedas grandes y anchas sin ganchos son el futuro, por lo que Vision va a lo seguro con esas especificaciones.