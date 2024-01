El eritreo se centrará en las etapas durante los seis días de carrera al comenzar la campaña de 2024.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) cambiará los calentadores de brazos y el clima frío del primer partido de la temporada de enero en Europa por el calor australiano en su debut en el Tour Down Under.

El eritreo buscará una cuarta victoria en el WorldTour antes de su campaña en los Clásicos de Primavera, y su combinación de pegada y velocidad lo convierte en un probable contendiente para los días sin escalada y la camiseta azul de sprints.

Girmay, de 23 años, comenzó sus dos últimas temporadas con bastante éxito en España con victorias en la Volta a la Comunitat Valenciana y el Mallorca Challenge, pero dijo que está entusiasmado con el cambio de planes en Australia.

“Personalmente, prefiero correr cuando hace calor que cuando hace frío. Es una carrera bonita, también es una carrera WorldTour y seguro que tengo muy buenas oportunidades de ganar etapas”, dijo Girmay en la rueda de prensa previa a la carrera.

“Además, es mi primer Tour Down Under, así que necesito cambiar mi plan para los últimos dos años porque sólo comencé en Europa con un clima frío. Tuve algunos buenos resultados pero no me sentí muy bien porque no pude hacerlo lo mejor posible debido al clima, así que estamos tratando de cambiar un poco y empezar aquí.

“Para ser honesto, estoy muy concentrado en el comienzo de la temporada. Primero aquí, luego los Clásicos. Después de eso, tengo el plan A y el plan B, así que veremos cómo está la forma en las primeras carreras y después decidiremos si vamos a los Juegos Olímpicos y al Tour”.

Los periodistas estaban interesados ​​en conocer la casa de la estrella africana en Eritrea, donde de hecho vive en la sexta capital del mundo por altitud, Asmara.

“Lo mejor es que vivo en altura, mi ciudad natal está a unos 2.400 m, pero la cosa es que nunca hace tanto calor. En los últimos meses fui al mar porque necesito adaptarme al calor”, dijo Girmay.

“Me lo paso muy bien en casa entrenando, pero para ser honesto, no sé cuál es mi forma porque aún no hemos corrido; solo tuvimos el crítico hace unos días. Me sentí bien”.

Girmay ocupó el puesto 51 en el Down Under Classic, donde su compañero de equipo en Intermaché-Wanty, Madis Mihkels, fue el piloto mejor clasificado del equipo belga en el puesto 18, pero debería estar ansioso por afrontar los finales contundentes y los sprints planos en las seis etapas de la carrera que comienzan en Tanunda y alcanzando su clímax en Mount Lofty.

El eritreo se ha convertido en una estrella del ciclismo mundial en los últimos años, haciendo historia con sus victorias en Gent-Wevelegem y el Giro de Italia en 2022. Sin embargo, un 2023 marcado por las caídas le impidió progresar tanto la temporada pasada. que vio su debut en el Tour de Francia, además de una brillante victoria al sprint en el Tour de Suiza.

A Girmay se unirá en la línea de salida su compatriota Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), quien tuvo un gran comienzo de temporada con un segundo lugar en el Down Under Classic detrás de Jhonatan Narváez mientras el continente continúa produciendo talentos WorldTour.

Recientemente se reveló que el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2025 en Kigali, Ruanda, el primero que se celebrará en África, será coorganizado por la experimentada Amaury Sport Organization (ASO) y Golazo, y aunque Girmay no será un favorito Debido a la escalada extrema, estaba muy orgulloso del crecimiento del ciclismo en el continente.

“Es enorme, sin duda. Será la primera vez que se celebre un Campeonato Mundial (en África). Creo que será enorme para mí personalmente y para todos los países africanos, especialmente para los países ciclistas”, dijo Girmay.

“Tenemos muchas ganas de participar, pero desafortunadamente es sólo para los escaladores, ya que hay una elevación de hasta 5.500 m, así que no creo que sea realmente para mí, pero haré lo mejor que pueda para ser parte de eso porque significa una gran oportunidad”. mucho para nosotros”.