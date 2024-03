El ciclista holandés detalla actos de agresión de Iván García Cortina y Nairo Quintana

Wout Poels ha desvelado detalles de la agresión física que sufrió por parte del Movistar en la reciente Volta a Catalunya y cómo presentó una denuncia oficial ante los comisarios de la UCI.

El holandés tuvo roces con Iván García Cortina y Nairo Quintana en la penúltima etapa de la carrera del sábado, la dura jornada de montaña de 155 kilómetros hasta Queralt, que le dejó consternado y enfadado.

Hablando a AD.nl'En el podcast de ciclismo de Koers, Poels dijo que presentó una denuncia contra García Cortina después de recibir un puñetazo en el brazo, mientras que más tarde ese mismo día Quintana le dio un codazo.

“El penúltimo día hubo un descenso técnico en la etapa después de 13 kilómetros. Todo el mundo quiere sentarse delante, por eso estaba lleno”, dijo Poels, según WielerFlits.

“Luego intervino Iván García Cortina, de Movistar, justo antes de la cima. Se sentó y me dio un puñetazo en el brazo. Me golpeó muy fuerte y me dolió bastante. Entonces tuve una gran discusión con él. Le pregunté “Por qué hizo eso. Dijo que siempre es la misma melodía conmigo. Pero nunca subo cuesta arriba con él, porque por lo general ya está caído”.

Poels dijo que su denuncia contra el español resultó en una pequeña multa “decepcionante” y en una deducción de puntos UCI.

“No quería dejar que se saliera con la suya”, dijo.

“Hablamos mucho con la CPA sobre la seguridad del ciclismo. A menudo criticamos a los organizadores porque las rutas no son seguras y luego tienes a un ciclista que simplemente lanza un puñetazo.

“Encontré al jurado y presenté una denuncia. Se salió con la suya con una multa de 300 francos y una deducción de puntos UCI. Eso fue un poco decepcionante para mí”.

Más tarde, en la misma etapa, Poels recibió el codazo de Nairo Quintana y respondió con una broma sobre el positivo del colombiano a Tramadol en el Tour de Francia 2022.

“Hicimos una última subida y me sentí bien. Quería subir, estar cerca de Tadej Pogacar, pero nadie me dejó entrar. Así que decidí correr detrás de Enric Mas, al lado de Quintana”, dijo Poels.

“Eso es molesto para él, pero yo no iba tan cerca de él como para intentar alejarlo. En un momento dado me dio un codazo y tuve una discusión con él. Le dije que definitivamente estaba tomando Tramadol otra vez, lo cual Por eso actuaba de forma tan agresiva”.

No ha habido reacción por parte de Movistar, García Cortina y Quintana. Las carreras y la rivalidad pueden generar tensión en el pelotón, pero las reglas de la UCI prohíben el contacto físico.

Geraint Thomas ofreció apoyo indirecto a su ex compañero de equipo, llamando a Quintana “maldita rata” en su último podcast y sugiriendo que no debería competir después de su prueba positiva para Tramadol en 2022.

Los incidentes de Poels no fueron los únicos enfrentamientos del día, ya que otro corredor holandés también tuvo una pelea física durante la etapa reina, y el incidente fue captado por la cámara.

En el camino hacia la subida de mitad de etapa del Coll de Pradell, poco después de que un soigneur de Visma-Lease A Bike eliminara inadvertidamente a varios ciclistas después de no salirse de la carretera lo suficientemente rápido, Robert Gesink fue captado por la cámara golpeando al ciclista de Kern Pharma, Jorge. Gutiérrez en la cadera mientras la pareja avanzaba hacia la parte trasera del pelotón.

Sin embargo, no está claro si se presentó alguna queja contra el escalador veterano o si se impusieron multas por la acción.