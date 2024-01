Buenos recuerdos, fotografías espectaculares, nombres en las escaleras y un curso ‘realmente apasionante’ para australianos

Hay una carrera de la que puedes estar bastante seguro que Amanda Spratt va a recorrer con un gran objetivo cada año y es el Tour Down Under en enero.

La australiana ha ganado el evento tres veces y ahora persigue un cuarto título en la carrera de tres días que comienza el 12 de enero en un recorrido que ha hecho difícil pasarla por alto como una de las principales favoritas.

“Admito que estaba esperando ansiosamente el anuncio de los recorridos para este año y esperaba que hubiera algo que terminara cuesta arriba en lugar de todos estos finales cuesta abajo que hemos visto en las ediciones anteriores”, dijo el ciclista de Lidl-Trek. ciclismonoticias en una entrevista en vísperas de la carrera.

Esa esperanza se hizo realidad, con la etapa final del evento terminando en la cima de una subida icónica en la carrera masculina que ahora ha llegado a la prueba femenina, Willunga Hill.

“Tan pronto como vi el anuncio pensé: ‘Está bien, esto es realmente emocionante y estoy muy emocionado por eso’, y para mí ese fue de inmediato mi primer gran objetivo del año, siempre fue el Tour Down Under”.

La última vez que Amanda Spratt ganó en el Tour Down Under fue en 2019, pero su peor resultado desde entonces ha sido un tercer puesto, y el año pasado quedó muy cerca de Grace Brown (FDJ-Suez).

No se puede olvidar la sólida historia de Spratt en la carrera, particularmente durante una entrevista realizada en The Hilton en Adelaide, que hace todo lo posible para resaltar su papel de larga data como centro de carreras.

“Para mí hay una sensación de emoción, subir las escaleras y ver tu nombre en los escalones y hay una versión gigante de mí mirando hacia abajo, eso es genial”, dijo Spratt. “Me gusta especialmente en Australia porque vienen mis padres y algunos amigos de la familia vienen a menudo, se siente el apoyo del hogar”.

Hay muchas razones para que Spratt esté llena de anticipación cada vez que se alinea para el evento del sur de Australia, dada su historia en él, pero quizás aún más este año que la mayoría.

Para empezar, está el final en la cima, que favorece sus puntos fuertes en la escalada, y luego también su forma claramente fuerte en el Campeonato Nacional de Ruta de Australia, donde fue una de las más fuertes en las secciones cuesta arriba.

“Estaba muy contento con cómo fui y cómo estaba escalando, así que me siento bien para esta semana”, dijo Spratt.

Sin embargo, eso no significa que será más que una batalla intentar reclamar un lugar en el escalón más alto, con la fuerza demostrada entre los ciclistas australianos en el Campeonato Nacional de Ruta la semana pasada, que terminó con un fuerte grupo líder de 11. corriendo hacia la línea después de varias divisiones y reformas.

“Hubo algunas actuaciones realmente sólidas allí, pero eso hace que el trabajo en las carreras de Down Under y Australia sea más difícil porque todos están levantando peso”, dijo Spratt sobre la fortaleza nacional.

Nombró a ciclistas destacadas como Amber Pate (Jayco-AlUla), Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal), Emily Watts (Duolar-Chevalmeire), Nicole Frain (Hess), Neve Bradbury (Canyon-SRAM) y la ganadora de la carrera Ruby Roseman. -Gannon (Liv-AlUla-Jayco) como entre los destacados. Sin olvidar, por supuesto, al ganador del año pasado, Brown, quien “va a mejorar cada vez más”.

“Es realmente genial verlo. Muchos de los grandes equipos del World Tour también, lo que creo que es una muy buena progresión para la carrera en general”, dijo Spratt.

Hay nueve equipos Women’s WorldTour en la lista de salida este año, tres más que el año pasado, y un campo con la fuerza internacional de ciclistas como Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez), una Ruth Edwards (Human Powered Health) que regresa, quien ganó la carrera en 2020 y también cuenta con el apoyo de las experiencias Audrey Cordon-Ragot.

“Creo que en otros años en Down Under has visto un top ten compuesto básicamente por corredores australianos y neozelandeses, pero veo que este año también se pueden ver algunos nombres diferentes allí arriba”, dijo Spratt.

Sin embargo, espera que sea un nombre muy familiar el que reclame su cuarto título y se encuentre en lo más alto del top 10 después de que se corra la etapa final en Willunga el domingo.

