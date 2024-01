El campeón canadiense aporta una nueva perspectiva a EF Education-Cannondale, donde “ganar es un tipo especial de diversión”

Alison Jackson hizo historia en 2023 como la primera canadiense, hombre o mujer, en ganar un Monumento, y su reclamo por el legendario trofeo de adoquines en la París-Roubaix el pasado mes de abril definió su temporada y su carrera. En tan solo unos días volverá a trabajar para defender el título de ‘Reina de los Adoquines’, compitiendo en el nuevo Challenge Mallorca para mujeres.

La campeona canadiense se unió a EF Education-Cannondale para reiniciar esta primavera, y el programa continental aprovechó su talento cuando el equipo EF Education-TIBCO-SVB de nivel WorldTour se retiró a finales del año pasado. A pesar de una curva de aprendizaje con un nuevo equipo en su novena temporada como ciclista profesional y de grandes carreras en el horizonte rumbo a los Juegos Olímpicos de París, Jackson usa mucho las palabras “divertida” y “feliz” para describir un trabajo serio.

“Me encanta que el equipo me permita ser quien soy y tener un corazón feliz. Un corazón feliz hace que una vida sea feliz”, dijo Jackson. ciclismonoticias desde España justo antes del inicio de las carreras de 2024.

“Sentí que este equipo encajaba perfectamente conmigo. Creo que es porque realmente aman las personalidades. Viene de EF, lo que hacen con su empresa y la narración. A todos los socios con nosotros también les encanta la narración – Rapha , Wahoo, MucOff. Hacer las cosas de una manera diferente y seguir siendo serio con tu deporte y obtener grandes resultados, eso me encanta”.

La historia de Jackson, que será contada durante mucho tiempo, tuvo lugar el pasado mes de abril. Pasó de ciclista escapada a ganadora del sprint en Paris-Roubaix Femmes y bailó hasta llegar a los corazones de muchos con videos de celebración en las redes sociales.

“Para mí, iba a tener mucho significado ganar un Monumento y también escribir mi nombre en el libro de historia como el primer canadiense, hombre o mujer, en ganar cualquiera de los Monumentos”, admitió Jackson. “Tienes que creer que puedes ganar, para siquiera pensar que podría ser posible. El ciclismo es divertido. Las carreras son divertidas. Pero ganar es un tipo especial de diversión”.

Después de un campo de entrenamiento en Mallorca este mes, Jackson y un contingente de corredores de EF Education-Cannondale comenzarán su temporada de carreras UCI en Challenge Mallorca, una serie de carreras en ruta de tres días. La primera carrera es el Trofeo Felanitx-Colonia de Sant Jordi.

“Podré participar en un par de ellos, el Challenge Mallorca. Y eso es justo en el medio de nuestro campamento de equipo. Me encanta que estemos haciendo eso, reuniendo habilidades de aprendizaje, si realmente podemos ponerlas en práctica”. en una carrera de bicicletas o volver después y aprender de ello y llevarlo a las próximas grandes carreras. Para mí, será el UAE Tour, algo que no he hecho antes. Añade algo de viento y eso hará que “Para una carrera ciclista divertida. Luego, a partir de ahí, tendremos un par de buenas salidas en el Clásico previo a la primavera, y luego será el fin de semana inaugural”.

Al igual que el año pasado, utilizará un calendario completo de 11 carreras de un día a lo largo de ocho semanas para avanzar hacia la Vuelta España Femenina, que es un objetivo de varios días para Jackson “volver a tener las carreras por etapas en mis piernas”. Hace dos años que no compite en la carrera española. Pero por ahora, la atención se centraba en los Clásicos de un día.

“Hay desafíos un poco diferentes, pero (Brugge-) De Panne es bastante como París-Roubaix. Obviamente, es una carrera plana y será un grupo selecto. Si hace viento, sería mejor “Para mí hacer eso parte del desafío. Realmente me encantaría ganarlo”, dijo Jackson.

“Tiene un poco de todo. Puede tener viento, tiene el Kemmelberg (medio kilómetro con un promedio de 9,2%) y esas subidas por allí son bastante difíciles, y luego ese largo rodaje hasta el sprint final. Pero nosotros”. He visto que se ha ganado de diferentes maneras.

“Por supuesto, Flandes, ese es otro que puede hacer tu carrera. Me encantaría añadirlo a mi palmarés”.

El año pasado, Jackson obtuvo la mayor cantidad de puntos UCI que cualquier ciclista de su equipo EF Education-TIBCO-SVB, reforzada por la victoria París-Roubaix. También ganó su segundo título nacional canadiense en la carrera en ruta y se llevó dos medallas en el Campeonato Panamericano, plata en la carrera en ruta y bronce en la contrarreloj.

Hay dos jóvenes canadienses con ella en la lista de EF Education-Cannondale: Clara Emond, que pasó de Arkea Pro Cycling, y Magdeleine Vallieres, de 22 años, que corrió con Jackson en el equipo TIBCO. Contará con ellos en junio en el Campeonato Canadiense de Ruta en St-Georges.

“Ahora hay muchas grandes ciclistas femeninas en Canadá. Sí, tengo muchas ganas de hacer más carreras con ese equipo y conseguir un resultado realmente importante. Es genial ver a más canadienses venir a Europa y empezar a aprovechar una puñalada en las carreras WorldTour. Siempre, los canadienses son tan encantadores”, dijo Jackson, a lo largo de su carrera ha ganado cuatro títulos nacionales en ruta: el campeonato Criterium de 2015, títulos de contrarreloj y ruta en 2021 y otro campeonato en ruta en 2023.

“Si tengo dos compañeros de equipo allí en los Nacionales para poder conservar la camiseta, ya sea sobre mis hombros o en la familia, me quitará mucha presión. Siempre me siento muy orgulloso cuando puedo usarla”. esa hoja de arce.”

Ya sea representando a Canadá o a EF Education-Cannondale, Jackson ha aprendido a hacer que el trabajo sea divertido y sencillo.

“A medida que crecí, también aprendí a elegir menos objetivos principales. Creo que antes, cuando comencé, sólo quería ganarlo todo y todo era doloroso”, reflexionó Jackson. “Ganar cualquier carrera sería absolutamente especial. Ganar la medalla de oro olímpica significaría mucho para mí y para mi familia, para mi país. Ganar de nuevo la París-Roubaix, reclamar realmente el título de Reina de los Adoquines, Sería absolutamente irreal y un placer. Ganar una etapa en el Tour también significaría mucho, sería divertido.

“Y después, siempre, ser campeón nacional. Así que esos son los grandes objetivos ahora”.