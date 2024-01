La marca de calzado italiana Udog no es quizás la primera marca que te viene a la mente cuando piensas en las mejores zapatillas para bicicleta de gravel, o incluso en zapatillas de ciclismo. Probablemente esto se deba a que hasta el reciente lanzamiento de sus nuevas zapatillas de gravel Distanza, solo tenía dos pares de zapatillas de carretera en su gama.

La Distanza viene en dos versiones: una con suela de carbono y otra con suela compuesta. He estado probando estos últimos para ver cómo se comparan con los mejores en el campo, cómo encajan, dónde sobresalen y qué partes te van a molestar. ¿Será un sencillo debut número uno en gravel o un segundo álbum difícil? Encendamos el tocadiscos, torturamos algunas metáforas y averigüémoslo.

El dedo gordo y grueso realmente va a dividir opiniones

Diseño y estética

Diseño y estética van de la mano de características funcionales, y quizás en estos zapatos más que en la mayoría. Gracias al Tension Wrap System (TWS), del que hablaremos con más detalle en un momento, las imágenes están ligeramente definidas por las correas externas de la parte media del pie. Sin embargo, eso no es lo que llama la atención de inmediato; esa sería la pesada suela de goma de mascar.

Es la puntera de goma más gruesa que he visto hasta ahora en un zapato de gravel. Aprecio que la apariencia sea subjetiva, pero mi opinión es que hace que los zapatos luzcan bastante desgarbados.

No hay una gran necesidad de usar una goma tan gruesa sobre la parte superior, o incluso delante de un zapato de grava. Sí, a veces empujamos nuestras bicicletas, pero esta tiene una banda de rodadura en la parte delantera y en la parte superior de los dedos, con un grosor que rivaliza con el de algunos zapatos para caminar. Curiosamente, en la parte delantera de la base de la suela, el principal punto de desgaste dada la rigidez de las zapatillas de ciclismo, la banda de rodadura es notablemente menos profunda. Me parece un caso claro de forma sobre función.

Desde el lateral, la huella del dedo gordo es un poco menos molesta

Supongo que la asimetría de la envoltura de la puntera se implementó para reducir el riesgo de golpe de neumático, y debajo de la goma de mascar hay una segunda capa para proteger el material principal tejido de la parte superior. Los zapatos habrían sido mejores sin nada de este caucho más allá de la parte delantera de la suela. Se habrían visto mejor y habrían sido más livianos, sin un impacto real en la transitabilidad.

Sin embargo, la suela en sí está bien pensada, con tacos fuertes y con agarre para caminar y goma entre la parte media del pie y el talón para proteger mejor la suela en terrenos rocosos y para cuando se pierde un clip.

El material exterior principal es una construcción tejida similar a las zapatillas Rapha Explore Powerweave, con un suave respaldo cepillado en el interior. Se han utilizado diferentes texturas en lugares estratégicos, con un tejido más abierto cerca de la puntera y en dos paneles laterales. En la parte superior, los cordones son de cinta, en lugar de redondos, como es común en los cordones de ciclismo, y se esconden en un compartimento de cordones en la parte superior de la lengüeta.

Finalmente, en la parte posterior, hay un gran lazo en el talón para ayudarte a ponértelos (¿o colgarlos?) y una talonera de goma, con el objetivo de aumentar la retención del talón.

Actuación

El ajuste es importante con las zapatillas de ciclismo. Quizás no sea tan importante como a la hora de elegir el sillín, pero influye en la estabilidad del pie y puede tener consecuencias más graves a lo largo de la cadena. Las Udog Distanzas son los zapatos más estrechos que he encontrado hasta la fecha, así que tenlo en cuenta. No tengo pies excepcionalmente anchos y puedo tolerar otras marcas comúnmente estrechas como Fizik y Sidi, aunque no son ideales para mí, pero eran lo suficientemente estrechas como para causar algo de dolor, especialmente justo al comienzo de la prueba antes de la Los dos lados habían “cedido” un poco. Tuve ocasiones en las que los lados exteriores de mis pies comenzaron a sufrir calambres en recorridos más largos.

No tengo pies muy anchos, tal vez un poco más anchos que el promedio, pero apretarlos a veces fue doloroso.

A modo de ilustración, medí el pie con un par de pinzas en el punto más ancho y luego lo coloqué sobre la plantilla de las Distanza, y hay un buen centímetro de mi pie tratando de sobrepasar el borde. Sin embargo, por el contrario, la puntera es bastante espaciosa, al igual que el talón, que me hubiera gustado ver un poco más estrecho. Hay suficiente aplastamiento en el material de la almohadilla del talón para absorberlo un poco más, y eso significa que la retención del talón sufre un poco, a pesar de los mejores esfuerzos de la superficie interior de goma.

En cuanto a los cordones… opto por cordones por elección en mis zapatillas de ciclismo, cuando no estoy probando. Le permite adaptar su ajuste mucho mejor que uno o dos diales Boa. El TWS es novedoso, pero para mí no ofrece ningún beneficio real. Quizás no era lo ideal porque la venda comprime una parte ya constreñida de mi pie, pero el sistema en su conjunto no tiene mucho sentido para mí. Al pisar los pedales, la fuerza se transfiere a través de la suela, y el ajuste de la parte superior no es muy relevante, y al tirar hacia arriba, las fuerzas deben distribuirse uniformemente a lo largo de la parte superior. Dado que las correas debajo de la plantilla ni siquiera están atadas a la suela, al tirar de los pedales, estos simplemente se levantarían de todos modos si los zapatos no están lo suficientemente apretados. Es más, los cuatro puntos de entrada ofrecen una fácil entrada de agua si tienes que caminar a través de charcos, aunque con suerte también actuarían como desagües por otro lado.

Me temo que la otra característica principal, la correa que ajusta completamente el pie, no ofrece ningún beneficio tangible. También crea cuatro grandes agujeros para que fluya el agua si alguna vez te paras en un charco.

El garaje de encaje es definitivamente una gran característica. Como usuario de cordones Giro (principalmente Empire SLX y Privateer), donde los cordones se mantienen cautivos con un lazo sobre la lengüeta, este sistema Udog es superior. Es menos probable que los cordones se deshagan, se enganchen o salten de su prisión para agitarse con la brisa, así que hay que darle crédito a quien corresponde. Los cordones en sí son un poco más resbaladizos que los de otras marcas, lo que significa que tratar de lograr que se mantengan en el ajuste óptimo es un desafío mayor; tienes que sobrepasarte un poco con la expectativa de que se deslice un poco antes de terminar de ejecutar una hermosa reverencia doble.

Mi última crítica, que quizás sea la más frustrante y es absolutamente independiente de mis pies, es que los tacos tocan el suelo al caminar sobre superficies lisas. Sin ningún peso en los zapatos, se limpian muy bien sin ensuciarse, pero con el peso de un cuerpo presionando a través de un solo zapato, se produce un chasquido y un raspado desalentadores cuando arruinas tus tacos, tu piso o ambos con cada paso.

Fuera de la carretera, esto no es un problema, ya que el terreno irregular siempre afecta a los tacos, pero definitivamente es algo a tener en cuenta si tienes la suerte de tener un hermoso suelo de pizarra en casa (un hombre puede soñar…). También son muy transpirables gracias al exterior tejido y también tienen mucho agarre al caminar.

Creo que estas tienen mucho más sentido que las versiones con suela de carbono por lo que valen. El precio es mejor para el rendimiento y las características, y la suela más flexible combina mejor con la suela exterior con agarre para caminar que con un zapato con suela de carbono. Una opción de carbono liviana y de alto rendimiento también necesita aún menos esa voluminosa protección para los dedos.

La suela tiene agarre y es excelente para caminar, tanto en términos de agarre como de flexión, pero tener tacos que golpeen el piso es un gran no-no.

Valor

A 180 € (aproximadamente £ 160 o $ 200), no es una locura en el contexto de las zapatillas de ciclismo en general, pero están llegando al precio en el que quizás comenzaríamos a ver las suelas de carbono como una expectativa. Eso no quiere decir que las suelas de carbono sean necesariamente “mejores”, ya que para el estilo gravel de “aventura” no creo que lo sean, pero dado que las suelas compuestas son más baratas, significa que todo lo demás tiene que ser mejor para justificar el precio.

Dejando a un lado el ajuste estrecho, ya que puede ser mejor para usted, creo que es necesario mejorar la retención del talón y los cordones, y creo que el TWS es un truco. Por el precio hay mejores opciones, el Giro Privateer al momento de escribir este artículo te costará solo £70 y ofrece un rendimiento similar.

Si necesita zapatos muy estrechos, considere estos, pero por el precio, no se acumulan.

Veredicto

En mi opinión, un primer intento de algo nuevo siempre es digno de aplauso, pero en este caso, la ejecución de demasiados detalles estuvo un poco fuera de lugar para calificarlo altamente, especialmente considerando el precio. Hay zapatos con cordones mejores y más baratos que, a menos que tengas pies extremadamente estrechos, probablemente también te quedarán mejor y ofrecerán niveles similares de rendimiento a un precio más bajo.